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#<1 ... 808809810811 Додано: Пон 12 чер, 2023 08:06 Re: Еміграція, заробітчанство Всем доброго украинского утра (у меня ночь).

Начнем неделю с позитива. (подозреваю, будет негатив):

rjkz

Повідомлень: 14797 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7720 раз. Подякували: 4715 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 08:13 rjkz написав: Bolt написав:

Теорії теорії теорії. А чи якось вони допомагають і еміграції, і заробітчанству?

В понеділок о 20-00 відлітаю з Канади в Ірландію (в Україні буде вже вівторок 6 ранку) - та активно спілкуюся з нашими українцями в Канаді. Просто цікаво: реальна ж еміграція очі-в-очі та реальне заробітчанство.



Випадок 1. Я про нього вже писав і там тільки позитив, бо людина має мету і рухається до неї вірно.

Прибув в Канаду на початку грудня, отримав 3000 CAD та неймовірно швидко їх розтринькав. До 8 січня шукав роботу та з 9 січня почав працювати: відразу на 20 CAD на годину.

Ну ось: вже 5 місяців пройшло і роботящому хлопцю на роботі по оздобленню будинків деревом вже дали 21 на годину. Орендує сам 1-к квартиру за 950 CAD, комуналка 50 CAD.

Я раніше не міг допетрати цю цифру «оплата за годину» - тепер все стало видніше - саме в годинах:

- поїсти в кафе: 12-19 CAD. Досить дешево. Бокал пива в кафе: 4. Кава від 1,75. Бургер в кафе: 7-9.

Така система оплати показує, що ти таке робиш для інших, за що тобі заплатять гроші.

ГРОШІ Є ВИМІРОМ ВСІХ ЦІННОСТЕЙ. І ЗДІБНОСТЕЙ. І ВМІННЯ.

А ти проживеш. Заплатять: з голоду не помреш точно.

- одяг вже коштує інші гроші: джинси 250, футболка 50, якась курточка вже 180….

От вам що таке погодинна оплата: еквівалент здібностей, все по Марксу: якщо ти можеш пошити джинси, витративши менше 10 годин (разом з вирощуванням бавовни), то отримуєш профіт в 50 доларів.

- бензин досить дешевий: 1,65 CAD або 1,65/1,34=1,23$ за 1 літр. Я вже другий тиждень їжджу на позашляховику Fоrd Edge - то витрати на бензин - просто копійки в бюджеті. Тому за кермом всі: і маленька азіата, і товстенька дівчинка масою за 150 з канадських гір, по яких я полазив більше, ніж вволю...



Головне: ще місяць - і мій респондент отримає право податися на PR - тобто Вид на прожиття в Канаді.

Це головна мета тут наших:

а) можна купувати нерухомість (звісно, якщо є гроші, або вчасно щось продали в Харкові/Херсоні).

б) ГОЛОВНЕ: отримуєш право перетнути кордон із США. Просто щоби "погуляти". А може і не просто...

Мій респондент дуже дуже дуже хоче отримати це право.

Ну, не все відразу…



Випадок 2: зустріч в ліфті готеля. Дуже худенький хлопець років 20-22, та справжня тендітна українка років 20… тільки другий день в Канаді.

Мріють про переїзд в Британську Колумбію.

З розмови з ними зрозумів, що плани "бандитські". В смислі великі.

Але знання англійської нульові або близько до того.

Хай щастить!



P.S. Скільки би панове не писали тут цікавих теорій, головним є такий постулат:

«Що саме ти можеш робити для інших, за що тобі заплатять гроші?».

Це головне питання і еміграції, і заробітчанства. Теорії теорії теорії. А чи якось вони допомагають і еміграції, і заробітчанству?В понеділок о 20-00 відлітаю з Канади в Ірландію (в Україні буде вже вівторок 6 ранку) - та активно спілкуюся з нашими українцями в Канаді. Просто цікаво: реальна ж еміграція очі-в-очі та реальне заробітчанство.Я про нього вже писав і там тільки позитив, бо людина має мету і рухається до неї вірно.Прибув в Канаду на початку грудня, отримав 3000 CAD та неймовірно швидко їх розтринькав. До 8 січня шукав роботу та з 9 січня почав працювати: відразу на 20 CAD на годину.Ну ось: вже 5 місяців пройшло і роботящому хлопцю на роботі по оздобленню будинків деревом вже дали 21 на годину. Орендує сам 1-к квартиру за 950 CAD, комуналка 50 CAD.Я раніше не міг допетрати цю цифру «оплата за годину» - тепер все стало видніше - саме в годинах:- поїсти в кафе: 12-19 CAD. Досить дешево. Бокал пива в кафе: 4. Кава від 1,75. Бургер в кафе: 7-9.Така система оплати показує, що ти таке робиш для інших, за що тобі заплатять гроші.ГРОШІ Є ВИМІРОМ ВСІХ ЦІННОСТЕЙ. І ЗДІБНОСТЕЙ. І ВМІННЯ.А ти проживеш. Заплатять: з голоду не помреш точно.- одяг вже коштує інші гроші: джинси 250, футболка 50, якась курточка вже 180….От вам що таке погодинна оплата: еквівалент здібностей, все по Марксу: якщо ти можеш пошити джинси, витративши менше 10 годин (разом з вирощуванням бавовни), то отримуєш профіт в 50 доларів.- бензин досить дешевий: 1,65 CAD або 1,65/1,34=1,23$ за 1 літр. Я вже другий тиждень їжджу на позашляховику Fоrd Edge - то витрати на бензин - просто копійки в бюджеті. Тому за кермом всі: і маленька азіата, і товстенька дівчинка масою за 150 з канадських гір, по яких я полазив більше, ніж вволю...Головне: ще місяць - і мій респондент отримає право податися на PR - тобто Вид на прожиття в Канаді.Це головна мета тут наших:а) можна купувати нерухомість (звісно, якщо є гроші, або вчасно щось продали в Харкові/Херсоні).б) ГОЛОВНЕ: отримуєш право перетнути кордон із США. Просто щоби "погуляти". А може і не просто...Мій респондент дуже дуже дуже хоче отримати це право.Ну, не все відразу…зустріч в ліфті готеля. Дуже худенький хлопець років 20-22, та справжня тендітна українка років 20… тільки другий день в Канаді.Мріють про переїзд в Британську Колумбію.З розмови з ними зрозумів, що плани "бандитські". В смислі великі.Але знання англійської нульові або близько до того.Хай щастить!Скільки би панове не писали тут цікавих теорій, головним є такий постулат:«Що саме ти можеш робити для інших, за що тобі заплатять гроші?».Це головне питання і еміграції, і заробітчанства.



Ну что Вы тут такое говорите? Тут все решили за нас.

Украина - самая прогрессивная страна. В Украине самые честные и справедливые работодатели. В Украине нет коррупции. В Украине, а не где-то на другом континенте самая передовая наука, ну разве что в Старой Европе что-то.

А те, кто уехал, особенно в Канаду и США - горько об этом пожалеют. Да что там кота за хвост тянуть? Уже жалеют, что уехали из Украины. И через 2 года максимум вернутся с баулами никомуненужных зеленовых бумажек чтобы вложить в творения из газоблока киевских зодчих.

Я уж было сдался, рука потянулась к компу, чтобы заказать билеты обратно на ближайщий рейс МАУ НЙ-Борисполь, но ...

мойвзгляд задержался на экране, где в это время ТСН.Тиждень шел.

ЧТо сказать?



Гнусно.

Это точно та Украина, в которую пророчат, что я вернусь?

Как может работодатель ценить труд наемного работника и вести себя с ним порядочно, если с человека, который едва уцелел, но потерял на войне конечности, требуют 1500 долларов тех самых США за то, чтобы признать его инвалидность? Потерявшему ногу "Зачем вам костыли - у вас протез есть".

Это какое-то издевательство государства над личностью.

Я, пожалуй, пока в США задержусь. Тут страховые из кожи вон лезут, чтобы угодить клиенту, а не пытается всеми правдами и неправдами откреститься.

Знакомому пенсионеру звонок (раз в месяц) из страховой:

Как себя чувствуете? Вы не падали? В госпиталь не попадали? У вас все таблетки есть? ЧТо нибудь нужно - палочку, волкер, тонометр, глюкометр?

ЧТо? на старом тонометре кнопка западает? мы вам вышлем новый. У вас есть специальный стульчик для купания? Нет, мы вам пришлем, чтобы вы в ванной не упали.

Вас не устраивает карсервис, который вас к доктору возит? Мы вам закажем такси.

А если у человека инвалидность и он передвигается на вилчере (инвалидное кресло), то пришлют карсервис, модифицированный специальной площадкой, чтобы кресло на нее въехало и онаподнимет и заведет его в салон. И с водителем будет специальный человек, который поможет с тем чтобы завести кресло в салон и закрепить специальным креплением и выгрузить по прибытию.

Самые распространенные - Тойота Сьенна, которая базовая стоит порядка 35 тысяч, а с модификацией под инвалидное кресло - 70+тысяч.



Странно, почему так?

Одна страна самая лучшая на свете, но люди, которые отдают свое здоровье и жизни терпят ту коррупцию и чиновничий произвол, которых, как меня тут убеждают, в Украине нет. Когда-то было. Давно. Все примеры коррупции из 90-х (с).

А другая - оскал капитализма, где из людей все соки выжимают и бросают подыхать под мостом на старости лет. (тут надо уточнить, что "старость" наступает в 12.01 ам 50-го дня рождения). И эта страна на самом деле так заботится о стариках, детях, беременных, инвалидах. Не надо инвалиду доказывать каждый год, что у него нет ноги (такие истории про атовцев тоже были).

Порой, читая форумчан, закрываешь глаза и думаешь - "Блин, они тут никогда не были. Откуда у них столько негатива к США? Ведь ни в украинском информпространстве ни в информпространстве ЕС этого нет. Откуда это все? Неужели... " Ну что Вы тут такое говорите? Тут все решили за нас.Украина - самая прогрессивная страна. В Украине самые честные и справедливые работодатели. В Украине нет коррупции. В Украине, а не где-то на другом континенте самая передовая наука, ну разве что в Старой Европе что-то.А те, кто уехал, особенно в Канаду и США - горько об этом пожалеют. Да что там кота за хвост тянуть? Уже жалеют, что уехали из Украины. И через 2 года максимум вернутся с баулами никомуненужных зеленовых бумажек чтобы вложить в творения из газоблока киевских зодчих.Я уж было сдался, рука потянулась к компу, чтобы заказать билеты обратно на ближайщий рейс МАУ НЙ-Борисполь, но ...мойвзгляд задержался на экране, где в это время ТСН.Тиждень шел.ЧТо сказать?Гнусно.Это точно та Украина, в которую пророчат, что я вернусь?Как может работодатель ценить труд наемного работника и вести себя с ним порядочно, если с человека, который едва уцелел, но потерял на войне конечности, требуют 1500 долларов тех самых США за то, чтобы признать его инвалидность? Потерявшему ногу "Зачем вам костыли - у вас протез есть".Это какое-то издевательство государства над личностью.Я, пожалуй, пока в США задержусь. Тут страховые из кожи вон лезут, чтобы угодить клиенту, а не пытается всеми правдами и неправдами откреститься.Знакомому пенсионеру звонок (раз в месяц) из страховой:Как себя чувствуете? Вы не падали? В госпиталь не попадали? У вас все таблетки есть? ЧТо нибудь нужно - палочку, волкер, тонометр, глюкометр?ЧТо? на старом тонометре кнопка западает? мы вам вышлем новый. У вас есть специальный стульчик для купания? Нет, мы вам пришлем, чтобы вы в ванной не упали.Вас не устраивает карсервис, который вас к доктору возит? Мы вам закажем такси.А если у человека инвалидность и он передвигается на вилчере (инвалидное кресло), то пришлют карсервис, модифицированный специальной площадкой, чтобы кресло на нее въехало и онаподнимет и заведет его в салон. И с водителем будет специальный человек, который поможет с тем чтобы завести кресло в салон и закрепить специальным креплением и выгрузить по прибытию.Самые распространенные - Тойота Сьенна, которая базовая стоит порядка 35 тысяч, а с модификацией под инвалидное кресло - 70+тысяч.Странно, почему так?Одна страна самая лучшая на свете, но люди, которые отдают свое здоровье и жизни терпят ту коррупцию и чиновничий произвол, которых, как меня тут убеждают, в Украине нет. Когда-то было. Давно. Все примеры коррупции из 90-х (с).А другая - оскал капитализма, где из людей все соки выжимают и бросают подыхать под мостом на старости лет. (тут надо уточнить, что "старость" наступает в 12.01 ам 50-го дня рождения). И эта страна на самом деле так заботится о стариках, детях, беременных, инвалидах. Не надо инвалиду доказывать каждый год, что у него нет ноги (такие истории про атовцев тоже были).Порой, читая форумчан, закрываешь глаза и думаешь - "Блин, они тут никогда не были. Откуда у них столько негатива к США? Ведь ни в украинском информпространстве ни в информпространстве ЕС этого нет. Откуда это все? Неужели...

Ну, это ещё по божески. Промолчу сколько вложили, чтобы группу жене сделать.

Пы. Сы. Но оно того стоило😎[/quote]



Рука-лицо. Вы не излечимы.

Это какой-то кошмар.[/quote]

Вот только не надо лицимерить, у нас уже после начала войны пол форума рассосалось по заграницам.И все явно законным способом... 😏 Ну, это ещё по божески. Промолчу сколько вложили, чтобы группу жене сделать.Пы. Сы. Но оно того стоило😎[/quote]Рука-лицо. Вы не излечимы.Это какой-то кошмар.[/quote]Вот только не надо лицимерить, у нас уже после начала войны пол форума рассосалось по заграницам.И все явно законным способом... 😏 Bolt Повідомлень: 2030 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 808809810811 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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