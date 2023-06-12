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#<1 ... 808809810811> Додано: Пон 12 чер, 2023 05:39 akurt написав: Пропоную спуститися з небес на землю та згадати назву гілки: «Еміграція, заробітчанство».



Теорії теорії теорії. А чи якось вони допомагають і еміграції, і заробітчанству?

В понеділок о 20-00 відлітаю з Канади в Ірландію (в Україні буде вже вівторок 6 ранку) - та активно спілкуюся з нашими українцями в Канаді. Просто цікаво: реальна ж еміграція очі-в-очі та реальне заробітчанство.



Випадок 1. Я про нього вже писав і там тільки позитив, бо людина має мету і рухається до неї вірно.

Прибув в Канаду на початку грудня, отримав 3000 CAD та неймовірно швидко їх розтринькав. До 8 січня шукав роботу та з 9 січня почав працювати: відразу на 20 CAD на годину.

Ну ось: вже 5 місяців пройшло і роботящому хлопцю на роботі по оздобленню будинків деревом вже дали 21 на годину. Орендує сам 1-к квартиру за 950 CAD, комуналка 50 CAD.

Я раніше не міг допетрати цю цифру «оплата за годину» - тепер все стало видніше - саме в годинах:

- поїсти в кафе: 12-19 CAD. Досить дешево. Бокал пива в кафе: 4. Кава від 1,75. Бургер в кафе: 7-9.

Така система оплати показує, що ти таке робиш для інших, за що тобі заплатять гроші.

ГРОШІ Є ВИМІРОМ ВСІХ ЦІННОСТЕЙ. І ЗДІБНОСТЕЙ. І ВМІННЯ.

А ти проживеш. Заплатять: з голоду не помреш точно.

- одяг вже коштує інші гроші: джинси 250, футболка 50, якась курточка вже 180….

От вам що таке погодинна оплата: еквівалент здібностей, все по Марксу: якщо ти можеш пошити джинси, витративши менше 10 годин (разом з вирощуванням бавовни), то отримуєш профіт в 50 доларів.

- бензин досить дешевий: 1,65 CAD або 1,65/1,34=1,23$ за 1 літр. Я вже другий тиждень їжджу на позашляховику Fоrd Edge - то витрати на бензин - просто копійки в бюджеті. Тому за кермом всі: і маленька азіата, і товстенька дівчинка масою за 150 з канадських гір, по яких я полазив більше, ніж вволю...



Головне: ще місяць - і мій респондент отримає право податися на PR - тобто Вид на прожиття в Канаді.

Це головна мета тут наших:

а) можна купувати нерухомість (звісно, якщо є гроші, або вчасно щось продали в Харкові/Херсоні).

б) ГОЛОВНЕ: отримуєш право перетнути кордон із США. Просто щоби "погуляти". А може і не просто...

Мій респондент дуже дуже дуже хоче отримати це право.

Ну, не все відразу…



Випадок 2: зустріч в ліфті готеля. Дуже худенький хлопець років 20-22, та справжня тендітна українка років 20… тільки другий день в Канаді.

Мріють про переїзд в Британську Колумбію.

З розмови з ними зрозумів, що плани "бандитські". В смислі великі.

Але знання англійської нульові або близько до того.

Хай щастить!



P.S. Скільки би панове не писали тут цікавих теорій, головним є такий постулат:

«Що саме ти можеш робити для інших, за що тобі заплатять гроші?».

Це головне питання і еміграції, і заробітчанства. Пропоную спуститися з небес на землю та згадати назву гілки: «».Теорії теорії теорії. А чи якось вони допомагають і еміграції, і заробітчанству?В понеділок о 20-00 відлітаю з Канади в Ірландію (в Україні буде вже вівторок 6 ранку) - та активно спілкуюся з нашими українцями в Канаді. Просто цікаво: реальна ж еміграція очі-в-очі та реальне заробітчанство.Я про нього вже писав і там тільки позитив, бо людина має мету і рухається до неї вірно.Прибув в Канаду на початку грудня, отримав 3000 CAD та неймовірно швидко їх розтринькав. До 8 січня шукав роботу та з 9 січня почав працювати: відразу на 20 CAD на годину.Ну ось: вже 5 місяців пройшло і роботящому хлопцю на роботі по оздобленню будинків деревом вже дали 21 на годину. Орендує сам 1-к квартиру за 950 CAD, комуналка 50 CAD.Я раніше не міг допетрати цю цифру «оплата за годину» - тепер все стало видніше - саме в годинах:- поїсти в кафе: 12-19 CAD. Досить дешево. Бокал пива в кафе: 4. Кава від 1,75. Бургер в кафе: 7-9.Така система оплати показує, що ти таке робиш для інших, за що тобі заплатять гроші.ГРОШІ Є ВИМІРОМ ВСІХ ЦІННОСТЕЙ. І ЗДІБНОСТЕЙ. І ВМІННЯ.А ти проживеш. Заплатять: з голоду не помреш точно.- одяг вже коштує інші гроші: джинси 250, футболка 50, якась курточка вже 180….От вам що таке погодинна оплата: еквівалент здібностей, все по Марксу: якщо ти можеш пошити джинси, витративши менше 10 годин (разом з вирощуванням бавовни), то отримуєш профіт в 50 доларів.- бензин досить дешевий: 1,65 CAD або 1,65/1,34=1,23$ за 1 літр. Я вже другий тиждень їжджу на позашляховику Fоrd Edge - то витрати на бензин - просто копійки в бюджеті. Тому за кермом всі: і маленька азіата, і товстенька дівчинка масою за 150 з канадських гір, по яких я полазив більше, ніж вволю...Головне: ще місяць - і мій респондент отримає право податися на PR - тобто Вид на прожиття в Канаді.Це головна мета тут наших:а) можна купувати нерухомість (звісно, якщо є гроші, або вчасно щось продали в Харкові/Херсоні).б) ГОЛОВНЕ: отримуєш право перетнути кордон із США. Просто щоби "погуляти". А може і не просто...Мій респондент дуже дуже дуже хоче отримати це право.Ну, не все відразу…зустріч в ліфті готеля. Дуже худенький хлопець років 20-22, та справжня тендітна українка років 20… тільки другий день в Канаді.Мріють про переїзд в Британську Колумбію.З розмови з ними зрозумів, що плани "бандитські". В смислі великі.Але знання англійської нульові або близько до того.Хай щастить!Скільки би панове не писали тут цікавих теорій, головним є такий постулат:«Що саме ти можеш робити для інших, за що тобі заплатять гроші?».Це головне питання і еміграції, і заробітчанства.



Ну что Вы тут такое говорите? Тут все решили за нас.

Украина - самая прогрессивная страна. В Украине самые честные и справедливые работодатели. В Украине нет коррупции. В Украине, а не где-то на другом континенте самая передовая наука, ну разве что в Старой Европе что-то.

А те, кто уехал, особенно в Канаду и США - горько об этом пожалеют. Да что там кота за хвост тянуть? Уже жалеют, что уехали из Украины. И через 2 года максимум вернутся с баулами никомуненужных зеленовых бумажек чтобы вложить в творения из газоблока киевских зодчих.

Я уж было сдался, рука потянулась к компу, чтобы заказать билеты обратно на ближайщий рейс МАУ НЙ-Борисполь, но ...

мойвзгляд задержался на экране, где в это время ТСН.Тиждень шел.

ЧТо сказать?



Гнусно.

Это точно та Украина, в которую пророчат, что я вернусь?

Как может работодатель ценить труд наемного работника и вести себя с ним порядочно, если с человека, который едва уцелел, но потерял на войне конечности, требуют 1500 долларов тех самых США за то, чтобы признать его инвалидность? Потерявшему ногу "Зачем вам костыли - у вас протез есть".

Это какое-то издевательство государства над личностью.

Я, пожалуй, пока в США задержусь. Тут страховые из кожи вон лезут, чтобы угодить клиенту, а не пытается всеми правдами и неправдами откреститься.

Знакомому пенсионеру звонок (раз в месяц) из страховой:

Как себя чувствуете? Вы не падали? В госпиталь не попадали? У вас все таблетки есть? ЧТо нибудь нужно - палочку, волкер, тонометр, глюкометр?

ЧТо? на старом тонометре кнопка западает? мы вам вышлем новый. У вас есть специальный стульчик для купания? Нет, мы вам пришлем, чтобы вы в ванной не упали.

Вас не устраивает карсервис, который вас к доктору возит? Мы вам закажем такси.

А если у человека инвалидность и он передвигается на вилчере (инвалидное кресло), то пришлют карсервис, модифицированный специальной площадкой, чтобы кресло на нее въехало и онаподнимет и заведет его в салон. И с водителем будет специальный человек, который поможет с тем чтобы завести кресло в салон и закрепить специальным креплением и выгрузить по прибытию.

Самые распространенные - Тойота Сьенна, которая базовая стоит порядка 35 тысяч, а с модификацией под инвалидное кресло - 70+тысяч.



Странно, почему так?

Одна страна самая лучшая на свете, но люди, которые отдают свое здоровье и жизни терпят ту коррупцию и чиновничий произвол, которых, как меня тут убеждают, в Украине нет. Когда-то было. Давно. Все примеры коррупции из 90-х (с).

А другая - оскал капитализма, где из людей все соки выжимают и бросают подыхать под мостом на старости лет. (тут надо уточнить, что "старость" наступает в 12.01 ам 50-го дня рождения). И эта страна на самом деле так заботится о стариках, детях, беременных, инвалидах. Не надо инвалиду доказывать каждый год, что у него нет ноги (такие истории про атовцев тоже были).

Порой, читая форумчан, закрываешь глаза и думаешь - "Блин, они тут никогда не были. Откуда у них столько негатива к США? Ведь ни в украинском информпространстве ни в информпространстве ЕС этого нет. Откуда это все? Неужели... " Ну что Вы тут такое говорите? Тут все решили за нас.Украина - самая прогрессивная страна. В Украине самые честные и справедливые работодатели. В Украине нет коррупции. В Украине, а не где-то на другом континенте самая передовая наука, ну разве что в Старой Европе что-то.А те, кто уехал, особенно в Канаду и США - горько об этом пожалеют. Да что там кота за хвост тянуть? Уже жалеют, что уехали из Украины. И через 2 года максимум вернутся с баулами никомуненужных зеленовых бумажек чтобы вложить в творения из газоблока киевских зодчих.Я уж было сдался, рука потянулась к компу, чтобы заказать билеты обратно на ближайщий рейс МАУ НЙ-Борисполь, но ...мойвзгляд задержался на экране, где в это время ТСН.Тиждень шел.ЧТо сказать?Гнусно.Это точно та Украина, в которую пророчат, что я вернусь?Как может работодатель ценить труд наемного работника и вести себя с ним порядочно, если с человека, который едва уцелел, но потерял на войне конечности, требуют 1500 долларов тех самых США за то, чтобы признать его инвалидность? Потерявшему ногу "Зачем вам костыли - у вас протез есть".Это какое-то издевательство государства над личностью.Я, пожалуй, пока в США задержусь. Тут страховые из кожи вон лезут, чтобы угодить клиенту, а не пытается всеми правдами и неправдами откреститься.Знакомому пенсионеру звонок (раз в месяц) из страховой:Как себя чувствуете? Вы не падали? В госпиталь не попадали? У вас все таблетки есть? ЧТо нибудь нужно - палочку, волкер, тонометр, глюкометр?ЧТо? на старом тонометре кнопка западает? мы вам вышлем новый. У вас есть специальный стульчик для купания? Нет, мы вам пришлем, чтобы вы в ванной не упали.Вас не устраивает карсервис, который вас к доктору возит? Мы вам закажем такси.А если у человека инвалидность и он передвигается на вилчере (инвалидное кресло), то пришлют карсервис, модифицированный специальной площадкой, чтобы кресло на нее въехало и онаподнимет и заведет его в салон. И с водителем будет специальный человек, который поможет с тем чтобы завести кресло в салон и закрепить специальным креплением и выгрузить по прибытию.Самые распространенные - Тойота Сьенна, которая базовая стоит порядка 35 тысяч, а с модификацией под инвалидное кресло - 70+тысяч.Странно, почему так?Одна страна самая лучшая на свете, но люди, которые отдают свое здоровье и жизни терпят ту коррупцию и чиновничий произвол, которых, как меня тут убеждают, в Украине нет. Когда-то было. Давно. Все примеры коррупции из 90-х (с).А другая - оскал капитализма, где из людей все соки выжимают и бросают подыхать под мостом на старости лет. (тут надо уточнить, что "старость" наступает в 12.01 ам 50-го дня рождения). И эта страна на самом деле так заботится о стариках, детях, беременных, инвалидах. Не надо инвалиду доказывать каждый год, что у него нет ноги (такие истории про атовцев тоже были).Порой, читая форумчан, закрываешь глаза и думаешь - "Блин, они тут никогда не были. Откуда у них столько негатива к США? Ведь ни в украинском информпространстве ни в информпространстве ЕС этого нет. Откуда это все? Неужели... rjkz

Повідомлень: 14799 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7720 раз. Подякували: 4715 раз. Профіль 3 3 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 06:05 akurt, кстати, насчет цен на одежду.

Мои "левайсы", модель, которую я ношу уже больше 20 лет, с полгода назад купил (не было сейла, а надо было срочно) за 60 примерно долларов. Подорожали.

Раньше прайс был 51 доллар (3-я пара за полцены, если регуляр прайс).

В Украине в Променаде они продавались за 200 долларов (со скидкой - 150), но польского производства, ткань и фурнитура - отвратительная. И...одной, огромной длины. Подрубите. Как подрубите? купить какую-то хрень, на которой почему-то написано Ливайс за 200 баксов и подрубить? А что делать с тем, что талия будет завышена? Ведь люди имеют свои пропорции. А что делать, если молния на большой длине длиннеее и она не "подрубается". Знаете, что происходит, когда такие джинсы "подрубают". Человек садится, а молния выгибается вверх. Со стороны - да у чувака стояк!

И это не в "лихие" 90-е. Это было после 2015 года.

У меня как раз закончились американские ливайсы, в США поездка отменилась, а надо было что-то срочно купить. , кстати, насчет цен на одежду.Мои "левайсы", модель, которую я ношу уже больше 20 лет, с полгода назад купил (не было сейла, а надо было срочно) за 60 примерно долларов. Подорожали.Раньше прайс был 51 доллар (3-я пара за полцены, если регуляр прайс).В Украине в Променаде они продавались за 200 долларов (со скидкой - 150), но польского производства, ткань и фурнитура - отвратительная. И...одной, огромной длины. Подрубите. Как подрубите? купить какую-то хрень, на которой почему-то написано Ливайс за 200 баксов и подрубить? А что делать с тем, что талия будет завышена? Ведь люди имеют свои пропорции. А что делать, если молния на большой длине длиннеее и она не "подрубается". Знаете, что происходит, когда такие джинсы "подрубают". Человек садится, а молния выгибается вверх. Со стороны - да у чувака стояк!И это не в "лихие" 90-е. Это было после 2015 года.У меня как раз закончились американские ливайсы, в США поездка отменилась, а надо было что-то срочно купить. rjkz

Повідомлень: 14799 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7720 раз. Подякували: 4715 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 07:54 Bolt написав: rjkz написав:

Они работали и зарабатывали.

Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.

Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.

Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами. Это "нематериальный актив", который приносит вполне материальные деньги. И за него работодатель не платил ни копейки. Он платил за конечный финансовый результат на счете предприятия. А что надо для этого сделать - знали и умели эти люди.

Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.

Такое себе "предприятие внутри предприятия".

И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.

Болт тут вообще никаким боком .

"этодругое" и таки другое.



К. Они работали и зарабатывали.Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами.Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.Такое себе "предприятие внутри предприятия".И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.Болт тут вообще никаким боком ."этодругое" и таки другое.К.

Сходство в том, что обоих случаях работодатель не хотел или мало платил за работу... и соответственно получал ответку только в разных способах, 😎 Сходство в том, что обоих случаях работодатель не хотел или мало платил за работу... и соответственно получал ответку только в разных способах, 😎



Нет.

Все печально, если вы не видите разницу.

Пардон, но вы сидите в болото, в которое сами себя загнали.

И не хотите из него вылазить только потому, что самое главное "кем-бы ни работать, лишь бы не работать".

Ребята добросовестно работали и раскрутили непростые темы.

Когда стартовали - получалось зарабатывать копейки, но работали на перспективу.

Когда-же результат стал осязаем - работодатель начал их кидать. Равно как и в моем случае (и, повторюсь, это был не первый негативный опыт "это слишком много"). Только они лапки не сложили, а оставили работодателя с тем, что у него уже было, только забрали свое и этим нанесли мощнейший удар уже бывшему работодателю. Работать они не прекращали. Только теперь они работают на себя.

В какой-то момент им было по пути, потом с работодателем пути разошлись.

Вы в самом деле не видите разницу? А она есть и существенная. Нет.Все печально, если вы не видите разницу.Пардон, но вы сидите в болото, в которое сами себя загнали.И не хотите из него вылазить только потому, что самое главное "кем-бы ни работать, лишь бы не работать".Ребята добросовестно работали и раскрутили непростые темы.Когда стартовали - получалось зарабатывать копейки, но работали на перспективу.Когда-же результат стал осязаем - работодатель начал их кидать. Равно как и в моем случае (и, повторюсь, это был не первый негативный опыт "это слишком много"). Только они лапки не сложили, а оставили работодателя с тем, что у него уже было, только забрали свое и этим нанесли мощнейший удар уже бывшему работодателю. Работать они не прекращали. Только теперь они работают на себя.В какой-то момент им было по пути, потом с работодателем пути разошлись.Вы в самом деле не видите разницу? А она есть и существенная. rjkz

Повідомлень: 14799 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7720 раз. Подякували: 4715 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 07:56 Bolt написав: rjkz написав: akurt написав: Пропоную спуститися з небес на землю та згадати назву гілки: «Еміграція, заробітчанство».



Теорії теорії теорії. А чи якось вони допомагають і еміграції, і заробітчанству?

В понеділок о 20-00 відлітаю з Канади в Ірландію (в Україні буде вже вівторок 6 ранку) - та активно спілкуюся з нашими українцями в Канаді. Просто цікаво: реальна ж еміграція очі-в-очі та реальне заробітчанство.



Випадок 1. Я про нього вже писав і там тільки позитив, бо людина має мету і рухається до неї вірно.

Прибув в Канаду на початку грудня, отримав 3000 CAD та неймовірно швидко їх розтринькав. До 8 січня шукав роботу та з 9 січня почав працювати: відразу на 20 CAD на годину.

Ну ось: вже 5 місяців пройшло і роботящому хлопцю на роботі по оздобленню будинків деревом вже дали 21 на годину. Орендує сам 1-к квартиру за 950 CAD, комуналка 50 CAD.

Я раніше не міг допетрати цю цифру «оплата за годину» - тепер все стало видніше - саме в годинах:

- поїсти в кафе: 12-19 CAD. Досить дешево. Бокал пива в кафе: 4. Кава від 1,75. Бургер в кафе: 7-9.

Така система оплати показує, що ти таке робиш для інших, за що тобі заплатять гроші.

ГРОШІ Є ВИМІРОМ ВСІХ ЦІННОСТЕЙ. І ЗДІБНОСТЕЙ. І ВМІННЯ.

А ти проживеш. Заплатять: з голоду не помреш точно.

- одяг вже коштує інші гроші: джинси 250, футболка 50, якась курточка вже 180….

От вам що таке погодинна оплата: еквівалент здібностей, все по Марксу: якщо ти можеш пошити джинси, витративши менше 10 годин (разом з вирощуванням бавовни), то отримуєш профіт в 50 доларів.

- бензин досить дешевий: 1,65 CAD або 1,65/1,34=1,23$ за 1 літр. Я вже другий тиждень їжджу на позашляховику Fоrd Edge - то витрати на бензин - просто копійки в бюджеті. Тому за кермом всі: і маленька азіата, і товстенька дівчинка масою за 150 з канадських гір, по яких я полазив більше, ніж вволю...



Головне: ще місяць - і мій респондент отримає право податися на PR - тобто Вид на прожиття в Канаді.

Це головна мета тут наших:

а) можна купувати нерухомість (звісно, якщо є гроші, або вчасно щось продали в Харкові/Херсоні).

б) ГОЛОВНЕ: отримуєш право перетнути кордон із США. Просто щоби "погуляти". А може і не просто...

Мій респондент дуже дуже дуже хоче отримати це право.

Ну, не все відразу…



Випадок 2: зустріч в ліфті готеля. Дуже худенький хлопець років 20-22, та справжня тендітна українка років 20… тільки другий день в Канаді.

Мріють про переїзд в Британську Колумбію.

З розмови з ними зрозумів, що плани "бандитські". В смислі великі.

Але знання англійської нульові або близько до того.

Хай щастить!



P.S. Скільки би панове не писали тут цікавих теорій, головним є такий постулат:

«Що саме ти можеш робити для інших, за що тобі заплатять гроші?».

Це головне питання і еміграції, і заробітчанства. Пропоную спуститися з небес на землю та згадати назву гілки: «».Теорії теорії теорії. А чи якось вони допомагають і еміграції, і заробітчанству?В понеділок о 20-00 відлітаю з Канади в Ірландію (в Україні буде вже вівторок 6 ранку) - та активно спілкуюся з нашими українцями в Канаді. Просто цікаво: реальна ж еміграція очі-в-очі та реальне заробітчанство.Я про нього вже писав і там тільки позитив, бо людина має мету і рухається до неї вірно.Прибув в Канаду на початку грудня, отримав 3000 CAD та неймовірно швидко їх розтринькав. До 8 січня шукав роботу та з 9 січня почав працювати: відразу на 20 CAD на годину.Ну ось: вже 5 місяців пройшло і роботящому хлопцю на роботі по оздобленню будинків деревом вже дали 21 на годину. Орендує сам 1-к квартиру за 950 CAD, комуналка 50 CAD.Я раніше не міг допетрати цю цифру «оплата за годину» - тепер все стало видніше - саме в годинах:- поїсти в кафе: 12-19 CAD. Досить дешево. Бокал пива в кафе: 4. Кава від 1,75. Бургер в кафе: 7-9.Така система оплати показує, що ти таке робиш для інших, за що тобі заплатять гроші.ГРОШІ Є ВИМІРОМ ВСІХ ЦІННОСТЕЙ. І ЗДІБНОСТЕЙ. І ВМІННЯ.А ти проживеш. Заплатять: з голоду не помреш точно.- одяг вже коштує інші гроші: джинси 250, футболка 50, якась курточка вже 180….От вам що таке погодинна оплата: еквівалент здібностей, все по Марксу: якщо ти можеш пошити джинси, витративши менше 10 годин (разом з вирощуванням бавовни), то отримуєш профіт в 50 доларів.- бензин досить дешевий: 1,65 CAD або 1,65/1,34=1,23$ за 1 літр. Я вже другий тиждень їжджу на позашляховику Fоrd Edge - то витрати на бензин - просто копійки в бюджеті. Тому за кермом всі: і маленька азіата, і товстенька дівчинка масою за 150 з канадських гір, по яких я полазив більше, ніж вволю...Головне: ще місяць - і мій респондент отримає право податися на PR - тобто Вид на прожиття в Канаді.Це головна мета тут наших:а) можна купувати нерухомість (звісно, якщо є гроші, або вчасно щось продали в Харкові/Херсоні).б) ГОЛОВНЕ: отримуєш право перетнути кордон із США. Просто щоби "погуляти". А може і не просто...Мій респондент дуже дуже дуже хоче отримати це право.Ну, не все відразу…зустріч в ліфті готеля. Дуже худенький хлопець років 20-22, та справжня тендітна українка років 20… тільки другий день в Канаді.Мріють про переїзд в Британську Колумбію.З розмови з ними зрозумів, що плани "бандитські". В смислі великі.Але знання англійської нульові або близько до того.Хай щастить!Скільки би панове не писали тут цікавих теорій, головним є такий постулат:«Що саме ти можеш робити для інших, за що тобі заплатять гроші?».Це головне питання і еміграції, і заробітчанства.



Ну что Вы тут такое говорите? Тут все решили за нас.

Украина - самая прогрессивная страна. В Украине самые честные и справедливые работодатели. В Украине нет коррупции. В Украине, а не где-то на другом континенте самая передовая наука, ну разве что в Старой Европе что-то.

А те, кто уехал, особенно в Канаду и США - горько об этом пожалеют. Да что там кота за хвост тянуть? Уже жалеют, что уехали из Украины. И через 2 года максимум вернутся с баулами никомуненужных зеленовых бумажек чтобы вложить в творения из газоблока киевских зодчих.

Я уж было сдался, рука потянулась к компу, чтобы заказать билеты обратно на ближайщий рейс МАУ НЙ-Борисполь, но ...

мойвзгляд задержался на экране, где в это время ТСН.Тиждень шел.

ЧТо сказать?



Гнусно.

Это точно та Украина, в которую пророчат, что я вернусь?

Как может работодатель ценить труд наемного работника и вести себя с ним порядочно, если с человека, который едва уцелел, но потерял на войне конечности, требуют 1500 долларов тех самых США за то, чтобы признать его инвалидность? Потерявшему ногу "Зачем вам костыли - у вас протез есть".

Это какое-то издевательство государства над личностью.

Я, пожалуй, пока в США задержусь. Тут страховые из кожи вон лезут, чтобы угодить клиенту, а не пытается всеми правдами и неправдами откреститься.

Знакомому пенсионеру звонок (раз в месяц) из страховой:

Как себя чувствуете? Вы не падали? В госпиталь не попадали? У вас все таблетки есть? ЧТо нибудь нужно - палочку, волкер, тонометр, глюкометр?

ЧТо? на старом тонометре кнопка западает? мы вам вышлем новый. У вас есть специальный стульчик для купания? Нет, мы вам пришлем, чтобы вы в ванной не упали.

Вас не устраивает карсервис, который вас к доктору возит? Мы вам закажем такси.

А если у человека инвалидность и он передвигается на вилчере (инвалидное кресло), то пришлют карсервис, модифицированный специальной площадкой, чтобы кресло на нее въехало и онаподнимет и заведет его в салон. И с водителем будет специальный человек, который поможет с тем чтобы завести кресло в салон и закрепить специальным креплением и выгрузить по прибытию.

Самые распространенные - Тойота Сьенна, которая базовая стоит порядка 35 тысяч, а с модификацией под инвалидное кресло - 70+тысяч.



Странно, почему так?

Одна страна самая лучшая на свете, но люди, которые отдают свое здоровье и жизни терпят ту коррупцию и чиновничий произвол, которых, как меня тут убеждают, в Украине нет. Когда-то было. Давно. Все примеры коррупции из 90-х (с).

А другая - оскал капитализма, где из людей все соки выжимают и бросают подыхать под мостом на старости лет. (тут надо уточнить, что "старость" наступает в 12.01 ам 50-го дня рождения). И эта страна на самом деле так заботится о стариках, детях, беременных, инвалидах. Не надо инвалиду доказывать каждый год, что у него нет ноги (такие истории про атовцев тоже были).

Порой, читая форумчан, закрываешь глаза и думаешь - "Блин, они тут никогда не были. Откуда у них столько негатива к США? Ведь ни в украинском информпространстве ни в информпространстве ЕС этого нет. Откуда это все? Неужели... " Ну что Вы тут такое говорите? Тут все решили за нас.Украина - самая прогрессивная страна. В Украине самые честные и справедливые работодатели. В Украине нет коррупции. В Украине, а не где-то на другом континенте самая передовая наука, ну разве что в Старой Европе что-то.А те, кто уехал, особенно в Канаду и США - горько об этом пожалеют. Да что там кота за хвост тянуть? Уже жалеют, что уехали из Украины. И через 2 года максимум вернутся с баулами никомуненужных зеленовых бумажек чтобы вложить в творения из газоблока киевских зодчих.Я уж было сдался, рука потянулась к компу, чтобы заказать билеты обратно на ближайщий рейс МАУ НЙ-Борисполь, но ...мойвзгляд задержался на экране, где в это время ТСН.Тиждень шел.ЧТо сказать?Гнусно.Это точно та Украина, в которую пророчат, что я вернусь?Как может работодатель ценить труд наемного работника и вести себя с ним порядочно, если с человека, который едва уцелел, но потерял на войне конечности, требуют 1500 долларов тех самых США за то, чтобы признать его инвалидность? Потерявшему ногу "Зачем вам костыли - у вас протез есть".Это какое-то издевательство государства над личностью.Я, пожалуй, пока в США задержусь. Тут страховые из кожи вон лезут, чтобы угодить клиенту, а не пытается всеми правдами и неправдами откреститься.Знакомому пенсионеру звонок (раз в месяц) из страховой:Как себя чувствуете? Вы не падали? В госпиталь не попадали? У вас все таблетки есть? ЧТо нибудь нужно - палочку, волкер, тонометр, глюкометр?ЧТо? на старом тонометре кнопка западает? мы вам вышлем новый. У вас есть специальный стульчик для купания? Нет, мы вам пришлем, чтобы вы в ванной не упали.Вас не устраивает карсервис, который вас к доктору возит? Мы вам закажем такси.А если у человека инвалидность и он передвигается на вилчере (инвалидное кресло), то пришлют карсервис, модифицированный специальной площадкой, чтобы кресло на нее въехало и онаподнимет и заведет его в салон. И с водителем будет специальный человек, который поможет с тем чтобы завести кресло в салон и закрепить специальным креплением и выгрузить по прибытию.Самые распространенные - Тойота Сьенна, которая базовая стоит порядка 35 тысяч, а с модификацией под инвалидное кресло - 70+тысяч.Странно, почему так?Одна страна самая лучшая на свете, но люди, которые отдают свое здоровье и жизни терпят ту коррупцию и чиновничий произвол, которых, как меня тут убеждают, в Украине нет. Когда-то было. Давно. Все примеры коррупции из 90-х (с).А другая - оскал капитализма, где из людей все соки выжимают и бросают подыхать под мостом на старости лет. (тут надо уточнить, что "старость" наступает в 12.01 ам 50-го дня рождения). И эта страна на самом деле так заботится о стариках, детях, беременных, инвалидах. Не надо инвалиду доказывать каждый год, что у него нет ноги (такие истории про атовцев тоже были).Порой, читая форумчан, закрываешь глаза и думаешь - "Блин, они тут никогда не были. Откуда у них столько негатива к США? Ведь ни в украинском информпространстве ни в информпространстве ЕС этого нет. Откуда это все? Неужели...

Ну, это ещё по божески. Промолчу сколько вложили, чтобы группу жене сделать.

Пы. Сы. Но оно того стоило😎 Ну, это ещё по божески. Промолчу сколько вложили, чтобы группу жене сделать.Пы. Сы. Но оно того стоило😎



Рука-лицо. Вы не излечимы.

Это какой-то кошмар. Рука-лицо. Вы не излечимы.Это какой-то кошмар. rjkz

Повідомлень: 14799 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7720 раз. Подякували: 4715 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 08:06 Re: Еміграція, заробітчанство Всем доброго украинского утра (у меня ночь).

Начнем неделю с позитива. (подозреваю, будет негатив):

rjkz

Повідомлень: 14799 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7720 раз. Подякували: 4715 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 11:41 BIGor написав: Цікаво, чого так підгорає? Люди шукають де більше платять і де кращі умови.

Он Тайвань перекупив видатного інженера у США https://www.epravda.com.ua/publications ... 27/696364/ , і нічого, ніхто тут жодного слова не сказав. Цікаво, чого так підгорає? Люди шукають де більше платять і де кращі умови.Он Тайвань перекупив видатного інженера у США, і нічого, ніхто тут жодного слова не сказав.

BIGor написав: І так, вони чогось адресу ненавистного США вказали як основну

І так, вони чогось адресуСША вказали як основну

Мені нічого не підгорає і США мені не ненавистна.

Я вже не раз і не два чув що це все дякуючи США ми(світ) отримали прорив в науці, отримали сучасні винаходи/технології. Дякуючи США ми отримали інтернет, компи і т.д.

Я ніколи не чув щоб хтось возвеличував Тайвань.

*навіть більше - США не раз спасали весь світ, але це вже інша тема. Мені нічого не підгорає і США мені не ненавистна.Я вже не раз і не два чув що це все дякуючи США ми(світ) отримали прорив в науці, отримали сучасні винаходи/технології. Дякуючи США ми отримали інтернет, компи і т.д.Я ніколи не чув щоб хтось возвеличував Тайвань.*навіть більше - США не раз спасали весь світ, але це вже інша тема. Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 12 чер, 2023 12:42, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 4769 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 276 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 12:12 rjkz написав: Странно, почему так?

Странно, почему так?

Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?

Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?

Яка зарплата в США, яка в Україні?

І т.д.

В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм. Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?Яка зарплата в США, яка в Україні?І т.д.В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм. andrijk777

Повідомлень: 4769 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 276 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 13:03 rjkz написав: akurt, кстати, насчет цен на одежду.

Мои "левайсы", модель, которую я ношу уже больше 20 лет, с полгода назад купил (не было сейла, а надо было срочно) за 60 примерно долларов. Подорожали.

Раньше прайс был 51 доллар (3-я пара за полцены, если регуляр прайс).

В Украине в Променаде они продавались за 200 долларов (со скидкой - 150), но польского производства, ткань и фурнитура - отвратительная. И...одной, огромной длины. Подрубите. Как подрубите? купить какую-то хрень, на которой почему-то написано Ливайс за 200 баксов и подрубить? А что делать с тем, что талия будет завышена? Ведь люди имеют свои пропорции. А что делать, если молния на большой длине длиннеее и она не "подрубается". Знаете, что происходит, когда такие джинсы "подрубают". Человек садится, а молния выгибается вверх. Со стороны - да у чувака стояк!

И это не в "лихие" 90-е. Это было после 2015 года.

У меня как раз закончились американские ливайсы, в США поездка отменилась, а надо было что-то срочно купить. , кстати, насчет цен на одежду.Мои "левайсы", модель, которую я ношу уже больше 20 лет, с полгода назад купил (не было сейла, а надо было срочно) за 60 примерно долларов. Подорожали.Раньше прайс был 51 доллар (3-я пара за полцены, если регуляр прайс).В Украине в Променаде они продавались за 200 долларов (со скидкой - 150), но польского производства, ткань и фурнитура - отвратительная. И...одной, огромной длины. Подрубите. Как подрубите? купить какую-то хрень, на которой почему-то написано Ливайс за 200 баксов и подрубить? А что делать с тем, что талия будет завышена? Ведь люди имеют свои пропорции. А что делать, если молния на большой длине длиннеее и она не "подрубается". Знаете, что происходит, когда такие джинсы "подрубают". Человек садится, а молния выгибается вверх. Со стороны - да у чувака стояк!И это не в "лихие" 90-е. Это было после 2015 года.У меня как раз закончились американские ливайсы, в США поездка отменилась, а надо было что-то срочно купить.

Коля, как человек торговавший джинсами(трубы Гросс/Даллас с подворотом помните?) уже/ещё на втором курсе при курсе 35тыс.купонов/уе(и полляма они тогда стоили как и модная клетчатая кашемировая рубашка под бомбер LA-kings за лям), скажу так - вы много лишнего пиз...те. Левис за 60 долларов у вас сейчас - это китайская подъёбка, точнее вторая линия по лицензии и из не самого хорошего пакистанского или гуанчжоужского материала, если вообще не подделка под бренд. Нормальные Wrangler и Lee Kansas стоили в 2007м 270-300 долларов местного пошива в Канзас-сити, и из ткани на основе конопли, а не хлопка(хлопок там меньше 50%). Те штаны по 10 лет носятся.

По поводу джинсов Левис по 200баксов в Променадах - когда в 14м году поставил скайп на комп(для заказа товара не вслепую) и немного накрылись регулярные командировки за кордон, где прибарахлялся - купил при долларе 20,5 на 2015й НГ себе и жене с дочками в нашем Мост-Сити в фирменном магазе и штанов,и рубашек, курточек там только не было - не сезон. Так цена была до 1500грн за пару = 70$+-, были женские джинсы по ростам, 30/32/34, и были и низкие на бёдрах носить, и высокие как 70-80х носили на талии.

Шото пан ПГС графоманить не подетски начал Коля, как человек торговавший джинсами(трубы Гросс/Даллас с подворотом помните?) уже/ещё на втором курсе при курсе 35тыс.купонов/уе(и полляма они тогда стоили как и модная клетчатая кашемировая рубашка под бомбер LA-kings за лям), скажу так - вы много лишнего пиз...те. Левис за 60 долларов у вас сейчас - это китайская подъёбка, точнее вторая линия по лицензии и из не самого хорошего пакистанского или гуанчжоужского материала, если вообще не подделка под бренд. Нормальные Wrangler и Lee Kansas стоили в 2007м 270-300 долларов местного пошива в Канзас-сити, и из ткани на основе конопли, а не хлопка(хлопок там меньше 50%). Те штаны по 10 лет носятся.По поводу джинсов Левис по 200баксов в Променадах - когда в 14м году поставил скайп на комп(для заказа товара не вслепую) и немного накрылись регулярные командировки за кордон, где прибарахлялся - купил при долларе 20,5 на 2015й НГ себе и жене с дочками в нашем Мост-Сити в фирменном магазе и штанов,и рубашек, курточек там только не было - не сезон. Так цена была до 1500грн за пару = 70$+-, были женские джинсы по ростам, 30/32/34, и были и низкие на бёдрах носить, и высокие как 70-80х носили на талии.Шото пан ПГС графоманить не подетски начал барабашов Повідомлень: 3223 З нами з: 16.06.15 Подякував: 249 раз. Подякували: 306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 15:07 барабашов написав: rjkz написав: akurt, кстати, насчет цен на одежду.

Мои "левайсы", модель, которую я ношу уже больше 20 лет, с полгода назад купил (не было сейла, а надо было срочно) за 60 примерно долларов. Подорожали.

Раньше прайс был 51 доллар (3-я пара за полцены, если регуляр прайс).

В Украине в Променаде они продавались за 200 долларов (со скидкой - 150), но польского производства, ткань и фурнитура - отвратительная. И...одной, огромной длины. Подрубите. Как подрубите? купить какую-то хрень, на которой почему-то написано Ливайс за 200 баксов и подрубить? А что делать с тем, что талия будет завышена? Ведь люди имеют свои пропорции. А что делать, если молния на большой длине длиннеее и она не "подрубается". Знаете, что происходит, когда такие джинсы "подрубают". Человек садится, а молния выгибается вверх. Со стороны - да у чувака стояк!

И это не в "лихие" 90-е. Это было после 2015 года.

У меня как раз закончились американские ливайсы, в США поездка отменилась, а надо было что-то срочно купить. , кстати, насчет цен на одежду.Мои "левайсы", модель, которую я ношу уже больше 20 лет, с полгода назад купил (не было сейла, а надо было срочно) за 60 примерно долларов. Подорожали.Раньше прайс был 51 доллар (3-я пара за полцены, если регуляр прайс).В Украине в Променаде они продавались за 200 долларов (со скидкой - 150), но польского производства, ткань и фурнитура - отвратительная. И...одной, огромной длины. Подрубите. Как подрубите? купить какую-то хрень, на которой почему-то написано Ливайс за 200 баксов и подрубить? А что делать с тем, что талия будет завышена? Ведь люди имеют свои пропорции. А что делать, если молния на большой длине длиннеее и она не "подрубается". Знаете, что происходит, когда такие джинсы "подрубают". Человек садится, а молния выгибается вверх. Со стороны - да у чувака стояк!И это не в "лихие" 90-е. Это было после 2015 года.У меня как раз закончились американские ливайсы, в США поездка отменилась, а надо было что-то срочно купить.

Коля, как человек торговавший джинсами(трубы Гросс/Даллас с подворотом помните?) уже/ещё на втором курсе при курсе 35тыс.купонов/уе(и полляма они тогда стоили как и модная клетчатая кашемировая рубашка под бомбер LA-kings за лям), скажу так - вы много лишнего пиз...те. Левис за 60 долларов у вас сейчас - это китайская подъёбка, точнее вторая линия по лицензии и из не самого хорошего пакистанского или гуанчжоужского материала, если вообще не подделка под бренд. Нормальные Wrangler и Lee Kansas стоили в 2007м 270-300 долларов местного пошива в Канзас-сити, и из ткани на основе конопли, а не хлопка(хлопок там меньше 50%). Те штаны по 10 лет носятся.

По поводу джинсов Левис по 200баксов в Променадах - когда в 14м году поставил скайп на комп(для заказа товара не вслепую) и немного накрылись регулярные командировки за кордон, где прибарахлялся - купил при долларе 20,5 на 2015й НГ себе и жене с дочками в нашем Мост-Сити в фирменном магазе и штанов,и рубашек, курточек там только не было - не сезон. Так цена была до 1500грн за пару = 70$+-, были женские джинсы по ростам, 30/32/34, и были и низкие на бёдрах носить, и высокие как 70-80х носили на талии.

Шото пан ПГС графоманить не подетски начал Коля, как человек торговавший джинсами(трубы Гросс/Даллас с подворотом помните?) уже/ещё на втором курсе при курсе 35тыс.купонов/уе(и полляма они тогда стоили как и модная клетчатая кашемировая рубашка под бомбер LA-kings за лям), скажу так - вы много лишнего пиз...те. Левис за 60 долларов у вас сейчас - это китайская подъёбка, точнее вторая линия по лицензии и из не самого хорошего пакистанского или гуанчжоужского материала, если вообще не подделка под бренд. Нормальные Wrangler и Lee Kansas стоили в 2007м 270-300 долларов местного пошива в Канзас-сити, и из ткани на основе конопли, а не хлопка(хлопок там меньше 50%). Те штаны по 10 лет носятся.По поводу джинсов Левис по 200баксов в Променадах - когда в 14м году поставил скайп на комп(для заказа товара не вслепую) и немного накрылись регулярные командировки за кордон, где прибарахлялся - купил при долларе 20,5 на 2015й НГ себе и жене с дочками в нашем Мост-Сити в фирменном магазе и штанов,и рубашек, курточек там только не было - не сезон. Так цена была до 1500грн за пару = 70$+-, были женские джинсы по ростам, 30/32/34, и были и низкие на бёдрах носить, и высокие как 70-80х носили на талии.Шото пан ПГС графоманить не подетски начал



Покупали на оф. сайте левис, который (по крайней мере раньше) из Украины даже не открывался.

Есть модели по 200+баксов, моя - 61.

Носятся несколько лет (это если не снимая), производятся в Мексике, Лесото и еще где-то. НЕ в Польше.

Монтаны когда-то шились в США. В тюрьме. Сейчас их, кажется, нет вообще.

Раньше, когда приезжал туристом, покупал в Манхеттене в магазах Левис. Сомневаюсь, чтобы там продавали подделки. Слишком на виду.

Что примечательно, в то время, как в Променаде польские типа левайсы втюхивали наивным киевлянам и гостям столицы, на сейле в центре Манхеттена они были по 22 доллара (рождественские скидки).

Но Вы нас просвещайте, что было в 90-х. Нам очень интересно по чем в Днепре стоили клетчатые рубашки. Покупали на оф. сайте левис, который (по крайней мере раньше) из Украины даже не открывался.Есть модели по 200+баксов, моя - 61.Носятся несколько лет (это если не снимая), производятся в Мексике, Лесото и еще где-то. НЕ в Польше.Монтаны когда-то шились в США. В тюрьме. Сейчас их, кажется, нет вообще.Раньше, когда приезжал туристом, покупал в Манхеттене в магазах Левис. Сомневаюсь, чтобы там продавали подделки. Слишком на виду.Что примечательно, в то время, как в Променаде польские типа левайсы втюхивали наивным киевлянам и гостям столицы, на сейле в центре Манхеттена они были по 22 доллара (рождественские скидки).Но Вы нас просвещайте, что было в 90-х. Нам очень интересно по чем в Днепре стоили клетчатые рубашки. rjkz

Повідомлень: 14799 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7720 раз. Подякували: 4715 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 15:09 andrijk777 написав: rjkz написав: Странно, почему так?

Странно, почему так?

Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?

Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?

Яка зарплата в США, яка в Україні?

І т.д.

В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм. Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?Яка зарплата в США, яка в Україні?І т.д.В США вже 150 років все стабільно як море після шторму,



Может поэтому народ и валит?

Шторм, коррупция, ....много всего. Может поэтому народ и валит?Шторм, коррупция, ....много всего. rjkz

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