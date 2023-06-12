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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 чер, 2023 15:25
rjkz написав: andrijk777 написав: rjkz написав:
Странно, почему так?
Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?
Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?
Яка зарплата в США, яка в Україні?
І т.д.
В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм.
Может поэтому народ и валит?
Шторм, коррупция, ....много всего.
І?
Ви від цього кайфуєте?
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Додано: Пон 12 чер, 2023 15:39
Я с момента появления этой гнилой ветки не могу получить ответ на два простых вопроса в свете того к чему тут призывают:
1. Ради чего погибают на фронте наши герои?
2. Насколько это морально раскручивать тему эмиграции в момент, когда выехать из Украины для большинства мужчин возможно только обманом? (о чем ярко свидетельствуют кейсы Бигора и Болта)
Почему-то вместо ответа на эти простые вопросы получаю только хейт, "самдурак" и "не из Вены такие вопросы задавать". Хотя какая разница откуда их задавать? Суть-то от этого не меняется.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 15:43
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ви коли ремонт прелісті робили, який % був українських матеріалів? Ви колись водили авто українського виробництва? Скільки разів відпочивали в Криму до 2014?
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