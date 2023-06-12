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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 808809810811
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 15:25

  rjkz написав:
  andrijk777 написав:
  rjkz написав:Странно, почему так?

Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?
Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?
Яка зарплата в США, яка в Україні?
І т.д.
В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм.


Может поэтому народ и валит?
Шторм, коррупция, ....много всего.

І?
Ви від цього кайфуєте?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 15:39

Re: Еміграція, заробітчанство

Я с момента появления этой гнилой ветки не могу получить ответ на два простых вопроса в свете того к чему тут призывают:
1. Ради чего погибают на фронте наши герои?
2. Насколько это морально раскручивать тему эмиграции в момент, когда выехать из Украины для большинства мужчин возможно только обманом? (о чем ярко свидетельствуют кейсы Бигора и Болта)
Почему-то вместо ответа на эти простые вопросы получаю только хейт, "самдурак" и "не из Вены такие вопросы задавать". Хотя какая разница откуда их задавать? Суть-то от этого не меняется.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 15:43

airmax78

ви коли ремонт прелісті робили, який % був українських матеріалів? Ви колись водили авто українського виробництва? Скільки разів відпочивали в Криму до 2014?
fox767676
 
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  #<1 ... 808809810811
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