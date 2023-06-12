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#<1 ... 809810811812> Додано: Пон 12 чер, 2023 15:25 rjkz написав: andrijk777 написав: rjkz написав: Странно, почему так?

Странно, почему так?

Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?

Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?

Яка зарплата в США, яка в Україні?

І т.д.

В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм. Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?Яка зарплата в США, яка в Україні?І т.д.В США вже 150 років все стабільно як море після шторму,



Может поэтому народ и валит?

Шторм, коррупция, ....много всего. Может поэтому народ и валит?Шторм, коррупция, ....много всего.

І?

Ви від цього кайфуєте? І?Ви від цього кайфуєте? flyman

Повідомлень: 31571 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1500 раз. Подякували: 2655 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 15:39 Re: Еміграція, заробітчанство Я с момента появления этой гнилой веткe не могу получить ответ на два простых вопроса в свете того к чему тут призывают:

1. Ради чего погибают на фронте наши герои?

2. Насколько это морально раскручивать тему эмиграции в момент, когда выехать из Украины для большинства мужчин возможно только обманом? (о чем ярко свидетельствуют кейсы Бигора и Болта)

Почему-то вместо ответа на эти простые вопросы получаю только хейт, "самдурак" и "не из Вены такие вопросы задавать". Хотя какая разница откуда их задавать? Суть-то от этого не меняется. Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 12 чер, 2023 16:34, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 42437 З нами з: 25.10.12 Подякував: 966 раз. Подякували: 5203 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 15:43 airmax78



ви коли ремонт прелісті робили, який % був українських матеріалів? Ви колись водили авто українського виробництва? Скільки разів відпочивали в Криму до 2014? fox767676 Повідомлень: 574 З нами з: 13.06.20 Подякував: 235 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 16:24 fox767676 написав: airmax78



ви коли ремонт прелісті робили, який % був українських матеріалів? Ви колись водили авто українського виробництва? Скільки разів відпочивали в Криму до 2014? ви коли ремонт прелісті робили, який % був українських матеріалів? Ви колись водили авто українського виробництва? Скільки разів відпочивали в Криму до 2014?

О, це четвертий варіант: замість відповіді на прості питання отримую якісь зустрічні питання що уводять розмову в зовсім інший бік.

До речі в ремонті використав наступні українські товари:

1)Двері

2)Проводку

3)Цеглу та будівельни суміші

4)Гіпсові світильники

5)Всі м'які меблі окрім стільців на кухню

6)Величезний обсяг послуг Віяру

7)Колосальний обсяг робіт та послуг вітчизняних майстрів

Тобто думаю, що %%40 витрат так або інакше пішло на внутрішній ринок. О, це четвертий варіант: замість відповіді на прості питання отримую якісь зустрічні питання що уводять розмову в зовсім інший бік.До речі в ремонті використав наступні українські товари:1)Двері2)Проводку3)Цеглу та будівельни суміші4)Гіпсові світильники5)Всі м'які меблі окрім стільців на кухню6)Величезний обсяг послуг Віяру7)Колосальний обсяг робіт та послуг вітчизняних майстрівТобто думаю, що %%40 витрат так або інакше пішло на внутрішній ринок. airmax78 Повідомлень: 42437 З нами з: 25.10.12 Подякував: 966 раз. Подякували: 5203 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 16:40 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: 1. Ради чего погибают на фронте наши герои? 1. Ради чего погибают на фронте наши герои?

Спрашивайте у Успиха, БобУА, Фриза и остальных. А тут нашли у кого спрашивать - у людей, которые уже одной ногой на ПМЖ в другой стране. Спрашивайте у Успиха, БобУА, Фриза и остальных. А тут нашли у кого спрашивать - у людей, которые уже одной ногой на ПМЖ в другой стране. slonomag Повідомлень: 275 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 16:41 airmax78



Це ж логічно. Ви тільки на 40% відсотків в Україні, а на 60 за її межами.

Так, ваша головна інвестиція - газоблок в центрі Києва, українська, але вона виявиться провальною, якщо дуже значна частина людей яка трималася України з різних чинників, вільних чи невільних, такі теж вирішить вирівняти дисбаланс на користь Заходу - частково чи повністю євроінтегруватись. Я наприклад скучив за середзимноморськми ландшафтами і прогулянками центрами європейських міст. Буду інвестувати в нерухомість південної Європи, навіть якщо не емігрую, то при першій загрозі чи соціальному дискомфорті, буде куди їхати без вагань, поки випускають. Дуже багато людей яким нічого втрачати взагалі поїдуть з кінцями, навіть у прости-господи Польшу fox767676 Повідомлень: 574 З нами з: 13.06.20 Подякував: 235 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 16:50 Re: Еміграція, заробітчанство Відповіді огидні, але чесні. Перекладаю на людську мову: "х*р з нею з тою Україною. В мене одне життя і я не збираюсь його більше витрачати в Україні. А на героїв мені пох." airmax78 Повідомлень: 42437 З нами з: 25.10.12 Подякував: 966 раз. Подякували: 5203 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 16:58 airmax78



Огидно ваше фарисейство. Пох це вам, бо від в УКраїни вам потрібна лише сировина та дешева праця майстрів. Не треба ховатися за героями, ви з ними не спілкувалися, для вас вони пролетаріат, від якого ви все життя намагаєтесь триматися подалі. Якщо б спілкувалися, то б знали що щодо еміграції там все не так однозначно. Ось я насправді вболіваю за Україну, до останньго відпочивав у Криму, був десь у 20 областях. Ось що я вам скажу - красти треба(було) менше, тоді б і без геройства обішлось fox767676 Повідомлень: 574 З нами з: 13.06.20 Подякував: 235 раз. Подякували: 93 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 17:17 fox767676 написав: airmax78



Огидно ваше фарисейство. Пох це вам, бо від в УКраїни вам потрібна лише сировина та дешева праця майстрів. Не треба ховатися за героями, ви з ними не спілкувалися, для вас вони пролетаріат, від якого ви все життя намагаєтесь триматися подалі. Якщо б спілкувалися, то б знали що щодо еміграції там все не так однозначно. Ось я насправді вболіваю за Україну, до останньго відпочивав у Криму, був десь у 20 областях. Ось що я вам скажу - красти треба(було) менше, тоді б і без геройства обішлось Огидно ваше фарисейство. Пох це вам, бо від в УКраїни вам потрібна лише сировина та дешева праця майстрів. Не треба ховатися за героями, ви з ними не спілкувалися, для вас вони пролетаріат, від якого ви все життя намагаєтесь триматися подалі. Якщо б спілкувалися, то б знали що щодо еміграції там все не так однозначно. Ось я насправді вболіваю за Україну, до останньго відпочивав у Криму, був десь у 20 областях. Ось що я вам скажу - красти треба(було) менше, тоді б і без геройства обішлось

Я взагалі за своє життя відпочивав більше ніж 3-5 днів один чи два рази й те, не більше 2х тижнів. Більше 2х тижнів - жодного разу. В Криму був двічі. В другий і останній раз 9 травня 2012 року потрапив до Севастополя і окуїв від побаченого. "Гвардія путіна" там в центрі міста під баян та водяру горлопанила "фронтові" пісні та дьоргалась тілами, поки що з георгіївськими стрічками. В 2014му навесні я побачив все те саме по телевізору, але вже з аквафрешами і ще більш озвірілими рожами.

Про красти терба було менше - це не до мене. Це до клієнтів rjkz з Паторжинського.

Звідки ви цю дурню взяли про моє зверхнє ставлення до робочого класу? ніколи я собі цього не дозволяв. Більш того, немає більш ввічливої людини у спілкуванні з людьми робочих професій ніж я. Я взагалі за своє життя відпочивав більше ніж 3-5 днів один чи два рази й те, не більше 2х тижнів. Більше 2х тижнів - жодного разу. В Криму був двічі. В другий і останній раз 9 травня 2012 року потрапив до Севастополя і окуїв від побаченого. "Гвардія путіна" там в центрі міста під баян та водяру горлопанила "фронтові" пісні та дьоргалась тілами, поки що з георгіївськими стрічками. В 2014му навесні я побачив все те саме по телевізору, але вже з аквафрешами і ще більш озвірілими рожами.Про красти терба було менше - це не до мене. Це до клієнтів rjkz з Паторжинського.Звідки ви цю дурню взяли про моє зверхнє ставлення до робочого класу? ніколи я собі цього не дозволяв. Більш того, немає більш ввічливої людини у спілкуванні з людьми робочих професій ніж я. airmax78 Повідомлень: 42437 З нами з: 25.10.12 Подякував: 966 раз. Подякували: 5203 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 17:23 airmax78 написав: fox767676 написав: airmax78



ви коли ремонт прелісті робили, який % був українських матеріалів? Ви колись водили авто українського виробництва? Скільки разів відпочивали в Криму до 2014? ви коли ремонт прелісті робили, який % був українських матеріалів? Ви колись водили авто українського виробництва? Скільки разів відпочивали в Криму до 2014?

О, це четвертий варіант: замість відповіді на прості питання отримую якісь зустрічні питання що уводять розмову в зовсім інший бік.

До речі в ремонті використав наступні українські товари:

1)Двері

2)Проводку

3)Цеглу та будівельни суміші

4)Гіпсові світильники

5)Всі м'які меблі окрім стільців на кухню

6)Величезний обсяг послуг Віяру

7)Колосальний обсяг робіт та послуг вітчизняних майстрів

Тобто думаю, що %%40 витрат так або інакше пішло на внутрішній ринок. О, це четвертий варіант: замість відповіді на прості питання отримую якісь зустрічні питання що уводять розмову в зовсім інший бік.До речі в ремонті використав наступні українські товари:1)Двері2)Проводку3)Цеглу та будівельни суміші4)Гіпсові світильники5)Всі м'які меблі окрім стільців на кухню6)Величезний обсяг послуг Віяру7)Колосальний обсяг робіт та послуг вітчизняних майстрівТобто думаю, що %%40 витрат так або інакше пішло на внутрішній ринок.

«Замість відповіді на прості питання» «величезний» «колоссальний»😂😂😂

Яке їхало, таке й здибало) «Замість відповіді на прості питання» «величезний» «колоссальний»😂😂😂Яке їхало, таке й здибало) gonchik74

Повідомлень: 278 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 809810811812> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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