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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 чер, 2023 15:25
rjkz написав: andrijk777 написав: rjkz написав:
Странно, почему так?
Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?
Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?
Яка зарплата в США, яка в Україні?
І т.д.
В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм.
Может поэтому народ и валит?
Шторм, коррупция, ....много всего.
І?
Ви від цього кайфуєте?
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Додано: Пон 12 чер, 2023 15:39
Я с момента появления этой гнилой веткe не могу получить ответ на два простых вопроса в свете того к чему тут призывают:
1. Ради чего погибают на фронте наши герои?
2. Насколько это морально раскручивать тему эмиграции в момент, когда выехать из Украины для большинства мужчин возможно только обманом? (о чем ярко свидетельствуют кейсы Бигора и Болта)
Почему-то вместо ответа на эти простые вопросы получаю только хейт, "самдурак" и "не из Вены такие вопросы задавать". Хотя какая разница откуда их задавать? Суть-то от этого не меняется.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 12 чер, 2023 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 15:43
airmax78
ви коли ремонт прелісті робили, який % був українських матеріалів? Ви колись водили авто українського виробництва? Скільки разів відпочивали в Криму до 2014?
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Додано: Пон 12 чер, 2023 16:24
fox767676 написав:airmax78
ви коли ремонт прелісті робили, який % був українських матеріалів? Ви колись водили авто українського виробництва? Скільки разів відпочивали в Криму до 2014?
О, це четвертий варіант: замість відповіді на прості питання отримую якісь зустрічні питання що уводять розмову в зовсім інший бік.
До речі в ремонті використав наступні українські товари:
1)Двері
2)Проводку
3)Цеглу та будівельни суміші
4)Гіпсові світильники
5)Всі м'які меблі окрім стільців на кухню
6)Величезний обсяг послуг Віяру
7)Колосальний обсяг робіт та послуг вітчизняних майстрів
Тобто думаю, що %%40 витрат так або інакше пішло на внутрішній ринок.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 16:40
airmax78 написав:
1. Ради чего погибают на фронте наши герои?
Спрашивайте у Успиха, БобУА, Фриза и остальных. А тут нашли у кого спрашивать - у людей, которые уже одной ногой на ПМЖ в другой стране.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 16:41
airmax78
Це ж логічно. Ви тільки на 40% відсотків в Україні, а на 60 за її межами.
Так, ваша головна інвестиція - газоблок в центрі Києва, українська, але вона виявиться провальною, якщо дуже значна частина людей яка трималася України з різних чинників, вільних чи невільних, такі теж вирішить вирівняти дисбаланс на користь Заходу - частково чи повністю євроінтегруватись. Я наприклад скучив за середзимноморськми ландшафтами і прогулянками центрами європейських міст. Буду інвестувати в нерухомість південної Європи, навіть якщо не емігрую, то при першій загрозі чи соціальному дискомфорті, буде куди їхати без вагань, поки випускають. Дуже багато людей яким нічого втрачати взагалі поїдуть з кінцями, навіть у прости-господи Польшу
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Додано: Пон 12 чер, 2023 16:50
Відповіді огидні, але чесні. Перекладаю на людську мову: "х*р з нею з тою Україною. В мене одне життя і я не збираюсь його більше витрачати в Україні. А на героїв мені пох."
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Додано: Пон 12 чер, 2023 16:58
airmax78
Огидно ваше фарисейство. Пох це вам, бо від в УКраїни вам потрібна лише сировина та дешева праця майстрів. Не треба ховатися за героями, ви з ними не спілкувалися, для вас вони пролетаріат, від якого ви все життя намагаєтесь триматися подалі. Якщо б спілкувалися, то б знали що щодо еміграції там все не так однозначно. Ось я насправді вболіваю за Україну, до останньго відпочивав у Криму, був десь у 20 областях. Ось що я вам скажу - красти треба(було) менше, тоді б і без геройства обішлось
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Додано: Пон 12 чер, 2023 17:17
fox767676 написав:airmax78
Огидно ваше фарисейство. Пох це вам, бо від в УКраїни вам потрібна лише сировина та дешева праця майстрів. Не треба ховатися за героями, ви з ними не спілкувалися, для вас вони пролетаріат, від якого ви все життя намагаєтесь триматися подалі. Якщо б спілкувалися, то б знали що щодо еміграції там все не так однозначно. Ось я насправді вболіваю за Україну, до останньго відпочивав у Криму, був десь у 20 областях. Ось що я вам скажу - красти треба(було) менше, тоді б і без геройства обішлось
Я взагалі за своє життя відпочивав більше ніж 3-5 днів один чи два рази й те, не більше 2х тижнів. Більше 2х тижнів - жодного разу. В Криму був двічі. В другий і останній раз 9 травня 2012 року потрапив до Севастополя і окуїв від побаченого. "Гвардія путіна" там в центрі міста під баян та водяру горлопанила "фронтові" пісні та дьоргалась тілами, поки що з георгіївськими стрічками. В 2014му навесні я побачив все те саме по телевізору, але вже з аквафрешами і ще більш озвірілими рожами.
Про красти терба було менше - це не до мене. Це до клієнтів rjkz з Паторжинського.
Звідки ви цю дурню взяли про моє зверхнє ставлення до робочого класу? ніколи я собі цього не дозволяв. Більш того, немає більш ввічливої людини у спілкуванні з людьми робочих професій ніж я.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 17:23
airmax78 написав: fox767676 написав:airmax78
ви коли ремонт прелісті робили, який % був українських матеріалів? Ви колись водили авто українського виробництва? Скільки разів відпочивали в Криму до 2014?
О, це четвертий варіант: замість відповіді на прості питання отримую якісь зустрічні питання що уводять розмову в зовсім інший бік.
До речі в ремонті використав наступні українські товари:
1)Двері
2)Проводку
3)Цеглу та будівельни суміші
4)Гіпсові світильники
5)Всі м'які меблі окрім стільців на кухню
6)Величезний обсяг послуг Віяру
7)Колосальний обсяг робіт та послуг вітчизняних майстрів
Тобто думаю, що %%40 витрат так або інакше пішло на внутрішній ринок.
«Замість відповіді на прості питання» «величезний» «колоссальний»😂😂😂
Яке їхало, таке й здибало)
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