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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 809810811812 Додано: Пон 12 чер, 2023 17:30 flyman написав: rjkz написав: andrijk777 написав: Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?

Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?

Яка зарплата в США, яка в Україні?

І т.д.

В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм. Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?Яка зарплата в США, яка в Україні?І т.д.В США вже 150 років все стабільно як море після шторму,



Может поэтому народ и валит?

Шторм, коррупция, ....много всего. Может поэтому народ и валит?Шторм, коррупция, ....много всего.

І?

Ви від цього кайфуєте? І?Ви від цього кайфуєте?

Нет.Я не получаю удовольствие от того, что кому-то плохо.

Печально это все.

Я-ж писал много раз - тонель, сссука, никак не заканчивается. Нет.Я не получаю удовольствие от того, что кому-то плохо.Печально это все.Я-ж писал много раз - тонель, сссука, никак не заканчивается. rjkz

Повідомлень: 14801 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7721 раз. Подякували: 4716 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 17:37 airmax78 написав: Відповіді огидні, але чесні. Перекладаю на людську мову: "х*р з нею з тою Україною. В мене одне життя і я не збираюсь його більше витрачати в Україні. А на героїв мені пох." Відповіді огидні, але чесні. Перекладаю на людську мову: "х*р з нею з тою Україною. В мене одне життя і я не збираюсь його більше витрачати в Україні. А на героїв мені пох."

Нудить вже від цих гнилих вкидів. У Вас два життя? Три? Солідарний з Фоксом. Трієст, щоправда, бачив лише на фото в інтернеті.

Хоча на Україну не пох, і на героїв. Але герої чомусь вже не хочуть старлінків і гуми на позашляховик, а хочуть у відпустку і отримати свої заслужені нагороди. А кейс про загублені документи чую вже не вдруге і не втретє. І про невизнання законного права на відстрочку теж. І тому, маючи підстави для відстрочки, як у Болта, я краще посиджу подалі. Це при тому, що краще б в неньці наближав перемогу. При умові, що представники влади дотримувались би законів. Але це не про Україну, на жаль. Нудить вже від цих гнилих вкидів. У Вас два життя? Три? Солідарний з Фоксом. Трієст, щоправда, бачив лише на фото в інтернеті.Хоча на Україну не пох, і на героїв. Але герої чомусь вже не хочуть старлінків і гуми на позашляховик, а хочуть у відпустку і отримати свої заслужені нагороди. А кейс про загублені документи чую вже не вдруге і не втретє. І про невизнання законного права на відстрочку теж. І тому, маючи підстави для відстрочки, як у Болта, я краще посиджу подалі. Це при тому, що краще б в неньці наближав перемогу. При умові, що представники влади дотримувались би законів. Але це не про Україну, на жаль. Востаннє редагувалось gonchik74 в Пон 12 чер, 2023 17:39, всього редагувалось 1 раз. gonchik74

Повідомлень: 278 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 17:38 airmax78 написав: Ради чего погибают Ради чего погибают

Маргарет Тэтчер. 11 недель, выковавшие Железную леди



Тэтчер пришла к власти в мае 1979 года — на пике мирового экономического кризиса. По Британии он ударил сильнее прочих из-за “социалистической” политики предыдущих лейбористских кабинетов. Разорилось 400 000 мелких предприятий, уровень инфляции достиг 22%, число безработных — трех миллионов. Такого в Англии не было со времен Великой депрессии 1929–1930 годов. Страна выглядела разоренной, в мире заговорили о Британии как о “больном человеке Европы” — как когда-то об Османской империи.

Спасение было только в шоковой терапии, в программе реформ, известной впоследствии как тэтчеризм. Но чтобы терапия сработала, требовалось время, а его-то и не было, ведь болевой шок наступил сразу. Ежедневно Би-би-си показывала новые и новые закрывающиеся заводы, кипящих гневом рабочих, их плачущих жен с плакатами “Тэтчер — в канаву”.

А она не считала нужным оправдываться и уверять избирателей, что прямо завтра наступит светлое будущее. Наоборот, обещала прекратить тратить деньги на неэффективные отрасли — к примеру, угольные шахты. Но это означало новую волну увольнений! А за два года в должности премьер-министра ее рейтинг и так обвалился до 19% — исторический антирекорд. Всем было ясно, что ни она, ни ее политика, ни, может быть, даже Консервативная партия не переживут следующих выборов.

И тут страну громом поразило известие: 2 апреля 1982 года аргентинские войска высадились на Фолклендских островах и после короткого боя с крошечным британским гарнизоном подняли над ними флаг Аргентины.

В итоге “экономическое безумие” — война, стоившая стране три миллиарда фунтов и вернувшая ей клочок “бесполезной” земли, окупилась сторицей. Капитуляция Аргентины стала не просто личным триумфом Маргарет. Она получила кредит доверия от Британии и заоблачный рейтинг. “Страна вновь обрела себя в Южной Атлантике и будет продолжать восстанавливать силы, опираясь на одержанную победу”, — заявила она.

Действительно, победа на Фолклендах позволила Тэтчер уверенно выиграть выборы 1983 года. Благо к этому времени стрелки экономических показателей, пусть пока неуверенно, но пошли вверх. Курс на реформы был продолжен, и к концу 1980-х из “больного человека Европы” Англия превратилась в динамичного экономического лидера, каким мы ее знаем сегодня.



https://www.titanium.lv/margaret-tetche ... nuyu-ledi/ Honestus Повідомлень: 102 З нами з: 26.12.22 Подякував: 37 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 17:44 fox767676 написав: airmax78



Це ж логічно. Ви тільки на 40% відсотків в Україні, а на 60 за її межами.

Так, ваша головна інвестиція - газоблок в центрі Києва, українська, але вона виявиться провальною, якщо дуже значна частина людей яка трималася України з різних чинників, вільних чи невільних, такі теж вирішить вирівняти дисбаланс на користь Заходу - частково чи повністю євроінтегруватись. Я наприклад скучив за середзимноморськми ландшафтами і прогулянками центрами європейських міст. Буду інвестувати в нерухомість південної Європи, навіть якщо не емігрую, то при першій загрозі чи соціальному дискомфорті, буде куди їхати без вагань, поки випускають. Дуже багато людей яким нічого втрачати взагалі поїдуть з кінцями, навіть у прости-господи Польшу Це ж логічно. Ви тільки на 40% відсотків в Україні, а на 60 за її межами.Так, ваша головна інвестиція - газоблок в центрі Києва, українська, але вона виявиться провальною, якщо дуже значна частина людей яка трималася України з різних чинників, вільних чи невільних, такі теж вирішить вирівняти дисбаланс на користь Заходу - частково чи повністю євроінтегруватись. Я наприклад скучив за середзимноморськми ландшафтами і прогулянками центрами європейських міст. Буду інвестувати в нерухомість південної Європи, навіть якщо не емігрую, то при першій загрозі чи соціальному дискомфорті, буде куди їхати без вагань, поки випускають. Дуже багато людей яким нічого втрачати взагалі поїдуть з кінцями, навіть у прости-господи Польшу



Украину ждут непростые времена.

Кто-то готов все 100% своей жизни отдать Украине или прождать чего-то в Украине.

Кто-то нет.

Я давно писал, что народ валит. Задооолго до того как сам это сделал.

Смеялись надо мной, фрик на форуме про демографию простыни задвигает.

Тут до некоторых дошло, что не продастся концептуальный овноблок по цене квартиры в стране "золотого миллиарда" в стране упадка, из которой свалило и сваливает население.

Нет никакой морали в постах венского узника. Только переживания, что не продастся квитка, в которую вложено 10+ лет и все что могла семья заработать в том числе на спекуляциях недвигой и депозитах. Кстати, про депозиты я тоже писал. Они моральны? Почему я должен рассчитываться с теми, кто вложился в овнобанки под 30% годовых? Это-ж не мой риск. Украину ждут непростые времена.Кто-то готов все 100% своей жизни отдать Украине или прождать чего-то в Украине.Кто-то нет.Я давно писал, что народ валит. Задооолго до того как сам это сделал.Смеялись надо мной, фрик на форуме про демографию простыни задвигает.Тут до некоторых дошло, что не продастся концептуальный овноблок по цене квартиры в стране "золотого миллиарда" в стране упадка, из которой свалило и сваливает население.Нет никакой морали в постах венского узника. Только переживания, что не продастся квитка, в которую вложено 10+ лет и все что могла семья заработать в том числе на спекуляциях недвигой и депозитах. Кстати, про депозиты я тоже писал. Они моральны? Почему я должен рассчитываться с теми, кто вложился в овнобанки под 30% годовых? Это-ж не мой риск. rjkz

Повідомлень: 14801 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7721 раз. Подякували: 4716 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 17:49 airmax78 написав: Я с момента появления этой гнилой веткe не могу получить ответ на два простых вопроса в свете того к чему тут призывают:

1. Ради чего погибают на фронте наши герои?

2. Насколько это морально раскручивать тему эмиграции в момент, когда выехать из Украины для большинства мужчин возможно только обманом? (о чем ярко свидетельствуют кейсы Бигора и Болта)

Почему-то вместо ответа на эти простые вопросы получаю только хейт, "самдурак" и "не из Вены такие вопросы задавать". Хотя какая разница откуда их задавать? Суть-то от этого не меняется. Я с момента появления этой гнилой веткe не могу получить ответ на два простых вопроса в свете того к чему тут призывают:1. Ради чего погибают на фронте наши герои?2. Насколько это морально раскручивать тему эмиграции в момент, когда выехать из Украины для большинства мужчин возможно только обманом? (о чем ярко свидетельствуют кейсы Бигора и Болта)Почему-то вместо ответа на эти простые вопросы получаю только хейт, "самдурак" и "не из Вены такие вопросы задавать". Хотя какая разница откуда их задавать? Суть-то от этого не меняется.

А разве зелёный аудитор выехал не в 21м году? Помню в районе карантина он на нашей благословенной ветке ныл шо тут мало платят и всё уходит на сыры с икрой Трибекам. Потом в Коростень к мамке и переучивался на айтибога. И это всё было года три назад.

Болт вообще не закосил ни разу и не съёьнул никуда, просто его как комвзвода мотопехоты не отправят мясом штурмовать дебиловагнеровские укрепрайоны, а забрив в ТЦК оставят допустим тренером на полигоне или чертить какие то чертежи бомбоубежищ для наших закарпатских укрепрайонов. А разве зелёный аудитор выехал не в 21м году? Помню в районе карантина он на нашей благословенной ветке ныл шо тут мало платят и всё уходит на сыры с икрой Трибекам. Потом в Коростень к мамке и переучивался на айтибога. И это всё было года три назад.Болт вообще не закосил ни разу и не съёьнул никуда, просто его как комвзвода мотопехоты не отправят мясом штурмовать дебиловагнеровские укрепрайоны, а забрив в ТЦК оставят допустим тренером на полигоне или чертить какие то чертежи бомбоубежищ для наших закарпатских укрепрайонов. барабашов Повідомлень: 3224 З нами з: 16.06.15 Подякував: 249 раз. Подякували: 306 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 18:18 Honestus написав: airmax78 написав: Ради чего погибают Ради чего погибают

Маргарет Тэтчер. 11 недель, выковавшие Железную леди



Тэтчер пришла к власти в мае 1979 года — на пике мирового экономического кризиса. По Британии он ударил сильнее прочих из-за “социалистической” политики предыдущих лейбористских кабинетов. Разорилось 400 000 мелких предприятий, уровень инфляции достиг 22%, число безработных — трех миллионов. Такого в Англии не было со времен Великой депрессии 1929–1930 годов. Страна выглядела разоренной, в мире заговорили о Британии как о “больном человеке Европы” — как когда-то об Османской империи.

Спасение было только в шоковой терапии, в программе реформ, известной впоследствии как тэтчеризм. Но чтобы терапия сработала, требовалось время, а его-то и не было, ведь болевой шок наступил сразу. Ежедневно Би-би-си показывала новые и новые закрывающиеся заводы, кипящих гневом рабочих, их плачущих жен с плакатами “Тэтчер — в канаву”.

А она не считала нужным оправдываться и уверять избирателей, что прямо завтра наступит светлое будущее. Наоборот, обещала прекратить тратить деньги на неэффективные отрасли — к примеру, угольные шахты. Но это означало новую волну увольнений! А за два года в должности премьер-министра ее рейтинг и так обвалился до 19% — исторический антирекорд. Всем было ясно, что ни она, ни ее политика, ни, может быть, даже Консервативная партия не переживут следующих выборов.

И тут страну громом поразило известие: 2 апреля 1982 года аргентинские войска высадились на Фолклендских островах и после короткого боя с крошечным британским гарнизоном подняли над ними флаг Аргентины.

В итоге “экономическое безумие” — война, стоившая стране три миллиарда фунтов и вернувшая ей клочок “бесполезной” земли, окупилась сторицей. Капитуляция Аргентины стала не просто личным триумфом Маргарет. Она получила кредит доверия от Британии и заоблачный рейтинг. “Страна вновь обрела себя в Южной Атлантике и будет продолжать восстанавливать силы, опираясь на одержанную победу”, — заявила она.

Действительно, победа на Фолклендах позволила Тэтчер уверенно выиграть выборы 1983 года. Благо к этому времени стрелки экономических показателей, пусть пока неуверенно, но пошли вверх. Курс на реформы был продолжен, и к концу 1980-х из “больного человека Европы” Англия превратилась в динамичного экономического лидера, каким мы ее знаем сегодня.



https://www.titanium.lv/margaret-tetche ... nuyu-ledi/

І до чого тут це? До чого тут Україна?

Англійська імперія - найбільша і наймогутніша імперія в історії людства.

Жодної аналогії з Україною немає. Не буде в нас ніякої Тетчер тому що ситуації у нас інші.

Давайте ще казку про суперуспішний Ізраїль розкажіть. І до чого тут це? До чого тут Україна?Англійська імперія - найбільша і наймогутніша імперія в історії людства.Жодної аналогії з Україною немає. Не буде в нас ніякої Тетчер тому що ситуації у нас інші.Давайте ще казку про суперуспішний Ізраїль розкажіть. andrijk777

Повідомлень: 4772 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 276 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 18:28 airmax78 написав: Я с момента появления этой гнилой веткe не могу получить ответ на два простых вопроса в свете того к чему тут призывают:

1. Ради чего погибают на фронте наши герои?

2. Насколько это морально раскручивать тему эмиграции в момент, когда выехать из Украины для большинства мужчин возможно только обманом? (о чем ярко свидетельствуют кейсы Бигора и Болта)

Почему-то вместо ответа на эти простые вопросы получаю только хейт, "самдурак" и "не из Вены такие вопросы задавать". Хотя какая разница откуда их задавать? Суть-то от этого не меняется. Я с момента появления этой гнилой веткe не могу получить ответ на два простых вопроса в свете того к чему тут призывают:1. Ради чего погибают на фронте наши герои?2. Насколько это морально раскручивать тему эмиграции в момент, когда выехать из Украины для большинства мужчин возможно только обманом? (о чем ярко свидетельствуют кейсы Бигора и Болта)Почему-то вместо ответа на эти простые вопросы получаю только хейт, "самдурак" и "не из Вены такие вопросы задавать". Хотя какая разница откуда их задавать? Суть-то от этого не меняется.

1. Вони помирають за незалежність України. А взагалі питання глупе. Вони вже померли, їх не вернеш. Я б поставив питання по-іншому - Як зробити щоб вони не помирали(помирало менше) завтра?

Нажаль(а може на щастя) я бачу що наша влада наміряна боротись до останнього українця.

2. Це однозначно аморально. Ця гілка однозначно аморальна.

Навіть скажу більше - аморально підтримувати тих що виїхали. Тих що залишились ніхто не підтримує(мізерна підтримка).

Нажаль такий світ. Країнам вигідніше підтримувати "своїх потенційних громадян(робітників)" ніж якихось нещасних українців в Україні. 1. Вони помирають за незалежність України. А взагалі питання глупе. Вони вже померли, їх не вернеш. Я б поставив питання по-іншому - Як зробити щоб вони не помирали(помирало менше) завтра?Нажаль(а може на щастя) я бачу що наша влада наміряна боротись до останнього українця.2. Це однозначно аморально. Ця гілка однозначно аморальна.Навіть скажу більше - аморально підтримувати тих що виїхали. Тих що залишились ніхто не підтримує(мізерна підтримка).Нажаль такий світ. Країнам вигідніше підтримувати "своїх потенційних громадян(робітників)" ніж якихось нещасних українців в Україні. andrijk777

Повідомлень: 4772 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 276 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 18:39 rjkz написав: Нет.Я не получаю удовольствие от того, что кому-то плохо.

Печально это все.

Я-ж писал много раз - тонель, сссука, никак не заканчивается. Нет.Я не получаю удовольствие от того, что кому-то плохо.Печально это все.Я-ж писал много раз - тонель, сссука, никак не заканчивается.

з Україною в серці, так би і написали,

бо складається враження, що смакуєте, хто виїхав д"Артаряьн з Україною в серці, так би і написали,бо складається враження, що смакуєте, хто виїхав д"Артаряьн flyman

Повідомлень: 31571 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1500 раз. Подякували: 2655 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 809810811812 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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