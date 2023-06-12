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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 чер, 2023 18:56
gonchik74 написав: airmax78 написав:
О, це четвертий варіант: замість відповіді на прості питання отримую якісь зустрічні питання що уводять розмову в зовсім інший бік.
До речі в ремонті використав наступні українські товари:
1)Двері
2)Проводку
3)Цеглу та будівельни суміші
4)Гіпсові світильники
5)Всі м'які меблі окрім стільців на кухню
6)Величезний обсяг послуг Віяру
7)Колосальний обсяг робіт та послуг вітчизняних майстрів
Тобто думаю, що %%40 витрат так або інакше пішло на внутрішній ринок.
«Замість відповіді на прості питання» «величезний» «колоссальний»😂😂😂
Яке їхало, таке й здибало)
А що не так? За роботи я заплатив суму як мінімум не меншу ніж за всі імпортні оздоблювальні матеріали. До речі,
8 ) Паркетна дошка!
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Додано: Пон 12 чер, 2023 18:58
барабашов написав:
А разве зелёный аудитор выехал не в 21м году?
не
в 21м поехал в мамкину хату коровам хвосты крутить
а после 24.02.2022. вдруг обнаружил у себя "инвалидность"...
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Додано: Пон 12 чер, 2023 18:59
rjkz написав: fox767676 написав:airmax78
Це ж логічно. Ви тільки на 40% відсотків в Україні, а на 60 за її межами.
Так, ваша головна інвестиція - газоблок в центрі Києва, українська, але вона виявиться провальною, якщо дуже значна частина людей яка трималася України з різних чинників, вільних чи невільних, такі теж вирішить вирівняти дисбаланс на користь Заходу - частково чи повністю євроінтегруватись. Я наприклад скучив за середзимноморськми ландшафтами і прогулянками центрами європейських міст. Буду інвестувати в нерухомість південної Європи, навіть якщо не емігрую, то при першій загрозі чи соціальному дискомфорті, буде куди їхати без вагань, поки випускають. Дуже багато людей яким нічого втрачати взагалі поїдуть з кінцями, навіть у прости-господи Польшу
Украину ждут непростые времена.
Кто-то готов все 100% своей жизни отдать Украине или прождать чего-то в Украине.
Кто-то нет.
Я давно писал, что народ валит. Задооолго до того как сам это сделал.
Смеялись надо мной, фрик на форуме про демографию простыни задвигает.
Тут до некоторых дошло, что не продастся концептуальный овноблок по цене квартиры в стране "золотого миллиарда" в стране упадка, из которой свалило и сваливает население.
Нет никакой морали в постах венского узника. Только переживания, что не продастся квитка, в которую вложено 10+ лет и все что могла семья заработать в том числе на спекуляциях недвигой и депозитах. Кстати, про депозиты я тоже писал. Они моральны? Почему я должен рассчитываться с теми, кто вложился в овнобанки под 30% годовых? Это-ж не мой риск.
До Реуса це довго не доходило, тепер Ви. Я. Не. Продаю. Квітку. Хоча запити є навіть від сусідів по дому.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:00
BIGor написав:airmax78
фу яка же ти гнида кончена.
Гніда кончена дивиться на тебе з дзеркала.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:03
andrijk777 написав: rjkz написав:
Странно, почему так?
Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?
Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?
Яка зарплата в США, яка в Україні?
І т.д.
В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм.
«Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.» (М.Булгаков словами профессора Преображенского).
Саме це відображає і ця гілка, яку вже можна перейменувати в «Клоака».
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:04
Прохожий здохни прокурорська тварь
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:04
airmax78 написав: BIGor написав:airmax78
фу яка же ти гнида кончена.
Гніда кончена дивиться на тебе з дзеркала.
там в зеркале ничего не видно, наглухо забрызгано слюной
Востаннє редагувалось Прохожий
в Пон 12 чер, 2023 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:04
airmax78 написав: BIGor написав:airmax78
фу яка же ти гнида кончена.
Гніда кончена дивиться на тебе з дзеркала.
Гнида це ти, фу яке ти кончене.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:05
Прохожий написав: airmax78 написав: BIGor написав:airmax78
фу яка же ти гнида кончена.
Гніда кончена дивиться на тебе з дзеркала.
там в зеркале ничего не видно, наглухо забрызгано слюной
все, пошел с этой помойки...
Тому що ти свиня кончена.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:07
Хтось застрелить цих тварей? Макса з його собакою-барабакою та прокурора який все життя обкрадав Україну? Класна шайка "патріотів", які і привели нашу країну до такого результату.
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