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#<1 ... 811812813814 Додано: Пон 12 чер, 2023 19:07 akurt написав: andrijk777 написав: rjkz написав: Странно, почему так?

Странно, почему так?

Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?

Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?

Яка зарплата в США, яка в Україні?

І т.д.

В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм. Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?Яка зарплата в США, яка в Україні?І т.д.В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм.



«Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.» (М.Булгаков словами профессора Преображенского).



Саме це відображає і ця гілка, яку вже можна перейменувати в «Клоака». «Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.» (М.Булгаков словами профессора Преображенского).Саме це відображає і ця гілка, яку вже можна перейменувати в «Клоака».

Саме так я і назвав цю гілку більше ніж рік тому. Саме так я і назвав цю гілку більше ніж рік тому. airmax78 Повідомлень: 42443 З нами з: 25.10.12 Подякував: 967 раз. Подякували: 5204 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 19:08 BIGor написав: Хтось застрелить цих тварей? Макса з його собакою-барабакою та прокурора який все життя обкрадав Україну? Класна шайка "патріотів", які і привели нашу країну до такого результату. Хтось застрелить цих тварей? Макса з його собакою-барабакою та прокурора який все життя обкрадав Україну? Класна шайка "патріотів", які і привели нашу країну до такого результату.

Явно не ти - в тебе інвалідність. Явно не ти - в тебе інвалідність. airmax78 Повідомлень: 42443 З нами з: 25.10.12 Подякував: 967 раз. Подякували: 5204 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 19:09 airmax78 ти гнида кончена, от хто ти є. Хай всі знають. BIGor

Повідомлень: 7758 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1597 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 19:13 Re: Еміграція, заробітчанство Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом? airmax78 Повідомлень: 42443 З нами з: 25.10.12 Подякував: 967 раз. Подякували: 5204 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 19:15 airmax78 написав: Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом? Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом?

Надіють таких брехунів як ти витравлять звідси. Надіють таких брехунів як ти витравлять звідси. BIGor

Повідомлень: 7758 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1597 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 19:16 akurt написав: andrijk777 написав: rjkz написав: Странно, почему так?

Странно, почему так?

Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?

Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?

Яка зарплата в США, яка в Україні?

І т.д.

В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм. Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?Яка зарплата в США, яка в Україні?І т.д.В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм.



«Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.» (М.Булгаков словами профессора Преображенского).



Саме це відображає і ця гілка, яку вже можна перейменувати в «Клоака». «Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.» (М.Булгаков словами профессора Преображенского).Саме це відображає і ця гілка, яку вже можна перейменувати в «Клоака».

Прекрасно! Вихід який?

Ви знайшли вихід - злиняти.

Тих що лишились ви обізвали дебілами(тому що вони не можуть попасти в унітаз).

Занавес. Прекрасно! Вихід який?Ви знайшли вихід - злиняти.Тих що лишились ви обізвали дебілами(тому що вони не можуть попасти в унітаз).Занавес. andrijk777

Повідомлень: 4773 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 277 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 19:22 airmax78 написав: Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом? Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом?

тут походу уже даже галоперидол бессилен...

только полная изоляция от общества... тут походу уже даже галоперидол бессилен...только полная изоляция от общества... Прохожий Повідомлень: 13090 З нами з: 05.06.13 Подякував: 897 раз. Подякували: 1419 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 19:36 Прохожий написав: airmax78 написав: Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом? Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом?

тут походу уже даже галоперидол бессилен...

только полная изоляция от общества... тут походу уже даже галоперидол бессилен...только полная изоляция от общества...

Виригнуло чмо прокурорське. Виригнуло чмо прокурорське. BIGor

Повідомлень: 7758 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1597 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 811812813814 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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