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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 чер, 2023 19:07
akurt написав: andrijk777 написав: rjkz написав:
Странно, почему так?
Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?
Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?
Яка зарплата в США, яка в Україні?
І т.д.
В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм.
«Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.» (М.Булгаков словами профессора Преображенского).
Саме це відображає і ця гілка, яку вже можна перейменувати в «Клоака».
Саме так я і назвав цю гілку більше ніж рік тому.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:08
BIGor написав:
Хтось застрелить цих тварей? Макса з його собакою-барабакою та прокурора який все життя обкрадав Україну? Класна шайка "патріотів", які і привели нашу країну до такого результату.
Явно не ти - в тебе інвалідність.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:09
airmax78 ти гнида кончена, от хто ти є. Хай всі знають.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:13
Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом?
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:15
airmax78 написав:
Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом?
Надіють таких брехунів як ти витравлять звідси.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:16
akurt написав: andrijk777 написав: rjkz написав:
Странно, почему так?
Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?
Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?
Яка зарплата в США, яка в Україні?
І т.д.
В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм.
«Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.» (М.Булгаков словами профессора Преображенского).
Саме це відображає і ця гілка, яку вже можна перейменувати в «Клоака».
Прекрасно! Вихід який?
Ви знайшли вихід - злиняти.
Тих що лишились ви обізвали дебілами(тому що вони не можуть попасти в унітаз).
Занавес.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:22
airmax78 написав:
Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом?
тут походу уже даже галоперидол бессилен...
только полная изоляция от общества...
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:36
Прохожий написав: airmax78 написав:
Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом?
тут походу уже даже галоперидол бессилен...
только полная изоляция от общества...
Виригнуло чмо прокурорське.
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