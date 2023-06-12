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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 811812813814
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 19:07

  akurt написав:
  andrijk777 написав:
  rjkz написав:Странно, почему так?

Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?
Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?
Яка зарплата в США, яка в Україні?
І т.д.
В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм.


«Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.» (М.Булгаков словами профессора Преображенского).

Саме це відображає і ця гілка, яку вже можна перейменувати в «Клоака».

Саме так я і назвав цю гілку більше ніж рік тому.
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 19:08

  BIGor написав:Хтось застрелить цих тварей? Макса з його собакою-барабакою та прокурора який все життя обкрадав Україну? Класна шайка "патріотів", які і привели нашу країну до такого результату.

Явно не ти - в тебе інвалідність.
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 19:09

airmax78 ти гнида кончена, от хто ти є. Хай всі знають.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 19:13

Re: Еміграція, заробітчанство

Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 19:15

  airmax78 написав:Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом?

Надіють таких брехунів як ти витравлять звідси.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 19:16

  akurt написав:
  andrijk777 написав:
  rjkz написав:Странно, почему так?

Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?
Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?
Яка зарплата в США, яка в Україні?
І т.д.
В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм.


«Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.» (М.Булгаков словами профессора Преображенского).

Саме це відображає і ця гілка, яку вже можна перейменувати в «Клоака».

Прекрасно! Вихід який?
Ви знайшли вихід - злиняти.
Тих що лишились ви обізвали дебілами(тому що вони не можуть попасти в унітаз).
Занавес.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 19:22

  airmax78 написав:Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом?

тут походу уже даже галоперидол бессилен...
только полная изоляция от общества...
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 19:36

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом?

тут походу уже даже галоперидол бессилен...
только полная изоляция от общества...

Виригнуло чмо прокурорське.
BIGor
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