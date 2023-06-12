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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 чер, 2023 19:07
akurt написав: andrijk777 написав: rjkz написав:
Странно, почему так?
Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?
Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?
Яка зарплата в США, яка в Україні?
І т.д.
В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм.
«Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.» (М.Булгаков словами профессора Преображенского).
Саме це відображає і ця гілка, яку вже можна перейменувати в «Клоака».
Саме так я і назвав цю гілку більше ніж рік тому.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:08
BIGor написав:
Хтось застрелить цих тварей? Макса з його собакою-барабакою та прокурора який все життя обкрадав Україну? Класна шайка "патріотів", які і привели нашу країну до такого результату.
Явно не ти - в тебе інвалідність.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:09
airmax78 ти гнида кончена, от хто ти є. Хай всі знають.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:13
Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом?
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:15
airmax78 написав:
Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом?
Надіють таких брехунів як ти витравлять звідси.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:16
akurt написав: andrijk777 написав: rjkz написав:
Странно, почему так?
Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?
Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?
Яка зарплата в США, яка в Україні?
І т.д.
В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм.
«Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.» (М.Булгаков словами профессора Преображенского).
Саме це відображає і ця гілка, яку вже можна перейменувати в «Клоака».
Прекрасно! Вихід який?
Ви знайшли вихід - злиняти.
Тих що лишились ви обізвали дебілами(тому що вони не можуть попасти в унітаз).
Занавес.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:22
airmax78 написав:
Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом?
тут походу уже даже галоперидол бессилен...
только полная изоляция от общества...
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:36
Прохожий написав: airmax78 написав:
Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом?
тут походу уже даже галоперидол бессилен...
только полная изоляция от общества...
Виригнуло чмо прокурорське.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 21:01
flyman написав: rjkz написав:
Нет.Я не получаю удовольствие от того, что кому-то плохо.
Печально это все.
Я-ж писал много раз - тонель, сссука, никак не заканчивается.
з Україною в серці, так би і написали,
бо складається враження, що смакуєте, хто виїхав д"Артаряьн
Ну, давайте, что я подумал, что я не подумал, что я имел ввиду.
В мире 60+ миллионов украинцев.
30 миллионов живут в Украине.
30+ ДАВНО живут другой жизнью ВНЕ Украины. Они не "смакуют", но сопереживают.
Но при этом живут своими проблемами и переживаниями. НЕ настолько сильными, как те, кто живет в Украине.
Собственно, можете посмотреть блогеров на Ютубе - в начале войны многие сделали ролики в поддержку Украины, но потом каналы вернулись к своим темам.
Так и люди.
У меня соседи вывесили украинские флаги. Но это не мешает им ходить на рыбалку, ездить в круизы, посещать рестораны и тп.
Сказать при этом, что они дАртаньяны - они не поймут о чем это.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 21:03
Прохожий написав: rjkz написав: fox767676 написав:airmax78
Це ж логічно. Ви тільки на 40% відсотків в Україні, а на 60 за її межами.
Так, ваша головна інвестиція - газоблок в центрі Києва, українська, але вона виявиться провальною, якщо дуже значна частина людей яка трималася України з різних чинників, вільних чи невільних, такі теж вирішить вирівняти дисбаланс на користь Заходу - частково чи повністю євроінтегруватись. Я наприклад скучив за середзимноморськми ландшафтами і прогулянками центрами європейських міст. Буду інвестувати в нерухомість південної Європи, навіть якщо не емігрую, то при першій загрозі чи соціальному дискомфорті, буде куди їхати без вагань, поки випускають. Дуже багато людей яким нічого втрачати взагалі поїдуть з кінцями, навіть у прости-господи Польшу
Украину ждут непростые времена.
Кто-то готов все 100% своей жизни отдать Украине или прождать чего-то в Украине.
Кто-то нет.
Я давно писал, что народ валит. Задооолго до того как сам это сделал.
Смеялись надо мной, фрик на форуме про демографию простыни задвигает.
Тут до некоторых дошло, что не продастся концептуальный овноблок по цене квартиры в стране "золотого миллиарда" в стране упадка, из которой свалило и сваливает население.
Нет никакой морали в постах венского узника. Только переживания, что не продастся квитка, в которую вложено 10+ лет и все что могла семья заработать в том числе на спекуляциях недвигой и депозитах. Кстати, про депозиты я тоже писал. Они моральны? Почему я должен рассчитываться с теми, кто вложился в овнобанки под 30% годовых? Это-ж не мой риск.
а николай все продолжает себя уговаривать...
"все правильно сделал, какой я мАлАдЭц"
А что вы делаете на этой ветке? Помнится, вас очень напрягали темы эмиграции на ветке про вечный дорожай и вы настоятельно рекомендовали куче незнакомых людей свалить с ветки.
Продолжить мысль?
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