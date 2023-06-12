Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 812813814815> Додано: Пон 12 чер, 2023 19:07 akurt написав: andrijk777 написав: rjkz написав: Странно, почему так?

Странно, почему так?

Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?

Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?

Яка зарплата в США, яка в Україні?

І т.д.

В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм. Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?Яка зарплата в США, яка в Україні?І т.д.В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм.



«Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.» (М.Булгаков словами профессора Преображенского).



Саме це відображає і ця гілка, яку вже можна перейменувати в «Клоака». «Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.» (М.Булгаков словами профессора Преображенского).Саме це відображає і ця гілка, яку вже можна перейменувати в «Клоака».

Саме так я і назвав цю гілку більше ніж рік тому. Саме так я і назвав цю гілку більше ніж рік тому. airmax78 Повідомлень: 42444 З нами з: 25.10.12 Подякував: 967 раз. Подякували: 5204 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 19:08 BIGor написав: Хтось застрелить цих тварей? Макса з його собакою-барабакою та прокурора який все життя обкрадав Україну? Класна шайка "патріотів", які і привели нашу країну до такого результату. Хтось застрелить цих тварей? Макса з його собакою-барабакою та прокурора який все життя обкрадав Україну? Класна шайка "патріотів", які і привели нашу країну до такого результату.

Явно не ти - в тебе інвалідність. Явно не ти - в тебе інвалідність. airmax78 Повідомлень: 42444 З нами з: 25.10.12 Подякував: 967 раз. Подякували: 5204 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 19:09 airmax78 ти гнида кончена, от хто ти є. Хай всі знають. BIGor

Повідомлень: 7758 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1597 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 19:13 Re: Еміграція, заробітчанство Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом? airmax78 Повідомлень: 42444 З нами з: 25.10.12 Подякував: 967 раз. Подякували: 5204 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 19:15 airmax78 написав: Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом? Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом?

Надіють таких брехунів як ти витравлять звідси. Надіють таких брехунів як ти витравлять звідси. BIGor

Повідомлень: 7758 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1597 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 19:16 akurt написав: andrijk777 написав: rjkz написав: Странно, почему так?

Странно, почему так?

Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?

Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?

Яка зарплата в США, яка в Україні?

І т.д.

В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм. Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?Яка зарплата в США, яка в Україні?І т.д.В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм.



«Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.» (М.Булгаков словами профессора Преображенского).



Саме це відображає і ця гілка, яку вже можна перейменувати в «Клоака». «Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.» (М.Булгаков словами профессора Преображенского).Саме це відображає і ця гілка, яку вже можна перейменувати в «Клоака».

Прекрасно! Вихід який?

Ви знайшли вихід - злиняти.

Тих що лишились ви обізвали дебілами(тому що вони не можуть попасти в унітаз).

Занавес. Прекрасно! Вихід який?Ви знайшли вихід - злиняти.Тих що лишились ви обізвали дебілами(тому що вони не можуть попасти в унітаз).Занавес. andrijk777

Повідомлень: 4774 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 280 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 19:22 airmax78 написав: Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом? Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом?

тут походу уже даже галоперидол бессилен...

только полная изоляция от общества... тут походу уже даже галоперидол бессилен...только полная изоляция от общества... Прохожий Повідомлень: 13091 З нами з: 05.06.13 Подякував: 897 раз. Подякували: 1419 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 19:36 Прохожий написав: airmax78 написав: Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом? Коли вже прийде Ірина з пилесмоктом та дихлофосом?

тут походу уже даже галоперидол бессилен...

только полная изоляция от общества... тут походу уже даже галоперидол бессилен...только полная изоляция от общества...

Виригнуло чмо прокурорське. Виригнуло чмо прокурорське. BIGor

Повідомлень: 7758 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1597 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 21:01 flyman написав: rjkz написав: Нет.Я не получаю удовольствие от того, что кому-то плохо.

Печально это все.

Я-ж писал много раз - тонель, сссука, никак не заканчивается. Нет.Я не получаю удовольствие от того, что кому-то плохо.Печально это все.Я-ж писал много раз - тонель, сссука, никак не заканчивается.

з Україною в серці, так би і написали,

бо складається враження, що смакуєте, хто виїхав д"Артаряьн з Україною в серці, так би і написали,бо складається враження, що смакуєте, хто виїхав д"Артаряьн



Ну, давайте, что я подумал, что я не подумал, что я имел ввиду.

В мире 60+ миллионов украинцев.

30 миллионов живут в Украине.

30+ ДАВНО живут другой жизнью ВНЕ Украины. Они не "смакуют", но сопереживают.

Но при этом живут своими проблемами и переживаниями. НЕ настолько сильными, как те, кто живет в Украине.

Собственно, можете посмотреть блогеров на Ютубе - в начале войны многие сделали ролики в поддержку Украины, но потом каналы вернулись к своим темам.

Так и люди.

У меня соседи вывесили украинские флаги. Но это не мешает им ходить на рыбалку, ездить в круизы, посещать рестораны и тп.

Сказать при этом, что они дАртаньяны - они не поймут о чем это. Ну, давайте, что я подумал, что я не подумал, что я имел ввиду.В мире 60+ миллионов украинцев.30 миллионов живут в Украине.30+ ДАВНО живут другой жизнью ВНЕ Украины. Они не "смакуют", но сопереживают.Но при этом живут своими проблемами и переживаниями. НЕ настолько сильными, как те, кто живет в Украине.Собственно, можете посмотреть блогеров на Ютубе - в начале войны многие сделали ролики в поддержку Украины, но потом каналы вернулись к своим темам.Так и люди.У меня соседи вывесили украинские флаги. Но это не мешает им ходить на рыбалку, ездить в круизы, посещать рестораны и тп.Сказать при этом, что они дАртаньяны - они не поймут о чем это. rjkz

Повідомлень: 14804 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7721 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 21:03 Прохожий написав: rjkz написав: fox767676 написав: airmax78



Це ж логічно. Ви тільки на 40% відсотків в Україні, а на 60 за її межами.

Так, ваша головна інвестиція - газоблок в центрі Києва, українська, але вона виявиться провальною, якщо дуже значна частина людей яка трималася України з різних чинників, вільних чи невільних, такі теж вирішить вирівняти дисбаланс на користь Заходу - частково чи повністю євроінтегруватись. Я наприклад скучив за середзимноморськми ландшафтами і прогулянками центрами європейських міст. Буду інвестувати в нерухомість південної Європи, навіть якщо не емігрую, то при першій загрозі чи соціальному дискомфорті, буде куди їхати без вагань, поки випускають. Дуже багато людей яким нічого втрачати взагалі поїдуть з кінцями, навіть у прости-господи Польшу Це ж логічно. Ви тільки на 40% відсотків в Україні, а на 60 за її межами.Так, ваша головна інвестиція - газоблок в центрі Києва, українська, але вона виявиться провальною, якщо дуже значна частина людей яка трималася України з різних чинників, вільних чи невільних, такі теж вирішить вирівняти дисбаланс на користь Заходу - частково чи повністю євроінтегруватись. Я наприклад скучив за середзимноморськми ландшафтами і прогулянками центрами європейських міст. Буду інвестувати в нерухомість південної Європи, навіть якщо не емігрую, то при першій загрозі чи соціальному дискомфорті, буде куди їхати без вагань, поки випускають. Дуже багато людей яким нічого втрачати взагалі поїдуть з кінцями, навіть у прости-господи Польшу



Украину ждут непростые времена.

Кто-то готов все 100% своей жизни отдать Украине или прождать чего-то в Украине.

Кто-то нет.

Я давно писал, что народ валит. Задооолго до того как сам это сделал.

Смеялись надо мной, фрик на форуме про демографию простыни задвигает.

Тут до некоторых дошло, что не продастся концептуальный овноблок по цене квартиры в стране "золотого миллиарда" в стране упадка, из которой свалило и сваливает население.

Нет никакой морали в постах венского узника. Только переживания, что не продастся квитка, в которую вложено 10+ лет и все что могла семья заработать в том числе на спекуляциях недвигой и депозитах. Кстати, про депозиты я тоже писал. Они моральны? Почему я должен рассчитываться с теми, кто вложился в овнобанки под 30% годовых? Это-ж не мой риск. Украину ждут непростые времена.Кто-то готов все 100% своей жизни отдать Украине или прождать чего-то в Украине.Кто-то нет.Я давно писал, что народ валит. Задооолго до того как сам это сделал.Смеялись надо мной, фрик на форуме про демографию простыни задвигает.Тут до некоторых дошло, что не продастся концептуальный овноблок по цене квартиры в стране "золотого миллиарда" в стране упадка, из которой свалило и сваливает население.Нет никакой морали в постах венского узника. Только переживания, что не продастся квитка, в которую вложено 10+ лет и все что могла семья заработать в том числе на спекуляциях недвигой и депозитах. Кстати, про депозиты я тоже писал. Они моральны? Почему я должен рассчитываться с теми, кто вложился в овнобанки под 30% годовых? Это-ж не мой риск.

а николай все продолжает себя уговаривать...

"все правильно сделал, какой я мАлАдЭц" а николай все продолжает себя уговаривать..."все правильно сделал, какой я мАлАдЭц"



А что вы делаете на этой ветке? Помнится, вас очень напрягали темы эмиграции на ветке про вечный дорожай и вы настоятельно рекомендовали куче незнакомых людей свалить с ветки.

Продолжить мысль? А что вы делаете на этой ветке? Помнится, вас очень напрягали темы эмиграции на ветке про вечный дорожай и вы настоятельно рекомендовали куче незнакомых людей свалить с ветки.Продолжить мысль? rjkz

Повідомлень: 14804 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7721 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 812813814815> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням gonchik74, Shaman,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: барабашов Starikan і 5 гостейМодератори: Faceless