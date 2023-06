Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 812813814815 Додано: Пон 12 чер, 2023 21:05 airmax78 написав: rjkz написав: fox767676 написав: airmax78



Це ж логічно. Ви тільки на 40% відсотків в Україні, а на 60 за її межами.

Так, ваша головна інвестиція - газоблок в центрі Києва, українська, але вона виявиться провальною, якщо дуже значна частина людей яка трималася України з різних чинників, вільних чи невільних, такі теж вирішить вирівняти дисбаланс на користь Заходу - частково чи повністю євроінтегруватись. Я наприклад скучив за середзимноморськми ландшафтами і прогулянками центрами європейських міст. Буду інвестувати в нерухомість південної Європи, навіть якщо не емігрую, то при першій загрозі чи соціальному дискомфорті, буде куди їхати без вагань, поки випускають. Дуже багато людей яким нічого втрачати взагалі поїдуть з кінцями, навіть у прости-господи Польшу Це ж логічно. Ви тільки на 40% відсотків в Україні, а на 60 за її межами.Так, ваша головна інвестиція - газоблок в центрі Києва, українська, але вона виявиться провальною, якщо дуже значна частина людей яка трималася України з різних чинників, вільних чи невільних, такі теж вирішить вирівняти дисбаланс на користь Заходу - частково чи повністю євроінтегруватись. Я наприклад скучив за середзимноморськми ландшафтами і прогулянками центрами європейських міст. Буду інвестувати в нерухомість південної Європи, навіть якщо не емігрую, то при першій загрозі чи соціальному дискомфорті, буде куди їхати без вагань, поки випускають. Дуже багато людей яким нічого втрачати взагалі поїдуть з кінцями, навіть у прости-господи Польшу



Украину ждут непростые времена.

Кто-то готов все 100% своей жизни отдать Украине или прождать чего-то в Украине.

Кто-то нет.

Я давно писал, что народ валит. Задооолго до того как сам это сделал.

Смеялись надо мной, фрик на форуме про демографию простыни задвигает.

Тут до некоторых дошло, что не продастся концептуальный овноблок по цене квартиры в стране "золотого миллиарда" в стране упадка, из которой свалило и сваливает население.

Нет никакой морали в постах венского узника. Только переживания, что не продастся квитка, в которую вложено 10+ лет и все что могла семья заработать в том числе на спекуляциях недвигой и депозитах. Кстати, про депозиты я тоже писал. Они моральны? Почему я должен рассчитываться с теми, кто вложился в овнобанки под 30% годовых? Это-ж не мой риск. Украину ждут непростые времена.Кто-то готов все 100% своей жизни отдать Украине или прождать чего-то в Украине.Кто-то нет.Я давно писал, что народ валит. Задооолго до того как сам это сделал.Смеялись надо мной, фрик на форуме про демографию простыни задвигает.Тут до некоторых дошло, что не продастся концептуальный овноблок по цене квартиры в стране "золотого миллиарда" в стране упадка, из которой свалило и сваливает население.Нет никакой морали в постах венского узника. Только переживания, что не продастся квитка, в которую вложено 10+ лет и все что могла семья заработать в том числе на спекуляциях недвигой и депозитах. Кстати, про депозиты я тоже писал. Они моральны? Почему я должен рассчитываться с теми, кто вложился в овнобанки под 30% годовых? Это-ж не мой риск.

До Реуса це довго не доходило, тепер Ви. Я. Не. Продаю. Квітку. Хоча запити є навіть від сусідів по дому. До Реуса це довго не доходило, тепер Ви. Я. Не. Продаю. Квітку. Хоча запити є навіть від сусідів по дому.



"Смотри не что я говорю, а что я делаю" (ТМ Эйрмакс) "Смотри не что я говорю, а что я делаю" (ТМ Эйрмакс) rjkz

Повідомлень: 14804 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7721 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 21:19 rjkz написав: Bolt написав: Ну, это ещё по божески. Промолчу сколько вложили, чтобы группу жене сделать.

Пы. Сы. Но оно того стоило😎 Ну, это ещё по божески. Промолчу сколько вложили, чтобы группу жене сделать.Пы. Сы. Но оно того стоило😎

Рука-лицо. Вы не излечимы.

Это какой-то кошмар. Рука-лицо. Вы не излечимы.Это какой-то кошмар.

а може вам розповісти, як на шкідливих виробництвах народ конвеєром робить собі профзахворювання? не важливо захворів/не захворів



я це називаю радянською спадщиною або совком, хоча декого починає нервувати це слово. багато з того, що визиває у вас такий негатив - наслідок СРСР. ще років 10 по пустелі треба ходити, а може й більше а може вам розповісти, як на шкідливих виробництвах народ конвеєром робить собі профзахворювання? не важливо захворів/не захворівя це називаю радянською спадщиною або совком, хоча декого починає нервувати це слово. багато з того, що визиває у вас такий негатив - наслідок СРСР. ще років 10 по пустелі треба ходити, а може й більше Shaman

Повідомлень: 3549 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1021 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 21:32 rjkz написав: Ну что Вы тут такое говорите? Тут все решили за нас.

Украина - самая прогрессивная страна. В Украине самые честные и справедливые работодатели. В Украине нет коррупции. В Украине, а не где-то на другом континенте самая передовая наука, ну разве что в Старой Европе что-то.

А те, кто уехал, особенно в Канаду и США - горько об этом пожалеют. Да что там кота за хвост тянуть? Уже жалеют, что уехали из Украины. И через 2 года максимум вернутся с баулами никому ненужных зеленовых бумажек чтобы вложить в творения из газоблока киевских зодчих.

...

Странно, почему так?

Одна страна самая лучшая на свете, но люди, которые отдают свое здоровье и жизни терпят ту коррупцию и чиновничий произвол, которых, как меня тут убеждают, в Украине нет. Когда-то было. Давно. Все примеры коррупции из 90-х (с).

А другая - оскал капитализма, где из людей все соки выжимают и бросают подыхать под мостом на старости лет. (тут надо уточнить, что "старость" наступает в 12.01 ам 50-го дня рождения). И эта страна на самом деле так заботится о стариках, детях, беременных, инвалидах. Не надо инвалиду доказывать каждый год, что у него нет ноги (такие истории про атовцев тоже были).

Порой, читая форумчан, закрываешь глаза и думаешь - "Блин, они тут никогда не были. Откуда у них столько негатива к США? Ведь ни в украинском информпространстве ни в информпространстве ЕС этого нет. Откуда это все? Неужели... " Ну что Вы тут такое говорите? Тут все решили за нас.Украина - самая прогрессивная страна. В Украине самые честные и справедливые работодатели. В Украине нет коррупции. В Украине, а не где-то на другом континенте самая передовая наука, ну разве что в Старой Европе что-то.А те, кто уехал, особенно в Канаду и США - горько об этом пожалеют. Да что там кота за хвост тянуть? Уже жалеют, что уехали из Украины. И через 2 года максимум вернутся с баулами никому ненужных зеленовых бумажек чтобы вложить в творения из газоблока киевских зодчих....Странно, почему так?Одна страна самая лучшая на свете, но люди, которые отдают свое здоровье и жизни терпят ту коррупцию и чиновничий произвол, которых, как меня тут убеждают, в Украине нет. Когда-то было. Давно. Все примеры коррупции из 90-х (с).А другая - оскал капитализма, где из людей все соки выжимают и бросают подыхать под мостом на старости лет. (тут надо уточнить, что "старость" наступает в 12.01 ам 50-го дня рождения). И эта страна на самом деле так заботится о стариках, детях, беременных, инвалидах. Не надо инвалиду доказывать каждый год, что у него нет ноги (такие истории про атовцев тоже были).Порой, читая форумчан, закрываешь глаза и думаешь - "Блин, они тут никогда не были. Откуда у них столько негатива к США? Ведь ни в украинском информпространстве ни в информпространстве ЕС этого нет. Откуда это все? Неужели...

я ж вам пропонував - розповідайте гарне про США. но ви знову про те, як погано в Україні. типу жартуєте. й ніхто вас цього разу не провокував



США багата країна, тому й може собі дозволити гарний соціал. це з одного боку. але всі ці бомжи в Америці - вони ідейні, вони не знають, як зробити, щоб держава всім забезпечувала? чи коли страхова телефонує - яка там вартість страховки?



з іншого боку, звідки у США стільки грошей - тобто хтось платить за весь цей соціалізм (хоча США не соціальна країна). й те що вони мають додаткові бонуси (назвемо це так) від статусу долара, як світової валюти - це теж є. ЛАД взагалі вважає, що вони живіть за рахунок пограбування інших країн



й вже казав й буду повторювати - як би всі так відносились до життя в країні - що треба валити туди, де краще, то США часів Дикого Заходу ніколи би не стала тією країною, яка є зараз



а антиамериканізм - це явище має місце бути, навіть серед молоді - для мене теж загадка, звідки. часто це корелює з лівацькими ідеями я ж вам пропонував - розповідайте гарне про США. но ви знову про те, як погано в Україні. типу жартуєте. й ніхто вас цього разу не провокувавСША багата країна, тому й може собі дозволити гарний соціал. це з одного боку. але всі ці бомжи в Америці - вони ідейні, вони не знають, як зробити, щоб держава всім забезпечувала? чи коли страхова телефонує - яка там вартість страховки?з іншого боку, звідки у США стільки грошей - тобто хтось платить за весь цей соціалізм (хоча США не соціальна країна). й те що вони мають додаткові бонуси (назвемо це так) від статусу долара, як світової валюти - це теж є.взагалі вважає, що вони живіть за рахунок пограбування інших країнй вже казав й буду повторювати - як би всі так відносились до життя в країні - що треба валити туди, де краще, то США часів Дикого Заходу ніколи би не стала тією країною, яка є зараза антиамериканізм - це явище має місце бути, навіть серед молоді - для мене теж загадка, звідки. часто це корелює з лівацькими ідеями Shaman

Повідомлень: 3549 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1021 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 21:38 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: А что вы делаете на этой ветке? Помнится, вас очень напрягали темы эмиграции на ветке про вечный дорожай и вы настоятельно рекомендовали куче незнакомых людей свалить с ветки.

Продолжить мысль? А что вы делаете на этой ветке? Помнится, вас очень напрягали темы эмиграции на ветке про вечный дорожай и вы настоятельно рекомендовали куче незнакомых людей свалить с ветки.Продолжить мысль?

продолжу сам...

зашел посмотреть что в вашем лепрозории

ничего не изменилось

стошнило, теперь долго не возникнет желания

адьюс, колбасники продолжу сам...зашел посмотреть что в вашем лепрозорииничего не изменилосьстошнило, теперь долго не возникнет желанияадьюс, колбасники Прохожий Повідомлень: 13091 З нами з: 05.06.13 Подякував: 897 раз. Подякували: 1419 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 21:44 Shaman написав: rjkz написав: Bolt написав: Ну, это ещё по божески. Промолчу сколько вложили, чтобы группу жене сделать.

Пы. Сы. Но оно того стоило😎 Ну, это ещё по божески. Промолчу сколько вложили, чтобы группу жене сделать.Пы. Сы. Но оно того стоило😎

Рука-лицо. Вы не излечимы.

Это какой-то кошмар. Рука-лицо. Вы не излечимы.Это какой-то кошмар.

а може вам розповісти, як на шкідливих виробництвах народ конвеєром робить собі профзахворювання? не важливо захворів/не захворів



я це називаю радянською спадщиною або совком, хоча декого починає нервувати це слово. багато з того, що визиває у вас такий негатив - наслідок СРСР. ще років 10 по пустелі треба ходити, а може й більше а може вам розповісти, як на шкідливих виробництвах народ конвеєром робить собі профзахворювання? не важливо захворів/не захворівя це називаю радянською спадщиною або совком, хоча декого починає нервувати це слово. багато з того, що визиває у вас такий негатив - наслідок СРСР. ще років 10 по пустелі треба ходити, а може й більше

C Болтом все еще хуже. Он вымутил жене инвалидность 2й группы (как минимум) на ровном месте чтобы уклониться как опекун инвалида. Уверен, что еще и пенсию по инвалидности ей оформил. И гордится этим. Чистый девиант. C Болтом все еще хуже. Он вымутил жене инвалидность 2й группы (как минимум) на ровном месте чтобы уклониться как опекун инвалида. Уверен, что еще и пенсию по инвалидности ей оформил. И гордится этим. Чистый девиант. Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 12 чер, 2023 21:47, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 42444 З нами з: 25.10.12 Подякував: 967 раз. Подякували: 5204 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 21:46 rjkz написав: Я задал вопрос СТарикану на основании того, что он написал.

Мои знания того, к чему имеет отношение Эйнштейн - на уровне школы +/-.

В ВУЗе, на 99% я изучал аспекты физики, относящиеся к механике, преимущественно статике. Строительные сооружения редко относятся к иным разделам.

Допускаю, что СТарикан имеет знания много большие в квантовой физике, астрономии и пр.

Вы можете высказать критичное мнение о работах Эйнштейна? Что было его заслугой, а что - заслугой других? Я - нет.

Знаю только, что после 1933 года часть его трудов были "переработаны" лояльными к гитлеру учеными и приписаны им. Это было продиктовано как антисемитизмом Германии того времени так и отказом Эйнштейна от немецкого гражданства.

И еще один момент, после 1933 года, как утверждается, Эйнштейн не занимался научными изысканиями (?) и не преподавал в Принстоне (??, хотя я читал иное, но не суть). То есть, с 1933 года Эйнштейн ходил на рыбалку, просиживал в барах, играл в карты, вышивал крестиком?

Насчет НЕпреподавания Эйнштейна - он получил диплом преподавателя, преподавал в Берне, Цюрихе, Праге, Принстоне (насколько интенсивно он преподавал в Принстоне - не знаю). Я задал вопрос СТарикану на основании того, что он написал.Мои знания того, к чему имеет отношение Эйнштейн - на уровне школы +/-.В ВУЗе, на 99% я изучал аспекты физики, относящиеся к механике, преимущественно статике. Строительные сооружения редко относятся к иным разделам.Допускаю, что СТарикан имеет знания много большие в квантовой физике, астрономии и пр.Вы можете высказать критичное мнение о работах Эйнштейна? Что было его заслугой, а что - заслугой других? Я - нет.Знаю только, что после 1933 года часть его трудов были "переработаны" лояльными к гитлеру учеными и приписаны им. Это было продиктовано как антисемитизмом Германии того времени так и отказом Эйнштейна от немецкого гражданства.И еще один момент, после 1933 года, как утверждается, Эйнштейн не занимался научными изысканиями (?) и не преподавал в Принстоне (??, хотя я читал иное, но не суть). То есть, с 1933 года Эйнштейн ходил на рыбалку, просиживал в барах, играл в карты, вышивал крестиком?Насчет НЕпреподавания Эйнштейна - он получил диплом преподавателя, преподавал в Берне, Цюрихе, Праге, Принстоне (насколько интенсивно он преподавал в Принстоне - не знаю).

С вами всё понятно - вы слышите только себя. Этакий супермен и всезнайка. Вроде вашего единомышленника akurt.



Отвечать не собираюсь. Сначала перечитайте то, что я в действительности написал ("шевеля губами"), а потом пару биографий Эйнштейна, например, Пайса.

Я же не спорю с вами, как зарабатывать на КРЖН. Вот и вы не спорьте с физиком-теоретиком с 50летним стажем. С вами всё понятно - вы слышите только себя. Этакий супермен и всезнайка. Вроде вашего единомышленника akurt.Отвечать не собираюсь. Сначала перечитайте то, что я в действительности написал ("шевеля губами"), а потом пару биографий Эйнштейна, например, Пайса.Я же не спорю с вами, как зарабатывать на КРЖН. Вот и вы не спорьте с физиком-теоретиком с 50летним стажем. Starikan 2 Повідомлень: 19478 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2506 раз. Подякували: 3090 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 21:51 airmax78 написав: Shaman написав: rjkz написав: Рука-лицо. Вы не излечимы.

Это какой-то кошмар. Рука-лицо. Вы не излечимы.Это какой-то кошмар.

а може вам розповісти, як на шкідливих виробництвах народ конвеєром робить собі профзахворювання? не важливо захворів/не захворів



я це називаю радянською спадщиною або совком, хоча декого починає нервувати це слово. багато з того, що визиває у вас такий негатив - наслідок СРСР. ще років 10 по пустелі треба ходити, а може й більше а може вам розповісти, як на шкідливих виробництвах народ конвеєром робить собі профзахворювання? не важливо захворів/не захворівя це називаю радянською спадщиною або совком, хоча декого починає нервувати це слово. багато з того, що визиває у вас такий негатив - наслідок СРСР. ще років 10 по пустелі треба ходити, а може й більше

C Болтом все еще хуже. Он вымутил жене инвалидность 2й группы (как минимум) на ровном месте чтобы уклониться как опекун инвалида. Уверен, что еще и пенсию по инвалидности ей оформил. C Болтом все еще хуже. Он вымутил жене инвалидность 2й группы (как минимум) на ровном месте чтобы уклониться как опекун инвалида. Уверен, что еще и пенсию по инвалидности ей оформил.

час згадати “Не судіть, щоб і вас не судили“. життя багато що розставить по своїх місцях. може й не розставить - можна згадати "в житті немає справедливості".



зараз складні часи, тому кожен вирішує за себе.



коли ви повернетесь до Києва, то значно зменшите обсяг негативу до себе, але не до кінця час згадати “Не судіть, щоб і вас не судили“. життя багато що розставить по своїх місцях. може й не розставить - можна згадати "в житті немає справедливості".зараз складні часи, тому кожен вирішує за себе.коли ви повернетесь до Києва, то значно зменшите обсяг негативу до себе, але не до кінця Shaman

Повідомлень: 3549 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1021 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 812813814815 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням gonchik74, Shaman,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: барабашов Starikan і 6 гостейМодератори: Faceless