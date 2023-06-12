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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 811812813814
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 01:07

Не спорьте, пожалуйста, с физиком-теоретиком с 50-и летним стажем. Ясно же, что живете вы неверно, неправильно, негодяще.
Теоретики, мечтатели, прогнозисты, прорицатели, предвещатели, гадалки, провидцы, вещуны, разоблачители, пророки, ясновидцы, следователи НКВД и налоговой полиции - уже давно главный контингент этого форума.
Я вообще не могу понять, как это вы еще на свободе, еще в трусах, и что-то есть - вероятно - на кредитной карточке.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 03:09

  akurt написав:Не спорьте, пожалуйста, с физиком-теоретиком с 50-и летним стажем. Ясно же, что живете вы неверно, неправильно, негодяще.
Теоретики, мечтатели, прогнозисты, прорицатели, предвещатели, гадалки, провидцы, вещуны, разоблачители, пророки, ясновидцы, следователи НКВД и налоговой полиции - уже давно главный контингент этого форума.
Я вообще не могу понять, как это вы еще на свободе, еще в трусах, и что-то есть - вероятно - на кредитной карточке.


rjkz
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  #<1 ... 811812813814
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