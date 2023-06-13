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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 чер, 2023 01:07
Не спорьте, пожалуйста, с физиком-теоретиком с 50-и летним стажем. Ясно же, что живете вы неверно, неправильно, негодяще.
Теоретики, мечтатели, прогнозисты, прорицатели, предвещатели, гадалки, провидцы, вещуны, разоблачители, пророки, ясновидцы, следователи НКВД и налоговой полиции - уже давно главный контингент этого форума.
Я вообще не могу понять, как это вы еще на свободе, еще в трусах, и что-то есть - вероятно - на кредитной карточке.
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akurt
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Додано: Вів 13 чер, 2023 03:09
akurt написав:
Не спорьте, пожалуйста, с физиком-теоретиком с 50-и летним стажем. Ясно же, что живете вы неверно, неправильно, негодяще.
Теоретики, мечтатели, прогнозисты, прорицатели, предвещатели, гадалки, провидцы, вещуны, разоблачители, пророки, ясновидцы, следователи НКВД и налоговой полиции - уже давно главный контингент этого форума.
Я вообще не могу понять, как это вы еще на свободе, еще в трусах, и что-то есть - вероятно - на кредитной карточке.
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rjkz
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Додано: Вів 13 чер, 2023 08:20
akurt написав:
Не спорьте, пожалуйста, с физиком-теоретиком с 50-и летним стажем. Ясно же, что живете вы неверно, неправильно, негодяще.
Теоретики, мечтатели, прогнозисты, прорицатели, предвещатели, гадалки, провидцы, вещуны, разоблачители, пророки, ясновидцы, следователи НКВД и налоговой полиции - уже давно главный контингент этого форума.
Я вообще не могу понять, как это вы еще на свободе, еще в трусах, и что-то есть - вероятно - на кредитной карточке.
як добре, коли такий Казкар по-перше це визнає, й по-друге повністю підтримує.
як кажуть з такими друзями вороги не потрібні
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Shaman
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Додано: Вів 13 чер, 2023 10:41
rjkz написав:
Ок, давайте я постараюсь писать только про США, игнорируя украинскую действительность.
Прошу Вас одергивать меня если меня "понесет".
Мы согласны.
rjkz написав:
Но...тогда украинская действительность будет волновать все меньше и меньше.
И тогда я не "вернусь через 2 года".
Мы опять согласны, но чуйка говорит: опять ̶2̶0̶25
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fler
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