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Тэтчер пришла к власти в мае 1979 года — на пике мирового экономического кризиса. По Британии он ударил сильнее прочих из-за “социалистической” политики предыдущих лейбористских кабинетов. Разорилось 400 000 мелких предприятий, уровень инфляции достиг 22%, число безработных — трех миллионов. Такого в Англии не было со времен Великой депрессии 1929–1930 годов. Страна выглядела разоренной, в мире заговорили о Британии как о “больном человеке Европы” — как когда-то об Османской империи. Спасение было только в шоковой терапии, в программе реформ, известной впоследствии как тэтчеризм. Но чтобы терапия сработала, требовалось время, а его-то и не было, ведь болевой шок наступил сразу. Ежедневно Би-би-си показывала новые и новые закрывающиеся заводы, кипящих гневом рабочих, их плачущих жен с плакатами “Тэтчер — в канаву”. А она не считала нужным оправдываться и уверять избирателей, что прямо завтра наступит светлое будущее. Наоборот, обещала прекратить тратить деньги на неэффективные отрасли — к примеру, угольные шахты. Но это означало новую волну увольнений! А за два года в должности премьер-министра ее рейтинг и так обвалился до 19% — исторический антирекорд. Всем было ясно, что ни она, ни ее политика, ни, может быть, даже Консервативная партия не переживут следующих выборов. И тут страну громом поразило известие: 2 апреля 1982 года аргентинские войска высадились на Фолклендских островах и после короткого боя с крошечным британским гарнизоном подняли над ними флаг Аргентины. В итоге “экономическое безумие” — война, стоившая стране три миллиарда фунтов и вернувшая ей клочок “бесполезной” земли, окупилась сторицей. Капитуляция Аргентины стала не просто личным триумфом Маргарет. Она получила кредит доверия от Британии и заоблачный рейтинг. “Страна вновь обрела себя в Южной Атлантике и будет продолжать восстанавливать силы, опираясь на одержанную победу”, — заявила она. Действительно, победа на Фолклендах позволила Тэтчер уверенно выиграть выборы 1983 года. Благо к этому времени стрелки экономических показателей, пусть пока неуверенно, но пошли вверх. Курс на реформы был продолжен, и к концу 1980-х из “больного человека Европы” Англия превратилась в динамичного экономического лидера, каким мы ее знаем сегодня.
І до чого тут це? До чого тут Україна? Англійська імперія - найбільша і наймогутніша імперія в історії людства. Жодної аналогії з Україною немає. Не буде в нас ніякої Тетчер тому що ситуації у нас інші. Давайте ще казку про суперуспішний Ізраїль розкажіть.
До того ж, до чого було «мы еще в савецкое время счелкали ваши SR-71 на радарах, так что ваш F-35 кусок дерьма» (логіка потужна, нічого не скажеш) До того ж, до чого був притягнутий прогнозний графік зростання зовнішнього боргу України і на його основі «помощь Украине скоро существенно урежут (прекратят)». Там такий спосіб спілкування, напрацьований в юриспуденції. Просто ви ще не розгледіли хто з раніше забанених зараз під цією обліківкою . Скоро будуть натяки на неспроможність ЗСУ, недієздатність держави (приклад, як держава не платить пенсію мобілізованому вже був.. хоч і кульгаво притягнутий , знову не до теми питання, але коли це юристів хвилювало… ) , натяки, що в ЗСУ служать ґвалтівники (вже зроблено 25 травня в 11.43 у воєнній гілці) далі будуть все більш конкретніші прославляння СССР та ерефії, розмови про штучність держкордонів і «гражданіна планети», і тому ерефія нічого не порушила.. Все попереду. Спостерігаємо.
Hotab написав:До того ж, до чого було «мы еще в савецкое время счелкали ваши SR-71 на радарах, так что ваш F-35 кусок дерьма» (логіка потужна, нічого не скажеш) До того ж, до чого був притягнутий прогнозний графік зростання зовнішнього боргу України і на його основі «помощь Украине скоро существенно урежут (прекратят)». Там такий спосіб спілкування, напрацьований в юриспуденції. Просто ви ще не розгледіли хто з раніше забанених зараз під цією обліківкою . Скоро будуть натяки на неспроможність ЗСУ, недієздатність держави (приклад, як держава не платить пенсію мобілізованому вже був.. хоч і кульгаво притягнутий , знову не до теми питання, але коли це юристів хвилювало… ) , все більш конкретніші прославляння СССР та ерефії, розмови про штучність держкордонів і «гражданіна планети», і тому ерефія нічого не порушила.. Все попереду.
Звичайно що буде. І було не раз. І що? Цей форум - це не розкручене медійне СМІ/канал. Його читають 100-200 людей. Що змінить ваш пост про Тетчер?
Ось між іншим в останній тиждень пройшла інформаційна атака на Україну(по-моєму успішна). Після підриву ГЕС поставилось під сумнів що це зробила РФ. Хоч по-моєму це очевидно зробила РФ(відступаюча сторона руйнує все, а мости особливо). Згадали і Вагнергейт(де Зеленський прямо брехав) і зірваний СП. Раптово "сплили" документи де Україна планувала зірвати СП.
Моє особисте ІМХО: так працює втома Заходу від війни. Ось люди(українці) думали що втома від війни(Заходу) буде виглядати як зменшенні фінансування чи щось таке. Але ні. Вона виглядає так: "не все так однозначно", "може і Україна в чомусь винна", Україна нам бреше(брехала), Україна краде гроші і т.д.