Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 812813814815> Додано: Вів 13 чер, 2023 10:41 rjkz написав: Ок, давайте я постараюсь писать только про США, игнорируя украинскую действительность.

Прошу Вас одергивать меня если меня "понесет". Ок, давайте я постараюсь писать только про США, игнорируя украинскую действительность.Прошу Вас одергивать меня если меня "понесет".



Мы согласны.

rjkz написав: Но...тогда украинская действительность будет волновать все меньше и меньше.

И тогда я не "вернусь через 2 года".

Но...тогда украинская действительность будет волновать все меньше и меньше.И тогда я не "вернусь через 2 года".

Мы опять согласны, но чуйка говорит: опять ̶2̶0̶25 Мы согласны.Мы опять согласны, но чуйка говорит: опять ̶2̶0̶25 fler

Повідомлень: 3872 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1125 раз. Подякували: 1285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 11:54 andrijk777 написав: Honestus написав: airmax78 написав: Ради чего погибают Ради чего погибают

Маргарет Тэтчер. 11 недель, выковавшие Железную леди



Тэтчер пришла к власти в мае 1979 года — на пике мирового экономического кризиса. По Британии он ударил сильнее прочих из-за “социалистической” политики предыдущих лейбористских кабинетов. Разорилось 400 000 мелких предприятий, уровень инфляции достиг 22%, число безработных — трех миллионов. Такого в Англии не было со времен Великой депрессии 1929–1930 годов. Страна выглядела разоренной, в мире заговорили о Британии как о “больном человеке Европы” — как когда-то об Османской империи.

Спасение было только в шоковой терапии, в программе реформ, известной впоследствии как тэтчеризм. Но чтобы терапия сработала, требовалось время, а его-то и не было, ведь болевой шок наступил сразу. Ежедневно Би-би-си показывала новые и новые закрывающиеся заводы, кипящих гневом рабочих, их плачущих жен с плакатами “Тэтчер — в канаву”.

А она не считала нужным оправдываться и уверять избирателей, что прямо завтра наступит светлое будущее. Наоборот, обещала прекратить тратить деньги на неэффективные отрасли — к примеру, угольные шахты. Но это означало новую волну увольнений! А за два года в должности премьер-министра ее рейтинг и так обвалился до 19% — исторический антирекорд. Всем было ясно, что ни она, ни ее политика, ни, может быть, даже Консервативная партия не переживут следующих выборов.

И тут страну громом поразило известие: 2 апреля 1982 года аргентинские войска высадились на Фолклендских островах и после короткого боя с крошечным британским гарнизоном подняли над ними флаг Аргентины.

В итоге “экономическое безумие” — война, стоившая стране три миллиарда фунтов и вернувшая ей клочок “бесполезной” земли, окупилась сторицей. Капитуляция Аргентины стала не просто личным триумфом Маргарет. Она получила кредит доверия от Британии и заоблачный рейтинг. “Страна вновь обрела себя в Южной Атлантике и будет продолжать восстанавливать силы, опираясь на одержанную победу”, — заявила она.

Действительно, победа на Фолклендах позволила Тэтчер уверенно выиграть выборы 1983 года. Благо к этому времени стрелки экономических показателей, пусть пока неуверенно, но пошли вверх. Курс на реформы был продолжен, и к концу 1980-х из “больного человека Европы” Англия превратилась в динамичного экономического лидера, каким мы ее знаем сегодня.



https://www.titanium.lv/margaret-tetche ... nuyu-ledi/

І до чого тут це? До чого тут Україна?

Англійська імперія - найбільша і наймогутніша імперія в історії людства.

Жодної аналогії з Україною немає. Не буде в нас ніякої Тетчер тому що ситуації у нас інші.

Давайте ще казку про суперуспішний Ізраїль розкажіть. І до чого тут це? До чого тут Україна?Англійська імперія - найбільша і наймогутніша імперія в історії людства.Жодної аналогії з Україною немає. Не буде в нас ніякої Тетчер тому що ситуації у нас інші.Давайте ще казку про суперуспішний Ізраїль розкажіть.

До того ж, до чого було «мы еще в савецкое время счелкали ваши SR-71 на радарах, так что ваш F-35 кусок дерьма» (логіка потужна, нічого не скажеш)

До того ж, до чого був притягнутий прогнозний графік зростання зовнішнього боргу України і на його основі «помощь Украине скоро существенно урежут (прекратят)».

Там такий спосіб спілкування, напрацьований в юриспуденції.

Просто ви ще не розгледіли хто з раніше забанених зараз під цією обліківкою . Скоро будуть натяки на неспроможність ЗСУ, недієздатність держави (приклад, як держава не платить пенсію мобілізованому вже був.. хоч і кульгаво притягнутий , знову не до теми питання, але коли це юристів хвилювало… ) , натяки, що в ЗСУ служать ґвалтівники (вже зроблено 25 травня в 11.43 у воєнній гілці) далі будуть все більш конкретніші прославляння СССР та ерефії, розмови про штучність держкордонів і «гражданіна планети», і тому ерефія нічого не порушила.. Все попереду. Спостерігаємо. До того ж, до чого було «мы еще в савецкое время счелкали ваши SR-71 на радарах, так что ваш F-35 кусок дерьма» (логіка потужна, нічого не скажеш)До того ж, до чого був притягнутий прогнозний графік зростання зовнішнього боргу України і на його основі «помощь Украине скоро существенно урежут (прекратят)».Там такий спосіб спілкування, напрацьований в юриспуденції.Просто ви ще не розгледіли хто з раніше забанених зараз під цією обліківкою . Скоро будуть натяки на неспроможність ЗСУ, недієздатність держави (приклад, як держава не платить пенсію мобілізованому вже був.. хоч і кульгаво притягнутий , знову не до теми питання, але коли це юристів хвилювало… ) , натяки, що в ЗСУ служать ґвалтівники (вже зроблено 25 травня в 11.43 у воєнній гілці) далі будуть все більш конкретніші прославляння СССР та ерефії, розмови про штучність держкордонів і «гражданіна планети», і тому ерефія нічого не порушила.. Все попереду. Спостерігаємо. Hotab Повідомлень: 9218 З нами з: 15.02.09 Подякував: 585 раз. Подякували: 1993 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 12:38 Hotab написав: До того ж, до чого було «мы еще в савецкое время счелкали ваши SR-71 на радарах, так что ваш F-35 кусок дерьма» (логіка потужна, нічого не скажеш)

До того ж, до чого був притягнутий прогнозний графік зростання зовнішнього боргу України і на його основі «помощь Украине скоро существенно урежут (прекратят)».

Там такий спосіб спілкування, напрацьований в юриспуденції.

Просто ви ще не розгледіли хто з раніше забанених зараз під цією обліківкою . Скоро будуть натяки на неспроможність ЗСУ, недієздатність держави (приклад, як держава не платить пенсію мобілізованому вже був.. хоч і кульгаво притягнутий , знову не до теми питання, але коли це юристів хвилювало… ) , все більш конкретніші прославляння СССР та ерефії, розмови про штучність держкордонів і «гражданіна планети», і тому ерефія нічого не порушила.. Все попереду. До того ж, до чого було «мы еще в савецкое время счелкали ваши SR-71 на радарах, так что ваш F-35 кусок дерьма» (логіка потужна, нічого не скажеш)До того ж, до чого був притягнутий прогнозний графік зростання зовнішнього боргу України і на його основі «помощь Украине скоро существенно урежут (прекратят)».Там такий спосіб спілкування, напрацьований в юриспуденції.Просто ви ще не розгледіли хто з раніше забанених зараз під цією обліківкою . Скоро будуть натяки на неспроможність ЗСУ, недієздатність держави (приклад, як держава не платить пенсію мобілізованому вже був.. хоч і кульгаво притягнутий , знову не до теми питання, але коли це юристів хвилювало… ) , все більш конкретніші прославляння СССР та ерефії, розмови про штучність держкордонів і «гражданіна планети», і тому ерефія нічого не порушила.. Все попереду.

Звичайно що буде. І було не раз. І що?

Цей форум - це не розкручене медійне СМІ/канал. Його читають 100-200 людей. Що змінить ваш пост про Тетчер?



Ось між іншим в останній тиждень пройшла інформаційна атака на Україну(по-моєму успішна). Після підриву ГЕС поставилось під сумнів що це зробила РФ. Хоч по-моєму це очевидно зробила РФ(відступаюча сторона руйнує все, а мости особливо). Згадали і Вагнергейт(де Зеленський прямо брехав) і зірваний СП. Раптово "сплили" документи де Україна планувала зірвати СП.



Моє особисте ІМХО: так працює втома Заходу від війни. Ось люди(українці) думали що втома від війни(Заходу) буде виглядати як зменшенні фінансування чи щось таке. Але ні. Вона виглядає так: "не все так однозначно", "може і Україна в чомусь винна", Україна нам бреше(брехала), Україна краде гроші і т.д. Звичайно що буде. І було не раз. І що?Цей форум - це не розкручене медійне СМІ/канал. Його читають 100-200 людей. Що змінить ваш пост про Тетчер?Ось між іншим в останній тиждень пройшла інформаційна атака на Україну(по-моєму успішна). Після підриву ГЕС поставилось під сумнів що це зробила РФ. Хоч по-моєму це очевидно зробила РФ(відступаюча сторона руйнує все, а мости особливо). Згадали і Вагнергейт(де Зеленський прямо брехав) і зірваний СП. Раптово "сплили" документи де Україна планувала зірвати СП.Моє особисте ІМХО: так працює втома Заходу від війни. Ось люди(українці) думали що втома від війни(Заходу) буде виглядати як зменшенні фінансування чи щось таке. Але ні. Вона виглядає так: "не все так однозначно", "може і Україна в чомусь винна", Україна нам бреше(брехала), Україна краде гроші і т.д. andrijk777

Повідомлень: 4774 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 280 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 12:51 andrijk777 ,

Що змінить ваш пост про Тетчер?





Перечитайте ще раз моє повідомлення. Пост про Тетчер

1. Не мій

2. Його автор , коли хоче щось занести на форум, вже не вперше цитує аби що, рандомно.



Щодо втоми Заходу . Так, необхідно не давати приводу для недовіри. Включно з питання розкрадання бюджетних грошей. Це теж не збільшує довіру до нашої держави. Перечитайте ще раз моє повідомлення. Пост про Тетчер1. Не мій2. Його автор , коли хоче щось занести на форум, вже не вперше цитує аби що, рандомно.Щодо втоми Заходу . Так, необхідно не давати приводу для недовіри. Включно з питання розкрадання бюджетних грошей. Це теж не збільшує довіру до нашої держави. Hotab Повідомлень: 9218 З нами з: 15.02.09 Подякував: 585 раз. Подякували: 1993 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 13:25

И человек вместе с ним.

А человек сам себя громко назвал Homo sapiens, но, к сожалению, до разумности далековато. Слишком большую роль играют эмоции, привычки, предрассудки, мифы.

Всё это хорошо заметно и на форуме.

Многие споры на этой ветке (да и не только на этой) легко понятны.

Сейчас идёт смены парадигмы. Причём, по нескольким направлениям.

1. Космополитизм (кому-то больше нравится "пролетарский интернационализм" ).

Учение далеко не новое, но в последние десятилетия усиливающееся в связи с глобализацией.

2. Гуманизм и как его существенная часть - интересы государства vs интересы человека.

Практически всю историю вопрос однозначно решался в пользу "державы". Интересы "державы" всегда были первичны они якобы обеспечивали (по возможности) интересы человека. Последние десятилетия ( в основном, после 2 мировой) начали развиваться и усиливаться взгляды о первичности (главенстве) интересов отдельного человека.



В мирное, спокойное время дело склоняется к космополитизму и первичности прав/интересов личности. При обострении ситуации происходит откат (порой весьма резкий) к "патриотизму" и первичности интересов "державы".



Всё это вызывает, мягко говоря, большие сомнения в "разумности" современного человека. С точки зрения разума войны неразумны, хотя они часто выступали двигателем прогресса. "Неразумны" они были всегда, но тем более сегодня между развитыми государствами. Война на территориях с ядерными реакторами, с плотинами и водохранилищами, в условиях современной цивилизации, жёстко связанной с обеспечением электроэнергией (не говоря уж о рисках ядерной войны), не просто преступление, а предельный идиотизм.

Но, к сожалению, Homo "sapiens" до сих пор так и не научился разрешать проблемы без войн. И идиотов тоже хватает.



Вот из-за противоречий в двух вышеуказанных пунктах и возникают споры на ветке.

Ну а излишняя эмоциональность, неумение (или нежелание) сдерживаться, отсутствие у многих рациональных аргументов и привычки к интеллигентной дискуссии приводит к переходу на личности и оскорблениям.

Кроме того, человек животное социальное и инстинкт деления на "свой-чужой", видимо, глубоко заложен. Это приводит к тому. что порой даже небольшое отличие во взглядах (внешности, др. признаках) приводит к зачислению в "чужие" и далее во "враги".



И ещё.

Хочу напомнить, что тема (не ветка, а именно тема!) "Еміграція, заробітчанство" возникла далеко не 24.02, а гораздо раньше. И я что-то не помню, чтобы это вызывало заметное осуждение.

Правда, до войны речь шла больше о заробітчанстве, эмиграция была меньше распространена. Но заробітчанство - первый шаг к эмиграции. Не говоря уж о потерях, которые несёт экономика страны от массового выезда на заработки за границу. Но почему-то не помню какого-то заметного осуждения заробітчанства. И обвинений заробітчан в отсутствии патриотизма.



И смешно выглядят обвинения со стороны людей, которые не находятся на фронте и, в общем, ничего особого не делающего для победы, а порой просто из-за границы по адресу эмигрантов.



Всё это относится и к "военной" ветке. Мир меняется.И человек вместе с ним.А человек сам себя громко назвал Homo sapiens, но, к сожалению, до разумности далековато. Слишком большую роль играют эмоции, привычки, предрассудки, мифы.Всё это хорошо заметно и на форуме.Многие споры на этой ветке (да и не только на этой) легко понятны.Сейчас идёт смены парадигмы. Причём, по нескольким направлениям.1. Космополитизм (кому-то больше нравится "пролетарский интернационализм").Учение далеко не новое, но в последние десятилетия усиливающееся в связи с глобализацией.2. Гуманизм и как его существенная часть - интересы государства vs интересы человека.Практически всю историю вопрос однозначно решался в пользу "державы". Интересы "державы" всегда были первичны они якобы обеспечивали (по возможности) интересы человека. Последние десятилетия ( в основном, после 2 мировой) начали развиваться и усиливаться взгляды о первичности (главенстве) интересов отдельного человека.В мирное, спокойное время дело склоняется к космополитизму и первичности прав/интересов личности. При обострении ситуации происходит откат (порой весьма резкий) к "патриотизму" и первичности интересов "державы".Всё это вызывает, мягко говоря, большие сомнения в "разумности" современного человека. С точки зрения разума войны неразумны, хотя они часто выступали двигателем прогресса. "Неразумны" они были всегда, но тем более сегодня междугосударствами. Война на территориях с ядерными реакторами, с плотинами и водохранилищами, в условиях современной цивилизации, жёстко связанной с обеспечением электроэнергией (не говоря уж о рисках ядерной войны), не просто преступление, а предельный идиотизм.Но, к сожалению, Homo "sapiens" до сих пор так и не научился разрешать проблемы без войн. И идиотов тоже хватает.Вот из-за противоречий в двух вышеуказанных пунктах и возникают споры на ветке.Ну а излишняя эмоциональность, неумение (или нежелание) сдерживаться, отсутствие у многих рациональных аргументов и привычки к интеллигентной дискуссии приводит к переходу на личности и оскорблениям.Кроме того, человек животное социальное и инстинкт деления на "свой-чужой", видимо, глубоко заложен. Это приводит к тому. что порой даже небольшое отличие во взглядах (внешности, др. признаках) приводит к зачислению в "чужие" и далее во "враги".И ещё.Хочу напомнить, что тема (не ветка, а именно тема!) "Еміграція, заробітчанство" возникла далеко не 24.02, а гораздо раньше. И я что-то не помню, чтобы это вызывало заметное осуждение.Правда, до войны речь шла больше о заробітчанстве, эмиграция была меньше распространена. Но заробітчанство - первый шаг к эмиграции. Не говоря уж о потерях, которые несёт экономика страны от массового выезда на заработки за границу. Но почему-то не помню какого-то заметного осуждения заробітчанства. И обвинений заробітчан в отсутствии патриотизма.И смешно выглядят обвинения со стороны людей, которые не находятся на фронте и, в общем, ничего особого не делающего для победы, а порой просто из-за границы по адресу эмигрантов.Всё это относится и к "военной" ветке. ЛАД 2 Повідомлень: 24690 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 13:39 andrijk777 написав: rjkz написав: Странно, почему так?

Странно, почему так?

Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні? Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?

Вообще-то тогда же, когда и в Украине - в 1945.

Разница, правда, существенная - та война не велась на территории США. И в результате её США стали самым богатым и могущественным государством.



Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?

Кто нам доктор?



Яка зарплата в США, яка в Україні?

Это не причина, а следствие.

І т.д.

В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм.

Далеко не так стабильно, просто решается более демократическими методами. Вообще-то тогда же, когда и в Украине - в 1945.Разница, правда, существенная - та война не велась на территории США. И в результате её США стали самым богатым и могущественным государством.Кто нам доктор?Это не причина, а следствие.І т.д.Далеко не так стабильно, просто решается более демократическими методами. ЛАД 2 Повідомлень: 24690 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 13:49 ЛАД написав: Хочу напомнить, что тема (не ветка, а именно тема!) "Еміграція, заробітчанство" возникла далеко не 24.02, а гораздо раньше. И я что-то не помню, чтобы это вызывало заметное осуждение.

Правда, до войны речь шла больше о заробітчанстве, эмиграция была меньше распространена. Но заробітчанство - первый шаг к эмиграции. Не говоря уж о потерях, которые несёт экономика страны от массового выезда на заработки за границу. Но почему-то не помню какого-то заметного осуждения заробітчанства. И обвинений заробітчан в отсутствии патриотизма.



И смешно выглядят обвинения со стороны людей, которые не находятся на фронте и, в общем, ничего особого не делающего для победы, а порой просто из-за границы по адресу эмигрантов.



Всё это относится и к "военной" ветке. Хочу напомнить, что тема (не ветка, а именно тема!) "Еміграція, заробітчанство" возникла далеко не 24.02, а гораздо раньше. И я что-то не помню, чтобы это вызывало заметное осуждение.Правда, до войны речь шла больше о заробітчанстве, эмиграция была меньше распространена. Но заробітчанство - первый шаг к эмиграции. Не говоря уж о потерях, которые несёт экономика страны от массового выезда на заработки за границу. Но почему-то не помню какого-то заметного осуждения заробітчанства. И обвинений заробітчан в отсутствии патриотизма.И смешно выглядят обвинения со стороны людей, которые не находятся на фронте и, в общем, ничего особого не делающего для победы, а порой просто из-за границы по адресу эмигрантов.Всё это относится и к "военной" ветке.

Трохи не так.

Зі сторони понауїхів (мова навіть не про те коли, як ...) лунає майже постійно:

"Хто лишився - лох в лайні,

хто виїхав - д'Артарьян на білому коні".



А також очевидні речі від КО:

в країнах золотого мільярду де більше півстоліття не було війни - добре,

а в Україні, де йде війна з РФ не один рік - погано.



Для мене це схоже на те, якби на вулиці зустріти людину із обмеженими можливості і розказувати, що він інвалід.



Виходить rjkz на вулиці, зустрічає афроамериканця в бомжацькому прикиді, і починає пояснювати йому, що це тому що твої предки з Африки, а якби ти закінчив Лігу Плюща, то жив набагато краще. Трохи не так.Зі сторони понауїхів (мова навіть не про те коли, як ...) лунає майже постійно:"Хто лишився - лох в лайні,хто виїхав - д'Артарьян на білому коні".А також очевидні речі від КО:в країнах золотого мільярду де більше півстоліття не було війни - добре,а в Україні, де йде війна з РФ не один рік - погано.Для мене це схоже на те, якби на вулиці зустріти людину із обмеженими можливості і розказувати, що він інвалід.Виходить rjkz на вулиці, зустрічає афроамериканця в бомжацькому прикиді, і починає пояснювати йому, що це тому що твої предки з Африки, а якби ти закінчив Лігу Плюща, то жив набагато краще. Востаннє редагувалось flyman в Вів 13 чер, 2023 13:59, всього редагувалось 2 разів. flyman

Повідомлень: 31578 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1501 раз. Подякували: 2655 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 13:53 andrijk777 написав: Starikan написав: Не трогали бы вы Эйнштейна, а?

Все основные работы он сделал в Европе.

В Штаты уехал только из-за Гитлера, а не для того, чтобы "реализовать потенциал". И не будь германского нацизма - наука еще долгое время делалась бы в Европе.

В Принстоне он не преподавал. Он и в Европе постоянно искал работу, которая позволила бы ему не заниматься преподаванием.



Ну, и леваком он был еще тем.



Конечно, пиар Принстону и всей Америке был колоссальный. Не трогали бы вы Эйнштейна, а?Все основные работы он сделал в Европе.В Штаты уехал только из-за Гитлера, а не для того, чтобы "реализовать потенциал". И не будь германского нацизма - наука еще долгое время делалась бы в Европе.В Принстоне он не преподавал. Он и в Европе постоянно искал работу, которая позволила бы ему не заниматься преподаванием.Ну, и леваком он был еще тем.Конечно, пиар Принстону и всей Америке был колоссальный.

І не тільки Ейнштейн, а тисячі вчених. А тепер нам розказують казки що усі сучасні прогресивні відкриття - це все дякуючи США і тільки США. І не тільки Ейнштейн, а тисячі вчених. А тепер нам розказують казки що усі сучасні прогресивні відкриття - це все дякуючи США і тільки США.

Да, благодаря тысячам европейских и не только учёных.

И атомное оружие было создано далеко не только амер. учёными.

Кто мешал это делать, например, тому же Союзу? Или Великобритании?

США создавали и создают условия для этих учёных, тратят деньги.

Так что таки "дякуючи США". Но не "тільки США". Да, благодаря тысячам европейских и не только учёных.И атомное оружие было создано далеко не только амер. учёными.Кто мешал это делать, например, тому же Союзу? Или Великобритании?США создавали и создают условия для этих учёных, тратят деньги.Так что таки "дякуючи США". Но не "тільки США". ЛАД 2 Повідомлень: 24690 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 13:57 andrijk777 написав: rjkz написав: .......

Торт типа большого пражского порятка 28-30 долларов, но мы покупаем другие.

Не знаю или они лучше. Цена 35 долларов.

.......Торт типа большого пражского порятка 28-30 долларов, но мы покупаем другие.Не знаю или они лучше. Цена 35 долларов.

Приблизно в 3 рази дорожче ніж у нас.

Чого за 32 роки незалежності "цены в Украине не догнали (и не обгнали) мировые"?

Ні, цього ніколи не станеться поки різниця в зарплаті буде 12 разів.

Ось різниця в зарплатах зменшиться в 2 рази, тоді і різниця вартості тортів зменшиться в 2 рази. Приблизно в 3 рази дорожче ніж у нас.Чого за 32 роки незалежності "цены в Украине не догнали (и не обгнали) мировые"?Ні, цього ніколи не станеться поки різниця в зарплаті буде 12 разів.Ось різниця в зарплатах зменшиться в 2 рази, тоді і різниця вартості тортів зменшиться в 2 рази.

Не берусь говорить о тортах Рошен в США, но по ценам на обычные продукты питания мы сильно приблизились к европейским, хотя зарплаты существенно ниже. Не берусь говорить о тортах Рошен в США, но по ценам на обычные продукты питания мы сильно приблизились к европейским, хотя зарплаты существенно ниже. ЛАД 2 Повідомлень: 24690 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 14:01 необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут ЛАД написав: andrijk777 написав: rjkz написав: .......

Торт типа большого пражского порятка 28-30 долларов, но мы покупаем другие.

Не знаю или они лучше. Цена 35 долларов.

.......Торт типа большого пражского порятка 28-30 долларов, но мы покупаем другие.Не знаю или они лучше. Цена 35 долларов.

Приблизно в 3 рази дорожче ніж у нас.

Чого за 32 роки незалежності "цены в Украине не догнали (и не обгнали) мировые"?

Ні, цього ніколи не станеться поки різниця в зарплаті буде 12 разів.

Ось різниця в зарплатах зменшиться в 2 рази, тоді і різниця вартості тортів зменшиться в 2 рази. Приблизно в 3 рази дорожче ніж у нас.Чого за 32 роки незалежності "цены в Украине не догнали (и не обгнали) мировые"?Ні, цього ніколи не станеться поки різниця в зарплаті буде 12 разів.Ось різниця в зарплатах зменшиться в 2 рази, тоді і різниця вартості тортів зменшиться в 2 рази.

Не берусь говорить о тортах Рошен в США, но по ценам на обычные продукты питания мы сильно приблизились к европейским, хотя зарплаты существенно ниже. Не берусь говорить о тортах Рошен в США, но по ценам на обычные продукты питания мы сильно приблизились к европейским, хотя зарплаты существенно ниже.



недавно законспектував собі:

необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилий



Іншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.



Що вище цього рівня, потребує напрягатися, як в Україні, так і в США.

Тільки те що там буде в net worth $100К в Україні буде в $10K, як наприклад приватний цегляний будинок на приватизованій ділянці. недавно законспектував собі:необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилийІншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.Що вище цього рівня, потребує напрягатися, як в Україні, так і в США.Тільки те що там буде в net worth $100К в Україні буде в $10K, як наприклад приватний цегляний будинок на приватизованій ділянці. Востаннє редагувалось flyman в Вів 13 чер, 2023 14:06, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 31578 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1501 раз. Подякували: 2655 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 812813814815> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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