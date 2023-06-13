Мы согласны.
Мы опять согласны, но чуйка говорит: опять ̶2̶0̶25
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Додано: Вів 13 чер, 2023 10:41
Мы согласны.
Мы опять согласны, но чуйка говорит: опять ̶2̶0̶25
Додано: Вів 13 чер, 2023 11:54
До того ж, до чого було «мы еще в савецкое время счелкали ваши SR-71 на радарах, так что ваш F-35 кусок дерьма» (логіка потужна, нічого не скажеш)
До того ж, до чого був притягнутий прогнозний графік зростання зовнішнього боргу України і на його основі «помощь Украине скоро существенно урежут (прекратят)».
Там такий спосіб спілкування, напрацьований в юриспуденції.
Просто ви ще не розгледіли хто з раніше забанених зараз під цією обліківкою . Скоро будуть натяки на неспроможність ЗСУ, недієздатність держави (приклад, як держава не платить пенсію мобілізованому вже був.. хоч і кульгаво притягнутий , знову не до теми питання, але коли це юристів хвилювало… ) , натяки, що в ЗСУ служать ґвалтівники (вже зроблено 25 травня в 11.43 у воєнній гілці) далі будуть все більш конкретніші прославляння СССР та ерефії, розмови про штучність держкордонів і «гражданіна планети», і тому ерефія нічого не порушила.. Все попереду. Спостерігаємо.
Додано: Вів 13 чер, 2023 12:38
Звичайно що буде. І було не раз. І що?
Цей форум - це не розкручене медійне СМІ/канал. Його читають 100-200 людей. Що змінить ваш пост про Тетчер?
Ось між іншим в останній тиждень пройшла інформаційна атака на Україну(по-моєму успішна). Після підриву ГЕС поставилось під сумнів що це зробила РФ. Хоч по-моєму це очевидно зробила РФ(відступаюча сторона руйнує все, а мости особливо). Згадали і Вагнергейт(де Зеленський прямо брехав) і зірваний СП. Раптово "сплили" документи де Україна планувала зірвати СП.
Моє особисте ІМХО: так працює втома Заходу від війни. Ось люди(українці) думали що втома від війни(Заходу) буде виглядати як зменшенні фінансування чи щось таке. Але ні. Вона виглядає так: "не все так однозначно", "може і Україна в чомусь винна", Україна нам бреше(брехала), Україна краде гроші і т.д.
Додано: Вів 13 чер, 2023 12:51
andrijk777 ,
Перечитайте ще раз моє повідомлення. Пост про Тетчер
1. Не мій
2. Його автор , коли хоче щось занести на форум, вже не вперше цитує аби що, рандомно.
Щодо втоми Заходу . Так, необхідно не давати приводу для недовіри. Включно з питання розкрадання бюджетних грошей. Це теж не збільшує довіру до нашої держави.
Додано: Вів 13 чер, 2023 13:25
Мир меняется.
И человек вместе с ним.
А человек сам себя громко назвал Homo sapiens, но, к сожалению, до разумности далековато. Слишком большую роль играют эмоции, привычки, предрассудки, мифы.
Всё это хорошо заметно и на форуме.
Многие споры на этой ветке (да и не только на этой) легко понятны.
Сейчас идёт смены парадигмы. Причём, по нескольким направлениям.
1. Космополитизм (кому-то больше нравится "пролетарский интернационализм" ).
Учение далеко не новое, но в последние десятилетия усиливающееся в связи с глобализацией.
2. Гуманизм и как его существенная часть - интересы государства vs интересы человека.
Практически всю историю вопрос однозначно решался в пользу "державы". Интересы "державы" всегда были первичны они якобы обеспечивали (по возможности) интересы человека. Последние десятилетия ( в основном, после 2 мировой) начали развиваться и усиливаться взгляды о первичности (главенстве) интересов отдельного человека.
В мирное, спокойное время дело склоняется к космополитизму и первичности прав/интересов личности. При обострении ситуации происходит откат (порой весьма резкий) к "патриотизму" и первичности интересов "державы".
Всё это вызывает, мягко говоря, большие сомнения в "разумности" современного человека. С точки зрения разума войны неразумны, хотя они часто выступали двигателем прогресса. "Неразумны" они были всегда, но тем более сегодня между развитыми государствами. Война на территориях с ядерными реакторами, с плотинами и водохранилищами, в условиях современной цивилизации, жёстко связанной с обеспечением электроэнергией (не говоря уж о рисках ядерной войны), не просто преступление, а предельный идиотизм.
Но, к сожалению, Homo "sapiens" до сих пор так и не научился разрешать проблемы без войн. И идиотов тоже хватает.
Вот из-за противоречий в двух вышеуказанных пунктах и возникают споры на ветке.
Ну а излишняя эмоциональность, неумение (или нежелание) сдерживаться, отсутствие у многих рациональных аргументов и привычки к интеллигентной дискуссии приводит к переходу на личности и оскорблениям.
Кроме того, человек животное социальное и инстинкт деления на "свой-чужой", видимо, глубоко заложен. Это приводит к тому. что порой даже небольшое отличие во взглядах (внешности, др. признаках) приводит к зачислению в "чужие" и далее во "враги".
И ещё.
Хочу напомнить, что тема (не ветка, а именно тема!) "Еміграція, заробітчанство" возникла далеко не 24.02, а гораздо раньше. И я что-то не помню, чтобы это вызывало заметное осуждение.
Правда, до войны речь шла больше о заробітчанстве, эмиграция была меньше распространена. Но заробітчанство - первый шаг к эмиграции. Не говоря уж о потерях, которые несёт экономика страны от массового выезда на заработки за границу. Но почему-то не помню какого-то заметного осуждения заробітчанства. И обвинений заробітчан в отсутствии патриотизма.
И смешно выглядят обвинения со стороны людей, которые не находятся на фронте и, в общем, ничего особого не делающего для победы, а порой просто из-за границы по адресу эмигрантов.
Всё это относится и к "военной" ветке.
Додано: Вів 13 чер, 2023 13:39
Вообще-то тогда же, когда и в Украине - в 1945.
Разница, правда, существенная - та война не велась на территории США. И в результате её США стали самым богатым и могущественным государством.
Кто нам доктор?
Это не причина, а следствие.
І т.д.
Далеко не так стабильно, просто решается более демократическими методами.
Додано: Вів 13 чер, 2023 13:49
Трохи не так.
Зі сторони понауїхів (мова навіть не про те коли, як ...) лунає майже постійно:
"Хто лишився - лох в лайні,
хто виїхав - д'Артарьян на білому коні".
А також очевидні речі від КО:
в країнах золотого мільярду де більше півстоліття не було війни - добре,
а в Україні, де йде війна з РФ не один рік - погано.
Для мене це схоже на те, якби на вулиці зустріти людину із обмеженими можливості і розказувати, що він інвалід.
Виходить rjkz на вулиці, зустрічає афроамериканця в бомжацькому прикиді, і починає пояснювати йому, що це тому що твої предки з Африки, а якби ти закінчив Лігу Плюща, то жив набагато краще.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 13 чер, 2023 13:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 13 чер, 2023 13:53
Да, благодаря тысячам европейских и не только учёных.
И атомное оружие было создано далеко не только амер. учёными.
Кто мешал это делать, например, тому же Союзу? Или Великобритании?
США создавали и создают условия для этих учёных, тратят деньги.
Так что таки "дякуючи США". Но не "тільки США".
Додано: Вів 13 чер, 2023 13:57
Не берусь говорить о тортах Рошен в США, но по ценам на обычные продукты питания мы сильно приблизились к европейским, хотя зарплаты существенно ниже.
Додано: Вів 13 чер, 2023 14:01
необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут
недавно законспектував собі:
необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилий
Іншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.
Що вище цього рівня, потребує напрягатися, як в Україні, так і в США.
Тільки те що там буде в net worth $100К в Україні буде в $10K, як наприклад приватний цегляний будинок на приватизованій ділянці.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 13 чер, 2023 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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