RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 812813814815>
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 10:41

  rjkz написав:Ок, давайте я постараюсь писать только про США, игнорируя украинскую действительность.
Прошу Вас одергивать меня если меня "понесет".


Мы согласны.
  rjkz написав:Но...тогда украинская действительность будет волновать все меньше и меньше.
И тогда я не "вернусь через 2 года". :mrgreen:

Мы опять согласны, но чуйка говорит: опять ̶2̶0̶25 :mrgreen:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3872
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1125 раз.
Подякували: 1285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 11:54

  andrijk777 написав:
  Honestus написав:
  airmax78 написав:Ради чего погибают

Маргарет Тэтчер. 11 недель, выковавшие Железную леди

Тэтчер пришла к власти в мае 1979 года — на пике мирового экономического кризиса. По Британии он ударил сильнее прочих из-за “социалистической” политики предыдущих лейбористских кабинетов. Разорилось 400 000 мелких предприятий, уровень инфляции достиг 22%, число безработных — трех миллионов. Такого в Англии не было со времен Великой депрессии 1929–1930 годов. Страна выглядела разоренной, в мире заговорили о Британии как о “больном человеке Европы” — как когда-то об Османской империи.
Спасение было только в шоковой терапии, в программе реформ, известной впоследствии как тэтчеризм. Но чтобы терапия сработала, требовалось время, а его-то и не было, ведь болевой шок наступил сразу. Ежедневно Би-би-си показывала новые и новые закрывающиеся заводы, кипящих гневом рабочих, их плачущих жен с плакатами “Тэтчер — в канаву”.
А она не считала нужным оправдываться и уверять избирателей, что прямо завтра наступит светлое будущее. Наоборот, обещала прекратить тратить деньги на неэффективные отрасли — к примеру, угольные шахты. Но это означало новую волну увольнений! А за два года в должности премьер-министра ее рейтинг и так обвалился до 19% — исторический антирекорд. Всем было ясно, что ни она, ни ее политика, ни, может быть, даже Консервативная партия не переживут следующих выборов.
И тут страну громом поразило известие: 2 апреля 1982 года аргентинские войска высадились на Фолклендских островах и после короткого боя с крошечным британским гарнизоном подняли над ними флаг Аргентины.
В итоге “экономическое безумие” — война, стоившая стране три миллиарда фунтов и вернувшая ей клочок “бесполезной” земли, окупилась сторицей. Капитуляция Аргентины стала не просто личным триумфом Маргарет. Она получила кредит доверия от Британии и заоблачный рейтинг. “Страна вновь обрела себя в Южной Атлантике и будет продолжать восстанавливать силы, опираясь на одержанную победу”, — заявила она.
Действительно, победа на Фолклендах позволила Тэтчер уверенно выиграть выборы 1983 года. Благо к этому времени стрелки экономических показателей, пусть пока неуверенно, но пошли вверх. Курс на реформы был продолжен, и к концу 1980-х из “больного человека Европы” Англия превратилась в динамичного экономического лидера, каким мы ее знаем сегодня.

https://www.titanium.lv/margaret-tetche ... nuyu-ledi/

І до чого тут це? До чого тут Україна?
Англійська імперія - найбільша і наймогутніша імперія в історії людства.
Жодної аналогії з Україною немає. Не буде в нас ніякої Тетчер тому що ситуації у нас інші.
Давайте ще казку про суперуспішний Ізраїль розкажіть.

До того ж, до чого було «мы еще в савецкое время счелкали ваши SR-71 на радарах, так что ваш F-35 кусок дерьма» (логіка потужна, нічого не скажеш)
До того ж, до чого був притягнутий прогнозний графік зростання зовнішнього боргу України і на його основі «помощь Украине скоро существенно урежут (прекратят)».
Там такий спосіб спілкування, напрацьований в юриспуденції.
Просто ви ще не розгледіли хто з раніше забанених зараз під цією обліківкою . Скоро будуть натяки на неспроможність ЗСУ, недієздатність держави (приклад, як держава не платить пенсію мобілізованому вже був.. хоч і кульгаво притягнутий , знову не до теми питання, але коли це юристів хвилювало… ) , натяки, що в ЗСУ служать ґвалтівники (вже зроблено 25 травня в 11.43 у воєнній гілці) далі будуть все більш конкретніші прославляння СССР та ерефії, розмови про штучність держкордонів і «гражданіна планети», і тому ерефія нічого не порушила.. Все попереду. Спостерігаємо.
Hotab
 
Повідомлень: 9218
З нами з: 15.02.09
Подякував: 585 раз.
Подякували: 1993 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 12:38

  Hotab написав:До того ж, до чого було «мы еще в савецкое время счелкали ваши SR-71 на радарах, так что ваш F-35 кусок дерьма» (логіка потужна, нічого не скажеш)
До того ж, до чого був притягнутий прогнозний графік зростання зовнішнього боргу України і на його основі «помощь Украине скоро существенно урежут (прекратят)».
Там такий спосіб спілкування, напрацьований в юриспуденції.
Просто ви ще не розгледіли хто з раніше забанених зараз під цією обліківкою . Скоро будуть натяки на неспроможність ЗСУ, недієздатність держави (приклад, як держава не платить пенсію мобілізованому вже був.. хоч і кульгаво притягнутий , знову не до теми питання, але коли це юристів хвилювало… ) , все більш конкретніші прославляння СССР та ерефії, розмови про штучність держкордонів і «гражданіна планети», і тому ерефія нічого не порушила.. Все попереду.

Звичайно що буде. І було не раз. І що?
Цей форум - це не розкручене медійне СМІ/канал. Його читають 100-200 людей. Що змінить ваш пост про Тетчер?

Ось між іншим в останній тиждень пройшла інформаційна атака на Україну(по-моєму успішна). Після підриву ГЕС поставилось під сумнів що це зробила РФ. Хоч по-моєму це очевидно зробила РФ(відступаюча сторона руйнує все, а мости особливо). Згадали і Вагнергейт(де Зеленський прямо брехав) і зірваний СП. Раптово "сплили" документи де Україна планувала зірвати СП.

Моє особисте ІМХО: так працює втома Заходу від війни. Ось люди(українці) думали що втома від війни(Заходу) буде виглядати як зменшенні фінансування чи щось таке. Але ні. Вона виглядає так: "не все так однозначно", "може і Україна в чомусь винна", Україна нам бреше(брехала), Україна краде гроші і т.д.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4774
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 12:51

andrijk777 ,
Що змінить ваш пост про Тетчер?


Перечитайте ще раз моє повідомлення. Пост про Тетчер
1. Не мій
2. Його автор , коли хоче щось занести на форум, вже не вперше цитує аби що, рандомно.

Щодо втоми Заходу . Так, необхідно не давати приводу для недовіри. Включно з питання розкрадання бюджетних грошей. Це теж не збільшує довіру до нашої держави.
Hotab
 
Повідомлень: 9218
З нами з: 15.02.09
Подякував: 585 раз.
Подякували: 1993 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 13:25

Мир меняется.
И человек вместе с ним.
А человек сам себя громко назвал Homo sapiens, но, к сожалению, до разумности далековато. Слишком большую роль играют эмоции, привычки, предрассудки, мифы.
Всё это хорошо заметно и на форуме.
Многие споры на этой ветке (да и не только на этой) легко понятны.
Сейчас идёт смены парадигмы. Причём, по нескольким направлениям.
1. Космополитизм (кому-то больше нравится "пролетарский интернационализм" :) ).
Учение далеко не новое, но в последние десятилетия усиливающееся в связи с глобализацией.
2. Гуманизм и как его существенная часть - интересы государства vs интересы человека.
Практически всю историю вопрос однозначно решался в пользу "державы". Интересы "державы" всегда были первичны они якобы обеспечивали (по возможности) интересы человека. Последние десятилетия ( в основном, после 2 мировой) начали развиваться и усиливаться взгляды о первичности (главенстве) интересов отдельного человека.

В мирное, спокойное время дело склоняется к космополитизму и первичности прав/интересов личности. При обострении ситуации происходит откат (порой весьма резкий) к "патриотизму" и первичности интересов "державы".

Всё это вызывает, мягко говоря, большие сомнения в "разумности" современного человека. С точки зрения разума войны неразумны, хотя они часто выступали двигателем прогресса. "Неразумны" они были всегда, но тем более сегодня между развитыми государствами. Война на территориях с ядерными реакторами, с плотинами и водохранилищами, в условиях современной цивилизации, жёстко связанной с обеспечением электроэнергией (не говоря уж о рисках ядерной войны), не просто преступление, а предельный идиотизм.
Но, к сожалению, Homo "sapiens" до сих пор так и не научился разрешать проблемы без войн. И идиотов тоже хватает.

Вот из-за противоречий в двух вышеуказанных пунктах и возникают споры на ветке.
Ну а излишняя эмоциональность, неумение (или нежелание) сдерживаться, отсутствие у многих рациональных аргументов и привычки к интеллигентной дискуссии приводит к переходу на личности и оскорблениям.
Кроме того, человек животное социальное и инстинкт деления на "свой-чужой", видимо, глубоко заложен. Это приводит к тому. что порой даже небольшое отличие во взглядах (внешности, др. признаках) приводит к зачислению в "чужие" и далее во "враги".

И ещё.
Хочу напомнить, что тема (не ветка, а именно тема!) "Еміграція, заробітчанство" возникла далеко не 24.02, а гораздо раньше. И я что-то не помню, чтобы это вызывало заметное осуждение.
Правда, до войны речь шла больше о заробітчанстве, эмиграция была меньше распространена. Но заробітчанство - первый шаг к эмиграции. Не говоря уж о потерях, которые несёт экономика страны от массового выезда на заработки за границу. Но почему-то не помню какого-то заметного осуждения заробітчанства. И обвинений заробітчан в отсутствии патриотизма.

И смешно выглядят обвинения со стороны людей, которые не находятся на фронте и, в общем, ничего особого не делающего для победы, а порой просто из-за границы по адресу эмигрантов.

Всё это относится и к "военной" ветке.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24690
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4709 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 13:39

  andrijk777 написав:
  rjkz написав:Странно, почему так?

Коли останній раз була війна в США, а коли в Україні?

Вообще-то тогда же, когда и в Украине - в 1945.
Разница, правда, существенная - та война не велась на территории США. И в результате её США стали самым богатым и могущественным государством.

Скільки разів мінявся політичний устрій в США, скільки в Україні?

Кто нам доктор?

Яка зарплата в США, яка в Україні?

Это не причина, а следствие.
І т.д.
В США вже 150 років все стабільно як море після шторму, в Україні майже постійний шторм.

Далеко не так стабильно, просто решается более демократическими методами.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24690
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4709 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 13:49

  ЛАД написав:Хочу напомнить, что тема (не ветка, а именно тема!) "Еміграція, заробітчанство" возникла далеко не 24.02, а гораздо раньше. И я что-то не помню, чтобы это вызывало заметное осуждение.
Правда, до войны речь шла больше о заробітчанстве, эмиграция была меньше распространена. Но заробітчанство - первый шаг к эмиграции. Не говоря уж о потерях, которые несёт экономика страны от массового выезда на заработки за границу. Но почему-то не помню какого-то заметного осуждения заробітчанства. И обвинений заробітчан в отсутствии патриотизма.

И смешно выглядят обвинения со стороны людей, которые не находятся на фронте и, в общем, ничего особого не делающего для победы, а порой просто из-за границы по адресу эмигрантов.

Всё это относится и к "военной" ветке.

Трохи не так.
Зі сторони понауїхів (мова навіть не про те коли, як ...) лунає майже постійно:
"Хто лишився - лох в лайні,
хто виїхав - д'Артарьян на білому коні".

А також очевидні речі від КО:
в країнах золотого мільярду де більше півстоліття не було війни - добре,
а в Україні, де йде війна з РФ не один рік - погано.

Для мене це схоже на те, якби на вулиці зустріти людину із обмеженими можливості і розказувати, що він інвалід.

Виходить rjkz на вулиці, зустрічає афроамериканця в бомжацькому прикиді, і починає пояснювати йому, що це тому що твої предки з Африки, а якби ти закінчив Лігу Плюща, то жив набагато краще.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 13 чер, 2023 13:59, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31578
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 2655 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 13:53

  andrijk777 написав:
  Starikan написав:Не трогали бы вы Эйнштейна, а?
Все основные работы он сделал в Европе.
В Штаты уехал только из-за Гитлера, а не для того, чтобы "реализовать потенциал". И не будь германского нацизма - наука еще долгое время делалась бы в Европе.
В Принстоне он не преподавал. Он и в Европе постоянно искал работу, которая позволила бы ему не заниматься преподаванием.

Ну, и леваком он был еще тем.

Конечно, пиар Принстону и всей Америке был колоссальный.

І не тільки Ейнштейн, а тисячі вчених. А тепер нам розказують казки що усі сучасні прогресивні відкриття - це все дякуючи США і тільки США.

Да, благодаря тысячам европейских и не только учёных.
И атомное оружие было создано далеко не только амер. учёными.
Кто мешал это делать, например, тому же Союзу? Или Великобритании?
США создавали и создают условия для этих учёных, тратят деньги.
Так что таки "дякуючи США". Но не "тільки США".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24690
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4709 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 13:57

  andrijk777 написав:
  rjkz написав:.......
Торт типа большого пражского порятка 28-30 долларов, но мы покупаем другие.
Не знаю или они лучше. Цена 35 долларов.

Приблизно в 3 рази дорожче ніж у нас.
Чого за 32 роки незалежності "цены в Украине не догнали (и не обгнали) мировые"?
Ні, цього ніколи не станеться поки різниця в зарплаті буде 12 разів.
Ось різниця в зарплатах зменшиться в 2 рази, тоді і різниця вартості тортів зменшиться в 2 рази.

Не берусь говорить о тортах Рошен в США, но по ценам на обычные продукты питания мы сильно приблизились к европейским, хотя зарплаты существенно ниже.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24690
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4709 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 14:01

необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  rjkz написав:.......
Торт типа большого пражского порятка 28-30 долларов, но мы покупаем другие.
Не знаю или они лучше. Цена 35 долларов.

Приблизно в 3 рази дорожче ніж у нас.
Чого за 32 роки незалежності "цены в Украине не догнали (и не обгнали) мировые"?
Ні, цього ніколи не станеться поки різниця в зарплаті буде 12 разів.
Ось різниця в зарплатах зменшиться в 2 рази, тоді і різниця вартості тортів зменшиться в 2 рази.

Не берусь говорить о тортах Рошен в США, но по ценам на обычные продукты питания мы сильно приблизились к европейским, хотя зарплаты существенно ниже.


недавно законспектував собі:
необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилий

Іншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.

Що вище цього рівня, потребує напрягатися, як в Україні, так і в США.
Тільки те що там буде в net worth $100К в Україні буде в $10K, як наприклад приватний цегляний будинок на приватизованій ділянці.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 13 чер, 2023 14:06, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31578
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 2655 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 812813814815>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (410)
13.06.2023 14:38
Ринок ОВДП (4701)
13.06.2023 14:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron