flyman написав:ЛАД написав:Хочу напомнить, что тема (не ветка, а именно тема!) "Еміграція, заробітчанство" возникла далеко не 24.02, а гораздо раньше. И я что-то не помню, чтобы это вызывало заметное осуждение.
Правда, до войны речь шла больше о заробітчанстве, эмиграция была меньше распространена. Но заробітчанство - первый шаг к эмиграции. Не говоря уж о потерях, которые несёт экономика страны от массового выезда на заработки за границу. Но почему-то не помню какого-то заметного осуждения заробітчанства. И обвинений заробітчан в отсутствии патриотизма.
И смешно выглядят обвинения со стороны людей, которые не находятся на фронте и, в общем, ничего особого не делающего для победы, а порой просто из-за границы по адресу эмигрантов.
Всё это относится и к "военной" ветке.
Трохи не так.
Зі сторони понауїхів (мова навіть не про те коли, як ...) лунає майже постійно:
"Хто лишився - лох в лайні,
хто виїхав - д'Артарьян на білому коні".
Такого не видел.
А також очевидні речі від КО:
в країнах золотого мільярду де більше півстоліття не було війни - добре,
а в Україні, де йде війна з РФ не один рік - погано.
Понятно, что в условиях войны ситуация резко ухудшилась.
А до войны так - "в країнах золотого мільярду добре, а в Україні погано" - не было?
И не надо о "не один рік" - АТО в 2015-2021 не сильно оказывала влияние на жизнь в Украине.