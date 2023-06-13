Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 812813814815 Додано: Вів 13 чер, 2023 14:04 flyman написав: ЛАД написав: Хочу напомнить, что тема (не ветка, а именно тема!) "Еміграція, заробітчанство" возникла далеко не 24.02, а гораздо раньше. И я что-то не помню, чтобы это вызывало заметное осуждение.

Правда, до войны речь шла больше о заробітчанстве, эмиграция была меньше распространена. Но заробітчанство - первый шаг к эмиграции. Не говоря уж о потерях, которые несёт экономика страны от массового выезда на заработки за границу. Но почему-то не помню какого-то заметного осуждения заробітчанства. И обвинений заробітчан в отсутствии патриотизма.



И смешно выглядят обвинения со стороны людей, которые не находятся на фронте и, в общем, ничего особого не делающего для победы, а порой просто из-за границы по адресу эмигрантов.



Всё это относится и к "военной" ветке. Хочу напомнить, что тема (не ветка, а именно тема!) "Еміграція, заробітчанство" возникла далеко не 24.02, а гораздо раньше. И я что-то не помню, чтобы это вызывало заметное осуждение.Правда, до войны речь шла больше о заробітчанстве, эмиграция была меньше распространена. Но заробітчанство - первый шаг к эмиграции. Не говоря уж о потерях, которые несёт экономика страны от массового выезда на заработки за границу. Но почему-то не помню какого-то заметного осуждения заробітчанства. И обвинений заробітчан в отсутствии патриотизма.И смешно выглядят обвинения со стороны людей, которые не находятся на фронте и, в общем, ничего особого не делающего для победы, а порой просто из-за границы по адресу эмигрантов.Всё это относится и к "военной" ветке.

Трохи не так.

Зі сторони понауїхів (мова навіть не про те коли, як ...) лунає майже постійно:

"Хто лишився - лох в лайні,

хто виїхав - д'Артарьян на білому коні". Трохи не так.Зі сторони понауїхів (мова навіть не про те коли, як ...) лунає майже постійно:"Хто лишився - лох в лайні,хто виїхав - д'Артарьян на білому коні".

Такого не видел.



А також очевидні речі від КО:

в країнах золотого мільярду де більше півстоліття не було війни - добре,

а в Україні, де йде війна з РФ не один рік - погано.

Понятно, что в условиях войны ситуация резко ухудшилась.

А до войны так - "в країнах золотого мільярду добре, а в Україні погано" - не было?

И не надо о "не один рік" - АТО в 2015-2021 не сильно оказывала влияние на жизнь в Украине. Такого не видел.Понятно, что в условиях войны ситуация резко ухудшилась.А до войны так - "в країнах золотого мільярду добре, а в Україні погано" - не было?И не надо о "не один рік" - АТО в 2015-2021 не сильно оказывала влияние на жизнь в Украине. ЛАД 2 Повідомлень: 24690 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 14:09 ЛАД написав: А до войны так - "в країнах золотого мільярду добре, а в Україні погано" - не было?

И не надо о "не один рік" - АТО в 2015-2021 не сильно оказывала влияние на жизнь в Украине. А до войны так - "в країнах золотого мільярду добре, а в Україні погано" - не было?И не надо о "не один рік" - АТО в 2015-2021 не сильно оказывала влияние на жизнь в Украине.

ВВП впав на 25% і девал в три раза, "не оказьівала"



ЛАД написав: А до войны так - "в країнах золотого мільярду добре, а в Україні погано" - не было?

А до войны так - "в країнах золотого мільярду добре, а в Україні погано" - не было?

КО ВВП впав на 25% і девал в три раза, "не оказьівала"КО flyman

Повідомлень: 31578 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1501 раз. Подякували: 2655 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 812813814815 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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