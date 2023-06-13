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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 812813814815
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 14:04

  flyman написав:
  ЛАД написав:Хочу напомнить, что тема (не ветка, а именно тема!) "Еміграція, заробітчанство" возникла далеко не 24.02, а гораздо раньше. И я что-то не помню, чтобы это вызывало заметное осуждение.
Правда, до войны речь шла больше о заробітчанстве, эмиграция была меньше распространена. Но заробітчанство - первый шаг к эмиграции. Не говоря уж о потерях, которые несёт экономика страны от массового выезда на заработки за границу. Но почему-то не помню какого-то заметного осуждения заробітчанства. И обвинений заробітчан в отсутствии патриотизма.

И смешно выглядят обвинения со стороны людей, которые не находятся на фронте и, в общем, ничего особого не делающего для победы, а порой просто из-за границы по адресу эмигрантов.

Всё это относится и к "военной" ветке.

Трохи не так.
Зі сторони понауїхів (мова навіть не про те коли, як ...) лунає майже постійно:
"Хто лишився - лох в лайні,
хто виїхав - д'Артарьян на білому коні".

Такого не видел.

А також очевидні речі від КО:
в країнах золотого мільярду де більше півстоліття не було війни - добре,
а в Україні, де йде війна з РФ не один рік - погано.

Понятно, что в условиях войны ситуация резко ухудшилась.
А до войны так - "в країнах золотого мільярду добре, а в Україні погано" - не было?
И не надо о "не один рік" - АТО в 2015-2021 не сильно оказывала влияние на жизнь в Украине.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 14:09

  ЛАД написав:А до войны так - "в країнах золотого мільярду добре, а в Україні погано" - не было?
И не надо о "не один рік" - АТО в 2015-2021 не сильно оказывала влияние на жизнь в Украине.

ВВП впав на 25% і девал в три раза, "не оказьівала"

  ЛАД написав:А до войны так - "в країнах золотого мільярду добре, а в Україні погано" - не было?

КО
flyman
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