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ЛАД написав:Хочу напомнить, что тема (не ветка, а именно тема!) "Еміграція, заробітчанство" возникла далеко не 24.02, а гораздо раньше. И я что-то не помню, чтобы это вызывало заметное осуждение. Правда, до войны речь шла больше о заробітчанстве, эмиграция была меньше распространена. Но заробітчанство - первый шаг к эмиграции. Не говоря уж о потерях, которые несёт экономика страны от массового выезда на заработки за границу. Но почему-то не помню какого-то заметного осуждения заробітчанства. И обвинений заробітчан в отсутствии патриотизма.
И смешно выглядят обвинения со стороны людей, которые не находятся на фронте и, в общем, ничего особого не делающего для победы, а порой просто из-за границы по адресу эмигрантов.
Всё это относится и к "военной" ветке.
Трохи не так. Зі сторони понауїхів (мова навіть не про те коли, як ...) лунає майже постійно: "Хто лишився - лох в лайні, хто виїхав - д'Артарьян на білому коні".
Такого не видел.
А також очевидні речі від КО: в країнах золотого мільярду де більше півстоліття не було війни - добре, а в Україні, де йде війна з РФ не один рік - погано.
Понятно, что в условиях войны ситуация резко ухудшилась. А до войны так - "в країнах золотого мільярду добре, а в Україні погано" - не было? И не надо о "не один рік" - АТО в 2015-2021 не сильно оказывала влияние на жизнь в Украине.
flyman написав:......... Іншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль. ....... Тільки те що там буде в net worth $100К в Україні буде в $10K, як наприклад приватний цегляний будинок на приватизованій ділянці.
Не буду спорить, чему в США соответствуют $100 в Украине, но вот насчёт домика за $10K интересно стало. Это где, в деревне вдали от города и голые стены с соломенной крышей и собственной работой? В Харькове за $10K вряд ли удастся найти просто участок. Разве что в пригороде.
flyman написав:Іншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.
Не правда. 1000$ в США це набагато крутіше ніж 100$ в Україні. Я вже говорив, співвідношення десь 1 до 5-6. Тобто 100$ тут це еквівалент 500$-600$ в США.
дивлячись як рахувати
на базові продукти харчування, що в Україні, що в США десь $100, але в нас можна ще город/сад/закрутки
в США в 99% без власного авто ніяк, в нас є ГТ в США майже завжди потрібна страховка, як мінімум на житло і медстраховка, хоча можна спробувати пропетляти. І ще одна річ, на яку іде значна зчастина витрат - житло: або оренда, або, якщо своє, то податок на нерухомість (в Україні який в 99% = 0). Ще про освіту можна поговорити, яка б вона тут не була "погана", але в основному умовно задармо, в то й же КПІ, НаУКМА ... (що там ще котіруєццо) поступаєш по конкурсу здавши ЗНО і ніяких стьюдент лоан "на все життя".
в нас мінімалка 6700 грн. (приблизно $180 ПА37.1) в NY, зі слів rjkz, $15 в годину ($2400).
В нас із мінімалки відкладеш 0, і там з $2400 відкладеш 0.