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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 813814815816 Додано: Вів 13 чер, 2023 15:50 flyman написав: andrijk777 написав: flyman написав: Іншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.

Іншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.

Не правда.

1000$ в США це набагато крутіше ніж 100$ в Україні.

Я вже говорив, співвідношення десь 1 до 5-6. Тобто 100$ тут це еквівалент 500$-600$ в США. Не правда.1000$ в США це набагато крутіше ніж 100$ в Україні.Я вже говорив, співвідношення десь 1 до 5-6. Тобто 100$ тут це еквівалент 500$-600$ в США.

дивлячись як рахувати,

в США в 99% без власного авто ніяк, в нас є ГТ

в США майже завжди потрібна страховка, як мінімум на житло і медстраховка,

хоча можна спробувати пропетляти.

І ще одна річ, на яку іде значна зчастина витрат - житло: або оренда, або, якщо своє, то податок на нерухомість (в Україні який в 99% = 0).

Ще про освіту можна поговорити, яка б вона тут не була "погана", але в основному умовно задармо.



на базові продукти харчування, що в Україні, що в США десь $100, але в нас можна ще город/сад/закрутки



в нас мінімалка 6700 грн. (приблизно $180 ПА37.1)

в NY, зі слів rjkz, $15 в годину ($2400). дивлячись як рахувати,в США в 99% без власного авто ніяк, в нас є ГТв США майже завжди потрібна страховка, як мінімум на житло і медстраховка,хоча можна спробувати пропетляти.І ще одна річ, на яку іде значна зчастина витрат - житло: або оренда, або, якщо своє, то податок на нерухомість (в Україні який в 99% = 0).Ще про освіту можна поговорити, яка б вона тут не була "погана", але в основному умовно задармо.на базові продукти харчування, що в Україні, що в США десь $100, але в нас можна ще город/сад/закруткив нас мінімалка 6700 грн. (приблизно $180 ПА37.1)в NY, зі слів rjkz, $15 в годину ($2400).

Ось по сукупності факторів я і рахую.

Тільки не треба маніпуляцій типу: у нас усі мають житло, тому берем українця з житлом, в США все оренда, тому беремо американця з орендою.

flyman написав: В нас із мінімалки відкладеш 0, і там з $2400 відкладеш 0. В нас із мінімалки відкладеш 0, і там з $2400 відкладеш 0.

В США на $2400 ти будеш жити повноцінним життя ні в чому себе не обмежуючи, у нас на $180 ти будеш фактично виживати. Ось по сукупності факторів я і рахую.Тільки не треба маніпуляцій типу: у нас усі мають житло, тому берем українця з житлом, в США все оренда, тому беремо американця з орендою.В США на $2400 ти будеш жити повноцінним життя ні в чому себе не обмежуючи, у нас на $180 ти будеш фактично виживати. andrijk777

Повідомлень: 4777 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 15:59 на $2400 ти будеш жити повноцінним життя andrijk777 написав: В США на $2400 ти будеш жити повноцінним життя ні в чому себе не обмежуючи, у нас на $180 ти будеш фактично виживати. В СШАні в чому себе не обмежуючи, у нас на $180 ти будеш фактично виживати.

146% 146% flyman

Повідомлень: 31580 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1501 раз. Подякували: 2655 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 16:10 andrijk777 написав: flyman написав: Іншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.

Іншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.

Не правда.

1000$ в США це набагато крутіше ніж 100$ в Україні.

Я вже говорив, співвідношення десь 1 до 5-6. Тобто 100$ тут це еквівалент 500$-600$ в США. Не правда.1000$ в США це набагато крутіше ніж 100$ в Україні.Я вже говорив, співвідношення десь 1 до 5-6. Тобто 100$ тут це еквівалент 500$-600$ в США.



откуда дровишки, т.е. соотношение? откуда дровишки, т.е. соотношение? adeges Повідомлень: 4310 З нами з: 14.03.06 Подякував: 390 раз. Подякували: 993 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 813814815816 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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