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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 813814815816
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 15:50

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  flyman написав:Іншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.

Не правда.
1000$ в США це набагато крутіше ніж 100$ в Україні.
Я вже говорив, співвідношення десь 1 до 5-6. Тобто 100$ тут це еквівалент 500$-600$ в США.

дивлячись як рахувати,
в США в 99% без власного авто ніяк, в нас є ГТ
в США майже завжди потрібна страховка, як мінімум на житло і медстраховка,
хоча можна спробувати пропетляти.
І ще одна річ, на яку іде значна зчастина витрат - житло: або оренда, або, якщо своє, то податок на нерухомість (в Україні який в 99% = 0).
Ще про освіту можна поговорити, яка б вона тут не була "погана", але в основному умовно задармо.

на базові продукти харчування, що в Україні, що в США десь $100, але в нас можна ще город/сад/закрутки

в нас мінімалка 6700 грн. (приблизно $180 ПА37.1)
в NY, зі слів rjkz, $15 в годину ($2400).

Ось по сукупності факторів я і рахую.
Тільки не треба маніпуляцій типу: у нас усі мають житло, тому берем українця з житлом, в США все оренда, тому беремо американця з орендою.
  flyman написав:В нас із мінімалки відкладеш 0, і там з $2400 відкладеш 0.

В США на $2400 ти будеш жити повноцінним життя ні в чому себе не обмежуючи, у нас на $180 ти будеш фактично виживати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 15:59

на $2400 ти будеш жити повноцінним життя

  andrijk777 написав:В США на $2400 ти будеш жити повноцінним життя ні в чому себе не обмежуючи, у нас на $180 ти будеш фактично виживати.

146%
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 16:10

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Іншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.

Не правда.
1000$ в США це набагато крутіше ніж 100$ в Україні.
Я вже говорив, співвідношення десь 1 до 5-6. Тобто 100$ тут це еквівалент 500$-600$ в США.


откуда дровишки, т.е. соотношение?
adeges
 
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