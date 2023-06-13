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flyman написав:Іншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.
Не правда. 1000$ в США це набагато крутіше ніж 100$ в Україні. Я вже говорив, співвідношення десь 1 до 5-6. Тобто 100$ тут це еквівалент 500$-600$ в США.
дивлячись як рахувати, в США в 99% без власного авто ніяк, в нас є ГТ в США майже завжди потрібна страховка, як мінімум на житло і медстраховка, хоча можна спробувати пропетляти. І ще одна річ, на яку іде значна зчастина витрат - житло: або оренда, або, якщо своє, то податок на нерухомість (в Україні який в 99% = 0). Ще про освіту можна поговорити, яка б вона тут не була "погана", але в основному умовно задармо.
на базові продукти харчування, що в Україні, що в США десь $100, але в нас можна ще город/сад/закрутки
в нас мінімалка 6700 грн. (приблизно $180 ПА37.1) в NY, зі слів rjkz, $15 в годину ($2400).
Ось по сукупності факторів я і рахую. Тільки не треба маніпуляцій типу: у нас усі мають житло, тому берем українця з житлом, в США все оренда, тому беремо американця з орендою.
flyman написав:В нас із мінімалки відкладеш 0, і там з $2400 відкладеш 0.
В США на $2400 ти будеш жити повноцінним життя ні в чому себе не обмежуючи, у нас на $180 ти будеш фактично виживати.
flyman написав: недавно законспектував собі: необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилий
Іншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.
Що вище цього рівня, потребує напрягатися, як в Україні, так і в США. Тільки те що там буде в net worth $100К в Україні буде в $10K, як наприклад приватний цегляний будинок на приватизованій ділянці.
"бедность" в Украине подразумевает: - наличие своего жилья, некрутого но своего - наличие дотаций на оплату коммуналки, мы ведь говорим о "бедных" - наличие условно бесплатной медицины, образования и ряда услуг для "льготников" типа бесплатного проезда если перевести в денежный эквивалент как говорится по паритету покупательской способности это довольно много долларов для "бедного" американца
и также наличие даже депутатов которые будут вам сочувствовать, толку мало но внимание
andrijk777 написав:В США на $2400 ти будеш жити повноцінним життя ні в чому себе не обмежуючи
Якщо виплачена іпотека та кредит на авто, та немає student loan, та зуби і зір у повному порядку, та страховка водночас дешева (як у мене) та водночас покриває майже усе повністю (як у тутешних форумних суперменів), та діти вже закінчили каледж, та вже є "подушка безпеки" на випадок втрати роботи - тоді ТАК.
В іншому разі 2400Х2 - Х4.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 13 чер, 2023 16:50, всього редагувалось 1 раз.