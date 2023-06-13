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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 814815816817>
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 15:50

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  flyman написав:Іншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.

Не правда.
1000$ в США це набагато крутіше ніж 100$ в Україні.
Я вже говорив, співвідношення десь 1 до 5-6. Тобто 100$ тут це еквівалент 500$-600$ в США.

дивлячись як рахувати,
в США в 99% без власного авто ніяк, в нас є ГТ
в США майже завжди потрібна страховка, як мінімум на житло і медстраховка,
хоча можна спробувати пропетляти.
І ще одна річ, на яку іде значна зчастина витрат - житло: або оренда, або, якщо своє, то податок на нерухомість (в Україні який в 99% = 0).
Ще про освіту можна поговорити, яка б вона тут не була "погана", але в основному умовно задармо.

на базові продукти харчування, що в Україні, що в США десь $100, але в нас можна ще город/сад/закрутки

в нас мінімалка 6700 грн. (приблизно $180 ПА37.1)
в NY, зі слів rjkz, $15 в годину ($2400).

Ось по сукупності факторів я і рахую.
Тільки не треба маніпуляцій типу: у нас усі мають житло, тому берем українця з житлом, в США все оренда, тому беремо американця з орендою.
  flyman написав:В нас із мінімалки відкладеш 0, і там з $2400 відкладеш 0.

В США на $2400 ти будеш жити повноцінним життя ні в чому себе не обмежуючи, у нас на $180 ти будеш фактично виживати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 15:59

на $2400 ти будеш жити повноцінним життя

  andrijk777 написав:В США на $2400 ти будеш жити повноцінним життя ні в чому себе не обмежуючи, у нас на $180 ти будеш фактично виживати.

146%
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 16:10

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Іншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.

Не правда.
1000$ в США це набагато крутіше ніж 100$ в Україні.
Я вже говорив, співвідношення десь 1 до 5-6. Тобто 100$ тут це еквівалент 500$-600$ в США.


откуда дровишки, т.е. соотношение?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 16:11

  adeges написав:
  andrijk777 написав:
  flyman написав:Іншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.

Не правда.
1000$ в США це набагато крутіше ніж 100$ в Україні.
Я вже говорив, співвідношення десь 1 до 5-6. Тобто 100$ тут це еквівалент 500$-600$ в США.


откуда дровишки, т.е. соотношение?

Зі стелі
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 16:14

Re: Еміграція, заробітчанство

andrijk777 написав:В США на $2400 ти будеш жити повноцінним життя ні в чому себе не обмежуючи.

Анекдот дня
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 16:15

  rjkz написав:Если честно - когда я читал книги, то не интересовался Эйнштейном, когда заинтересовался Эйнштейном - уже не было возможностей читать книги.

А что случилось?
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 16:16

  Faceless написав:
andrijk777 написав:В США на $2400 ТИ будеш жити повноцінним життя ні в чому себе не обмежуючи.

Анекдот дня

До Faceless це не відноситься. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 16:20

  flyman написав:
недавно законспектував собі:
необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилий

Іншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.

Що вище цього рівня, потребує напрягатися, як в Україні, так і в США.
Тільки те що там буде в net worth $100К в Україні буде в $10K, як наприклад приватний цегляний будинок на приватизованій ділянці.

"бедность" в Украине подразумевает:
- наличие своего жилья, некрутого но своего
- наличие дотаций на оплату коммуналки, мы ведь говорим о "бедных"
- наличие условно бесплатной медицины, образования и ряда услуг для "льготников" типа бесплатного проезда
если перевести в денежный эквивалент как говорится по паритету покупательской способности это довольно много долларов для "бедного" американца

и также наличие даже депутатов которые будут вам сочувствовать, толку мало но внимание :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 16:48

  andrijk777 написав:В США на $2400 ти будеш жити повноцінним життя ні в чому себе не обмежуючи

Якщо виплачена іпотека та кредит на авто, та немає student loan, та зуби і зір у повному порядку, та страховка водночас дешева (як у мене) та водночас покриває майже усе повністю (як у тутешних форумних суперменів), та діти вже закінчили каледж, та вже є "подушка безпеки" на випадок втрати роботи - тоді ТАК.

В іншому разі 2400Х2 - Х4.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 13 чер, 2023 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 16:49

  andrijk777 написав:
  adeges написав:
  andrijk777 написав:Не правда.
1000$ в США це набагато крутіше ніж 100$ в Україні.
Я вже говорив, співвідношення десь 1 до 5-6. Тобто 100$ тут це еквівалент 500$-600$ в США.


откуда дровишки, т.е. соотношение?

Зі стелі


Зрозуміло. На думку людей, які займаються цим питанням професійно, це нижче ніж 1:3 (https://knoema.com/atlas/Ukraine/GDP-based-on-PPP, https://tradingeconomics.com/ukraine/gdp)

Виходячи з мого досвіду, це ближче до правди в середньому. Звичайно, для продуктів це співвідношення майже 1, для шмоток у нас дорожче на 50% мінімум і т.д.
adeges
 
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