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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 814815816817 Додано: Вів 13 чер, 2023 16:57 andrijk777 написав: flyman написав: andrijk777 написав: Не правда.

1000$ в США це набагато крутіше ніж 100$ в Україні.

Я вже говорив, співвідношення десь 1 до 5-6. Тобто 100$ тут це еквівалент 500$-600$ в США. Не правда.1000$ в США це набагато крутіше ніж 100$ в Україні.Я вже говорив, співвідношення десь 1 до 5-6. Тобто 100$ тут це еквівалент 500$-600$ в США.

дивлячись як рахувати,

в США в 99% без власного авто ніяк, в нас є ГТ

в США майже завжди потрібна страховка, як мінімум на житло і медстраховка,

хоча можна спробувати пропетляти.

І ще одна річ, на яку іде значна зчастина витрат - житло: або оренда, або, якщо своє, то податок на нерухомість (в Україні який в 99% = 0).

Ще про освіту можна поговорити, яка б вона тут не була "погана", але в основному умовно задармо.



на базові продукти харчування, що в Україні, що в США десь $100, але в нас можна ще город/сад/закрутки



в нас мінімалка 6700 грн. (приблизно $180 ПА37.1)

в NY, зі слів rjkz, $15 в годину ($2400). дивлячись як рахувати,в США в 99% без власного авто ніяк, в нас є ГТв США майже завжди потрібна страховка, як мінімум на житло і медстраховка,хоча можна спробувати пропетляти.І ще одна річ, на яку іде значна зчастина витрат - житло: або оренда, або, якщо своє, то податок на нерухомість (в Україні який в 99% = 0).Ще про освіту можна поговорити, яка б вона тут не була "погана", але в основному умовно задармо.на базові продукти харчування, що в Україні, що в США десь $100, але в нас можна ще город/сад/закруткив нас мінімалка 6700 грн. (приблизно $180 ПА37.1)в NY, зі слів rjkz, $15 в годину ($2400).

Ось по сукупності факторів я і рахую.

Тільки не треба маніпуляцій типу: у нас усі мають житло, тому берем українця з житлом, в США все оренда, тому беремо американця з орендою.

flyman написав: В нас із мінімалки відкладеш 0, і там з $2400 відкладеш 0. В нас із мінімалки відкладеш 0, і там з $2400 відкладеш 0.

В США на $2400 ти будеш жити повноцінним життя ні в чому себе не обмежуючи, у нас на $180 ти будеш фактично виживати. Ось по сукупності факторів я і рахую.Тільки не треба маніпуляцій типу: у нас усі мають житло, тому берем українця з житлом, в США все оренда, тому беремо американця з орендою.В США на $2400 ти будеш жити повноцінним життя ні в чому себе не обмежуючи, у нас на $180 ти будеш фактично виживати.



1. Флайман не продолжил мысль. С 2-х минималок 13 400грн будешь откладывать 20 долларов. С 2-х минималок в 4800 будешь откладывать 1000 долларов. С 3-х минималок и тд.

2. Структура расходов немного разная. И хотя на минималку (без ничего) не будешь жить совсем кучеряво, но на аренду и еду (не в ресторанах, но полноценную и разнообразную) хватит с головой. Если-же, жилье - вопрос компромисса с самим собой, к чему Флайману не привыкать, то аренда тянет очень мало. Например, бывший работник снимал студию в бейсменте за 600 долларов. Как-то вспоминается легендарная "комната с холодильником и дочкой хозяйки" (с). Это два варианта компромиссного решения вопроса жилья. После вычета налогов с 22 долларов в час, но 32 часах в неделю, у него было что-то около 500+ долларов чек. Это чуть больше минималки после вычета налогов (примерно 450 в неделю).

Он не оформлял себе фудстемпы, хотя помещался как раз на границе (ориентировочно 18,5 долларов в час при 40 часах), но у него был медикейд (он подался на ПУ и это практически автоматом происходит). Напомню, он не вел совсем аскетичный образ жизни - очки за 300 долларов, 2Х40 долларов в месяц на цирюльника, выходы в океан на рыбалку на яхте (80 долларов с человека), тур на Аляску и тд. При этом у него получилось сделать сейвинг около 6 куе за не полные 2 года. Напомню, когда он пришел, у него к первой зарплате оставалось 8 долларов. 1. Флайман не продолжил мысль. С 2-х минималок 13 400грн будешь откладывать 20 долларов. С 2-х минималок в 4800 будешь откладывать 1000 долларов. С 3-х минималок и тд.2. Структура расходов немного разная. И хотя на минималку (без ничего) не будешь жить совсем кучеряво, но на аренду и еду (не в ресторанах, но полноценную и разнообразную) хватит с головой. Если-же, жилье - вопрос компромисса с самим собой, к чему Флайману не привыкать, то аренда тянет очень мало. Например, бывший работник снимал студию в бейсменте за 600 долларов. Как-то вспоминается легендарная "комната с холодильником и дочкой хозяйки" (с). Это два варианта компромиссного решения вопроса жилья. После вычета налогов с 22 долларов в час, но 32 часах в неделю, у него было что-то около 500+ долларов чек. Это чуть больше минималки после вычета налогов (примерно 450 в неделю).Он не оформлял себе фудстемпы, хотя помещался как раз на границе (ориентировочно 18,5 долларов в час при 40 часах), но у него был медикейд (он подался на ПУ и это практически автоматом происходит). Напомню, он не вел совсем аскетичный образ жизни - очки за 300 долларов, 2Х40 долларов в месяц на цирюльника, выходы в океан на рыбалку на яхте (80 долларов с человека), тур на Аляску и тд. При этом у него получилось сделать сейвинг около 6 куе за не полные 2 года. Напомню, когда он пришел, у него к первой зарплате оставалось 8 долларов. rjkz

Повідомлень: 14808 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7727 раз. Подякували: 4717 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 17:27 необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволит могут rjkz написав: Флайман не продолжил мысль. Флайман не продолжил мысль.

Основна думка була в цитаті:



необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилий



Решта, як приклад для пояснення,

тільки вцепилися в число $2400, чомусь.



Я так розумію, що до основної тези зауважень нема Основна думка була в цитаті:необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилийРешта, як приклад для пояснення,тільки вцепилися в число $2400, чомусь.Я так розумію, що до основної тези зауважень нема flyman

Повідомлень: 31583 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1501 раз. Подякували: 2656 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 17:32 adeges написав: Зрозуміло. На думку людей, які займаються цим питанням професійно, це нижче ніж 1:3 ( https://knoema.com/atlas/Ukraine/GDP-based-on-PPP , https://tradingeconomics.com/ukraine/gdp ) Зрозуміло. На думку людей, які займаються цим питанням професійно, це нижче ніж 1:3 (

ВВП(по ППС) це характеристика економіки, а не рівня життя.

По вашому виходить що РФ(28К$) живе всього в 2 рази гірше ніж Франція(46К$).

adeges написав: Виходячи з мого досвіду, це ближче до правди в середньому. Звичайно, для продуктів це співвідношення майже 1, для шмоток у нас дорожче на 50% мінімум і т.д. Виходячи з мого досвіду, це ближче до правди в середньому. Звичайно, для продуктів це співвідношення майже 1, для шмоток у нас дорожче на 50% мінімум і т.д.

Тобто у вас $1000 в Україні це 3000$ в США. Ні, це абсурд.

З 1000$ в Україні ти будеш виділятись на фоні інших як достатньо забезпечена людина.

З 3000$ в США ти майже бідося.

Я враховую не тільки блага але й статус серед оточуючих. Людина яка заробляє/тратить в 3 рази більше за людей які її оточують завжди щасливіша ніж людина яка заробляє/тратить в 3 рази менше оточуючих.



І я також враховую можливості заробити ці гроші, а не тільки потратити. Заробити 3000$ в США набагато легше ніж 1000$ в Україні.



Ні, я залишусь при своїй думці - 5-6 разів.



*і те що у вас 1:3, а у Флая 1:10 тільки підтверджує мою "золоту серединку". ВВП(по ППС) це характеристика економіки, а не рівня життя.По вашому виходить що РФ(28К$) живе всього в 2 рази гірше ніж Франція(46К$).Тобто у вас $1000 в Україні це 3000$ в США. Ні, це абсурд.З 1000$ в Україні ти будеш виділятись на фоні інших як достатньо забезпечена людина.З 3000$ в США ти майже бідося.Я враховую не тільки блага але й статус серед оточуючих. Людина яка заробляє/тратить в 3 рази більше за людей які її оточують завжди щасливіша ніж людина яка заробляє/тратить в 3 рази менше оточуючих.Ні, я залишусь при своїй думці - 5-6 разів.*і те що у вас 1:3, а у Флая 1:10 тільки підтверджує мою "золоту серединку". Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 13 чер, 2023 17:40, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 4780 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 17:38 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: жилье - вопрос компромисса с самим собой, к чему Флайману не привыкать, то аренда тянет очень мало жилье - вопрос компромисса с самим собой, к чему Флайману не привыкать, то аренда тянет очень мало

Питання стояло так, що робота на лівому березі, до того ж не дрім джоб, і знімати хотів у пішій доступності, а не їздити ШРТ через весь Київ, тому компроміс.



Ковід суттєво змінив розклади щодо "квартрирного питання".



Наразі вимальовується новий план (замість оточення Києва кавалірками в пішій доступності до ШРТ) з умовною назвою "віддалена робота із бувшого хліва, який відчувається як офіс" Питання стояло так, що робота на лівому березі, до того ж не дрім джоб, і знімати хотів у пішій доступності, а не їздити ШРТ через весь Київ, тому компроміс.Ковід суттєво змінив розклади щодо "квартрирного питання".Наразі вимальовується новий план (замість оточення Києва кавалірками в пішій доступності до ШРТ) з умовною назвою "віддалена робота із бувшого хліва, який відчувається як офіс" flyman

Повідомлень: 31583 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1501 раз. Подякували: 2656 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 814815816817 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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