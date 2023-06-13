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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 чер, 2023 16:57
andrijk777 написав: flyman написав: andrijk777 написав:
Не правда.
1000$ в США це набагато крутіше ніж 100$ в Україні.
Я вже говорив, співвідношення десь 1 до 5-6. Тобто 100$ тут це еквівалент 500$-600$ в США.
дивлячись як рахувати,
в США в 99% без власного авто ніяк, в нас є ГТ
в США майже завжди потрібна страховка, як мінімум на житло і медстраховка,
хоча можна спробувати пропетляти.
І ще одна річ, на яку іде значна зчастина витрат - житло: або оренда, або, якщо своє, то податок на нерухомість (в Україні який в 99% = 0).
Ще про освіту можна поговорити, яка б вона тут не була "погана", але в основному умовно задармо.
на базові продукти харчування, що в Україні, що в США десь $100, але в нас можна ще город/сад/закрутки
в нас мінімалка 6700 грн. (приблизно $180 ПА37.1)
в NY, зі слів rjkz, $15 в годину ($2400).
Ось по сукупності факторів я і рахую.
Тільки не треба маніпуляцій типу: у нас усі мають житло, тому берем українця з житлом, в США все оренда, тому беремо американця з орендою.
flyman написав:
В нас із мінімалки відкладеш 0, і там з $2400 відкладеш 0.
В США на $2400 ти будеш жити повноцінним життя ні в чому себе не обмежуючи, у нас на $180 ти будеш фактично виживати.
1. Флайман не продолжил мысль. С 2-х минималок 13 400грн будешь откладывать 20 долларов. С 2-х минималок в 4800 будешь откладывать 1000 долларов. С 3-х минималок и тд.
2. Структура расходов немного разная. И хотя на минималку (без ничего) не будешь жить совсем кучеряво, но на аренду и еду (не в ресторанах, но полноценную и разнообразную) хватит с головой. Если-же, жилье - вопрос компромисса с самим собой, к чему Флайману не привыкать, то аренда тянет очень мало. Например, бывший работник снимал студию в бейсменте за 600 долларов. Как-то вспоминается легендарная "комната с холодильником и дочкой хозяйки" (с). Это два варианта компромиссного решения вопроса жилья. После вычета налогов с 22 долларов в час, но 32 часах в неделю, у него было что-то около 500+ долларов чек. Это чуть больше минималки после вычета налогов (примерно 450 в неделю).
Он не оформлял себе фудстемпы, хотя помещался как раз на границе (ориентировочно 18,5 долларов в час при 40 часах), но у него был медикейд (он подался на ПУ и это практически автоматом происходит). Напомню, он не вел совсем аскетичный образ жизни - очки за 300 долларов, 2Х40 долларов в месяц на цирюльника, выходы в океан на рыбалку на яхте (80 долларов с человека), тур на Аляску и тд. При этом у него получилось сделать сейвинг около 6 куе за не полные 2 года. Напомню, когда он пришел, у него к первой зарплате оставалось 8 долларов.
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Додано: Вів 13 чер, 2023 17:27
rjkz написав:
Флайман не продолжил мысль.
Основна думка була в цитаті:необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилий
Решта, як приклад для пояснення,
тільки вцепилися в число $2400, чомусь.
Я так розумію, що до основної тези зауважень нема
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Додано: Вів 13 чер, 2023 17:32
ВВП(по ППС) це характеристика економіки, а не рівня життя.
По вашому виходить що РФ(28К$) живе всього в 2 рази гірше ніж Франція(46К$).
adeges написав:
Виходячи з мого досвіду, це ближче до правди в середньому. Звичайно, для продуктів це співвідношення майже 1, для шмоток у нас дорожче на 50% мінімум і т.д.
Тобто у вас $1000 в Україні це 3000$ в США. Ні, це абсурд.
З 1000$ в Україні ти будеш виділятись на фоні інших як достатньо забезпечена людина.
З 3000$ в США ти майже бідося.
Я враховую не тільки блага але й статус серед оточуючих. Людина яка заробляє/тратить в 3 рази більше за людей які її оточують завжди щасливіша ніж людина яка заробляє/тратить в 3 рази менше оточуючих.І я також враховую можливості заробити ці гроші, а не тільки потратити. Заробити 3000$ в США набагато легше ніж 1000$ в Україні.
Ні, я залишусь при своїй думці - 5-6 разів.
*і те що у вас 1:3, а у Флая 1:10 тільки підтверджує мою "золоту серединку".
Востаннє редагувалось andrijk777
в Вів 13 чер, 2023 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 чер, 2023 17:38
rjkz написав:
жилье - вопрос компромисса с самим собой, к чему Флайману не привыкать, то аренда тянет очень мало
Питання стояло так, що робота на лівому березі, до того ж не дрім джоб, і знімати хотів у пішій доступності, а не їздити ШРТ через весь Київ, тому компроміс.
Ковід суттєво змінив розклади щодо "квартрирного питання".
Наразі вимальовується новий план (замість оточення Києва кавалірками в пішій доступності до ШРТ) з умовною назвою "віддалена робота із бувшого хліва, який відчувається як офіс"
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