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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 чер, 2023 16:57
andrijk777 написав: flyman написав: andrijk777 написав:
Не правда.
1000$ в США це набагато крутіше ніж 100$ в Україні.
Я вже говорив, співвідношення десь 1 до 5-6. Тобто 100$ тут це еквівалент 500$-600$ в США.
дивлячись як рахувати,
в США в 99% без власного авто ніяк, в нас є ГТ
в США майже завжди потрібна страховка, як мінімум на житло і медстраховка,
хоча можна спробувати пропетляти.
І ще одна річ, на яку іде значна зчастина витрат - житло: або оренда, або, якщо своє, то податок на нерухомість (в Україні який в 99% = 0).
Ще про освіту можна поговорити, яка б вона тут не була "погана", але в основному умовно задармо.
на базові продукти харчування, що в Україні, що в США десь $100, але в нас можна ще город/сад/закрутки
в нас мінімалка 6700 грн. (приблизно $180 ПА37.1)
в NY, зі слів rjkz, $15 в годину ($2400).
Ось по сукупності факторів я і рахую.
Тільки не треба маніпуляцій типу: у нас усі мають житло, тому берем українця з житлом, в США все оренда, тому беремо американця з орендою.
flyman написав:
В нас із мінімалки відкладеш 0, і там з $2400 відкладеш 0.
В США на $2400 ти будеш жити повноцінним життя ні в чому себе не обмежуючи, у нас на $180 ти будеш фактично виживати.
1. Флайман не продолжил мысль. С 2-х минималок 13 400грн будешь откладывать 20 долларов. С 2-х минималок в 4800 будешь откладывать 1000 долларов. С 3-х минималок и тд.
2. Структура расходов немного разная. И хотя на минималку (без ничего) не будешь жить совсем кучеряво, но на аренду и еду (не в ресторанах, но полноценную и разнообразную) хватит с головой. Если-же, жилье - вопрос компромисса с самим собой, к чему Флайману не привыкать, то аренда тянет очень мало. Например, бывший работник снимал студию в бейсменте за 600 долларов. Как-то вспоминается легендарная "комната с холодильником и дочкой хозяйки" (с). Это два варианта компромиссного решения вопроса жилья. После вычета налогов с 22 долларов в час, но 32 часах в неделю, у него было что-то около 500+ долларов чек. Это чуть больше минималки после вычета налогов (примерно 450 в неделю).
Он не оформлял себе фудстемпы, хотя помещался как раз на границе (ориентировочно 18,5 долларов в час при 40 часах), но у него был медикейд (он подался на ПУ и это практически автоматом происходит). Напомню, он не вел совсем аскетичный образ жизни - очки за 300 долларов, 2Х40 долларов в месяц на цирюльника, выходы в океан на рыбалку на яхте (80 долларов с человека), тур на Аляску и тд. При этом у него получилось сделать сейвинг около 6 куе за не полные 2 года. Напомню, когда он пришел, у него к первой зарплате оставалось 8 долларов.
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Додано: Вів 13 чер, 2023 17:27
rjkz написав:
Флайман не продолжил мысль.
Основна думка була в цитаті:необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилий
Решта, як приклад для пояснення,
тільки вцепилися в число $2400, чомусь.
Я так розумію, що до основної тези зауважень нема
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Додано: Вів 13 чер, 2023 17:32
ВВП(по ППС) це характеристика економіки, а не рівня життя.
По вашому виходить що РФ(28К$) живе всього в 2 рази гірше ніж Франція(46К$).
adeges написав:
Виходячи з мого досвіду, це ближче до правди в середньому. Звичайно, для продуктів це співвідношення майже 1, для шмоток у нас дорожче на 50% мінімум і т.д.
Тобто у вас $1000 в Україні це 3000$ в США. Ні, це абсурд.
З 1000$ в Україні ти будеш виділятись на фоні інших як достатньо забезпечена людина.
З 3000$ в США ти майже бідося.
Я враховую не тільки блага але й статус серед оточуючих. Людина яка заробляє/тратить в 3 рази більше за людей які її оточують завжди щасливіша ніж людина яка заробляє/тратить в 3 рази менше оточуючих.І я також враховую можливості заробити ці гроші, а не тільки потратити. Заробити 3000$ в США набагато легше ніж 1000$ в Україні.
Ні, я залишусь при своїй думці - 5-6 разів.
*і те що у вас 1:3, а у Флая 1:10 тільки підтверджує мою "золоту серединку".
Востаннє редагувалось andrijk777
в Вів 13 чер, 2023 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 чер, 2023 17:38
rjkz написав:
жилье - вопрос компромисса с самим собой, к чему Флайману не привыкать, то аренда тянет очень мало
Питання стояло так, що робота на лівому березі, до того ж не дрім джоб, і знімати хотів у пішій доступності, а не їздити ШРТ через весь Київ, тому компроміс.
Ковід суттєво змінив розклади щодо "квартрирного питання".
Наразі вимальовується новий план (замість оточення Києва кавалірками в пішій доступності до ШРТ) з умовною назвою "віддалена робота із бувшого хліва, який відчувається як офіс" на березі річки/лісу
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Додано: Вів 13 чер, 2023 17:51
Faceless написав:
andrijk777 написав:В США на $2400 ти будеш жити повноцінним життя ні в чому себе не обмежуючи.
Анекдот дня
Звісно, неймовірно цікаво читати наукові дослідження про життя в США. В основному пишуть ті, хто там не бував,
На практиці:
- витрати на оренду квартири звісно сильно залежать від штату. Можуть складати від 1200$ до 4200$ на місяць. Остання цифра - для Силіконової долини за квартиру 2+1. Перша цифра для штату Коннектикут за 1+1.
- витрати на харчування можуть складати: 500$ для студента, 1000-2000$ для середньої за вимогами родини, 3000$ до вимогливої до харчування родини.
- витрати на міський транспорт можуть складати не менше 7*2*30=420$ на місяць.
- авто в лізинг може вартувати 350-650$ на місяць (650 то BMW).
- страховка на авто може вартувати 120-230$ на місяць.
- витрати на пальне можуть обходитися в 100-200$ на місяць.
- зазвичай сніданок в кафе вартує 17-20$. В кафе супермаркета можна поїсти за 10$.
Оплата праці на пошті, наприклад: 22,5$ за годину.
Я так прикинув трохи: якщо в тебе мінімалка, то можеш нормально жити, якщо є житло.
P.S. Звісно ціни орієнтовні, витрати суттєво залежать від штата та власних забаганок. Але засновані на власному досвіді.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 13 чер, 2023 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 чер, 2023 17:53
andrijk777 написав:
ВВП(по ППС) це характеристика економіки, а не рівня життя.
По вашому виходить що РФ(28К$) живе всього в 2 рази гірше ніж Франція(46К$).
adeges написав:
Виходячи з мого досвіду, це ближче до правди в середньому. Звичайно, для продуктів це співвідношення майже 1, для шмоток у нас дорожче на 50% мінімум і т.д.
Тобто у вас $1000 в Україні це 3000$ в США. Ні, це абсурд.
З 1000$ в Україні ти будеш виділятись на фоні інших як достатньо забезпечена людина.
З 3000$ в США ти майже бідося.
Я враховую не тільки блага але й статус серед оточуючих. Людина яка заробляє/тратить в 3 рази більше за людей які її оточують завжди щасливіша ніж людина яка заробляє/тратить в 3 рази менше оточуючих.І я також враховую можливості заробити ці гроші, а не тільки потратити. Заробити 3000$ в США набагато легше ніж 1000$ в Україні.
Ні, я залишусь при своїй думці - 5-6 разів.
*і те що у вас 1:3, а у Флая 1:10 тільки підтверджує мою "золоту серединку".
Залишитесь, звичайно. Це ще раз доводить, що форуми в цілому - для дописувачів. І те, що в дискусії ніколи не народжується істина, бо мета - всупереч всьому довести свою точку зору. І не важливо, наскільки вона є обгрунтованою чи ні.
PS Про відчуття забезпеченості в Україні при доходах (чистих?) 1000 доларів при ціні бананів 1.5 долари і бензину в 1.25 за літр було цікаво почути. І гуд лак заробити чистими 3000 доларів в США без зусиль.
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Додано: Вів 13 чер, 2023 17:56
Заробити 3000$ в США можна майже без «гіпер зусиль».
Наприклад робітник з вулиці на пошті (це я бачив останні оголошення): мінімум 22,5$ за годину.
Тоді за місяць орієнтовно:
22,5*8*6*4=4320$. Або 51 840$ за рік.
Це - до оподаткування.
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Додано: Вів 13 чер, 2023 18:20
Хлопці та дівчата! Багато віртуальних теоретичних дописів з к.к.д.=0.
Поверніться трохи на Землю.
Питання НЕ В ТОМУ, заробите Ви 3000$ в США, і НЕ В ТОМУ, скільки коштує страховка та скільки треба заплатити за автобус, а зовсім в іншому.
@Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?@
Раджу всім задуматися саме над цим.
Особливо з огляду на таке: сьогодні летів із Calgary в Dublin.
Випадково сусідом виявився хлопець з Кривого рогу, який повертається з Канади у Вроцлав, де його родина - вся - живе вже 5 років.
Мріяв переїхати на щасливе життя в Канаді. Можливо, на згадані вище 3000$.
Результат: повертається.
Чому:
- мови не знає, хіба щось бекає/мекає.
- досить активно розсилав про себе резюме та активно ходив по всіх установах/підприємствах/ закладах. Всюди посміхаються і говорять: «Ми вам передзвонимо».
Шукав роботу і повара, і офіціанта, і помічника повара, і посудомийки.
В Польщі працював в різних установах, найкращим досвідом вважає роботу на фабриці, яка випускає запасні частини для авто.
Шукав роботу на будівництві та ремонтах.
Єдине місце, де взяли: фірма по хімічній чистці килимів/палаців. Попрацював декілька днів і ледве не вмер реально: рулон з килимовим покриттям у вигляді трубки ще вистачало засунути в спеціальну пральну машину, а ось витягнути - вологий - сил вже не вистачало.
Тому дуже цікаво читати про Галілео-Галілея, Ейнштейна та Ротшишьда.
Але питання щодо «Еміграція, заробітчанство» повинно бути тільки одне:
@Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?@
Без конкретної відповіді кожного, хто пише на цій гілці, все - голі нікому непотрібні теорії.
Артель «Напрасный труд».
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Додано: Вів 13 чер, 2023 18:42
akurt
Хлопці та дівчата! Я порівнюю американця в США і українця в Україні.
Кейси типу "хлопця з Кривого Рогу, який з Польщі переїхав в Канаду" я не розглядаю.
Проблеми типу "незнання мови" я не розглядаю.
Якщо б таких проблем не було то з України звалило б 95% населення, я навіть не сумніваюсь.
Тому щодо цієї гілки - вивчення мови це перше що повинні тут обговорювати. Але ніхто чогось цього не обговорює.
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Додано: Вів 13 чер, 2023 18:43
akurt написав:
@Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?@
в Украине "на дядю" работают только нищета, они и дальше будут сидеть на своей ставке, дома
а тот человек работал "на себя", т.е. торговал трусами в переходе и знает, что он нужен экономике Канады намного больше
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