А як же акуртове вчення: вчасно засовувати і вчасно витягувати?
Він його не осилив чи акурт приховав сакральне знання?
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Додано: Вів 13 чер, 2023 18:52
А як же акуртове вчення: вчасно засовувати і вчасно витягувати?
Він його не осилив чи акурт приховав сакральне знання?
Додано: Вів 13 чер, 2023 18:55
Додано: Вів 13 чер, 2023 18:57
У "бедных" американцев плюшек - вагон.
Додано: Вів 13 чер, 2023 18:59
а у понаїхавших? які ще не зовсім американці?
Додано: Вів 13 чер, 2023 19:11
К основной тезе есть отличный анекдот (или притча)
Как-то в Африке колонизатор увидел...эээ...афроафрикаца , лежащего под пальмой.
-ЧТо ты делаешь?
-Лежу.
-А чем питаешься?
-Да бананаы с пальмы падают, я руку протягиваю, беру и ем.
-Но ты ведь эти бананы можешь собрать и продать на рынке.
-Зачем?
-ЧТобы заработать деньги!
-Зачем?
-Ну, ты на эти деньги сможешь нанять людей, они-бы собирали бананы и продавали их на рынке для тебя.
-Зачем?
-Ты бы стал богатый, смог-бы лежать и ничего не делать.
-Так я и сейчас лежу и ничего не делаю.
В этой притче несколько смыслов.
Один на поверхности, он полностью совпадает с парадигмой Флаймана и Болта.
Зачем что-то делать, если можно жить с огорода, зимовать на закрутках, и тд.
Второй вывод тут уже проскакивал.
Страны с благоприятным климатом, где нет препятствий для выживания, почему-то бедные и слаборазвитые.
Страны, в которых условия вынуждали поднимать свою задницу и что-то делать - богатые.
Так и с людьми - кто сидит на своем огороде тот с ним и останется.
У кого огорода нет - пытается сделать что-тто другое. У кого-то получается, у кого-тто нет.
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