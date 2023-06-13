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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 815816817818
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 18:52

  akurt написав:Єдине місце, де взяли: фірма по хімічній чистці килимів/палаців. Попрацював декілька днів і ледве не вмер реально: рулон з килимовим покриттям у вигляді трубки ще вистачало засунути в спеціальну пральну машину, а ось витягнути - вологий - сил вже не вистачало.

А як же акуртове вчення: вчасно засовувати і вчасно витягувати?
Він його не осилив чи акурт приховав сакральне знання?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 18:55

  Starikan написав:
  rjkz написав:Если честно - когда я читал книги, то не интересовался Эйнштейном, когда заинтересовался Эйнштейном - уже не было возможностей читать книги.

А что случилось?


Долго рассказывать.
Сначала семейные обстоятельства, потом то, что относится к теме ветки.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 18:57

  nekefer написав:
  flyman написав:
недавно законспектував собі:
необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилий

Іншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.

Що вище цього рівня, потребує напрягатися, як в Україні, так і в США.
Тільки те що там буде в net worth $100К в Україні буде в $10K, як наприклад приватний цегляний будинок на приватизованій ділянці.

"бедность" в Украине подразумевает:
- наличие своего жилья, некрутого но своего
- наличие дотаций на оплату коммуналки, мы ведь говорим о "бедных"
- наличие условно бесплатной медицины, образования и ряда услуг для "льготников" типа бесплатного проезда
если перевести в денежный эквивалент как говорится по паритету покупательской способности это довольно много долларов для "бедного" американца

и также наличие даже депутатов которые будут вам сочувствовать, толку мало но внимание :lol:


У "бедных" американцев плюшек - вагон.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 18:59

  rjkz написав:
  nekefer написав:
  flyman написав:
недавно законспектував собі:
необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилий

Іншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.

Що вище цього рівня, потребує напрягатися, як в Україні, так і в США.
Тільки те що там буде в net worth $100К в Україні буде в $10K, як наприклад приватний цегляний будинок на приватизованій ділянці.

"бедность" в Украине подразумевает:
- наличие своего жилья, некрутого но своего
- наличие дотаций на оплату коммуналки, мы ведь говорим о "бедных"
- наличие условно бесплатной медицины, образования и ряда услуг для "льготников" типа бесплатного проезда
если перевести в денежный эквивалент как говорится по паритету покупательской способности это довольно много долларов для "бедного" американца

и также наличие даже депутатов которые будут вам сочувствовать, толку мало но внимание :lol:


У "бедных" американцев плюшек - вагон.

а у понаїхавших? які ще не зовсім американці?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 19:11

  flyman написав:
  rjkz написав:Флайман не продолжил мысль.

Основна думка була в цитаті:

необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилий

Решта, як приклад для пояснення,
тільки вцепилися в число $2400, чомусь.

Я так розумію, що до основної тези зауважень нема


К основной тезе есть отличный анекдот (или притча)
Как-то в Африке колонизатор увидел...эээ...афроафрикаца :lol: , лежащего под пальмой.
-ЧТо ты делаешь?
-Лежу.
-А чем питаешься?
-Да бананаы с пальмы падают, я руку протягиваю, беру и ем.
-Но ты ведь эти бананы можешь собрать и продать на рынке.
-Зачем?
-ЧТобы заработать деньги!
-Зачем?
-Ну, ты на эти деньги сможешь нанять людей, они-бы собирали бананы и продавали их на рынке для тебя.
-Зачем?
-Ты бы стал богатый, смог-бы лежать и ничего не делать.
-Так я и сейчас лежу и ничего не делаю.

В этой притче несколько смыслов.
Один на поверхности, он полностью совпадает с парадигмой Флаймана и Болта.
Зачем что-то делать, если можно жить с огорода, зимовать на закрутках, и тд.
Второй вывод тут уже проскакивал.
Страны с благоприятным климатом, где нет препятствий для выживания, почему-то бедные и слаборазвитые.
Страны, в которых условия вынуждали поднимать свою задницу и что-то делать - богатые.
Так и с людьми - кто сидит на своем огороде тот с ним и останется.
У кого огорода нет - пытается сделать что-тто другое. У кого-то получается, у кого-тто нет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 19:18

  rjkz написав:
  flyman написав:
  rjkz написав:Флайман не продолжил мысль.

Основна думка була в цитаті:

необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилий

Решта, як приклад для пояснення,
тільки вцепилися в число $2400, чомусь.

Я так розумію, що до основної тези зауважень нема


К основной тезе есть отличный анекдот (или притча)
Как-то в Африке колонизатор увидел...эээ...афроафрикаца :lol: , лежащего под пальмой.
-ЧТо ты делаешь?
-Лежу.
-А чем питаешься?
-Да бананаы с пальмы падают, я руку протягиваю, беру и ем.
-Но ты ведь эти бананы можешь собрать и продать на рынке.
-Зачем?
-ЧТобы заработать деньги!
-Зачем?
-Ну, ты на эти деньги сможешь нанять людей, они-бы собирали бананы и продавали их на рынке для тебя.
-Зачем?
-Ты бы стал богатый, смог-бы лежать и ничего не делать.
-Так я и сейчас лежу и ничего не делаю.

В этой притче несколько смыслов.
Один на поверхности, он полностью совпадает с парадигмой Флаймана и Болта.
Зачем что-то делать, если можно жить с огорода, зимовать на закрутках, и тд.
Второй вывод тут уже проскакивал.
Страны с благоприятным климатом, где нет препятствий для выживания, почему-то бедные и слаборазвитые.
Страны, в которых условия вынуждали поднимать свою задницу и что-то делать - богатые.
Так и с людьми - кто сидит на своем огороде тот с ним и останется.
У кого огорода нет - пытается сделать что-тто другое. У кого-то получается, у кого-тто нет.


але ж пару постів вище:
  rjkz написав:У "бедных" американцев плюшек - вагон.


щодо "багатих бо клімат", це не підтверджується статистично,
як і інша теза "протестантська віра",
то все на рівні теорій
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 19:28

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:щодо "багатих бо клімат", це не підтверджується статистично

Чому? Переважна більшість розвиненіх країн - в помірному кліматі, переважна більшість тропічних країн - бідні
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 19:32

  Faceless написав:
  flyman написав:щодо "багатих бо клімат", це не підтверджується статистично

Чому? Переважна більшість розвиненіх країн - в помірному кліматі, переважна більшість тропічних країн - бідні

Україна в тропіках? А Молдавія?
Саудівська Аравія в помірному кліматі?
Австралія?
Канада?
Мальта?
Кіпр?
Ісландія?
і т.д.

Домінікана та Гаіті, сильно різняться в тропічному кліматі?
Як бути з Кубою, це від жари? Як прийшов Фідель то клімат перестав бути помірним?
ФРН східні і західні землі, теж клімат?
Пн.Корея мала би бути розвинутіша за Пд.Корею.
Що не так із Сінгапуром, мали би жити трохи ліпше чим на рівні Папуа-Нова Гвінея?
Китай та Індія дрейфують в зону помірних широт. За ними Бразилія.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 20:16

  flyman написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:щодо "багатих бо клімат", це не підтверджується статистично

Чому? Переважна більшість розвиненіх країн - в помірному кліматі, переважна більшість тропічних країн - бідні

Україна в тропіках? А Молдавія?
Саудівська Аравія в помірному кліматі?
Австралія?
Канада?
Мальта?
Кіпр?
Ісландія?
і т.д.

Домінікана та Гаіті, сильно різняться в тропічному кліматі?
Як бути з Кубою, це від жари? Як прийшов Фідель то клімат перестав бути помірним?
ФРН східні і західні землі, теж клімат?
Пн.Корея мала би бути розвинутіша за Пд.Корею.
Що не так із Сінгапуром, мали би жити трохи ліпше чим на рівні Папуа-Нова Гвінея?
Китай та Індія дрейфують в зону помірних широт. За ними Бразилія.

Не було твердження що всі в помірних широтах - успішні й розвинуті, але переважна більшість успішних і розвинутих - в помірних широтах.
Домінікана і Гаїті - обидві малорозвинуті і досить бідні, просто Домінікана в куди кращому стані
Куба й Венесуела - обидві в категорії "недорозвинених".
Індія також ще в цій групі.
Окремі виключення як Сингапур чи Пд Корея (яка там тільки кілька десят років) можливі
ФРН вся в помірному кліматі
Faceless
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