Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 815816817818 Додано: Вів 13 чер, 2023 18:52 akurt написав: Єдине місце, де взяли: фірма по хімічній чистці килимів/палаців. Попрацював декілька днів і ледве не вмер реально: рулон з килимовим покриттям у вигляді трубки ще вистачало засунути в спеціальну пральну машину, а ось витягнути - вологий - сил вже не вистачало.

Єдине місце, де взяли: фірма по хімічній чистці килимів/палаців. Попрацював декілька днів і ледве не вмер реально: рулон з килимовим покриттям у вигляді трубки ще вистачало засунути в спеціальну пральну машину, а ось витягнути - вологий - сил вже не вистачало.

А як же акуртове вчення: вчасно засовувати і вчасно витягувати?

Він його не осилив чи акурт приховав сакральне знання? А як же акуртове вчення: вчасно засовувати і вчасно витягувати?Він його не осилив чи акурт приховав сакральне знання? flyman

Повідомлень: 31589 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1501 раз. Подякували: 2656 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 18:55 Starikan написав: rjkz написав: Если честно - когда я читал книги, то не интересовался Эйнштейном, когда заинтересовался Эйнштейном - уже не было возможностей читать книги. Если честно - когда я читал книги, то не интересовался Эйнштейном, когда заинтересовался Эйнштейном -

А что случилось? А что случилось?



Долго рассказывать.

Сначала семейные обстоятельства, потом то, что относится к теме ветки. Долго рассказывать.Сначала семейные обстоятельства, потом то, что относится к теме ветки. rjkz

Повідомлень: 14811 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7727 раз. Подякували: 4717 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 18:57 nekefer написав: flyman написав:

недавно законспектував собі:

необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилий



Іншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.



Що вище цього рівня, потребує напрягатися, як в Україні, так і в США.

Тільки те що там буде в net worth $100К в Україні буде в $10K, як наприклад приватний цегляний будинок на приватизованій ділянці. недавно законспектував собі:необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилийІншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.Що вище цього рівня, потребує напрягатися, як в Україні, так і в США.Тільки те що там буде в net worth $100К в Україні буде в $10K, як наприклад приватний цегляний будинок на приватизованій ділянці.

"бедность" в Украине подразумевает:

- наличие своего жилья, некрутого но своего

- наличие дотаций на оплату коммуналки, мы ведь говорим о "бедных"

- наличие условно бесплатной медицины, образования и ряда услуг для "льготников" типа бесплатного проезда

если перевести в денежный эквивалент как говорится по паритету покупательской способности это довольно много долларов для "бедного" американца



и также наличие даже депутатов которые будут вам сочувствовать, толку мало но внимание "бедность" в Украине подразумевает:- наличие своего жилья, некрутого но своего- наличие дотаций на оплату коммуналки, мы ведь говорим о "бедных"- наличие условно бесплатной медицины, образования и ряда услуг для "льготников" типа бесплатного проездаесли перевести в денежный эквивалент как говорится по паритету покупательской способности это довольно много долларов для "бедного" американцаи также наличие даже депутатов которые будут вам сочувствовать, толку мало но внимание



У "бедных" американцев плюшек - вагон. У "бедных" американцев плюшек - вагон. rjkz

Повідомлень: 14811 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7727 раз. Подякували: 4717 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 18:59 rjkz написав: nekefer написав: flyman написав:

недавно законспектував собі:

необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилий



Іншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.



Що вище цього рівня, потребує напрягатися, як в Україні, так і в США.

Тільки те що там буде в net worth $100К в Україні буде в $10K, як наприклад приватний цегляний будинок на приватизованій ділянці. недавно законспектував собі:необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилийІншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.Що вище цього рівня, потребує напрягатися, як в Україні, так і в США.Тільки те що там буде в net worth $100К в Україні буде в $10K, як наприклад приватний цегляний будинок на приватизованій ділянці.

"бедность" в Украине подразумевает:

- наличие своего жилья, некрутого но своего

- наличие дотаций на оплату коммуналки, мы ведь говорим о "бедных"

- наличие условно бесплатной медицины, образования и ряда услуг для "льготников" типа бесплатного проезда

если перевести в денежный эквивалент как говорится по паритету покупательской способности это довольно много долларов для "бедного" американца



и также наличие даже депутатов которые будут вам сочувствовать, толку мало но внимание "бедность" в Украине подразумевает:- наличие своего жилья, некрутого но своего- наличие дотаций на оплату коммуналки, мы ведь говорим о "бедных"- наличие условно бесплатной медицины, образования и ряда услуг для "льготников" типа бесплатного проездаесли перевести в денежный эквивалент как говорится по паритету покупательской способности это довольно много долларов для "бедного" американцаи также наличие даже депутатов которые будут вам сочувствовать, толку мало но внимание



У "бедных" американцев плюшек - вагон. У "бедных" американцев плюшек - вагон.

а у понаїхавших? які ще не зовсім американці? а у понаїхавших? які ще не зовсім американці? flyman

Повідомлень: 31589 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1501 раз. Подякували: 2656 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 19:11 flyman написав: rjkz написав: Флайман не продолжил мысль. Флайман не продолжил мысль.

Основна думка була в цитаті:



необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилий



Решта, як приклад для пояснення,

тільки вцепилися в число $2400, чомусь.



Я так розумію, що до основної тези зауважень нема Основна думка була в цитаті:необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилийРешта, як приклад для пояснення,тільки вцепилися в число $2400, чомусь.Я так розумію, що до основної тези зауважень нема



К основной тезе есть отличный анекдот (или притча)

Как-то в Африке колонизатор увидел...эээ...афроафрикаца , лежащего под пальмой.

-ЧТо ты делаешь?

-Лежу.

-А чем питаешься?

-Да бананаы с пальмы падают, я руку протягиваю, беру и ем.

-Но ты ведь эти бананы можешь собрать и продать на рынке.

-Зачем?

-ЧТобы заработать деньги!

-Зачем?

-Ну, ты на эти деньги сможешь нанять людей, они-бы собирали бананы и продавали их на рынке для тебя.

-Зачем?

-Ты бы стал богатый, смог-бы лежать и ничего не делать.

-Так я и сейчас лежу и ничего не делаю.



В этой притче несколько смыслов.

Один на поверхности, он полностью совпадает с парадигмой Флаймана и Болта.

Зачем что-то делать, если можно жить с огорода, зимовать на закрутках, и тд.

Второй вывод тут уже проскакивал.

Страны с благоприятным климатом, где нет препятствий для выживания, почему-то бедные и слаборазвитые.

Страны, в которых условия вынуждали поднимать свою задницу и что-то делать - богатые.

Так и с людьми - кто сидит на своем огороде тот с ним и останется.

У кого огорода нет - пытается сделать что-тто другое. У кого-то получается, у кого-тто нет. К основной тезе есть отличный анекдот (или притча)Как-то в Африке колонизатор увидел...эээ...афроафрикаца, лежащего под пальмой.-ЧТо ты делаешь?-Лежу.-А чем питаешься?-Да бананаы с пальмы падают, я руку протягиваю, беру и ем.-Но ты ведь эти бананы можешь собрать и продать на рынке.-Зачем?-ЧТобы заработать деньги!-Зачем?-Ну, ты на эти деньги сможешь нанять людей, они-бы собирали бананы и продавали их на рынке для тебя.-Зачем?-Ты бы стал богатый, смог-бы лежать и ничего не делать.-Так я и сейчас лежу и ничего не делаю.В этой притче несколько смыслов.Один на поверхности, он полностью совпадает с парадигмой Флаймана и Болта.Зачем что-то делать, если можно жить с огорода, зимовать на закрутках, и тд.Второй вывод тут уже проскакивал.Страны с благоприятным климатом, где нет препятствий для выживания, почему-то бедные и слаборазвитые.Страны, в которых условия вынуждали поднимать свою задницу и что-то делать - богатые.Так и с людьми - кто сидит на своем огороде тот с ним и останется.У кого огорода нет - пытается сделать что-тто другое. У кого-то получается, у кого-тто нет. rjkz

Повідомлень: 14811 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7727 раз. Подякували: 4717 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 19:18 rjkz написав: flyman написав: rjkz написав: Флайман не продолжил мысль. Флайман не продолжил мысль.

Основна думка була в цитаті:



необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилий



Решта, як приклад для пояснення,

тільки вцепилися в число $2400, чомусь.



Я так розумію, що до основної тези зауважень нема Основна думка була в цитаті:необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилийРешта, як приклад для пояснення,тільки вцепилися в число $2400, чомусь.Я так розумію, що до основної тези зауважень нема



К основной тезе есть отличный анекдот (или притча)

Как-то в Африке колонизатор увидел...эээ...афроафрикаца , лежащего под пальмой.

-ЧТо ты делаешь?

-Лежу.

-А чем питаешься?

-Да бананаы с пальмы падают, я руку протягиваю, беру и ем.

-Но ты ведь эти бананы можешь собрать и продать на рынке.

-Зачем?

-ЧТобы заработать деньги!

-Зачем?

-Ну, ты на эти деньги сможешь нанять людей, они-бы собирали бананы и продавали их на рынке для тебя.

-Зачем?

-Ты бы стал богатый, смог-бы лежать и ничего не делать.

-Так я и сейчас лежу и ничего не делаю.



В этой притче несколько смыслов.

Один на поверхности, он полностью совпадает с парадигмой Флаймана и Болта.

Зачем что-то делать, если можно жить с огорода, зимовать на закрутках, и тд.

Второй вывод тут уже проскакивал.

Страны с благоприятным климатом, где нет препятствий для выживания, почему-то бедные и слаборазвитые.

Страны, в которых условия вынуждали поднимать свою задницу и что-то делать - богатые.

Так и с людьми - кто сидит на своем огороде тот с ним и останется.

У кого огорода нет - пытается сделать что-тто другое. У кого-то получается, у кого-тто нет. К основной тезе есть отличный анекдот (или притча)Как-то в Африке колонизатор увидел...эээ...афроафрикаца, лежащего под пальмой.-ЧТо ты делаешь?-Лежу.-А чем питаешься?-Да бананаы с пальмы падают, я руку протягиваю, беру и ем.-Но ты ведь эти бананы можешь собрать и продать на рынке.-Зачем?-ЧТобы заработать деньги!-Зачем?-Ну, ты на эти деньги сможешь нанять людей, они-бы собирали бананы и продавали их на рынке для тебя.-Зачем?-Ты бы стал богатый, смог-бы лежать и ничего не делать.-Так я и сейчас лежу и ничего не делаю.В этой притче несколько смыслов.Один на поверхности, он полностью совпадает с парадигмой Флаймана и Болта.Зачем что-то делать, если можно жить с огорода, зимовать на закрутках, и тд.Второй вывод тут уже проскакивал.Страны с благоприятным климатом, где нет препятствий для выживания, почему-то бедные и слаборазвитые.Страны, в которых условия вынуждали поднимать свою задницу и что-то делать - богатые.Так и с людьми - кто сидит на своем огороде тот с ним и останется.У кого огорода нет - пытается сделать что-тто другое. У кого-то получается, у кого-тто нет.



але ж пару постів вище:

rjkz написав: У "бедных" американцев плюшек - вагон. У "бедных" американцев плюшек - вагон.



щодо "багатих бо клімат", це не підтверджується статистично,

як і інша теза "протестантська віра",

то все на рівні теорій але ж пару постів вище:щодо "багатих бо клімат", це не підтверджується статистично,як і інша теза "протестантська віра",то все на рівні теорій flyman

Повідомлень: 31589 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1501 раз. Подякували: 2656 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 19:28 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: щодо "багатих бо клімат", це не підтверджується статистично щодо "багатих бо клімат", це не підтверджується статистично

Чому? Переважна більшість розвиненіх країн - в помірному кліматі, переважна більшість тропічних країн - бідні Чому? Переважна більшість розвиненіх країн - в помірному кліматі, переважна більшість тропічних країн - бідні Faceless

Модератор Повідомлень: 33162 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7747 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 19:32 Faceless написав: flyman написав: щодо "багатих бо клімат", це не підтверджується статистично щодо "багатих бо клімат", це не підтверджується статистично

Чому? Переважна більшість розвиненіх країн - в помірному кліматі, переважна більшість тропічних країн - бідні Чому? Переважна більшість розвиненіх країн - в помірному кліматі, переважна більшість тропічних країн - бідні

Україна в тропіках? А Молдавія?

Саудівська Аравія в помірному кліматі?

Австралія?

Канада?

Мальта?

Кіпр?

Ісландія?

і т.д.



Домінікана та Гаіті, сильно різняться в тропічному кліматі?

Як бути з Кубою, це від жари? Як прийшов Фідель то клімат перестав бути помірним?

ФРН східні і західні землі, теж клімат?

Пн.Корея мала би бути розвинутіша за Пд.Корею.

Що не так із Сінгапуром, мали би жити трохи ліпше чим на рівні Папуа-Нова Гвінея?

Китай та Індія дрейфують в зону помірних широт. За ними Бразилія. Україна в тропіках? А Молдавія?Саудівська Аравія в помірному кліматі?Австралія?Канада?Мальта?Кіпр?Ісландія?і т.д.Домінікана та Гаіті, сильно різняться в тропічному кліматі?Як бути з Кубою, це від жари? Як прийшов Фідель то клімат перестав бути помірним?ФРН східні і західні землі, теж клімат?Пн.Корея мала би бути розвинутіша за Пд.Корею.Що не так із Сінгапуром, мали би жити трохи ліпше чим на рівні Папуа-Нова Гвінея?Китай та Індія дрейфують в зону помірних широт. За ними Бразилія. flyman

Повідомлень: 31589 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1501 раз. Подякували: 2656 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 20:16 flyman написав: Faceless написав: flyman написав: щодо "багатих бо клімат", це не підтверджується статистично щодо "багатих бо клімат", це не підтверджується статистично

Чому? Переважна більшість розвиненіх країн - в помірному кліматі, переважна більшість тропічних країн - бідні Чому? Переважна більшість розвиненіх країн - в помірному кліматі, переважна більшість тропічних країн - бідні

Україна в тропіках? А Молдавія?

Саудівська Аравія в помірному кліматі?

Австралія?

Канада?

Мальта?

Кіпр?

Ісландія?

і т.д.



Домінікана та Гаіті, сильно різняться в тропічному кліматі?

Як бути з Кубою, це від жари? Як прийшов Фідель то клімат перестав бути помірним?

ФРН східні і західні землі, теж клімат?

Пн.Корея мала би бути розвинутіша за Пд.Корею.

Що не так із Сінгапуром, мали би жити трохи ліпше чим на рівні Папуа-Нова Гвінея?

Китай та Індія дрейфують в зону помірних широт. За ними Бразилія. Україна в тропіках? А Молдавія?Саудівська Аравія в помірному кліматі?Австралія?Канада?Мальта?Кіпр?Ісландія?і т.д.Домінікана та Гаіті, сильно різняться в тропічному кліматі?Як бути з Кубою, це від жари? Як прийшов Фідель то клімат перестав бути помірним?ФРН східні і західні землі, теж клімат?Пн.Корея мала би бути розвинутіша за Пд.Корею.Що не так із Сінгапуром, мали би жити трохи ліпше чим на рівні Папуа-Нова Гвінея?Китай та Індія дрейфують в зону помірних широт. За ними Бразилія.

Не було твердження що всі в помірних широтах - успішні й розвинуті, але переважна більшість успішних і розвинутих - в помірних широтах.

Домінікана і Гаїті - обидві малорозвинуті і досить бідні, просто Домінікана в куди кращому стані

Куба й Венесуела - обидві в категорії "недорозвинених".

Індія також ще в цій групі.

Окремі виключення як Сингапур чи Пд Корея (яка там тільки кілька десят років) можливі

ФРН вся в помірному кліматі Не було твердження що всі в помірних широтах - успішні й розвинуті, але переважна більшість успішних і розвинутих - в помірних широтах.Домінікана і Гаїті - обидві малорозвинуті і досить бідні, просто Домінікана в куди кращому станіКуба й Венесуела - обидві в категорії "недорозвинених".Індія також ще в цій групі.Окремі виключення як Сингапур чи Пд Корея (яка там тільки кілька десят років) можливіФРН вся в помірному кліматі Faceless

Модератор Повідомлень: 33162 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7747 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 815816817818 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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