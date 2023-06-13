Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Єдине місце, де взяли: фірма по хімічній чистці килимів/палаців. Попрацював декілька днів і ледве не вмер реально: рулон з килимовим покриттям у вигляді трубки ще вистачало засунути в спеціальну пральну машину, а ось витягнути - вологий - сил вже не вистачало.
А як же акуртове вчення: вчасно засовувати і вчасно витягувати? Він його не осилив чи акурт приховав сакральне знання?
flyman написав: недавно законспектував собі: необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилий
Іншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.
Що вище цього рівня, потребує напрягатися, як в Україні, так і в США. Тільки те що там буде в net worth $100К в Україні буде в $10K, як наприклад приватний цегляний будинок на приватизованій ділянці.
"бедность" в Украине подразумевает: - наличие своего жилья, некрутого но своего - наличие дотаций на оплату коммуналки, мы ведь говорим о "бедных" - наличие условно бесплатной медицины, образования и ряда услуг для "льготников" типа бесплатного проезда если перевести в денежный эквивалент как говорится по паритету покупательской способности это довольно много долларов для "бедного" американца
и также наличие даже депутатов которые будут вам сочувствовать, толку мало но внимание
flyman написав: недавно законспектував собі: необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилий
Іншими словами, що "рівень бідності" в Україні біля $100 в місяць на особу, а в США біля $1000, можна дозволити без особливих зусиль.
Що вище цього рівня, потребує напрягатися, як в Україні, так і в США. Тільки те що там буде в net worth $100К в Україні буде в $10K, як наприклад приватний цегляний будинок на приватизованій ділянці.
"бедность" в Украине подразумевает: - наличие своего жилья, некрутого но своего - наличие дотаций на оплату коммуналки, мы ведь говорим о "бедных" - наличие условно бесплатной медицины, образования и ряда услуг для "льготников" типа бесплатного проезда если перевести в денежный эквивалент как говорится по паритету покупательской способности это довольно много долларов для "бедного" американца
и также наличие даже депутатов которые будут вам сочувствовать, толку мало но внимание
необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилий
Решта, як приклад для пояснення, тільки вцепилися в число $2400, чомусь.
Я так розумію, що до основної тези зауважень нема
К основной тезе есть отличный анекдот (или притча) Как-то в Африке колонизатор увидел...эээ...афроафрикаца , лежащего под пальмой. -ЧТо ты делаешь? -Лежу. -А чем питаешься? -Да бананаы с пальмы падают, я руку протягиваю, беру и ем. -Но ты ведь эти бананы можешь собрать и продать на рынке. -Зачем? -ЧТобы заработать деньги! -Зачем? -Ну, ты на эти деньги сможешь нанять людей, они-бы собирали бананы и продавали их на рынке для тебя. -Зачем? -Ты бы стал богатый, смог-бы лежать и ничего не делать. -Так я и сейчас лежу и ничего не делаю.
В этой притче несколько смыслов. Один на поверхности, он полностью совпадает с парадигмой Флаймана и Болта. Зачем что-то делать, если можно жить с огорода, зимовать на закрутках, и тд. Второй вывод тут уже проскакивал. Страны с благоприятным климатом, где нет препятствий для выживания, почему-то бедные и слаборазвитые. Страны, в которых условия вынуждали поднимать свою задницу и что-то делать - богатые. Так и с людьми - кто сидит на своем огороде тот с ним и останется. У кого огорода нет - пытается сделать что-тто другое. У кого-то получается, у кого-тто нет.
необходимое стоит копейки, его и бедные себе позволить могут. Роскошь же требует усилий
Решта, як приклад для пояснення, тільки вцепилися в число $2400, чомусь.
Я так розумію, що до основної тези зауважень нема
К основной тезе есть отличный анекдот (или притча) Как-то в Африке колонизатор увидел...эээ...афроафрикаца , лежащего под пальмой. -ЧТо ты делаешь? -Лежу. -А чем питаешься? -Да бананаы с пальмы падают, я руку протягиваю, беру и ем. -Но ты ведь эти бананы можешь собрать и продать на рынке. -Зачем? -ЧТобы заработать деньги! -Зачем? -Ну, ты на эти деньги сможешь нанять людей, они-бы собирали бананы и продавали их на рынке для тебя. -Зачем? -Ты бы стал богатый, смог-бы лежать и ничего не делать. -Так я и сейчас лежу и ничего не делаю.
В этой притче несколько смыслов. Один на поверхности, он полностью совпадает с парадигмой Флаймана и Болта. Зачем что-то делать, если можно жить с огорода, зимовать на закрутках, и тд. Второй вывод тут уже проскакивал. Страны с благоприятным климатом, где нет препятствий для выживания, почему-то бедные и слаборазвитые. Страны, в которых условия вынуждали поднимать свою задницу и что-то делать - богатые. Так и с людьми - кто сидит на своем огороде тот с ним и останется. У кого огорода нет - пытается сделать что-тто другое. У кого-то получается, у кого-тто нет.
flyman написав:щодо "багатих бо клімат", це не підтверджується статистично
Чому? Переважна більшість розвиненіх країн - в помірному кліматі, переважна більшість тропічних країн - бідні
Україна в тропіках? А Молдавія? Саудівська Аравія в помірному кліматі? Австралія? Канада? Мальта? Кіпр? Ісландія? і т.д.
Домінікана та Гаіті, сильно різняться в тропічному кліматі? Як бути з Кубою, це від жари? Як прийшов Фідель то клімат перестав бути помірним? ФРН східні і західні землі, теж клімат? Пн.Корея мала би бути розвинутіша за Пд.Корею. Що не так із Сінгапуром, мали би жити трохи ліпше чим на рівні Папуа-Нова Гвінея? Китай та Індія дрейфують в зону помірних широт. За ними Бразилія.
flyman написав:щодо "багатих бо клімат", це не підтверджується статистично
Чому? Переважна більшість розвиненіх країн - в помірному кліматі, переважна більшість тропічних країн - бідні
Україна в тропіках? А Молдавія? Саудівська Аравія в помірному кліматі? Австралія? Канада? Мальта? Кіпр? Ісландія? і т.д.
Домінікана та Гаіті, сильно різняться в тропічному кліматі? Як бути з Кубою, це від жари? Як прийшов Фідель то клімат перестав бути помірним? ФРН східні і західні землі, теж клімат? Пн.Корея мала би бути розвинутіша за Пд.Корею. Що не так із Сінгапуром, мали би жити трохи ліпше чим на рівні Папуа-Нова Гвінея? Китай та Індія дрейфують в зону помірних широт. За ними Бразилія.
Не було твердження що всі в помірних широтах - успішні й розвинуті, але переважна більшість успішних і розвинутих - в помірних широтах. Домінікана і Гаїті - обидві малорозвинуті і досить бідні, просто Домінікана в куди кращому стані Куба й Венесуела - обидві в категорії "недорозвинених". Індія також ще в цій групі. Окремі виключення як Сингапур чи Пд Корея (яка там тільки кілька десят років) можливі ФРН вся в помірному кліматі
У Канаді є посада Crossing guard (спостерігач за пішохідним переходом)
Ці люди допомагають дітям безпечно переходити дорогу у районі шкіл. У різних провінціях та містах спостерігачі мають різні права та обов’язки. Та й органи, яким ці люди підпорядковуються, теж відрізняються в залежності від місцевості. Так, відповідно до Закону про дорожній рух провінції Онтаріо, спостерігач за шкільним пішохідним переходом є офіційно уповноваженою особою. Він має право регулювати дорожній рух, а також штрафувати водіїв, які не зупиняються на його знак. Водночас у провінції Альберта регулювання дорожнього руху спостерігачами є незаконним. В залежності від провінції спостерігач може бути працівником муніципалітету, шкільного округу або волонтером. Кандидат на посаду спостерігача за шкільним пішохідним переходом (особливо, якщо це найманий працівник) не повинен мати кримінального минулого (має обов’язково пройти перевірку у поліції). Повинен мати медичну довідку про те, що придатний для такої роботи. Подібна програма також діє у Австралії, Новій Зеландії, Німеччині, Великобританії, США та навіть у Японії.