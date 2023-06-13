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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 816817818819
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 22:03

Такі посади є в багатьох країнах, я вперше побачив в Польщі/ було дуже зворушливо.
В Канаді дивували такі саме посади але робітників на ремонті доріг: не стільки того ремонту і не стільки того асфальту, але все ретельно огороджено, а на перехресті стоять аж 4 людини, в дуже помітному робочому одязі, які «керують рухом». Виглядало досить кумедно: всі вони тримають в руках палку, на верхній частині якої знаки STOP або SLOW. Повертають знак в залежності від того, бачуть якесь авто чи ні.
З 4-з таких робітників: чорношкіра жінка та двоє бородачі , схожих на українських попів. Тільки худеньких.
Така турбота про безпеку…
akurt
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