Такі посади є в багатьох країнах, я вперше побачив в Польщі/ було дуже зворушливо.
В Канаді дивували такі саме посади але робітників на ремонті доріг: не стільки того ремонту і не стільки того асфальту, але все ретельно огороджено, а на перехресті стоять аж 4 людини, в дуже помітному робочому одязі, які «керують рухом». Виглядало досить кумедно: всі вони тримають в руках палку, на верхній частині якої знаки STOP або SLOW. Повертають знак в залежності від того, бачуть якесь авто чи ні.
З 4-з таких робітників: чорношкіра жінка та двоє бородачі , схожих на українських попів. Тільки худеньких.
Така турбота про безпеку…