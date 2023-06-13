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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 816817818819 Додано: Вів 13 чер, 2023 22:03 Такі посади є в багатьох країнах, я вперше побачив в Польщі - було дуже зворушливо.

В Канаді дивували такі саме посади, але робітників на ремонті доріг: не стільки того ремонту і не стільки того асфальту, але все ретельно огороджено, а на перехресті стоять аж 4 людини, в дуже помітному робочому одязі, які «керують рухом». Виглядало досить кумедно: всі вони тримають в руках палку, на верхній частині якої знаки STOP або SLOW. Повертають знак в залежності від того, бачуть якесь авто чи ні.

З 4-з таких робітників: чорношкіра жінка та двоє бородачів, схожих на українських попів. Тільки худенькі.

Така турбота про безпеку… akurt

Повідомлень: 7768 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3132 раз. Подякували: 1057 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 22:30 akurt написав: Хлопці та дівчата! Багато віртуальних теоретичних дописів з к.к.д.=0.

Поверніться трохи на Землю.

Питання НЕ В ТОМУ, заробите Ви 3000$ в США, і НЕ В ТОМУ, скільки коштує страховка та скільки треба заплатити за автобус, а зовсім в іншому.



@Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?@

Раджу всім задуматися саме над цим.

Хлопці та дівчата! Багато віртуальних теоретичних дописів з к.к.д.=0.Поверніться трохи на Землю.Питання НЕ В ТОМУ, заробите Ви 3000$ в США, і НЕ В ТОМУ, скільки коштує страховка та скільки треба заплатити за автобус, а зовсім в іншому.@Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?@Раджу всім задуматися саме над цим.



Тобто спочатку "3000 легко заробити", а потім "що ти вмієш, щоб взагалі тобі щось платити?"



Треба або хрестик зняти, або труси надіти ) Тобто спочатку "3000 легко заробити", а потім "що ти вмієш, щоб взагалі тобі щось платити?"Треба або хрестик зняти, або труси надіти ) adeges Повідомлень: 4313 З нами з: 14.03.06 Подякував: 390 раз. Подякували: 993 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 22:47 akurt написав: В Канаді дивували такі саме посади, але робітників на ремонті доріг: не стільки того ремонту і не стільки того асфальту, але все ретельно огороджено, а на перехресті стоять аж 4 людини, в дуже помітному робочому одязі, які «керують рухом». Виглядало досить кумедно: всі вони тримають в руках палку, на верхній частині якої знаки STOP або SLOW. Повертають знак в залежності від того, бачуть якесь авто чи ні.

З 4-з таких робітників: чорношкіра жінка та двоє бородачів, схожих на українських попів. Тільки худенькі.

Така турбота про безпеку… В Канаді дивували такі саме посади, але робітників на ремонті доріг: не стільки того ремонту і не стільки того асфальту, але все ретельно огороджено, а на перехресті стоять аж 4 людини, в дуже помітному робочому одязі, які «керують рухом». Виглядало досить кумедно: всі вони тримають в руках палку, на верхній частині якої знаки STOP або SLOW. Повертають знак в залежності від того, бачуть якесь авто чи ні.З 4-з таких робітників: чорношкіра жінка та двоє бородачів, схожих на українських попів. Тільки худенькі.Така турбота про безпеку…

Та вони в цих європах та америках взагалі не знають куди гроші дівати! А як вам посада "людина зі щіткою", яка стоїть на виїзді з будмайданчика та прибирає багнюку, яку самоскиди вивозять на колесах? Дурні люди! Можна ж просто дощу дочекатися і (майже)все змиє. Та вони в цих європах та америках взагалі не знають куди гроші дівати! А як вам посада "людина зі щіткою", яка стоїть на виїзді з будмайданчика та прибирає багнюку, яку самоскиди вивозять на колесах? Дурні люди! Можна ж просто дощу дочекатися і (майже)все змиє. Gastarbaiter Повідомлень: 2597 З нами з: 26.02.18 Подякував: 627 раз. Подякували: 422 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 23:31 adeges написав: andrijk777 написав: adeges написав: Зрозуміло. На думку людей, які займаються цим питанням професійно, це нижче ніж 1:3 ( https://knoema.com/atlas/Ukraine/GDP-based-on-PPP , https://tradingeconomics.com/ukraine/gdp ) Зрозуміло. На думку людей, які займаються цим питанням професійно, це нижче ніж 1:3 (

ВВП(по ППС) це характеристика економіки, а не рівня життя.

По вашому виходить що РФ(28К$) живе всього в 2 рази гірше ніж Франція(46К$).

adeges написав: Виходячи з мого досвіду, це ближче до правди в середньому. Звичайно, для продуктів це співвідношення майже 1, для шмоток у нас дорожче на 50% мінімум і т.д. Виходячи з мого досвіду, це ближче до правди в середньому. Звичайно, для продуктів це співвідношення майже 1, для шмоток у нас дорожче на 50% мінімум і т.д.

Тобто у вас $1000 в Україні це 3000$ в США. Ні, це абсурд.

З 1000$ в Україні ти будеш виділятись на фоні інших як достатньо забезпечена людина.

З 3000$ в США ти майже бідося.

Я враховую не тільки блага але й статус серед оточуючих. Людина яка заробляє/тратить в 3 рази більше за людей які її оточують завжди щасливіша ніж людина яка заробляє/тратить в 3 рази менше оточуючих.



І я також враховую можливості заробити ці гроші, а не тільки потратити. Заробити 3000$ в США набагато легше ніж 1000$ в Україні.



Ні, я залишусь при своїй думці - 5-6 разів.



*і те що у вас 1:3, а у Флая 1:10 тільки підтверджує мою "золоту серединку". ВВП(по ППС) це характеристика економіки, а не рівня життя.По вашому виходить що РФ(28К$) живе всього в 2 рази гірше ніж Франція(46К$).Тобто у вас $1000 в Україні це 3000$ в США. Ні, це абсурд.З 1000$ в Україні ти будеш виділятись на фоні інших як достатньо забезпечена людина.З 3000$ в США ти майже бідося.Я враховую не тільки блага але й статус серед оточуючих. Людина яка заробляє/тратить в 3 рази більше за людей які її оточують завжди щасливіша ніж людина яка заробляє/тратить в 3 рази менше оточуючих.Ні, я залишусь при своїй думці - 5-6 разів.*і те що у вас 1:3, а у Флая 1:10 тільки підтверджує мою "золоту серединку".



Залишитесь, звичайно. Це ще раз доводить, що форуми в цілому - для дописувачів. І те, що в дискусії ніколи не народжується істина, бо мета - всупереч всьому довести свою точку зору. І не важливо, наскільки вона є обгрунтованою чи ні.



PS Про відчуття забезпеченості в Україні при доходах (чистих?) 1000 доларів при ціні бананів 1.5 долари і бензину в 1.25 за літр було цікаво почути. І гуд лак заробити чистими 3000 доларів в США без зусиль. Залишитесь, звичайно. Це ще раз доводить, що форуми в цілому - для дописувачів. І те, що в дискусії ніколи не народжується істина, бо мета - всупереч всьому довести свою точку зору. І не важливо, наскільки вона є обгрунтованою чи ні.PS Про відчуття забезпеченості в Україні при доходах (чистих?) 1000 доларів при ціні бананів 1.5 долари і бензину в 1.25 за літр було цікаво почути.



Не скажу, что без усилий, но 3 тысячи в месяц после вычета налогов - это около 22 долларов в час. Это в районе стартовой работы. Не скажу, что без усилий, но 3 тысячи в месяц после вычета налогов - это около 22 долларов в час. Это в районе стартовой работы. rjkz

Повідомлень: 14813 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7727 раз. Подякували: 4717 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 23:33 akurt написав: Заробити 3000$ в США можна майже без «гіпер зусиль».

Наприклад робітник з вулиці на пошті (це я бачив останні оголошення): мінімум 22,5$ за годину.

Тоді за місяць орієнтовно:

22,5*8*6*4=4320$. Або 51 840$ за рік.

Це - до оподаткування. Заробити 3000$ в США можна майже без «гіпер зусиль».Наприклад робітник з вулиці на пошті (це я бачив останні оголошення): мінімум 22,5$ за годину.Тоді за місяць орієнтовно:22,5*8*6*4=4320$. Або 51 840$ за рік.Це - до оподаткування.



Это как раз и есть примерно 3000 в месяц после налогов. Это как раз и есть примерно 3000 в месяц после налогов. rjkz

Повідомлень: 14813 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7727 раз. Подякували: 4717 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 чер, 2023 23:41

https://youtu.be/VglgL5P3c2Q

То чувство, когда украинский работодатель хочет, чтобы ты пахал за 300 баксов целый месяц🤦‍♂️ С 5.10То чувство, когда украинский работодатель хочет, чтобы ты пахал за 300 баксов целый месяц🤦‍♂️ Bolt Повідомлень: 2028 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 816817818819 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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