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Такі посади є в багатьох країнах, я вперше побачив в Польщі - було дуже зворушливо. В Канаді дивували такі саме посади, але робітників на ремонті доріг: не стільки того ремонту і не стільки того асфальту, але все ретельно огороджено, а на перехресті стоять аж 4 людини, в дуже помітному робочому одязі, які «керують рухом». Виглядало досить кумедно: всі вони тримають в руках палку, на верхній частині якої знаки STOP або SLOW. Повертають знак в залежності від того, бачуть якесь авто чи ні. З 4-з таких робітників: чорношкіра жінка та двоє бородачів, схожих на українських попів. Тільки худенькі. Така турбота про безпеку…
akurt написав:Хлопці та дівчата! Багато віртуальних теоретичних дописів з к.к.д.=0. Поверніться трохи на Землю. Питання НЕ В ТОМУ, заробите Ви 3000$ в США, і НЕ В ТОМУ, скільки коштує страховка та скільки треба заплатити за автобус, а зовсім в іншому.
@Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?@ Раджу всім задуматися саме над цим.
Тобто спочатку "3000 легко заробити", а потім "що ти вмієш, щоб взагалі тобі щось платити?"
akurt написав:В Канаді дивували такі саме посади, але робітників на ремонті доріг: не стільки того ремонту і не стільки того асфальту, але все ретельно огороджено, а на перехресті стоять аж 4 людини, в дуже помітному робочому одязі, які «керують рухом». Виглядало досить кумедно: всі вони тримають в руках палку, на верхній частині якої знаки STOP або SLOW. Повертають знак в залежності від того, бачуть якесь авто чи ні. З 4-з таких робітників: чорношкіра жінка та двоє бородачів, схожих на українських попів. Тільки худенькі. Така турбота про безпеку…
Та вони в цих європах та америках взагалі не знають куди гроші дівати! А як вам посада "людина зі щіткою", яка стоїть на виїзді з будмайданчика та прибирає багнюку, яку самоскиди вивозять на колесах? Дурні люди! Можна ж просто дощу дочекатися і (майже)все змиє.
ВВП(по ППС) це характеристика економіки, а не рівня життя. По вашому виходить що РФ(28К$) живе всього в 2 рази гірше ніж Франція(46К$).
adeges написав:Виходячи з мого досвіду, це ближче до правди в середньому. Звичайно, для продуктів це співвідношення майже 1, для шмоток у нас дорожче на 50% мінімум і т.д.
Тобто у вас $1000 в Україні це 3000$ в США. Ні, це абсурд. З 1000$ в Україні ти будеш виділятись на фоні інших як достатньо забезпечена людина. З 3000$ в США ти майже бідося. Я враховую не тільки блага але й статус серед оточуючих. Людина яка заробляє/тратить в 3 рази більше за людей які її оточують завжди щасливіша ніж людина яка заробляє/тратить в 3 рази менше оточуючих.
І я також враховую можливості заробити ці гроші, а не тільки потратити. Заробити 3000$ в США набагато легше ніж 1000$ в Україні.
Ні, я залишусь при своїй думці - 5-6 разів.
*і те що у вас 1:3, а у Флая 1:10 тільки підтверджує мою "золоту серединку".
Залишитесь, звичайно. Це ще раз доводить, що форуми в цілому - для дописувачів. І те, що в дискусії ніколи не народжується істина, бо мета - всупереч всьому довести свою точку зору. І не важливо, наскільки вона є обгрунтованою чи ні.
PS Про відчуття забезпеченості в Україні при доходах (чистих?) 1000 доларів при ціні бананів 1.5 долари і бензину в 1.25 за літр було цікаво почути. І гуд лак заробити чистими 3000 доларів в США без зусиль.
Не скажу, что без усилий, но 3 тысячи в месяц после вычета налогов - это около 22 долларов в час. Это в районе стартовой работы.
akurt написав:Заробити 3000$ в США можна майже без «гіпер зусиль». Наприклад робітник з вулиці на пошті (це я бачив останні оголошення): мінімум 22,5$ за годину. Тоді за місяць орієнтовно: 22,5*8*6*4=4320$. Або 51 840$ за рік. Це - до оподаткування.
Это как раз и есть примерно 3000 в месяц после налогов.