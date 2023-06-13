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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 816817818819
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 22:03

Такі посади є в багатьох країнах, я вперше побачив в Польщі - було дуже зворушливо.
В Канаді дивували такі саме посади, але робітників на ремонті доріг: не стільки того ремонту і не стільки того асфальту, але все ретельно огороджено, а на перехресті стоять аж 4 людини, в дуже помітному робочому одязі, які «керують рухом». Виглядало досить кумедно: всі вони тримають в руках палку, на верхній частині якої знаки STOP або SLOW. Повертають знак в залежності від того, бачуть якесь авто чи ні.
З 4-з таких робітників: чорношкіра жінка та двоє бородачів, схожих на українських попів. Тільки худенькі.
Така турбота про безпеку…
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 22:30

  akurt написав:Хлопці та дівчата! Багато віртуальних теоретичних дописів з к.к.д.=0.
Поверніться трохи на Землю.
Питання НЕ В ТОМУ, заробите Ви 3000$ в США, і НЕ В ТОМУ, скільки коштує страховка та скільки треба заплатити за автобус, а зовсім в іншому.

@Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?@
Раджу всім задуматися саме над цим.


Тобто спочатку "3000 легко заробити", а потім "що ти вмієш, щоб взагалі тобі щось платити?"

Треба або хрестик зняти, або труси надіти )
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 22:47

  akurt написав:В Канаді дивували такі саме посади, але робітників на ремонті доріг: не стільки того ремонту і не стільки того асфальту, але все ретельно огороджено, а на перехресті стоять аж 4 людини, в дуже помітному робочому одязі, які «керують рухом». Виглядало досить кумедно: всі вони тримають в руках палку, на верхній частині якої знаки STOP або SLOW. Повертають знак в залежності від того, бачуть якесь авто чи ні.
З 4-з таких робітників: чорношкіра жінка та двоє бородачів, схожих на українських попів. Тільки худенькі.
Така турбота про безпеку…

Та вони в цих європах та америках взагалі не знають куди гроші дівати! А як вам посада "людина зі щіткою", яка стоїть на виїзді з будмайданчика та прибирає багнюку, яку самоскиди вивозять на колесах? Дурні люди! Можна ж просто дощу дочекатися і (майже)все змиє.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 23:31

  adeges написав:
  andrijk777 написав:
  adeges написав:Зрозуміло. На думку людей, які займаються цим питанням професійно, це нижче ніж 1:3 (https://knoema.com/atlas/Ukraine/GDP-based-on-PPP, https://tradingeconomics.com/ukraine/gdp)

ВВП(по ППС) це характеристика економіки, а не рівня життя.
По вашому виходить що РФ(28К$) живе всього в 2 рази гірше ніж Франція(46К$).
  adeges написав:Виходячи з мого досвіду, це ближче до правди в середньому. Звичайно, для продуктів це співвідношення майже 1, для шмоток у нас дорожче на 50% мінімум і т.д.

Тобто у вас $1000 в Україні це 3000$ в США. Ні, це абсурд.
З 1000$ в Україні ти будеш виділятись на фоні інших як достатньо забезпечена людина.
З 3000$ в США ти майже бідося.
Я враховую не тільки блага але й статус серед оточуючих. Людина яка заробляє/тратить в 3 рази більше за людей які її оточують завжди щасливіша ніж людина яка заробляє/тратить в 3 рази менше оточуючих.

І я також враховую можливості заробити ці гроші, а не тільки потратити. Заробити 3000$ в США набагато легше ніж 1000$ в Україні.

Ні, я залишусь при своїй думці - 5-6 разів.

*і те що у вас 1:3, а у Флая 1:10 тільки підтверджує мою "золоту серединку".


Залишитесь, звичайно. Це ще раз доводить, що форуми в цілому - для дописувачів. І те, що в дискусії ніколи не народжується істина, бо мета - всупереч всьому довести свою точку зору. І не важливо, наскільки вона є обгрунтованою чи ні.

PS Про відчуття забезпеченості в Україні при доходах (чистих?) 1000 доларів при ціні бананів 1.5 долари і бензину в 1.25 за літр було цікаво почути. І гуд лак заробити чистими 3000 доларів в США без зусиль.


Не скажу, что без усилий, но 3 тысячи в месяц после вычета налогов - это около 22 долларов в час. Это в районе стартовой работы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 23:33

  akurt написав:Заробити 3000$ в США можна майже без «гіпер зусиль».
Наприклад робітник з вулиці на пошті (це я бачив останні оголошення): мінімум 22,5$ за годину.
Тоді за місяць орієнтовно:
22,5*8*6*4=4320$. Або 51 840$ за рік.
Це - до оподаткування.


Это как раз и есть примерно 3000 в месяц после налогов.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 23:41

С 5.10
https://youtu.be/VglgL5P3c2Q
То чувство, когда украинский работодатель хочет, чтобы ты пахал за 300 баксов целый месяц🤦‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 00:46

  Bolt написав:С 5.10
https://youtu.be/VglgL5P3c2Q
То чувство, когда украинский работодатель хочет, чтобы ты пахал за 300 баксов целый месяц🤦‍♂️

Це звичайно діло смаку, але та підлога повний отстой. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 00:55

  adeges написав:Тобто спочатку "3000 легко заробити", а потім "що ти вмієш, щоб взагалі тобі щось платити?"

Треба або хрестик зняти, або труси надіти )

Ідея про те, що спочатку з неба за відсутність знань/навичок/умінь повинно падати щомісяця 3000$ з неба (або від лОха-роботодавця), а вже потім чомось та якось навчимося - дуже цікава.
akurt
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