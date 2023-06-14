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flyman написав:щодо "багатих бо клімат", це не підтверджується статистично
Чому? Переважна більшість розвиненіх країн - в помірному кліматі, переважна більшість тропічних країн - бідні
Україна в тропіках? А Молдавія? Саудівська Аравія в помірному кліматі? Австралія? Канада? Мальта? Кіпр? Ісландія? і т.д.
Домінікана та Гаіті, сильно різняться в тропічному кліматі? Як бути з Кубою, це від жари? Як прийшов Фідель то клімат перестав бути помірним? ФРН східні і західні землі, теж клімат? Пн.Корея мала би бути розвинутіша за Пд.Корею. Що не так із Сінгапуром, мали би жити трохи ліпше чим на рівні Папуа-Нова Гвінея? Китай та Індія дрейфують в зону помірних широт. За ними Бразилія.
"Почему одни страны богатые, а другие бедные" - читать на ночь не менее 2-х часов, запивать валидолом. ЗЫ: нет такой страны Молдавия, есть Молдова. Молдавией ее называют те, кто говорить НА Украине....Флайман так и говорит.
Honestus написав:У Канаді є посада Crossing guard (спостерігач за пішохідним переходом)
Ці люди допомагають дітям безпечно переходити дорогу у районі шкіл. У різних провінціях та містах спостерігачі мають різні права та обов’язки. Та й органи, яким ці люди підпорядковуються, теж відрізняються в залежності від місцевості. Так, відповідно до Закону про дорожній рух провінції Онтаріо, спостерігач за шкільним пішохідним переходом є офіційно уповноваженою особою. Він має право регулювати дорожній рух, а також штрафувати водіїв, які не зупиняються на його знак. Водночас у провінції Альберта регулювання дорожнього руху спостерігачами є незаконним. В залежності від провінції спостерігач може бути працівником муніципалітету, шкільного округу або волонтером. Кандидат на посаду спостерігача за шкільним пішохідним переходом (особливо, якщо це найманий працівник) не повинен мати кримінального минулого (має обов’язково пройти перевірку у поліції). Повинен мати медичну довідку про те, що придатний для такої роботи. Подібна програма також діє у Австралії, Новій Зеландії, Німеччині, Великобританії, США та навіть у Японії.
ТО-же самое в НЙ. На все прилегающие к школам перекрестки выходят Crossing guards в то время, когда дети идут в школу или из школы. По некоторым маршрутам они стоят первый и второй перекресток от школы. Вне зависимости школа частная или муниципальная.
akurt написав:Такі посади є в багатьох країнах, я вперше побачив в Польщі - було дуже зворушливо. В Канаді дивували такі саме посади, але робітників на ремонті доріг: не стільки того ремонту і не стільки того асфальту, але все ретельно огороджено, а на перехресті стоять аж 4 людини, в дуже помітному робочому одязі, які «керують рухом». Виглядало досить кумедно: всі вони тримають в руках палку, на верхній частині якої знаки STOP або SLOW. Повертають знак в залежності від того, бачуть якесь авто чи ні. З 4-з таких робітників: чорношкіра жінка та двоє бородачів, схожих на українських попів. Тільки худенькі. Така турбота про безпеку…
akurt написав:В Канаді дивували такі саме посади, але робітників на ремонті доріг: не стільки того ремонту і не стільки того асфальту, але все ретельно огороджено, а на перехресті стоять аж 4 людини, в дуже помітному робочому одязі, які «керують рухом». Виглядало досить кумедно: всі вони тримають в руках палку, на верхній частині якої знаки STOP або SLOW. Повертають знак в залежності від того, бачуть якесь авто чи ні. З 4-з таких робітників: чорношкіра жінка та двоє бородачів, схожих на українських попів. Тільки худенькі. Така турбота про безпеку…
Та вони в цих європах та америках взагалі не знають куди гроші дівати! А як вам посада "людина зі щіткою", яка стоїть на виїзді з будмайданчика та прибирає багнюку, яку самоскиди вивозять на колесах? Дурні люди! Можна ж просто дощу дочекатися і (майже)все змиє.
Кстати, да, я уже перестал удивляться блестящим бетоновозам. Такое впечатление, что их забывают грязью обмазать и пылью присыпать. С ностальгией вспоминаются киевские стройки, когды ты понимаешь, что впереди серьезное строительство по мере приближения.
нет Испании, самоназвание звучит как Эспаня, но англичане всему мира рассказали что Спейн нет Англии, самоназвание Ингланд, но злобные испанцы и латиноамериканцы называют их Инглатерра да и Шевченко, языком литературным и вероятно наиболее грамотно писал Вкраина, а не Юкрейн не выходит ли так, что мы называем свою страны по нарративам заграницы а не нашего самоназвания?
rjkz написав:......... Дети приехали с разной степенью подготовленности, но тем не менее обоим было непросто, особенно младшему. Особенно во время ковида, на дистанционном обучении. Сейчас у них практически нет проблем с Инглишем - учатся, читают, смотрят контент. Дома пока говорят на русском. По опыту других семей, к концу школы, скорей всего начнут говорить с акцентом и только внутри семьи, с другими уже будут на Инглише. Их дети, скорей всего, на русском уже говорить не будут.
Возможно (вероятно?) это зависит от вас с женой. Знаю примеры уехавших семей. Лично наблюдал примеры в Израиле и Германии. В Израиле видел 2 примерно одинаковые семьи - в одной дети очень прилично говорили по-русски, в другой уже через пару лет с жутким акцентом, младшего понимал с большим трудом. В Германии разговаривали свободно (младший уехал в 10 лет). На иврите и немецком, соответственно, все говорили свободно.
nekefer написав:нет Испании, самоназвание звучит как Эспаня, но англичане всему мира рассказали что Спейн нет Англии, самоназвание Ингланд, но злобные испанцы и латиноамериканцы называют их Инглатерра да и Шевченко, языком литературным и вероятно наиболее грамотно писал Вкраина, а не Юкрейн не выходит ли так, что мы называем свою страны по нарративам заграницы а не нашего самоназвания?
Тюсклянд, Аллюмань, Дойчланд, Немцы, Германия, Сакса, Вокетийя