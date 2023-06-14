Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 818819820821> Додано: Сер 14 чер, 2023 02:20 flyman написав: Faceless написав: flyman написав: щодо "багатих бо клімат", це не підтверджується статистично щодо "багатих бо клімат", це не підтверджується статистично

Чому? Переважна більшість розвиненіх країн - в помірному кліматі, переважна більшість тропічних країн - бідні Чому? Переважна більшість розвиненіх країн - в помірному кліматі, переважна більшість тропічних країн - бідні

Україна в тропіках? А Молдавія?

Саудівська Аравія в помірному кліматі?

Австралія?

Канада?

Мальта?

Кіпр?

Ісландія?

і т.д.



Домінікана та Гаіті, сильно різняться в тропічному кліматі?

Як бути з Кубою, це від жари? Як прийшов Фідель то клімат перестав бути помірним?

ФРН східні і західні землі, теж клімат?

Пн.Корея мала би бути розвинутіша за Пд.Корею.

Що не так із Сінгапуром, мали би жити трохи ліпше чим на рівні Папуа-Нова Гвінея?

Китай та Індія дрейфують в зону помірних широт. За ними Бразилія. Україна в тропіках? А Молдавія?Саудівська Аравія в помірному кліматі?Австралія?Канада?Мальта?Кіпр?Ісландія?і т.д.Домінікана та Гаіті, сильно різняться в тропічному кліматі?Як бути з Кубою, це від жари? Як прийшов Фідель то клімат перестав бути помірним?ФРН східні і західні землі, теж клімат?Пн.Корея мала би бути розвинутіша за Пд.Корею.Що не так із Сінгапуром, мали би жити трохи ліпше чим на рівні Папуа-Нова Гвінея?Китай та Індія дрейфують в зону помірних широт. За ними Бразилія.



"Почему одни страны богатые, а другие бедные" - читать на ночь не менее 2-х часов, запивать валидолом.

ЗЫ: нет такой страны Молдавия, есть Молдова. Молдавией ее называют те, кто говорить НА Украине....Флайман так и говорит. "Почему одни страны богатые, а другие бедные" - читать на ночь не менее 2-х часов, запивать валидолом.ЗЫ: нет такой страны Молдавия, есть Молдова. Молдавией ее называют те, кто говорить НА Украине....Флайман так и говорит. rjkz

Повідомлень: 14822 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7728 раз. Подякували: 4717 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 чер, 2023 02:26 Honestus написав: У Канаді є посада Crossing guard (спостерігач за пішохідним переходом)



Ці люди допомагають дітям безпечно переходити дорогу у районі шкіл.

У різних провінціях та містах спостерігачі мають різні права та обов’язки. Та й органи, яким ці люди підпорядковуються, теж відрізняються в залежності від місцевості.

Так, відповідно до Закону про дорожній рух провінції Онтаріо, спостерігач за шкільним пішохідним переходом є офіційно уповноваженою особою. Він має право регулювати дорожній рух, а також штрафувати водіїв, які не зупиняються на його знак.

Водночас у провінції Альберта регулювання дорожнього руху спостерігачами є незаконним.

В залежності від провінції спостерігач може бути працівником муніципалітету, шкільного округу або волонтером.

Кандидат на посаду спостерігача за шкільним пішохідним переходом (особливо, якщо це найманий працівник) не повинен мати кримінального минулого (має обов’язково пройти перевірку у поліції). Повинен мати медичну довідку про те, що придатний для такої роботи.

Подібна програма також діє у Австралії, Новій Зеландії, Німеччині, Великобританії, США та навіть у Японії.



https://sheriffua.org/news/kanada/u-kan ... -lodjaniki

https://www.youtube.com/watch?v=kFnnlqiaeQE&t=12s



ТО-же самое в НЙ. На все прилегающие к школам перекрестки выходят Crossing guards в то время, когда дети идут в школу или из школы. По некоторым маршрутам они стоят первый и второй перекресток от школы. Вне зависимости школа частная или муниципальная. ТО-же самое в НЙ. На все прилегающие к школам перекрестки выходят Crossing guards в то время, когда дети идут в школу или из школы. По некоторым маршрутам они стоят первый и второй перекресток от школы. Вне зависимости школа частная или муниципальная. rjkz

Повідомлень: 14822 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7728 раз. Подякували: 4717 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 чер, 2023 02:28 akurt написав: Такі посади є в багатьох країнах, я вперше побачив в Польщі - було дуже зворушливо.

В Канаді дивували такі саме посади, але робітників на ремонті доріг: не стільки того ремонту і не стільки того асфальту, але все ретельно огороджено, а на перехресті стоять аж 4 людини, в дуже помітному робочому одязі, які «керують рухом». Виглядало досить кумедно: всі вони тримають в руках палку, на верхній частині якої знаки STOP або SLOW. Повертають знак в залежності від того, бачуть якесь авто чи ні.

З 4-з таких робітників: чорношкіра жінка та двоє бородачів, схожих на українських попів. Тільки худенькі.

Така турбота про безпеку… Такі посади є в багатьох країнах, я вперше побачив в Польщі - було дуже зворушливо.В Канаді дивували такі саме посади, але робітників на ремонті доріг: не стільки того ремонту і не стільки того асфальту, але все ретельно огороджено, а на перехресті стоять аж 4 людини, в дуже помітному робочому одязі, які «керують рухом». Виглядало досить кумедно: всі вони тримають в руках палку, на верхній частині якої знаки STOP або SLOW. Повертають знак в залежності від того, бачуть якесь авто чи ні.З 4-з таких робітників: чорношкіра жінка та двоє бородачів, схожих на українських попів. Тільки худенькі.Така турбота про безпеку…



Safety first - правило номер раз. Safety first - правило номер раз. rjkz

Повідомлень: 14822 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7728 раз. Подякували: 4717 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 чер, 2023 02:33 Gastarbaiter написав: akurt написав: В Канаді дивували такі саме посади, але робітників на ремонті доріг: не стільки того ремонту і не стільки того асфальту, але все ретельно огороджено, а на перехресті стоять аж 4 людини, в дуже помітному робочому одязі, які «керують рухом». Виглядало досить кумедно: всі вони тримають в руках палку, на верхній частині якої знаки STOP або SLOW. Повертають знак в залежності від того, бачуть якесь авто чи ні.

З 4-з таких робітників: чорношкіра жінка та двоє бородачів, схожих на українських попів. Тільки худенькі.

Така турбота про безпеку… В Канаді дивували такі саме посади, але робітників на ремонті доріг: не стільки того ремонту і не стільки того асфальту, але все ретельно огороджено, а на перехресті стоять аж 4 людини, в дуже помітному робочому одязі, які «керують рухом». Виглядало досить кумедно: всі вони тримають в руках палку, на верхній частині якої знаки STOP або SLOW. Повертають знак в залежності від того, бачуть якесь авто чи ні.З 4-з таких робітників: чорношкіра жінка та двоє бородачів, схожих на українських попів. Тільки худенькі.Така турбота про безпеку…

Та вони в цих європах та америках взагалі не знають куди гроші дівати! А як вам посада "людина зі щіткою", яка стоїть на виїзді з будмайданчика та прибирає багнюку, яку самоскиди вивозять на колесах? Дурні люди! Можна ж просто дощу дочекатися і (майже)все змиє. Та вони в цих європах та америках взагалі не знають куди гроші дівати! А як вам посада "людина зі щіткою", яка стоїть на виїзді з будмайданчика та прибирає багнюку, яку самоскиди вивозять на колесах? Дурні люди! Можна ж просто дощу дочекатися і (майже)все змиє.



Кстати, да, я уже перестал удивляться блестящим бетоновозам.

Такое впечатление, что их забывают грязью обмазать и пылью присыпать.

С ностальгией вспоминаются киевские стройки, когды ты понимаешь, что впереди серьезное строительство по мере приближения. Кстати, да, я уже перестал удивляться блестящим бетоновозам.Такое впечатление, что их забывают грязью обмазать и пылью присыпать.С ностальгией вспоминаются киевские стройки, когды ты понимаешь, что впереди серьезное строительство по мере приближения. rjkz

Повідомлень: 14822 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7728 раз. Подякували: 4717 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 чер, 2023 08:14 Re: Еміграція, заробітчанство

нет Англии, самоназвание Ингланд, но злобные испанцы и латиноамериканцы называют их Инглатерра

да и Шевченко, языком литературным и вероятно наиболее грамотно писал Вкраина, а не Юкрейн

не выходит ли так, что мы называем свою страны по нарративам заграницы а не нашего самоназвания? нет Испании, самоназвание звучит как Эспаня, но англичане всему мира рассказали что Спейннет Англии, самоназвание Ингланд, но злобные испанцы и латиноамериканцы называют их Инглатеррада и Шевченко, языком литературным и вероятно наиболее грамотно писал Вкраина, а не Юкрейнне выходит ли так, что мы называем свою страны по нарративам заграницы а не нашего самоназвания? nekefer

Повідомлень: 497 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 чер, 2023 09:12 andrijk777 написав: Bolt написав: С 5.10

https://youtu.be/VglgL5P3c2Q

То чувство, когда украинский работодатель хочет, чтобы ты пахал за 300 баксов целый месяц🤦‍♂️ С 5.10То чувство, когда украинский работодатель хочет, чтобы ты пахал за 300 баксов целый месяц🤦‍♂️

Це звичайно діло смаку, але та підлога повний отстой. Це звичайно діло смаку, але та підлога повний отстой.

Справа смаку. В попередній серії він казав, що 3 куе заплатив за то. 11 мексів зішкробувало старий лак і перефарбовувало в той колір. Справа смаку. В попередній серії він казав, що 3 куе заплатив за то. 11 мексів зішкробувало старий лак і перефарбовувало в той колір. Bolt Повідомлень: 2029 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 чер, 2023 11:48 rjkz написав: Я-бы оценил их как эквивалент 5 куе на одинокого человека и выше на хаузхолд. Я-бы оценил их как эквивалент 5 куе на одинокого человека и выше на хаузхолд. Это в каком штате? Думаю, цифра завышена, так как сильно больше от тех 3 тыс зарплаты. Учитывая высокие расходы, США не славятся тем, что здесь хорошо на социале, в отличии от Европы. Это в каком штате? Думаю, цифра завышена, так как сильно больше от тех 3 тыс зарплаты. Учитывая высокие расходы, США не славятся тем, что здесь хорошо на социале, в отличии от Европы. Grand Touring Повідомлень: 1099 З нами з: 23.03.20 Подякував: 360 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 чер, 2023 12:35 rjkz написав: .........

Дети приехали с разной степенью подготовленности, но тем не менее обоим было непросто, особенно младшему. Особенно во время ковида, на дистанционном обучении. Сейчас у них практически нет проблем с Инглишем - учатся, читают, смотрят контент. Дома пока говорят на русском. По опыту других семей, к концу школы, скорей всего начнут говорить с акцентом и только внутри семьи, с другими уже будут на Инглише. Их дети, скорей всего, на русском уже говорить не будут. .........Дети приехали с разной степенью подготовленности, но тем не менее обоим было непросто, особенно младшему. Особенно во время ковида, на дистанционном обучении. Сейчас у них практически нет проблем с Инглишем - учатся, читают, смотрят контент. Дома пока говорят на русском. По опыту других семей, к концу школы, скорей всего начнут говорить с акцентом и только внутри семьи, с другими уже будут на Инглише. Их дети, скорей всего, на русском уже говорить не будут.

Возможно (вероятно?) это зависит от вас с женой.

Знаю примеры уехавших семей. Лично наблюдал примеры в Израиле и Германии. В Израиле видел 2 примерно одинаковые семьи - в одной дети очень прилично говорили по-русски, в другой уже через пару лет с жутким акцентом, младшего понимал с большим трудом. В Германии разговаривали свободно (младший уехал в 10 лет). На иврите и немецком, соответственно, все говорили свободно. Возможно (вероятно?) это зависит от вас с женой.Знаю примеры уехавших семей. Лично наблюдал примеры в Израиле и Германии. В Израиле видел 2 примерно одинаковые семьи - в одной дети очень прилично говорили по-русски, в другой уже через пару лет с жутким акцентом, младшего понимал с большим трудом. В Германии разговаривали свободно (младший уехал в 10 лет). На иврите и немецком, соответственно, все говорили свободно. ЛАД 2 Повідомлень: 24697 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 чер, 2023 12:44 nekefer написав: нет Испании, самоназвание звучит как Эспаня, но англичане всему мира рассказали что Спейн

нет Англии, самоназвание Ингланд, но злобные испанцы и латиноамериканцы называют их Инглатерра

да и Шевченко, языком литературным и вероятно наиболее грамотно писал Вкраина, а не Юкрейн

не выходит ли так, что мы называем свою страны по нарративам заграницы а не нашего самоназвания? нет Испании, самоназвание звучит как Эспаня, но англичане всему мира рассказали что Спейннет Англии, самоназвание Ингланд, но злобные испанцы и латиноамериканцы называют их Инглатеррада и Шевченко, языком литературным и вероятно наиболее грамотно писал Вкраина, а не Юкрейнне выходит ли так, что мы называем свою страны по нарративам заграницы а не нашего самоназвания?

Тюсклянд, Аллюмань, Дойчланд, Немцы, Германия, Сакса, Вокетийя Тюсклянд, Аллюмань, Дойчланд, Немцы, Германия, Сакса, Вокетийя Gastarbaiter Повідомлень: 2598 З нами з: 26.02.18 Подякував: 627 раз. Подякували: 422 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 чер, 2023 15:03 Gastarbaiter написав: Тюсклянд, Аллюмань, Дойчланд, Немцы, Германия, Сакса, Вокетийя Тюсклянд, Аллюмань, Дойчланд, Немцы, Германия, Сакса, Вокетийя

сумасшедший мир

сумасшедший мир Востаннє редагувалось nekefer в Сер 14 чер, 2023 15:12, всього редагувалось 1 раз. nekefer

Повідомлень: 497 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 818819820821> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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