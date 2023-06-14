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#<1 ... 818819820821 Додано: Сер 14 чер, 2023 15:10 Grand Touring написав: rjkz написав: Я-бы оценил их как эквивалент 5 куе на одинокого человека и выше на хаузхолд. Я-бы оценил их как эквивалент 5 куе на одинокого человека и выше на хаузхолд. Это в каком штате? Думаю, цифра завышена, так как сильно больше от тех 3 тыс зарплаты. Учитывая высокие расходы, США не славятся тем, что здесь хорошо на социале, в отличии от Европы. Это в каком штате? Думаю, цифра завышена, так как сильно больше от тех 3 тыс зарплаты. Учитывая высокие расходы, США не славятся тем, что здесь хорошо на социале, в отличии от Европы.



Тут большой кусок - секшн 8.

Около 2 куе.

Но получить сейчас это практически нереально в НЙ.

Тот кейс, что я знаю - люди получили в другом штате, потом при переезде в Нй, перевели.

При этом, в самом НЙ застройщиков практически обложили данью под аффордбл хауз.

То есть, в почти в каждом, даже самом лакщери билдинге, который сейчас строится, есть "доступное жилье". И в одном лифте могут ехать те, кто купил за миллион квартиру и тот кто снимает за 400 долларов.

Фудстемпы сейчас около 300 долларов на одинокого человека.

ССай около 1 куе.

Медикейд (я его даже не оценивал).

Доступный интернет, доступная сотовая связь, половинный проезд в ОТ.

ХЗ что еще мелкого до фига. Тут большой кусок - секшн 8.Около 2 куе.Но получить сейчас это практически нереально в НЙ.Тот кейс, что я знаю - люди получили в другом штате, потом при переезде в Нй, перевели.При этом, в самом НЙ застройщиков практически обложили данью под аффордбл хауз.То есть, в почти в каждом, даже самом лакщери билдинге, который сейчас строится, есть "доступное жилье". И в одном лифте могут ехать те, кто купил за миллион квартиру и тот кто снимает за 400 долларов.Фудстемпы сейчас около 300 долларов на одинокого человека.ССай около 1 куе.Медикейд (я его даже не оценивал).Доступный интернет, доступная сотовая связь, половинный проезд в ОТ.ХЗ что еще мелкого до фига. rjkz

Повідомлень: 14822 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7728 раз. Подякували: 4717 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 чер, 2023 15:13 ЛАД написав: rjkz написав: .........

Дети приехали с разной степенью подготовленности, но тем не менее обоим было непросто, особенно младшему. Особенно во время ковида, на дистанционном обучении. Сейчас у них практически нет проблем с Инглишем - учатся, читают, смотрят контент. Дома пока говорят на русском. По опыту других семей, к концу школы, скорей всего начнут говорить с акцентом и только внутри семьи, с другими уже будут на Инглише. Их дети, скорей всего, на русском уже говорить не будут. .........Дети приехали с разной степенью подготовленности, но тем не менее обоим было непросто, особенно младшему. Особенно во время ковида, на дистанционном обучении. Сейчас у них практически нет проблем с Инглишем - учатся, читают, смотрят контент. Дома пока говорят на русском. По опыту других семей, к концу школы, скорей всего начнут говорить с акцентом и только внутри семьи, с другими уже будут на Инглише. Их дети, скорей всего, на русском уже говорить не будут.

Возможно (вероятно?) это зависит от вас с женой.

Знаю примеры уехавших семей. Лично наблюдал примеры в Израиле и Германии. В Израиле видел 2 примерно одинаковые семьи - в одной дети очень прилично говорили по-русски, в другой уже через пару лет с жутким акцентом, младшего понимал с большим трудом. В Германии разговаривали свободно (младший уехал в 10 лет). На иврите и немецком, соответственно, все говорили свободно. Возможно (вероятно?) это зависит от вас с женой.Знаю примеры уехавших семей. Лично наблюдал примеры в Израиле и Германии. В Израиле видел 2 примерно одинаковые семьи - в одной дети очень прилично говорили по-русски, в другой уже через пару лет с жутким акцентом, младшего понимал с большим трудом. В Германии разговаривали свободно (младший уехал в 10 лет). На иврите и немецком, соответственно, все говорили свободно.



У меня знакомые - папа, мама, мама мамы. Дома говорят по-русски.

Старший, родился в Киеве еще - с трудом. 30 лет.

Младшая - родилась в США, 17 лет. С трудом понимает и еле может связать несколько слов. У меня знакомые - папа, мама, мама мамы. Дома говорят по-русски.Старший, родился в Киеве еще - с трудом. 30 лет.Младшая - родилась в США, 17 лет. С трудом понимает и еле может связать несколько слов. rjkz

Повідомлень: 14822 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7728 раз. Подякували: 4717 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 818819820821 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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