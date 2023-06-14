Тут большой кусок - секшн 8.
Около 2 куе.
Но получить сейчас это практически нереально в НЙ.
Тот кейс, что я знаю - люди получили в другом штате, потом при переезде в Нй, перевели.
При этом, в самом НЙ застройщиков практически обложили данью под аффордбл хауз.
То есть, в почти в каждом, даже самом лакщери билдинге, который сейчас строится, есть "доступное жилье". И в одном лифте могут ехать те, кто купил за миллион квартиру и тот кто снимает за 400 долларов.
Фудстемпы сейчас около 300 долларов на одинокого человека.
ССай около 1 куе.
Медикейд (я его даже не оценивал).
Доступный интернет, доступная сотовая связь, половинный проезд в ОТ.
ХЗ что еще мелкого до фига.