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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 чер, 2023 15:10
Grand Touring написав: rjkz написав:
Я-бы оценил их как эквивалент 5 куе на одинокого человека и выше на хаузхолд.
Это в каком штате? Думаю, цифра завышена, так как сильно больше от тех 3 тыс зарплаты. Учитывая высокие расходы, США не славятся тем, что здесь хорошо на социале, в отличии от Европы.
Тут большой кусок - секшн 8.
Около 2 куе.
Но получить сейчас это практически нереально в НЙ.
Тот кейс, что я знаю - люди получили в другом штате, потом при переезде в Нй, перевели.
При этом, в самом НЙ застройщиков практически обложили данью под аффордбл хауз.
То есть, в почти в каждом, даже самом лакщери билдинге, который сейчас строится, есть "доступное жилье". И в одном лифте могут ехать те, кто купил за миллион квартиру и тот кто снимает за 400 долларов.
Фудстемпы сейчас около 300 долларов на одинокого человека.
ССай около 1 куе.
Медикейд (я его даже не оценивал).
Доступный интернет, доступная сотовая связь, половинный проезд в ОТ.
ХЗ что еще мелкого до фига.
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Додано: Сер 14 чер, 2023 15:13
ЛАД написав: rjkz написав:
.........
Дети приехали с разной степенью подготовленности, но тем не менее обоим было непросто, особенно младшему. Особенно во время ковида, на дистанционном обучении. Сейчас у них практически нет проблем с Инглишем - учатся, читают, смотрят контент. Дома пока говорят на русском. По опыту других семей, к концу школы, скорей всего начнут говорить с акцентом и только внутри семьи, с другими уже будут на Инглише. Их дети, скорей всего, на русском уже говорить не будут.
Возможно (вероятно?) это зависит от вас с женой.
Знаю примеры уехавших семей. Лично наблюдал примеры в Израиле и Германии. В Израиле видел 2 примерно одинаковые семьи - в одной дети очень прилично говорили по-русски, в другой уже через пару лет с жутким акцентом, младшего понимал с большим трудом. В Германии разговаривали свободно (младший уехал в 10 лет). На иврите и немецком, соответственно, все говорили свободно.
У меня знакомые - папа, мама, мама мамы. Дома говорят по-русски.
Старший, родился в Киеве еще - с трудом. 30 лет.
Младшая - родилась в США, 17 лет. С трудом понимает и еле может связать несколько слов.
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rjkz
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Додано: Сер 14 чер, 2023 17:26
rjkz написав: ЛАД написав: rjkz написав:
.........
Дети приехали с разной степенью подготовленности, но тем не менее обоим было непросто, особенно младшему. Особенно во время ковида, на дистанционном обучении. Сейчас у них практически нет проблем с Инглишем - учатся, читают, смотрят контент. Дома пока говорят на русском. По опыту других семей, к концу школы, скорей всего начнут говорить с акцентом и только внутри семьи, с другими уже будут на Инглише. Их дети, скорей всего, на русском уже говорить не будут.
Возможно (вероятно?) это зависит от вас с женой.
Знаю примеры уехавших семей. Лично наблюдал примеры в Израиле и Германии. В Израиле видел 2 примерно одинаковые семьи - в одной дети очень прилично говорили по-русски, в другой уже через пару лет с жутким акцентом, младшего понимал с большим трудом. В Германии разговаривали свободно (младший уехал в 10 лет). На иврите и немецком, соответственно, все говорили свободно.
У меня знакомые - папа, мама, мама мамы. Дома говорят по-русски.
Старший, родился в Киеве еще - с трудом. 30 лет.
Младшая - родилась в США, 17 лет. С трудом понимает и еле может связать несколько слов.
а українською чомусь не бажаєте спілкуватися, а інших обзиваєте "руським наратівами", стидоба
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flyman
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