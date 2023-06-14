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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 818819820821
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:10

  Grand Touring написав:
  rjkz написав: Я-бы оценил их как эквивалент 5 куе на одинокого человека и выше на хаузхолд.
Это в каком штате? Думаю, цифра завышена, так как сильно больше от тех 3 тыс зарплаты. Учитывая высокие расходы, США не славятся тем, что здесь хорошо на социале, в отличии от Европы.


Тут большой кусок - секшн 8.
Около 2 куе.
Но получить сейчас это практически нереально в НЙ.
Тот кейс, что я знаю - люди получили в другом штате, потом при переезде в Нй, перевели.
При этом, в самом НЙ застройщиков практически обложили данью под аффордбл хауз.
То есть, в почти в каждом, даже самом лакщери билдинге, который сейчас строится, есть "доступное жилье". И в одном лифте могут ехать те, кто купил за миллион квартиру и тот кто снимает за 400 долларов.
Фудстемпы сейчас около 300 долларов на одинокого человека.
ССай около 1 куе.
Медикейд (я его даже не оценивал).
Доступный интернет, доступная сотовая связь, половинный проезд в ОТ.
ХЗ что еще мелкого до фига.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:13

  ЛАД написав:
  rjkz написав:.........
Дети приехали с разной степенью подготовленности, но тем не менее обоим было непросто, особенно младшему. Особенно во время ковида, на дистанционном обучении. Сейчас у них практически нет проблем с Инглишем - учатся, читают, смотрят контент. Дома пока говорят на русском. По опыту других семей, к концу школы, скорей всего начнут говорить с акцентом и только внутри семьи, с другими уже будут на Инглише. Их дети, скорей всего, на русском уже говорить не будут.

Возможно (вероятно?) это зависит от вас с женой.
Знаю примеры уехавших семей. Лично наблюдал примеры в Израиле и Германии. В Израиле видел 2 примерно одинаковые семьи - в одной дети очень прилично говорили по-русски, в другой уже через пару лет с жутким акцентом, младшего понимал с большим трудом. В Германии разговаривали свободно (младший уехал в 10 лет). На иврите и немецком, соответственно, все говорили свободно.


У меня знакомые - папа, мама, мама мамы. Дома говорят по-русски.
Старший, родился в Киеве еще - с трудом. 30 лет.
Младшая - родилась в США, 17 лет. С трудом понимает и еле может связать несколько слов.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 18:45

Так-так-так... Збираємося в Америку?

Згідно з опитуванням Charles Schwab, щоб бути багатим в Америці, потрібно щонайменше 2,2 мільйона доларів.
У вівторок були опубліковані результати дослідження Modern Wealth за 2023 рік. Під час опитування респондентів попросили оцінити, скільки в середньому багатства потрібно було б, щоб приєднатися до заможного класу в Америці. Респонденти назвали середню суму 2,2 мільйона доларів.
Незважаючи на високу оцінку в 2,2 мільйона доларів, 48 відсотків респондентів заявили, що відчувають себе багатими. Середній статок тих, хто сказав, що відчуває себе багатим, був оголошений як 560 000 доларів.
Хоча результати опитування показують труднощі у визначенні того, що означає багатство, у зв’язку зі зростанням інфляції в Америці потрібно більше грошей, ніж будь-коли, щоб відчувати фінансову безпеку, особливо в містах, де вартість життя висока. (Примітка: досі один знавець фінансів і економіки, який активно пише на цій гілці, розказував 5 років поспіль, що інфляції не буває в селі за 74 км від Києва, а є тільки в тій країні світу, де він останні 1/2 сторіччя не був).
Згідно з дослідженням Шваба, коли американці визначають багатство, нефінансові активи, такі як здоров’я та сім’я, важливіші, ніж наявність великих сум грошей.
Майже дві третини американців сказали, що здорові стосунки з коханими краще визначають багатство, ніж наявність великої кількості грошей.

Джерело: https://www.businesswire.com/news/home/ ... lars-Cents
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 19:00

  akurt написав:Так-так-так... Збираємося в Америку?

Згідно з опитуванням Charles Schwab, щоб бути багатим в Америці, потрібно щонайменше 2,2 мільйона доларів.
У вівторок були опубліковані результати дослідження Modern Wealth за 2023 рік. Під час опитування респондентів попросили оцінити, скільки в середньому багатства потрібно було б, щоб приєднатися до заможного класу в Америці. Респонденти назвали середню суму 2,2 мільйона доларів.
Незважаючи на високу оцінку в 2,2 мільйона доларів, 48 відсотків респондентів заявили, що відчувають себе багатими. Середній статок тих, хто сказав, що відчуває себе багатим, був оголошений як 560 000 доларів.
Хоча результати опитування показують труднощі у визначенні того, що означає багатство, у зв’язку зі зростанням інфляції в Америці потрібно більше грошей, ніж будь-коли, щоб відчувати фінансову безпеку, особливо в містах, де вартість життя висока. (Примітка: досі один знавець фінансів і економіки, який активно пише на цій гілці розказував 5 років поспіль, що інфляції не буває в селі за 74 км від ₴Києва, а є тільки в тій країні світу, де він останні 1/2 сторіччя еге був).
Згідно з дослідженням Шваба, коли американці визначають багатство, нефінансові активи, такі як здоров’я та сім’я, важливіші, ніж наявність великих сум грошей.
Майже дві третини американців сказали, що здорові стосунки з коханими краще визначають багатство, ніж наявність великої кількості грошей.

Джерело: https://fortune.com/2023/06/14/charles- ... o-be-rich/

ось ці цифри схожі на правду - 2,2 млн дол, 520 т дол. навіть не знаю, чи відчував би себе багатим в США з півмільйона. цифра дві мільйона більше подобається :D

здоров'я в Америці дуже фінансовий актив, бо відсутність здоров'я дуже швидко перетвориться на фінансовий пасив :)

цікаво, чи за американськими дослідженнями, наявність великої кількості грошей корелює зі здоровими стосунками з коханими людьми. тобто є гроші - є стосунки, немає грошей - ... :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 20:58

  flyman написав:
  rjkz написав:
  ЛАД написав:Возможно (вероятно?) это зависит от вас с женой.
Знаю примеры уехавших семей. Лично наблюдал примеры в Израиле и Германии. В Израиле видел 2 примерно одинаковые семьи - в одной дети очень прилично говорили по-русски, в другой уже через пару лет с жутким акцентом, младшего понимал с большим трудом. В Германии разговаривали свободно (младший уехал в 10 лет). На иврите и немецком, соответственно, все говорили свободно.


У меня знакомые - папа, мама, мама мамы. Дома говорят по-русски.
Старший, родился в Киеве еще - с трудом. 30 лет.
Младшая - родилась в США, 17 лет. С трудом понимает и еле может связать несколько слов.

а українською чомусь не бажаєте спілкуватися, а інших обзиваєте "руським наратівами", стидоба


Українською я при нагоді спілкуюсь за межами родини. Таким чином я намагаюся дати шану Україні, що опинилась в надважких умовах.
В моєї родині є більш необхідна для опанування мова ніж українська - Інгліш.
Хіба це може викликати здивування для родини нових емігрантів якими ми є?
Я не знаю чи спілкувались б ми Мовою якби залишились в Україні, але чого не сталося того не сталося, нема чого гадати.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 21:06

  Shaman написав:
  akurt написав:Так-так-так... Збираємося в Америку?

Згідно з опитуванням Charles Schwab, щоб бути багатим в Америці, потрібно щонайменше 2,2 мільйона доларів.
У вівторок були опубліковані результати дослідження Modern Wealth за 2023 рік. Під час опитування респондентів попросили оцінити, скільки в середньому багатства потрібно було б, щоб приєднатися до заможного класу в Америці. Респонденти назвали середню суму 2,2 мільйона доларів.
Незважаючи на високу оцінку в 2,2 мільйона доларів, 48 відсотків респондентів заявили, що відчувають себе багатими. Середній статок тих, хто сказав, що відчуває себе багатим, був оголошений як 560 000 доларів.
Хоча результати опитування показують труднощі у визначенні того, що означає багатство, у зв’язку зі зростанням інфляції в Америці потрібно більше грошей, ніж будь-коли, щоб відчувати фінансову безпеку, особливо в містах, де вартість життя висока. (Примітка: досі один знавець фінансів і економіки, який активно пише на цій гілці розказував 5 років поспіль, що інфляції не буває в селі за 74 км від ₴Києва, а є тільки в тій країні світу, де він останні 1/2 сторіччя еге був).
Згідно з дослідженням Шваба, коли американці визначають багатство, нефінансові активи, такі як здоров’я та сім’я, важливіші, ніж наявність великих сум грошей.
Майже дві третини американців сказали, що здорові стосунки з коханими краще визначають багатство, ніж наявність великої кількості грошей.

Джерело: https://fortune.com/2023/06/14/charles- ... o-be-rich/

ось ці цифри схожі на правду - 2,2 млн дол, 520 т дол. навіть не знаю, чи відчував би себе багатим в США з півмільйона. цифра дві мільйона більше подобається :D

здоров'я в Америці дуже фінансовий актив, бо відсутність здоров'я дуже швидко перетвориться на фінансовий пасив :)

цікаво, чи за американськими дослідженнями, наявність великої кількості грошей корелює зі здоровими стосунками з коханими людьми. тобто є гроші - є стосунки, немає грошей - ... :lol:


Полмиллиона - это мало, если это все твое "эквити", но это немало, если это сумма на счету и есть имущество (жилье, рентная праперти).
В целом, тут оценивается не состояние, а доход.
Насчет деньги-отношения, да тут деньгам придают бОльшее значение чем в Украине.
Не знаю почему. Может в Украине "нечего делить"?
Хотя знаю много разных финансово-коханых неприятностей в Украине.
Но в целом - да.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 21:14

  rjkz написав:
  Grand Touring написав:
  rjkz написав: Я-бы оценил их как эквивалент 5 куе на одинокого человека и выше на хаузхолд.
Это в каком штате? Думаю, цифра завышена, так как сильно больше от тех 3 тыс зарплаты. Учитывая высокие расходы, США не славятся тем, что здесь хорошо на социале, в отличии от Европы.


Тут большой кусок - секшн 8.
Около 2 куе.
Но получить сейчас это практически нереально в НЙ.
Тот кейс, что я знаю - люди получили в другом штате, потом при переезде в Нй, перевели.
При этом, в самом НЙ застройщиков практически обложили данью под аффордбл хауз.
То есть, в почти в каждом, даже самом лакщери билдинге, который сейчас строится, есть "доступное жилье". И в одном лифте могут ехать те, кто купил за миллион квартиру и тот кто снимает за 400 долларов.
Фудстемпы сейчас около 300 долларов на одинокого человека.
ССай около 1 куе.
Медикейд (я его даже не оценивал).
Доступный интернет, доступная сотовая связь, половинный проезд в ОТ.
ХЗ что еще мелкого до фига.

А что, в домах вокруг Сеntral Park'a есть квартиры сдающиеся по 400уе реальным маргиналам? Да там квартплата(в ОСМД или ЖЭК, что там у вас) по моему за более-менее метраж побольше должна быть. А социальное жильё(извините по фильмам типа "Пули" сужу что это за строения и где) как бы только рядом с домами по ляму стоять будет. С полицейскими патрулями по периметру ниггерского гетто.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 21:20

  rjkz написав:
  Shaman написав:ось ці цифри схожі на правду - 2,2 млн дол, 520 т дол. навіть не знаю, чи відчував би себе багатим в США з півмільйона. цифра дві мільйона більше подобається :D

здоров'я в Америці дуже фінансовий актив, бо відсутність здоров'я дуже швидко перетвориться на фінансовий пасив :)

цікаво, чи за американськими дослідженнями, наявність великої кількості грошей корелює зі здоровими стосунками з коханими людьми. тобто є гроші - є стосунки, немає грошей - ... :lol:


Полмиллиона - это мало, если это все твое "эквити", но это немало, если это сумма на счету и есть имущество (жилье, рентная праперти).
В целом, тут оценивается не состояние, а доход.
Насчет деньги-отношения, да тут деньгам придают бОльшее значение чем в Украине.
Не знаю почему. Может в Украине "нечего делить"?
Хотя знаю много разных финансово-коханых неприятностей в Украине.
Но в целом - да.

якщо дохід, то згоден й на півмільйона дол на рік. бо мені доводять що в України й 1 млн грн на рік - якась фантастика :D

в Україні зараз формула "є гроші - є стосунки, немає грошей - ..." теж дуже розповсюджена ІМХО. маємо що маємо
Shaman
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