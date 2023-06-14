Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: Я-бы оценил их как эквивалент 5 куе на одинокого человека и выше на хаузхолд.
Это в каком штате? Думаю, цифра завышена, так как сильно больше от тех 3 тыс зарплаты. Учитывая высокие расходы, США не славятся тем, что здесь хорошо на социале, в отличии от Европы.
Тут большой кусок - секшн 8. Около 2 куе. Но получить сейчас это практически нереально в НЙ. Тот кейс, что я знаю - люди получили в другом штате, потом при переезде в Нй, перевели. При этом, в самом НЙ застройщиков практически обложили данью под аффордбл хауз. То есть, в почти в каждом, даже самом лакщери билдинге, который сейчас строится, есть "доступное жилье". И в одном лифте могут ехать те, кто купил за миллион квартиру и тот кто снимает за 400 долларов. Фудстемпы сейчас около 300 долларов на одинокого человека. ССай около 1 куе. Медикейд (я его даже не оценивал). Доступный интернет, доступная сотовая связь, половинный проезд в ОТ. ХЗ что еще мелкого до фига.
rjkz написав:......... Дети приехали с разной степенью подготовленности, но тем не менее обоим было непросто, особенно младшему. Особенно во время ковида, на дистанционном обучении. Сейчас у них практически нет проблем с Инглишем - учатся, читают, смотрят контент. Дома пока говорят на русском. По опыту других семей, к концу школы, скорей всего начнут говорить с акцентом и только внутри семьи, с другими уже будут на Инглише. Их дети, скорей всего, на русском уже говорить не будут.
Возможно (вероятно?) это зависит от вас с женой. Знаю примеры уехавших семей. Лично наблюдал примеры в Израиле и Германии. В Израиле видел 2 примерно одинаковые семьи - в одной дети очень прилично говорили по-русски, в другой уже через пару лет с жутким акцентом, младшего понимал с большим трудом. В Германии разговаривали свободно (младший уехал в 10 лет). На иврите и немецком, соответственно, все говорили свободно.
У меня знакомые - папа, мама, мама мамы. Дома говорят по-русски. Старший, родился в Киеве еще - с трудом. 30 лет. Младшая - родилась в США, 17 лет. С трудом понимает и еле может связать несколько слов.
Згідно з опитуванням Charles Schwab, щоб бути багатим в Америці, потрібно щонайменше 2,2 мільйона доларів. У вівторок були опубліковані результати дослідження Modern Wealth за 2023 рік. Під час опитування респондентів попросили оцінити, скільки в середньому багатства потрібно було б, щоб приєднатися до заможного класу в Америці. Респонденти назвали середню суму 2,2 мільйона доларів. Незважаючи на високу оцінку в 2,2 мільйона доларів, 48 відсотків респондентів заявили, що відчувають себе багатими. Середній статок тих, хто сказав, що відчуває себе багатим, був оголошений як 560 000 доларів. Хоча результати опитування показують труднощі у визначенні того, що означає багатство, у зв’язку зі зростанням інфляції в Америці потрібно більше грошей, ніж будь-коли, щоб відчувати фінансову безпеку, особливо в містах, де вартість життя висока. (Примітка: досі один знавець фінансів і економіки, який активно пише на цій гілці, розказував 5 років поспіль, що інфляції не буває в селі за 74 км від Києва, а є тільки в тій країні світу, де він останні 1/2 сторіччя не був). Згідно з дослідженням Шваба, коли американці визначають багатство, нефінансові активи, такі як здоров’я та сім’я, важливіші, ніж наявність великих сум грошей. Майже дві третини американців сказали, що здорові стосунки з коханими краще визначають багатство, ніж наявність великої кількості грошей.
akurt написав:Так-так-так... Збираємося в Америку?
Згідно з опитуванням Charles Schwab, щоб бути багатим в Америці, потрібно щонайменше 2,2 мільйона доларів. У вівторок були опубліковані результати дослідження Modern Wealth за 2023 рік. Під час опитування респондентів попросили оцінити, скільки в середньому багатства потрібно було б, щоб приєднатися до заможного класу в Америці. Респонденти назвали середню суму 2,2 мільйона доларів. Незважаючи на високу оцінку в 2,2 мільйона доларів, 48 відсотків респондентів заявили, що відчувають себе багатими. Середній статок тих, хто сказав, що відчуває себе багатим, був оголошений як 560 000 доларів. Хоча результати опитування показують труднощі у визначенні того, що означає багатство, у зв’язку зі зростанням інфляції в Америці потрібно більше грошей, ніж будь-коли, щоб відчувати фінансову безпеку, особливо в містах, де вартість життя висока. (Примітка: досі один знавець фінансів і економіки, який активно пише на цій гілці розказував 5 років поспіль, що інфляції не буває в селі за 74 км від ₴Києва, а є тільки в тій країні світу, де він останні 1/2 сторіччя еге був). Згідно з дослідженням Шваба, коли американці визначають багатство, нефінансові активи, такі як здоров’я та сім’я, важливіші, ніж наявність великих сум грошей. Майже дві третини американців сказали, що здорові стосунки з коханими краще визначають багатство, ніж наявність великої кількості грошей.
ЛАД написав:Возможно (вероятно?) это зависит от вас с женой. Знаю примеры уехавших семей. Лично наблюдал примеры в Израиле и Германии. В Израиле видел 2 примерно одинаковые семьи - в одной дети очень прилично говорили по-русски, в другой уже через пару лет с жутким акцентом, младшего понимал с большим трудом. В Германии разговаривали свободно (младший уехал в 10 лет). На иврите и немецком, соответственно, все говорили свободно.
У меня знакомые - папа, мама, мама мамы. Дома говорят по-русски. Старший, родился в Киеве еще - с трудом. 30 лет. Младшая - родилась в США, 17 лет. С трудом понимает и еле может связать несколько слов.
а українською чомусь не бажаєте спілкуватися, а інших обзиваєте "руським наратівами", стидоба
Українською я при нагоді спілкуюсь за межами родини. Таким чином я намагаюся дати шану Україні, що опинилась в надважких умовах. В моєї родині є більш необхідна для опанування мова ніж українська - Інгліш. Хіба це може викликати здивування для родини нових емігрантів якими ми є? Я не знаю чи спілкувались б ми Мовою якби залишились в Україні, але чого не сталося того не сталося, нема чого гадати.
akurt написав:Так-так-так... Збираємося в Америку?
Згідно з опитуванням Charles Schwab, щоб бути багатим в Америці, потрібно щонайменше 2,2 мільйона доларів. У вівторок були опубліковані результати дослідження Modern Wealth за 2023 рік. Під час опитування респондентів попросили оцінити, скільки в середньому багатства потрібно було б, щоб приєднатися до заможного класу в Америці. Респонденти назвали середню суму 2,2 мільйона доларів. Незважаючи на високу оцінку в 2,2 мільйона доларів, 48 відсотків респондентів заявили, що відчувають себе багатими. Середній статок тих, хто сказав, що відчуває себе багатим, був оголошений як 560 000 доларів. Хоча результати опитування показують труднощі у визначенні того, що означає багатство, у зв’язку зі зростанням інфляції в Америці потрібно більше грошей, ніж будь-коли, щоб відчувати фінансову безпеку, особливо в містах, де вартість життя висока. (Примітка: досі один знавець фінансів і економіки, який активно пише на цій гілці розказував 5 років поспіль, що інфляції не буває в селі за 74 км від ₴Києва, а є тільки в тій країні світу, де він останні 1/2 сторіччя еге був). Згідно з дослідженням Шваба, коли американці визначають багатство, нефінансові активи, такі як здоров’я та сім’я, важливіші, ніж наявність великих сум грошей. Майже дві третини американців сказали, що здорові стосунки з коханими краще визначають багатство, ніж наявність великої кількості грошей.
ось ці цифри схожі на правду - 2,2 млн дол, 520 т дол. навіть не знаю, чи відчував би себе багатим в США з півмільйона. цифра дві мільйона більше подобається
здоров'я в Америці дуже фінансовий актив, бо відсутність здоров'я дуже швидко перетвориться на фінансовий пасив
цікаво, чи за американськими дослідженнями, наявність великої кількості грошей корелює зі здоровими стосунками з коханими людьми. тобто є гроші - є стосунки, немає грошей - ...
Полмиллиона - это мало, если это все твое "эквити", но это немало, если это сумма на счету и есть имущество (жилье, рентная праперти). В целом, тут оценивается не состояние, а доход. Насчет деньги-отношения, да тут деньгам придают бОльшее значение чем в Украине. Не знаю почему. Может в Украине "нечего делить"? Хотя знаю много разных финансово-коханых неприятностей в Украине. Но в целом - да.
rjkz написав: Я-бы оценил их как эквивалент 5 куе на одинокого человека и выше на хаузхолд.
Это в каком штате? Думаю, цифра завышена, так как сильно больше от тех 3 тыс зарплаты. Учитывая высокие расходы, США не славятся тем, что здесь хорошо на социале, в отличии от Европы.
Тут большой кусок - секшн 8. Около 2 куе. Но получить сейчас это практически нереально в НЙ. Тот кейс, что я знаю - люди получили в другом штате, потом при переезде в Нй, перевели. При этом, в самом НЙ застройщиков практически обложили данью под аффордбл хауз. То есть, в почти в каждом, даже самом лакщери билдинге, который сейчас строится, есть "доступное жилье". И в одном лифте могут ехать те, кто купил за миллион квартиру и тот кто снимает за 400 долларов. Фудстемпы сейчас около 300 долларов на одинокого человека. ССай около 1 куе. Медикейд (я его даже не оценивал). Доступный интернет, доступная сотовая связь, половинный проезд в ОТ. ХЗ что еще мелкого до фига.
А что, в домах вокруг Сеntral Park'a есть квартиры сдающиеся по 400уе реальным маргиналам? Да там квартплата(в ОСМД или ЖЭК, что там у вас) по моему за более-менее метраж побольше должна быть. А социальное жильё(извините по фильмам типа "Пули" сужу что это за строения и где) как бы только рядом с домами по ляму стоять будет. С полицейскими патрулями по периметру ниггерского гетто.
Shaman написав:ось ці цифри схожі на правду - 2,2 млн дол, 520 т дол. навіть не знаю, чи відчував би себе багатим в США з півмільйона. цифра дві мільйона більше подобається
здоров'я в Америці дуже фінансовий актив, бо відсутність здоров'я дуже швидко перетвориться на фінансовий пасив
цікаво, чи за американськими дослідженнями, наявність великої кількості грошей корелює зі здоровими стосунками з коханими людьми. тобто є гроші - є стосунки, немає грошей - ...
Полмиллиона - это мало, если это все твое "эквити", но это немало, если это сумма на счету и есть имущество (жилье, рентная праперти). В целом, тут оценивается не состояние, а доход. Насчет деньги-отношения, да тут деньгам придают бОльшее значение чем в Украине. Не знаю почему. Может в Украине "нечего делить"? Хотя знаю много разных финансово-коханых неприятностей в Украине. Но в целом - да.
якщо дохід, то згоден й на півмільйона дол на рік. бо мені доводять що в України й 1 млн грн на рік - якась фантастика
в Україні зараз формула "є гроші - є стосунки, немає грошей - ..." теж дуже розповсюджена ІМХО. маємо що маємо
Однозначно правда: «тобто є гроші - є стосунки, немає грошей - …» Ми це знаємо і по прикладах деяких учасників форуму.
Про медицину в США я якось розказував приклад мого колишнього начальника: він раптом зʼясував, що в США живе його мати ти сестра, та переїхав. Так ось класика: в четвер відчув якусь слабкість - подзвонив сімейному лікарю - той розпитав про симптоми - порадив - як і завжди за кордоном - аспірин. Відразу стало легше! - в пʼятницю все повторилося, але аспірин був чудовим. - в суботу аспірин чомусь не допоміг - 9-1-1 - госпіталь - операційна - апендицит, який переходить в перітоніт. Маска, наркоз - скальпель - раптом інфаркт. Скальпель відклали. Рятували серце. Врятували серце. - для стабілізації апендициту/перитоніте запропонували експериментальні методи лікування без розтину. Допомогло.
При виписці через 3 доби дали на підпис рахунок він мав після цифр 5 нулів. Підписав. Заплатив нуль: спрацювала страховка. Живий досі.