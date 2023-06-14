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#<1 ... 819820821822> Додано: Сер 14 чер, 2023 15:10 Grand Touring написав: rjkz написав: Я-бы оценил их как эквивалент 5 куе на одинокого человека и выше на хаузхолд. Я-бы оценил их как эквивалент 5 куе на одинокого человека и выше на хаузхолд. Это в каком штате? Думаю, цифра завышена, так как сильно больше от тех 3 тыс зарплаты. Учитывая высокие расходы, США не славятся тем, что здесь хорошо на социале, в отличии от Европы. Это в каком штате? Думаю, цифра завышена, так как сильно больше от тех 3 тыс зарплаты. Учитывая высокие расходы, США не славятся тем, что здесь хорошо на социале, в отличии от Европы.



Тут большой кусок - секшн 8.

Около 2 куе.

Но получить сейчас это практически нереально в НЙ.

Тот кейс, что я знаю - люди получили в другом штате, потом при переезде в Нй, перевели.

При этом, в самом НЙ застройщиков практически обложили данью под аффордбл хауз.

То есть, в почти в каждом, даже самом лакщери билдинге, который сейчас строится, есть "доступное жилье". И в одном лифте могут ехать те, кто купил за миллион квартиру и тот кто снимает за 400 долларов.

Фудстемпы сейчас около 300 долларов на одинокого человека.

ССай около 1 куе.

Медикейд (я его даже не оценивал).

Доступный интернет, доступная сотовая связь, половинный проезд в ОТ.

ХЗ что еще мелкого до фига. Тут большой кусок - секшн 8.Около 2 куе.Но получить сейчас это практически нереально в НЙ.Тот кейс, что я знаю - люди получили в другом штате, потом при переезде в Нй, перевели.При этом, в самом НЙ застройщиков практически обложили данью под аффордбл хауз.То есть, в почти в каждом, даже самом лакщери билдинге, который сейчас строится, есть "доступное жилье". И в одном лифте могут ехать те, кто купил за миллион квартиру и тот кто снимает за 400 долларов.Фудстемпы сейчас около 300 долларов на одинокого человека.ССай около 1 куе.Медикейд (я его даже не оценивал).Доступный интернет, доступная сотовая связь, половинный проезд в ОТ.ХЗ что еще мелкого до фига. rjkz

Повідомлень: 14824 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7728 раз. Подякували: 4717 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 чер, 2023 15:13 ЛАД написав: rjkz написав: .........

Дети приехали с разной степенью подготовленности, но тем не менее обоим было непросто, особенно младшему. Особенно во время ковида, на дистанционном обучении. Сейчас у них практически нет проблем с Инглишем - учатся, читают, смотрят контент. Дома пока говорят на русском. По опыту других семей, к концу школы, скорей всего начнут говорить с акцентом и только внутри семьи, с другими уже будут на Инглише. Их дети, скорей всего, на русском уже говорить не будут. .........Дети приехали с разной степенью подготовленности, но тем не менее обоим было непросто, особенно младшему. Особенно во время ковида, на дистанционном обучении. Сейчас у них практически нет проблем с Инглишем - учатся, читают, смотрят контент. Дома пока говорят на русском. По опыту других семей, к концу школы, скорей всего начнут говорить с акцентом и только внутри семьи, с другими уже будут на Инглише. Их дети, скорей всего, на русском уже говорить не будут.

Возможно (вероятно?) это зависит от вас с женой.

Знаю примеры уехавших семей. Лично наблюдал примеры в Израиле и Германии. В Израиле видел 2 примерно одинаковые семьи - в одной дети очень прилично говорили по-русски, в другой уже через пару лет с жутким акцентом, младшего понимал с большим трудом. В Германии разговаривали свободно (младший уехал в 10 лет). На иврите и немецком, соответственно, все говорили свободно. Возможно (вероятно?) это зависит от вас с женой.Знаю примеры уехавших семей. Лично наблюдал примеры в Израиле и Германии. В Израиле видел 2 примерно одинаковые семьи - в одной дети очень прилично говорили по-русски, в другой уже через пару лет с жутким акцентом, младшего понимал с большим трудом. В Германии разговаривали свободно (младший уехал в 10 лет). На иврите и немецком, соответственно, все говорили свободно.



У меня знакомые - папа, мама, мама мамы. Дома говорят по-русски.

Старший, родился в Киеве еще - с трудом. 30 лет.

Младшая - родилась в США, 17 лет. С трудом понимает и еле может связать несколько слов. У меня знакомые - папа, мама, мама мамы. Дома говорят по-русски.Старший, родился в Киеве еще - с трудом. 30 лет.Младшая - родилась в США, 17 лет. С трудом понимает и еле может связать несколько слов. rjkz

Повідомлень: 14824 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7728 раз. Подякували: 4717 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 чер, 2023 18:45 Так-так-так... Збираємося в Америку?



Згідно з опитуванням Charles Schwab, щоб бути багатим в Америці, потрібно щонайменше 2,2 мільйона доларів.

У вівторок були опубліковані результати дослідження Modern Wealth за 2023 рік. Під час опитування респондентів попросили оцінити, скільки в середньому багатства потрібно було б, щоб приєднатися до заможного класу в Америці. Респонденти назвали середню суму 2,2 мільйона доларів.

Незважаючи на високу оцінку в 2,2 мільйона доларів, 48 відсотків респондентів заявили, що відчувають себе багатими. Середній статок тих, хто сказав, що відчуває себе багатим, був оголошений як 560 000 доларів.

Хоча результати опитування показують труднощі у визначенні того, що означає багатство, у зв’язку зі зростанням інфляції в Америці потрібно більше грошей, ніж будь-коли, щоб відчувати фінансову безпеку, особливо в містах, де вартість життя висока. (Примітка: досі один знавець фінансів і економіки, який активно пише на цій гілці, розказував 5 років поспіль, що інфляції не буває в селі за 74 км від Києва, а є тільки в тій країні світу, де він останні 1/2 сторіччя не був).

Згідно з дослідженням Шваба, коли американці визначають багатство, нефінансові активи, такі як здоров’я та сім’я, важливіші, ніж наявність великих сум грошей.

Майже дві третини американців сказали, що здорові стосунки з коханими краще визначають багатство, ніж наявність великої кількості грошей.



Джерело: https://www.businesswire.com/news/home/ ... lars-Cents Згідно з опитуванням Charles Schwab, щоб бути багатим в Америці, потрібно щонайменше 2,2 мільйона доларів.У вівторок були опубліковані результати дослідження Modern Wealth за 2023 рік. Під час опитування респондентів попросили оцінити, скільки в середньому багатства потрібно було б, щоб приєднатися до заможного класу в Америці. Респонденти назвали середню суму 2,2 мільйона доларів.Незважаючи на високу оцінку в 2,2 мільйона доларів,Середній статок тих, хто сказав, що відчуває себе багатим, був оголошений як 560 000 доларів.Хоча результати опитування показують труднощі у визначенні того, що означає багатство, у зв’язкупотрібно більше грошей, ніж будь-коли, щоб відчувати фінансову безпеку, особливо в містах, де вартість життя висока. (Примітка: досі один знавець фінансів і економіки, який активно пише на цій гілці, розказував 5 років поспіль, що інфляції не буває в селі за 74 км від Києва, а є тільки в тій країні світу, де він останні 1/2 сторіччя не був).Згідно з дослідженням Шваба, коли американці визначають багатство, нефінансові активи,Майже дві третини американців сказали, щокраще визначають багатство, ніж наявність великої кількості грошей.Джерело: akurt

Повідомлень: 7775 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3132 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 чер, 2023 19:00 akurt написав: Так-так-так... Збираємося в Америку?



Згідно з опитуванням Charles Schwab, щоб бути багатим в Америці, потрібно щонайменше 2,2 мільйона доларів.

У вівторок були опубліковані результати дослідження Modern Wealth за 2023 рік. Під час опитування респондентів попросили оцінити, скільки в середньому багатства потрібно було б, щоб приєднатися до заможного класу в Америці. Респонденти назвали середню суму 2,2 мільйона доларів.

Незважаючи на високу оцінку в 2,2 мільйона доларів, 48 відсотків респондентів заявили, що відчувають себе багатими. Середній статок тих, хто сказав, що відчуває себе багатим, був оголошений як 560 000 доларів.

Хоча результати опитування показують труднощі у визначенні того, що означає багатство, у зв’язку зі зростанням інфляції в Америці потрібно більше грошей, ніж будь-коли, щоб відчувати фінансову безпеку, особливо в містах, де вартість життя висока. (Примітка: досі один знавець фінансів і економіки, який активно пише на цій гілці розказував 5 років поспіль, що інфляції не буває в селі за 74 км від ₴Києва, а є тільки в тій країні світу, де він останні 1/2 сторіччя еге був).

Згідно з дослідженням Шваба, коли американці визначають багатство, нефінансові активи, такі як здоров’я та сім’я, важливіші, ніж наявність великих сум грошей.

Майже дві третини американців сказали, що здорові стосунки з коханими краще визначають багатство, ніж наявність великої кількості грошей.



Джерело: https://fortune.com/2023/06/14/charles- ... o-be-rich/ Згідно з опитуванням Charles Schwab, щоб бути багатим в Америці, потрібно щонайменше 2,2 мільйона доларів.У вівторок були опубліковані результати дослідження Modern Wealth за 2023 рік. Під час опитування респондентів попросили оцінити, скільки в середньому багатства потрібно було б, щоб приєднатися до заможного класу в Америці. Респонденти назвали середню суму 2,2 мільйона доларів.Незважаючи на високу оцінку в 2,2 мільйона доларів,Середній статок тих, хто сказав, що відчуває себе багатим, був оголошений як 560 000 доларів.Хоча результати опитування показують труднощі у визначенні того, що означає багатство, у зв’язкупотрібно більше грошей, ніж будь-коли, щоб відчувати фінансову безпеку, особливо в містах, де вартість життя висока. (Примітка: досі один знавець фінансів і економіки, який активно пише на цій гілці розказував 5 років поспіль, що інфляції не буває в селі за 74 км від ₴Києва, а є тільки в тій країні світу, де він останні 1/2 сторіччя еге був).Згідно з дослідженням Шваба, коли американці визначають багатство, нефінансові активи,Майже дві третини американців сказали, щокраще визначають багатство, ніж наявність великої кількості грошей.Джерело:

ось ці цифри схожі на правду - 2,2 млн дол, 520 т дол. навіть не знаю, чи відчував би себе багатим в США з півмільйона. цифра дві мільйона більше подобається



здоров'я в Америці дуже фінансовий актив, бо відсутність здоров'я дуже швидко перетвориться на фінансовий пасив



цікаво, чи за американськими дослідженнями, наявність великої кількості грошей корелює зі здоровими стосунками з коханими людьми. тобто є гроші - є стосунки, немає грошей - ... ось ці цифри схожі на правду -. навіть не знаю, чи відчував би себе багатим в США з півмільйона. цифра дві мільйона більше подобаєтьсяздоров'я в Америці дуже фінансовий актив, бо відсутність здоров'я дуже швидко перетвориться на фінансовий пасивцікаво, чи за американськими дослідженнями, наявність великої кількості грошей корелює зі здоровими стосунками з коханими людьми. тобто є гроші - є стосунки, немає грошей - ... Shaman

Повідомлень: 3560 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1025 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 чер, 2023 20:58 flyman написав: rjkz написав: ЛАД написав: Возможно (вероятно?) это зависит от вас с женой.

Знаю примеры уехавших семей. Лично наблюдал примеры в Израиле и Германии. В Израиле видел 2 примерно одинаковые семьи - в одной дети очень прилично говорили по-русски, в другой уже через пару лет с жутким акцентом, младшего понимал с большим трудом. В Германии разговаривали свободно (младший уехал в 10 лет). На иврите и немецком, соответственно, все говорили свободно. Возможно (вероятно?) это зависит от вас с женой.Знаю примеры уехавших семей. Лично наблюдал примеры в Израиле и Германии. В Израиле видел 2 примерно одинаковые семьи - в одной дети очень прилично говорили по-русски, в другой уже через пару лет с жутким акцентом, младшего понимал с большим трудом. В Германии разговаривали свободно (младший уехал в 10 лет). На иврите и немецком, соответственно, все говорили свободно.



У меня знакомые - папа, мама, мама мамы. Дома говорят по-русски.

Старший, родился в Киеве еще - с трудом. 30 лет.

Младшая - родилась в США, 17 лет. С трудом понимает и еле может связать несколько слов. У меня знакомые - папа, мама, мама мамы. Дома говорят по-русски.Старший, родился в Киеве еще - с трудом. 30 лет.Младшая - родилась в США, 17 лет. С трудом понимает и еле может связать несколько слов.

а українською чомусь не бажаєте спілкуватися, а інших обзиваєте "руським наратівами", стидоба а українською чомусь не бажаєте спілкуватися, а інших обзиваєте "руським наратівами", стидоба



Українською я при нагоді спілкуюсь за межами родини. Таким чином я намагаюся дати шану Україні, що опинилась в надважких умовах.

В моєї родині є більш необхідна для опанування мова ніж українська - Інгліш.

Хіба це може викликати здивування для родини нових емігрантів якими ми є?

Я не знаю чи спілкувались б ми Мовою якби залишились в Україні, але чого не сталося того не сталося, нема чого гадати. Українською я при нагоді спілкуюсь за межами родини. Таким чином я намагаюся дати шану Україні, що опинилась в надважких умовах.В моєї родині є більш необхідна для опанування мова ніж українська - Інгліш.Хіба це може викликати здивування для родини нових емігрантів якими ми є?Я не знаю чи спілкувались б ми Мовою якби залишились в Україні, але чого не сталося того не сталося, нема чого гадати. rjkz

Повідомлень: 14824 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7728 раз. Подякували: 4717 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 чер, 2023 21:06 Shaman написав: akurt написав: Так-так-так... Збираємося в Америку?



Згідно з опитуванням Charles Schwab, щоб бути багатим в Америці, потрібно щонайменше 2,2 мільйона доларів.

У вівторок були опубліковані результати дослідження Modern Wealth за 2023 рік. Під час опитування респондентів попросили оцінити, скільки в середньому багатства потрібно було б, щоб приєднатися до заможного класу в Америці. Респонденти назвали середню суму 2,2 мільйона доларів.

Незважаючи на високу оцінку в 2,2 мільйона доларів, 48 відсотків респондентів заявили, що відчувають себе багатими. Середній статок тих, хто сказав, що відчуває себе багатим, був оголошений як 560 000 доларів.

Хоча результати опитування показують труднощі у визначенні того, що означає багатство, у зв’язку зі зростанням інфляції в Америці потрібно більше грошей, ніж будь-коли, щоб відчувати фінансову безпеку, особливо в містах, де вартість життя висока. (Примітка: досі один знавець фінансів і економіки, який активно пише на цій гілці розказував 5 років поспіль, що інфляції не буває в селі за 74 км від ₴Києва, а є тільки в тій країні світу, де він останні 1/2 сторіччя еге був).

Згідно з дослідженням Шваба, коли американці визначають багатство, нефінансові активи, такі як здоров’я та сім’я, важливіші, ніж наявність великих сум грошей.

Майже дві третини американців сказали, що здорові стосунки з коханими краще визначають багатство, ніж наявність великої кількості грошей.



Джерело: https://fortune.com/2023/06/14/charles- ... o-be-rich/ Згідно з опитуванням Charles Schwab, щоб бути багатим в Америці, потрібно щонайменше 2,2 мільйона доларів.У вівторок були опубліковані результати дослідження Modern Wealth за 2023 рік. Під час опитування респондентів попросили оцінити, скільки в середньому багатства потрібно було б, щоб приєднатися до заможного класу в Америці. Респонденти назвали середню суму 2,2 мільйона доларів.Незважаючи на високу оцінку в 2,2 мільйона доларів,Середній статок тих, хто сказав, що відчуває себе багатим, був оголошений як 560 000 доларів.Хоча результати опитування показують труднощі у визначенні того, що означає багатство, у зв’язкупотрібно більше грошей, ніж будь-коли, щоб відчувати фінансову безпеку, особливо в містах, де вартість життя висока. (Примітка: досі один знавець фінансів і економіки, який активно пише на цій гілці розказував 5 років поспіль, що інфляції не буває в селі за 74 км від ₴Києва, а є тільки в тій країні світу, де він останні 1/2 сторіччя еге був).Згідно з дослідженням Шваба, коли американці визначають багатство, нефінансові активи,Майже дві третини американців сказали, щокраще визначають багатство, ніж наявність великої кількості грошей.Джерело:

ось ці цифри схожі на правду - 2,2 млн дол, 520 т дол. навіть не знаю, чи відчував би себе багатим в США з півмільйона. цифра дві мільйона більше подобається



здоров'я в Америці дуже фінансовий актив, бо відсутність здоров'я дуже швидко перетвориться на фінансовий пасив



цікаво, чи за американськими дослідженнями, наявність великої кількості грошей корелює зі здоровими стосунками з коханими людьми. тобто є гроші - є стосунки, немає грошей - ... ось ці цифри схожі на правду -. навіть не знаю, чи відчував би себе багатим в США з півмільйона. цифра дві мільйона більше подобаєтьсяздоров'я в Америці дуже фінансовий актив, бо відсутність здоров'я дуже швидко перетвориться на фінансовий пасивцікаво, чи за американськими дослідженнями, наявність великої кількості грошей корелює зі здоровими стосунками з коханими людьми. тобто є гроші - є стосунки, немає грошей - ...



Полмиллиона - это мало, если это все твое "эквити", но это немало, если это сумма на счету и есть имущество (жилье, рентная праперти).

В целом, тут оценивается не состояние, а доход.

Насчет деньги-отношения, да тут деньгам придают бОльшее значение чем в Украине.

Не знаю почему. Может в Украине "нечего делить"?

Хотя знаю много разных финансово-коханых неприятностей в Украине.

Но в целом - да. Полмиллиона - это мало, если это все твое "эквити", но это немало, если это сумма на счету и есть имущество (жилье, рентная праперти).В целом, тут оценивается не состояние, а доход.Насчет деньги-отношения, да тут деньгам придают бОльшее значение чем в Украине.Не знаю почему. Может в Украине "нечего делить"?Хотя знаю много разных финансово-коханых неприятностей в Украине.Но в целом - да. rjkz

Повідомлень: 14824 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7728 раз. Подякували: 4717 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 чер, 2023 21:14 rjkz написав: Grand Touring написав: rjkz написав: Я-бы оценил их как эквивалент 5 куе на одинокого человека и выше на хаузхолд. Я-бы оценил их как эквивалент 5 куе на одинокого человека и выше на хаузхолд. Это в каком штате? Думаю, цифра завышена, так как сильно больше от тех 3 тыс зарплаты. Учитывая высокие расходы, США не славятся тем, что здесь хорошо на социале, в отличии от Европы. Это в каком штате? Думаю, цифра завышена, так как сильно больше от тех 3 тыс зарплаты. Учитывая высокие расходы, США не славятся тем, что здесь хорошо на социале, в отличии от Европы.



Тут большой кусок - секшн 8.

Около 2 куе.

Но получить сейчас это практически нереально в НЙ.

Тот кейс, что я знаю - люди получили в другом штате, потом при переезде в Нй, перевели.

При этом, в самом НЙ застройщиков практически обложили данью под аффордбл хауз.

То есть, в почти в каждом, даже самом лакщери билдинге, который сейчас строится, есть "доступное жилье". И в одном лифте могут ехать те, кто купил за миллион квартиру и тот кто снимает за 400 долларов.

Фудстемпы сейчас около 300 долларов на одинокого человека.

ССай около 1 куе.

Медикейд (я его даже не оценивал).

Доступный интернет, доступная сотовая связь, половинный проезд в ОТ.

ХЗ что еще мелкого до фига. Тут большой кусок - секшн 8.Около 2 куе.Но получить сейчас это практически нереально в НЙ.Тот кейс, что я знаю - люди получили в другом штате, потом при переезде в Нй, перевели.При этом, в самом НЙ застройщиков практически обложили данью под аффордбл хауз.То есть, в почти в каждом, даже самом лакщери билдинге, который сейчас строится, есть "доступное жилье". И в одном лифте могут ехать те, кто купил за миллион квартиру и тот кто снимает за 400 долларов.Фудстемпы сейчас около 300 долларов на одинокого человека.ССай около 1 куе.Медикейд (я его даже не оценивал).Доступный интернет, доступная сотовая связь, половинный проезд в ОТ.ХЗ что еще мелкого до фига.

А что, в домах вокруг Сеntral Park'a есть квартиры сдающиеся по 400уе реальным маргиналам? Да там квартплата(в ОСМД или ЖЭК, что там у вас) по моему за более-менее метраж побольше должна быть. А социальное жильё(извините по фильмам типа "Пули" сужу что это за строения и где) как бы только рядом с домами по ляму стоять будет. С полицейскими патрулями по периметру ниггерского гетто. А что, в домах вокруг Сеntral Park'a есть квартиры сдающиеся по 400уе реальным маргиналам? Да там квартплата(в ОСМД или ЖЭК, что там у вас) по моему за более-менее метраж побольше должна быть. А социальное жильё(извините по фильмам типа "Пули" сужу что это за строения и где) как бы только рядом с домами по ляму стоять будет. С полицейскими патрулями по периметру ниггерского гетто. барабашов Повідомлень: 3232 З нами з: 16.06.15 Подякував: 250 раз. Подякували: 307 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 чер, 2023 21:20 rjkz написав: Shaman написав: ось ці цифри схожі на правду - 2,2 млн дол, 520 т дол. навіть не знаю, чи відчував би себе багатим в США з півмільйона. цифра дві мільйона більше подобається



здоров'я в Америці дуже фінансовий актив, бо відсутність здоров'я дуже швидко перетвориться на фінансовий пасив



цікаво, чи за американськими дослідженнями, наявність великої кількості грошей корелює зі здоровими стосунками з коханими людьми. тобто є гроші - є стосунки, немає грошей - ... ось ці цифри схожі на правду -. навіть не знаю, чи відчував би себе багатим в США з півмільйона. цифра дві мільйона більше подобаєтьсяздоров'я в Америці дуже фінансовий актив, бо відсутність здоров'я дуже швидко перетвориться на фінансовий пасивцікаво, чи за американськими дослідженнями, наявність великої кількості грошей корелює зі здоровими стосунками з коханими людьми. тобто є гроші - є стосунки, немає грошей - ...



Полмиллиона - это мало, если это все твое "эквити", но это немало, если это сумма на счету и есть имущество (жилье, рентная праперти).

В целом, тут оценивается не состояние, а доход.

Насчет деньги-отношения, да тут деньгам придают бОльшее значение чем в Украине.

Не знаю почему. Может в Украине "нечего делить"?

Хотя знаю много разных финансово-коханых неприятностей в Украине.

Но в целом - да. Полмиллиона - это мало, если это все твое "эквити", но это немало, если это сумма на счету и есть имущество (жилье, рентная праперти).В целом, тут оценивается не состояние, а доход.Насчет деньги-отношения, да тут деньгам придают бОльшее значение чем в Украине.Не знаю почему. Может в Украине "нечего делить"?Хотя знаю много разных финансово-коханых неприятностей в Украине.Но в целом - да.

якщо дохід, то згоден й на півмільйона дол на рік. бо мені доводять що в України й 1 млн грн на рік - якась фантастика



в Україні зараз формула "є гроші - є стосунки, немає грошей - ..." теж дуже розповсюджена ІМХО. маємо що маємо якщо дохід, то згоден й на півмільйона дол на рік. бо мені доводять що в України й 1 млн грн на рік - якась фантастикав Україні зараз формула "є гроші - є стосунки, немає грошей - ..." теж дуже розповсюджена ІМХО. маємо що маємо Shaman

Повідомлень: 3560 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1025 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 чер, 2023 21:40 Однозначно правда: «тобто є гроші - є стосунки, немає грошей - …»

Ми це знаємо і по прикладах деяких учасників форуму.



Про медицину в США я якось розказував приклад мого колишнього начальника: він раптом зʼясував, що в США живе його мати ти сестра, та переїхав.

Так ось класика: в четвер відчув якусь слабкість - подзвонив сімейному лікарю - той розпитав про симптоми - порадив - як і завжди за кордоном - аспірин. Відразу стало легше!

- в пʼятницю все повторилося, але аспірин був чудовим.

- в суботу аспірин чомусь не допоміг - 9-1-1 - госпіталь - операційна - апендицит, який переходить в перітоніт. Маска, наркоз - скальпель - раптом інфаркт. Скальпель відклали. Рятували серце. Врятували серце.

- для стабілізації апендициту/перитоніте запропонували експериментальні методи лікування без розтину. Допомогло.



При виписці через 3 доби дали на підпис рахунок він мав після цифр 5 нулів.

Підписав.

Заплатив нуль: спрацювала страховка.

Живий досі. akurt

Повідомлень: 7775 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3132 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 чер, 2023 21:44 Shaman написав: в Україні зараз формула "є гроші - є стосунки, немає грошей - ..." теж дуже розповсюджена ІМХО. маємо що маємо в Україні зараз формула "є гроші - є стосунки, немає грошей - ..." теж дуже розповсюджена ІМХО. маємо що маємо

в Україні зараз щодня втрачаємо чоловіків 25-60 років.(( Тому гроші вже точно не на першому місці (я про жінок кажу). А як чоловіки обирають зараз - не знаю в Україні зараз щодня втрачаємо чоловіків 25-60 років.(( Тому гроші вже точно не на першому місці (я про жінок кажу). А як чоловіки обирають зараз - не знаю fler

Повідомлень: 3879 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1127 раз. Подякували: 1285 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 819820821822> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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