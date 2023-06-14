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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 чер, 2023 22:04
fler написав:
в Україні зараз щодня втрачаємо чоловіків 25-60 років.(( Тому гроші вже точно не на першому місці (я про жінок кажу). А як чоловіки обирають зараз - не знаю
Як на мене просто більше жінок емігрують в пошуках заморських принців, ніж буть виходити заміж за місцевих бідняків (ну крім Альфонсів). Є певний прожитковий мінімум, який чоловік повинен забезпечити для стосунків (хоча б квартиру, харчування й одяг на 3 осіб)...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Сер 14 чер, 2023 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 чер, 2023 22:12
rjkz, перспективи так собі, не райдужні:
$300K в рік дохід, щоб не бути "бідним" в CF/NY у 2020
тільки 10% домогосподарств мали $200K+
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Додано: Сер 14 чер, 2023 22:29
Дюрі-бачі написав: fler написав:
в Україні зараз щодня втрачаємо чоловіків 25-60 років.(( Тому гроші вже точно не на першому місці (я про жінок кажу). А як чоловіки обирають зараз - не знаю
Як на мене просто більше жінок емігрують в пошуках заморських принців, ніж буть виходити заміж за місцевих бідняків. Є певний прожитковий мінімум, який чоловік повинен забезпечити для стосунків (хоча б квартиру, харчування й одяг на 3 осіб)...
Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном?
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