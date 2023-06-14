RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 819820821822
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 22:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  fler написав:в Україні зараз щодня втрачаємо чоловіків 25-60 років.(( Тому гроші вже точно не на першому місці (я про жінок кажу). А як чоловіки обирають зараз - не знаю

Як на мене просто більше жінок емігрують в пошуках заморських принців, ніж буть виходити заміж за місцевих бідняків (ну крім Альфонсів). Є певний прожитковий мінімум, який чоловік повинен забезпечити для стосунків (хоча б квартиру, харчування й одяг на 3 осіб)...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 14 чер, 2023 22:27, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 917
З нами з: 29.07.22
Подякував: 97 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 22:12

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz, перспективи так собі, не райдужні:

$300K в рік дохід, щоб не бути "бідним" в CF/NY у 2020
тільки 10% домогосподарств мали $200K+
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31595
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 2657 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 22:29

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:в Україні зараз щодня втрачаємо чоловіків 25-60 років.(( Тому гроші вже точно не на першому місці (я про жінок кажу). А як чоловіки обирають зараз - не знаю

Як на мене просто більше жінок емігрують в пошуках заморських принців, ніж буть виходити заміж за місцевих бідняків. Є певний прожитковий мінімум, який чоловік повинен забезпечити для стосунків (хоча б квартиру, харчування й одяг на 3 осіб)...

Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3879
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 1285 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 819820821822
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.