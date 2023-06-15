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fler написав:в Україні зараз щодня втрачаємо чоловіків 25-60 років.(( Тому гроші вже точно не на першому місці (я про жінок кажу). А як чоловіки обирають зараз - не знаю
Як на мене просто більше жінок емігрують в пошуках заморських принців, ніж буть виходити заміж за місцевих бідняків (ну крім Альфонсів). Є певний прожитковий мінімум, який чоловік повинен забезпечити для стосунків (хоча б квартиру, харчування й одяг на 3 осіб)...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 14 чер, 2023 22:27, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:в Україні зараз щодня втрачаємо чоловіків 25-60 років.(( Тому гроші вже точно не на першому місці (я про жінок кажу). А як чоловіки обирають зараз - не знаю
Як на мене просто більше жінок емігрують в пошуках заморських принців, ніж буть виходити заміж за місцевих бідняків. Є певний прожитковий мінімум, який чоловік повинен забезпечити для стосунків (хоча б квартиру, харчування й одяг на 3 осіб)...
Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном?
Grand Touring написав: Это в каком штате? Думаю, цифра завышена, так как сильно больше от тех 3 тыс зарплаты. Учитывая высокие расходы, США не славятся тем, что здесь хорошо на социале, в отличии от Европы.
Тут большой кусок - секшн 8. Около 2 куе. Но получить сейчас это практически нереально в НЙ. Тот кейс, что я знаю - люди получили в другом штате, потом при переезде в Нй, перевели. При этом, в самом НЙ застройщиков практически обложили данью под аффордбл хауз. То есть, в почти в каждом, даже самом лакщери билдинге, который сейчас строится, есть "доступное жилье". И в одном лифте могут ехать те, кто купил за миллион квартиру и тот кто снимает за 400 долларов. Фудстемпы сейчас около 300 долларов на одинокого человека. ССай около 1 куе. Медикейд (я его даже не оценивал). Доступный интернет, доступная сотовая связь, половинный проезд в ОТ. ХЗ что еще мелкого до фига.
А что, в домах вокруг Сеntral Park'a есть квартиры сдающиеся по 400уе реальным маргиналам? Да там квартплата(в ОСМД или ЖЭК, что там у вас) по моему за более-менее метраж побольше должна быть. А социальное жильё(извините по фильмам типа "Пули" сужу что это за строения и где) как бы только рядом с домами по ляму стоять будет. С полицейскими патрулями по периметру ниггерского гетто.
Не в курсе https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/ МОжете посмотреть. Сейчас оно имеет вид лотерей в одни билдинги и в виде очередей в другие. Есть ограничения по максимальному доходу, но это не значит, что это гетто. Хотя такого рода билдинги тоже есть - праджекты. Это билдинги построенные целевым образом для малоимущих.
Пан барабашов! Тут виникає питання: Ці 400 доларів - НЕ ЗАМАЛО? Племінник знімає квартиру в вашому місті на вулиці Високовольтна - верхня її частина - в ЖК "Новий" за 25 000 гривень. Це 25000/37=675$. Прямо проситься уточнення терміна "маргінал": "Экономические маргиналы — очень бедные или очень богатые люди, которые живут в отрыве от общей экономической ситуации в обществе".
akurt написав:Пан барабашов! Тут виникає питання: Ці 400 доларів - НЕ ЗАМАЛО? Племінник знімає квартиру в вашому місті на вулиці Високовольтна - верхня її частина - в ЖК "Новий" за 25 000 гривень. Це 25000/37=675$. Прямо проситься уточнення терміна "маргінал": "Экономические маргиналы — очень бедные или очень богатые люди, которые живут в отрыве от общей экономической ситуации в обществе".
Вы не ошиблись с улицей? На Высоковольтной частный сектор. Но вообще для того района цена фантастическая даже до войны. Не говоря уж о сегодняшней ситуации.