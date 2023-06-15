akurt написав:
Пан барабашов
!
Тут виникає питання:
Ці 400
доларів - НЕ ЗАМАЛО? Племінник знімає квартиру в вашому місті на вулиці Високовольтна - верхня її частина - в ЖК "Новий" за 25 000 гривень. Це 25000/37=675$.
Прямо проситься уточнення терміна "маргінал":"Экономические маргиналы — очень бедные или очень богатые люди, которые живут в отрыве от общей экономической ситуации в обществе".
Есть третий вопрос.
С какой целью наш коллега интересуется премиум локациями НЙ.
ЕСли с практической, то сейчас гугл знает все.
Но надо заметить, что мало кому из Украины, в том числе людям, считающиз себя состоятельными по украинским меркам, есть смысл этим интересоваться.
Если вопрос "а вот интересно, Луна на вкус холодная" или "есть-ли жизнь на Марсе?"(с), то это очень веский довод обсуждать недвижимость в районе НЙсккого ЦП, где ценником в сотни миллионов долларов трудно кого-то удивить.
Пан барабашов?
У вас есть 100 миллионов долларов?
У меня с утра не было, так я сегодня не интересовался.
Недвижимостью Южного Бруклина и ближнего НДж - интересуюсь, присматриваюсь, слежу за динамикой, строю планы вряд-ли на этот год (цены не настолько опустились насколько это обуславливает монетарная политика ФЕДа). С сугубо практической точки зрения.
На локацию в районе ЦП у меня денег нет и не предвидится, поэтому и планов нет и интереса нет.
ЗЫ: В НЙ много замечательных локаций, но ЦП - самое распиаренное место.
Посмотрите на Ютьюбе другие не менее замечательные места.
Дамбо, Манхеттен бич, Бей-Ридж (что-то мне это напоминает
), в Бруклине.
Форест Хилл в Квинсе, даже в криминальном Бронксе есть Ривердейл.
А в самом Манхеттене мне больше нравится место в районе Баттери-Парк, чем ЦП.
Многим нравится Парк Слоуп, но я там не был (я правда и в Бронкс ни разу не рискнул заехать, хотя там самый большой из зоопарков НЙ).
Офигенно распиарен Хай Лайн, но на меня не произвел впечатления. Совсем.
Очень классные есть локации на Лонг-Айленде (частный сектор), но это совсем далеко.
Если есть желание, я могу иногда выкладывать интересные видео с Ютьюба по НЙ.