rjkz, перспективи так собі, не райдужні:
$300K в рік дохід, щоб не бути "бідним" в CF/NY у 2020
тільки 10% домогосподарств мали $200K+
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Додано: Сер 14 чер, 2023 22:12
Re: Еміграція, заробітчанство
rjkz, перспективи так собі, не райдужні:
$300K в рік дохід, щоб не бути "бідним" в CF/NY у 2020
тільки 10% домогосподарств мали $200K+
Додано: Сер 14 чер, 2023 22:29
Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном?
Додано: Чет 15 чер, 2023 00:23
Не в курсе
МОжете посмотреть. Сейчас оно имеет вид лотерей в одни билдинги и в виде очередей в другие.
Есть ограничения по максимальному доходу, но это не значит, что это гетто.
Хотя такого рода билдинги тоже есть - праджекты. Это билдинги построенные целевым образом для малоимущих.
Додано: Чет 15 чер, 2023 00:39
Пан барабашов!
Тут виникає питання:
Ці 400 доларів - НЕ ЗАМАЛО? Племінник знімає квартиру в вашому місті на вулиці Високовольтна - верхня її частина - в ЖК "Новий" за 25 000 гривень. Це 25000/37=675$.
Прямо проситься уточнення терміна "маргінал":
"Экономические маргиналы — очень бедные или очень богатые люди, которые живут в отрыве от общей экономической ситуации в обществе".
Додано: Чет 15 чер, 2023 02:11
Вы не ошиблись с улицей?
На Высоковольтной частный сектор.
Но вообще для того района цена фантастическая даже до войны. Не говоря уж о сегодняшней ситуации.
Додано: Чет 15 чер, 2023 04:46
Есть третий вопрос.
С какой целью наш коллега интересуется премиум локациями НЙ.
ЕСли с практической, то сейчас гугл знает все.
Но надо заметить, что мало кому из Украины, в том числе людям, считающиз себя состоятельными по украинским меркам, есть смысл этим интересоваться.
Если вопрос "а вот интересно, Луна на вкус холодная" или "есть-ли жизнь на Марсе?"(с), то это очень веский довод обсуждать недвижимость в районе НЙсккого ЦП, где ценником в сотни миллионов долларов трудно кого-то удивить.
Пан барабашов?
У вас есть 100 миллионов долларов?
У меня с утра не было, так я сегодня не интересовался.
Недвижимостью Южного Бруклина и ближнего НДж - интересуюсь, присматриваюсь, слежу за динамикой, строю планы вряд-ли на этот год (цены не настолько опустились насколько это обуславливает монетарная политика ФЕДа). С сугубо практической точки зрения.
На локацию в районе ЦП у меня денег нет и не предвидится, поэтому и планов нет и интереса нет.
ЗЫ: В НЙ много замечательных локаций, но ЦП - самое распиаренное место.
Посмотрите на Ютьюбе другие не менее замечательные места.
Дамбо, Манхеттен бич, Бей-Ридж (что-то мне это напоминает ), в Бруклине.
Форест Хилл в Квинсе, даже в криминальном Бронксе есть Ривердейл.
А в самом Манхеттене мне больше нравится место в районе Баттери-Парк, чем ЦП.
Многим нравится Парк Слоуп, но я там не был (я правда и в Бронкс ни разу не рискнул заехать, хотя там самый большой из зоопарков НЙ).
Офигенно распиарен Хай Лайн, но на меня не произвел впечатления. Совсем.
Очень классные есть локации на Лонг-Айленде (частный сектор), но это совсем далеко.
Если есть желание, я могу иногда выкладывать интересные видео с Ютьюба по НЙ.
Додано: Чет 15 чер, 2023 05:05
Если идти по возрастанию номеров домов вверх - то слева "частный сектор", а справа - хрущевки и в верхней части на месте когда-то госпредприятия по ремонту дорог - относительно новый ЖК.
Так что не ошибся.
Додано: Чет 15 чер, 2023 09:42
Лeнгуідж rjkz все більше нагадує цю даму:
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