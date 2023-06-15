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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 819820821822 Додано: Сер 14 чер, 2023 22:12 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz, перспективи так собі, не райдужні:



$300K в рік дохід, щоб не бути "бідним" в CF/NY у 2020

тільки 10% домогосподарств мали $200K+ flyman

Повідомлень: 31595 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1501 раз. Подякували: 2657 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 чер, 2023 22:29 Дюрі-бачі написав: fler написав: в Україні зараз щодня втрачаємо чоловіків 25-60 років.(( Тому гроші вже точно не на першому місці (я про жінок кажу). А як чоловіки обирають зараз - не знаю в Україні зараз щодня втрачаємо чоловіків 25-60 років.(( Тому гроші вже точно не на першому місці (я про жінок кажу). А як чоловіки обирають зараз - не знаю

Як на мене просто більше жінок емігрують в пошуках заморських принців, ніж буть виходити заміж за місцевих бідняків. Є певний прожитковий мінімум, який чоловік повинен забезпечити для стосунків (хоча б квартиру, харчування й одяг на 3 осіб)... Як на мене просто більше жінок емігрують в пошуках заморських принців, ніж буть виходити заміж за місцевих бідняків. Є певний прожитковий мінімум, який чоловік повинен забезпечити для стосунків (хоча б квартиру, харчування й одяг на 3 осіб)...

Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном? Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном? fler

Повідомлень: 3879 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1127 раз. Подякували: 1285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 00:23 барабашов написав: rjkz написав: Grand Touring написав: Это в каком штате? Думаю, цифра завышена, так как сильно больше от тех 3 тыс зарплаты. Учитывая высокие расходы, США не славятся тем, что здесь хорошо на социале, в отличии от Европы. Это в каком штате? Думаю, цифра завышена, так как сильно больше от тех 3 тыс зарплаты. Учитывая высокие расходы, США не славятся тем, что здесь хорошо на социале, в отличии от Европы.



Тут большой кусок - секшн 8.

Около 2 куе.

Но получить сейчас это практически нереально в НЙ.

Тот кейс, что я знаю - люди получили в другом штате, потом при переезде в Нй, перевели.

При этом, в самом НЙ застройщиков практически обложили данью под аффордбл хауз.

То есть, в почти в каждом, даже самом лакщери билдинге, который сейчас строится, есть "доступное жилье". И в одном лифте могут ехать те, кто купил за миллион квартиру и тот кто снимает за 400 долларов.

Фудстемпы сейчас около 300 долларов на одинокого человека.

ССай около 1 куе.

Медикейд (я его даже не оценивал).

Доступный интернет, доступная сотовая связь, половинный проезд в ОТ.

ХЗ что еще мелкого до фига. Тут большой кусок - секшн 8.Около 2 куе.Но получить сейчас это практически нереально в НЙ.Тот кейс, что я знаю - люди получили в другом штате, потом при переезде в Нй, перевели.При этом, в самом НЙ застройщиков практически обложили данью под аффордбл хауз.То есть, в почти в каждом, даже самом лакщери билдинге, который сейчас строится, есть "доступное жилье". И в одном лифте могут ехать те, кто купил за миллион квартиру и тот кто снимает за 400 долларов.Фудстемпы сейчас около 300 долларов на одинокого человека.ССай около 1 куе.Медикейд (я его даже не оценивал).Доступный интернет, доступная сотовая связь, половинный проезд в ОТ.ХЗ что еще мелкого до фига.

А что, в домах вокруг Сеntral Park'a есть квартиры сдающиеся по 400уе реальным маргиналам? Да там квартплата(в ОСМД или ЖЭК, что там у вас) по моему за более-менее метраж побольше должна быть. А социальное жильё(извините по фильмам типа "Пули" сужу что это за строения и где) как бы только рядом с домами по ляму стоять будет. С полицейскими патрулями по периметру ниггерского гетто. А что, в домах вокруг Сеntral Park'a есть квартиры сдающиеся по 400уе реальным маргиналам? Да там квартплата(в ОСМД или ЖЭК, что там у вас) по моему за более-менее метраж побольше должна быть. А социальное жильё(извините по фильмам типа "Пули" сужу что это за строения и где) как бы только рядом с домами по ляму стоять будет. С полицейскими патрулями по периметру ниггерского гетто.



Не в курсе

https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/

МОжете посмотреть. Сейчас оно имеет вид лотерей в одни билдинги и в виде очередей в другие.

Есть ограничения по максимальному доходу, но это не значит, что это гетто.

Хотя такого рода билдинги тоже есть - праджекты. Это билдинги построенные целевым образом для малоимущих. Не в курсеМОжете посмотреть. Сейчас оно имеет вид лотерей в одни билдинги и в виде очередей в другие.Есть ограничения по максимальному доходу, но это не значит, что это гетто.Хотя такого рода билдинги тоже есть - праджекты. Это билдинги построенные целевым образом для малоимущих. rjkz

Повідомлень: 14825 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7728 раз. Подякували: 4717 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 00:39 Пан барабашов!

Тут виникає питання:

Ці 400 доларів - НЕ ЗАМАЛО? Племінник знімає квартиру в вашому місті на вулиці Високовольтна - верхня її частина - в ЖК "Новий" за 25 000 гривень. Це 25000/37=675$.

Прямо проситься уточнення терміна "маргінал":

"Экономические маргиналы — очень бедные или очень богатые люди, которые живут в отрыве от общей экономической ситуации в обществе". akurt

Повідомлень: 7778 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3132 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 02:11 akurt написав: Пан барабашов!

Тут виникає питання:

Ці 400 доларів - НЕ ЗАМАЛО? Племінник знімає квартиру в вашому місті на вулиці Високовольтна - верхня її частина - в ЖК "Новий" за 25 000 гривень. Це 25000/37=675$.

Прямо проситься уточнення терміна "маргінал":

"Экономические маргиналы — очень бедные или очень богатые люди, которые живут в отрыве от общей экономической ситуации в обществе". ПанТут виникає питання:Цідоларів - НЕ ЗАМАЛО? Племінник знімає квартиру в вашому місті на вулиці Високовольтна - верхня її частина - в ЖК "Новий" за 25 000 гривень. Це 25000/37=Прямо проситься уточнення терміна "маргінал":"Экономические маргиналы — очень бедные или очень богатые люди, которые живут в отрыве от общей экономической ситуации в обществе".

Вы не ошиблись с улицей?

На Высоковольтной частный сектор.

Но вообще для того района цена фантастическая даже до войны. Не говоря уж о сегодняшней ситуации. Вы не ошиблись с улицей?На Высоковольтной частный сектор.Но вообще для того района цена фантастическая даже до войны. Не говоря уж о сегодняшней ситуации. ЛАД 2 Повідомлень: 24700 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 04:46 akurt написав: Пан барабашов!

Тут виникає питання:

Ці 400 доларів - НЕ ЗАМАЛО? Племінник знімає квартиру в вашому місті на вулиці Високовольтна - верхня її частина - в ЖК "Новий" за 25 000 гривень. Це 25000/37=675$.

Прямо проситься уточнення терміна "маргінал":

"Экономические маргиналы — очень бедные или очень богатые люди, которые живут в отрыве от общей экономической ситуации в обществе". ПанТут виникає питання:Цідоларів - НЕ ЗАМАЛО? Племінник знімає квартиру в вашому місті на вулиці Високовольтна - верхня її частина - в ЖК "Новий" за 25 000 гривень. Це 25000/37=Прямо проситься уточнення терміна "маргінал":"Экономические маргиналы — очень бедные или очень богатые люди, которые живут в отрыве от общей экономической ситуации в обществе".



Есть третий вопрос.

С какой целью наш коллега интересуется премиум локациями НЙ.

ЕСли с практической, то сейчас гугл знает все.

Но надо заметить, что мало кому из Украины, в том числе людям, считающиз себя состоятельными по украинским меркам, есть смысл этим интересоваться.

Если вопрос "а вот интересно, Луна на вкус холодная" или "есть-ли жизнь на Марсе?"(с), то это очень веский довод обсуждать недвижимость в районе НЙсккого ЦП, где ценником в сотни миллионов долларов трудно кого-то удивить.

Пан барабашов?

У вас есть 100 миллионов долларов?

У меня с утра не было, так я сегодня не интересовался.

Недвижимостью Южного Бруклина и ближнего НДж - интересуюсь, присматриваюсь, слежу за динамикой, строю планы вряд-ли на этот год (цены не настолько опустились насколько это обуславливает монетарная политика ФЕДа). С сугубо практической точки зрения.

На локацию в районе ЦП у меня денег нет и не предвидится, поэтому и планов нет и интереса нет.



ЗЫ: В НЙ много замечательных локаций, но ЦП - самое распиаренное место.

Посмотрите на Ютьюбе другие не менее замечательные места.

Дамбо, Манхеттен бич, Бей-Ридж (что-то мне это напоминает ), в Бруклине.

Форест Хилл в Квинсе, даже в криминальном Бронксе есть Ривердейл.

А в самом Манхеттене мне больше нравится место в районе Баттери-Парк, чем ЦП.

Многим нравится Парк Слоуп, но я там не был (я правда и в Бронкс ни разу не рискнул заехать, хотя там самый большой из зоопарков НЙ).

Офигенно распиарен Хай Лайн, но на меня не произвел впечатления. Совсем.

Очень классные есть локации на Лонг-Айленде (частный сектор), но это совсем далеко.

Если есть желание, я могу иногда выкладывать интересные видео с Ютьюба по НЙ. Есть третий вопрос.С какой целью наш коллега интересуется премиум локациями НЙ.ЕСли с практической, то сейчас гугл знает все.Но надо заметить, что мало кому из Украины, в том числе людям, считающиз себя состоятельными по украинским меркам, есть смысл этим интересоваться.Если вопрос "а вот интересно, Луна на вкус холодная" или "есть-ли жизнь на Марсе?"(с), то это очень веский довод обсуждать недвижимость в районе НЙсккого ЦП, где ценником в сотни миллионов долларов трудно кого-то удивить.Пан барабашов?У вас есть 100 миллионов долларов?У меня с утра не было, так я сегодня не интересовался.Недвижимостью Южного Бруклина и ближнего НДж - интересуюсь, присматриваюсь, слежу за динамикой, строю планы вряд-ли на этот год (цены не настолько опустились насколько это обуславливает монетарная политика ФЕДа). С сугубо практической точки зрения.На локацию в районе ЦП у меня денег нет и не предвидится, поэтому и планов нет и интереса нет.ЗЫ: В НЙ много замечательных локаций, но ЦП - самое распиаренное место.Посмотрите на Ютьюбе другие не менее замечательные места.Дамбо, Манхеттен бич, Бей-Ридж (что-то мне это напоминает), в Бруклине.Форест Хилл в Квинсе, даже в криминальном Бронксе есть Ривердейл.А в самом Манхеттене мне больше нравится место в районе Баттери-Парк, чем ЦП.Многим нравится Парк Слоуп, но я там не был (я правда и в Бронкс ни разу не рискнул заехать, хотя там самый большой из зоопарков НЙ).Офигенно распиарен Хай Лайн, но на меня не произвел впечатления. Совсем.Очень классные есть локации на Лонг-Айленде (частный сектор), но это совсем далеко.Если есть желание, я могу иногда выкладывать интересные видео с Ютьюба по НЙ. rjkz

Повідомлень: 14825 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7728 раз. Подякували: 4717 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 05:05 ЛАД написав: Вы не ошиблись с улицей?

На Высоковольтной частный сектор.

Но вообще для того района цена фантастическая даже до войны. Не говоря уж о сегодняшней ситуации. Вы не ошиблись с улицей?На Высоковольтной частный сектор.Но вообще для того района цена фантастическая даже до войны. Не говоря уж о сегодняшней ситуации.

Если идти по возрастанию номеров домов вверх - то слева "частный сектор", а справа - хрущевки и в верхней части на месте когда-то госпредприятия по ремонту дорог - относительно новый ЖК.

Так что не ошибся. Если идти по возрастанию номеров домов вверх - то слева "частный сектор", а справа - хрущевки и в верхней части на месте когда-то госпредприятия по ремонту дорог - относительно новый ЖК.Так что не ошибся. akurt

Повідомлень: 7778 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3132 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 09:42 rjkz написав: Не в курсе

https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/

МОжете посмотреть. Сейчас оно имеет вид лотерей в одни билдинги и в виде очередей в другие.

Есть ограничения по максимальному доходу, но это не значит, что это гетто.

Хотя такого рода билдинги тоже есть - праджекты. Это билдинги построенные целевым образом для малоимущих. Не в курсеМОжете посмотреть. Сейчас оно имеет вид лотерей в одни билдинги и в виде очередей в другие.Есть ограничения по максимальному доходу, но это не значит, что это гетто.Хотя такого рода билдинги тоже есть - праджекты. Это билдинги построенные целевым образом для малоимущих.

Лeнгуідж rjkz все більше нагадує цю даму: https://www.youtube.com/watch?v=3W40tBACFbI Лeнгуідж rjkz все більше нагадує цю даму: airmax78 Повідомлень: 42442 З нами з: 25.10.12 Подякував: 966 раз. Подякували: 5205 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 819820821822 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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