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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 819820821822
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 22:12

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz, перспективи так собі, не райдужні:

$300K в рік дохід, щоб не бути "бідним" в CF/NY у 2020
тільки 10% домогосподарств мали $200K+
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 22:29

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:в Україні зараз щодня втрачаємо чоловіків 25-60 років.(( Тому гроші вже точно не на першому місці (я про жінок кажу). А як чоловіки обирають зараз - не знаю

Як на мене просто більше жінок емігрують в пошуках заморських принців, ніж буть виходити заміж за місцевих бідняків. Є певний прожитковий мінімум, який чоловік повинен забезпечити для стосунків (хоча б квартиру, харчування й одяг на 3 осіб)...

Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 00:23

  барабашов написав:
  rjkz написав:
  Grand Touring написав: Это в каком штате? Думаю, цифра завышена, так как сильно больше от тех 3 тыс зарплаты. Учитывая высокие расходы, США не славятся тем, что здесь хорошо на социале, в отличии от Европы.


Тут большой кусок - секшн 8.
Около 2 куе.
Но получить сейчас это практически нереально в НЙ.
Тот кейс, что я знаю - люди получили в другом штате, потом при переезде в Нй, перевели.
При этом, в самом НЙ застройщиков практически обложили данью под аффордбл хауз.
То есть, в почти в каждом, даже самом лакщери билдинге, который сейчас строится, есть "доступное жилье". И в одном лифте могут ехать те, кто купил за миллион квартиру и тот кто снимает за 400 долларов.
Фудстемпы сейчас около 300 долларов на одинокого человека.
ССай около 1 куе.
Медикейд (я его даже не оценивал).
Доступный интернет, доступная сотовая связь, половинный проезд в ОТ.
ХЗ что еще мелкого до фига.

А что, в домах вокруг Сеntral Park'a есть квартиры сдающиеся по 400уе реальным маргиналам? Да там квартплата(в ОСМД или ЖЭК, что там у вас) по моему за более-менее метраж побольше должна быть. А социальное жильё(извините по фильмам типа "Пули" сужу что это за строения и где) как бы только рядом с домами по ляму стоять будет. С полицейскими патрулями по периметру ниггерского гетто.


Не в курсе
https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/
МОжете посмотреть. Сейчас оно имеет вид лотерей в одни билдинги и в виде очередей в другие.
Есть ограничения по максимальному доходу, но это не значит, что это гетто.
Хотя такого рода билдинги тоже есть - праджекты. Это билдинги построенные целевым образом для малоимущих.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 00:39

Пан барабашов!
Тут виникає питання:
Ці 400 доларів - НЕ ЗАМАЛО? Племінник знімає квартиру в вашому місті на вулиці Високовольтна - верхня її частина - в ЖК "Новий" за 25 000 гривень. Це 25000/37=675$.
Прямо проситься уточнення терміна "маргінал":
"Экономические маргиналы — очень бедные или очень богатые люди, которые живут в отрыве от общей экономической ситуации в обществе".
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 02:11

  akurt написав:Пан барабашов!
Тут виникає питання:
Ці 400 доларів - НЕ ЗАМАЛО? Племінник знімає квартиру в вашому місті на вулиці Високовольтна - верхня її частина - в ЖК "Новий" за 25 000 гривень. Це 25000/37=675$.
Прямо проситься уточнення терміна "маргінал":
"Экономические маргиналы — очень бедные или очень богатые люди, которые живут в отрыве от общей экономической ситуации в обществе".

Вы не ошиблись с улицей?
На Высоковольтной частный сектор.
Но вообще для того района цена фантастическая даже до войны. Не говоря уж о сегодняшней ситуации.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 04:46

  akurt написав:Пан барабашов!
Тут виникає питання:
Ці 400 доларів - НЕ ЗАМАЛО? Племінник знімає квартиру в вашому місті на вулиці Високовольтна - верхня її частина - в ЖК "Новий" за 25 000 гривень. Це 25000/37=675$.
Прямо проситься уточнення терміна "маргінал":
"Экономические маргиналы — очень бедные или очень богатые люди, которые живут в отрыве от общей экономической ситуации в обществе".


Есть третий вопрос.
С какой целью наш коллега интересуется премиум локациями НЙ.
ЕСли с практической, то сейчас гугл знает все.
Но надо заметить, что мало кому из Украины, в том числе людям, считающиз себя состоятельными по украинским меркам, есть смысл этим интересоваться.
Если вопрос "а вот интересно, Луна на вкус холодная" или "есть-ли жизнь на Марсе?"(с), то это очень веский довод обсуждать недвижимость в районе НЙсккого ЦП, где ценником в сотни миллионов долларов трудно кого-то удивить.
Пан барабашов?
У вас есть 100 миллионов долларов?
У меня с утра не было, так я сегодня не интересовался.
Недвижимостью Южного Бруклина и ближнего НДж - интересуюсь, присматриваюсь, слежу за динамикой, строю планы вряд-ли на этот год (цены не настолько опустились насколько это обуславливает монетарная политика ФЕДа). С сугубо практической точки зрения.
На локацию в районе ЦП у меня денег нет и не предвидится, поэтому и планов нет и интереса нет.

ЗЫ: В НЙ много замечательных локаций, но ЦП - самое распиаренное место.
Посмотрите на Ютьюбе другие не менее замечательные места.
Дамбо, Манхеттен бич, Бей-Ридж (что-то мне это напоминает :lol: ), в Бруклине.
Форест Хилл в Квинсе, даже в криминальном Бронксе есть Ривердейл.
А в самом Манхеттене мне больше нравится место в районе Баттери-Парк, чем ЦП.
Многим нравится Парк Слоуп, но я там не был (я правда и в Бронкс ни разу не рискнул заехать, хотя там самый большой из зоопарков НЙ).
Офигенно распиарен Хай Лайн, но на меня не произвел впечатления. Совсем.
Очень классные есть локации на Лонг-Айленде (частный сектор), но это совсем далеко.
Если есть желание, я могу иногда выкладывать интересные видео с Ютьюба по НЙ.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 05:05

  ЛАД написав:Вы не ошиблись с улицей?
На Высоковольтной частный сектор.
Но вообще для того района цена фантастическая даже до войны. Не говоря уж о сегодняшней ситуации.

Если идти по возрастанию номеров домов вверх - то слева "частный сектор", а справа - хрущевки и в верхней части на месте когда-то госпредприятия по ремонту дорог - относительно новый ЖК.
Так что не ошибся.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 09:42

  rjkz написав:Не в курсе
https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/
МОжете посмотреть. Сейчас оно имеет вид лотерей в одни билдинги и в виде очередей в другие.
Есть ограничения по максимальному доходу, но это не значит, что это гетто.
Хотя такого рода билдинги тоже есть - праджекты. Это билдинги построенные целевым образом для малоимущих.

Лeнгуідж rjkz все більше нагадує цю даму: https://www.youtube.com/watch?v=ITXVIK8KZuI
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 10:47

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Не в курсе
https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/
МОжете посмотреть. Сейчас оно имеет вид лотерей в одни билдинги и в виде очередей в другие.
Есть ограничения по максимальному доходу, но это не значит, что это гетто.
Хотя такого рода билдинги тоже есть - праджекты. Это билдинги построенные целевым образом для малоимущих.

Лeнгуідж rjkz все більше нагадує цю даму: https://www.youtube.com/watch?v=ITXVIK8KZuI

Деякі білдінги тупо джаст білдінги, а інші білдінги праджєкти, але не гєтто.
Понятно і доходчіво.

з.і.
і в США не жовтіє і не відвалюється
flyman
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  #<1 ... 819820821822
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