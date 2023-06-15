Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fler написав:в Україні зараз щодня втрачаємо чоловіків 25-60 років.(( Тому гроші вже точно не на першому місці (я про жінок кажу). А як чоловіки обирають зараз - не знаю
Як на мене просто більше жінок емігрують в пошуках заморських принців, ніж буть виходити заміж за місцевих бідняків. Є певний прожитковий мінімум, який чоловік повинен забезпечити для стосунків (хоча б квартиру, харчування й одяг на 3 осіб)...
Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном?
Grand Touring написав: Это в каком штате? Думаю, цифра завышена, так как сильно больше от тех 3 тыс зарплаты. Учитывая высокие расходы, США не славятся тем, что здесь хорошо на социале, в отличии от Европы.
Тут большой кусок - секшн 8. Около 2 куе. Но получить сейчас это практически нереально в НЙ. Тот кейс, что я знаю - люди получили в другом штате, потом при переезде в Нй, перевели. При этом, в самом НЙ застройщиков практически обложили данью под аффордбл хауз. То есть, в почти в каждом, даже самом лакщери билдинге, который сейчас строится, есть "доступное жилье". И в одном лифте могут ехать те, кто купил за миллион квартиру и тот кто снимает за 400 долларов. Фудстемпы сейчас около 300 долларов на одинокого человека. ССай около 1 куе. Медикейд (я его даже не оценивал). Доступный интернет, доступная сотовая связь, половинный проезд в ОТ. ХЗ что еще мелкого до фига.
А что, в домах вокруг Сеntral Park'a есть квартиры сдающиеся по 400уе реальным маргиналам? Да там квартплата(в ОСМД или ЖЭК, что там у вас) по моему за более-менее метраж побольше должна быть. А социальное жильё(извините по фильмам типа "Пули" сужу что это за строения и где) как бы только рядом с домами по ляму стоять будет. С полицейскими патрулями по периметру ниггерского гетто.
Не в курсе https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/ МОжете посмотреть. Сейчас оно имеет вид лотерей в одни билдинги и в виде очередей в другие. Есть ограничения по максимальному доходу, но это не значит, что это гетто. Хотя такого рода билдинги тоже есть - праджекты. Это билдинги построенные целевым образом для малоимущих.
Пан барабашов! Тут виникає питання: Ці 400 доларів - НЕ ЗАМАЛО? Племінник знімає квартиру в вашому місті на вулиці Високовольтна - верхня її частина - в ЖК "Новий" за 25 000 гривень. Це 25000/37=675$. Прямо проситься уточнення терміна "маргінал": "Экономические маргиналы — очень бедные или очень богатые люди, которые живут в отрыве от общей экономической ситуации в обществе".
akurt написав:Пан барабашов! Тут виникає питання: Ці 400 доларів - НЕ ЗАМАЛО? Племінник знімає квартиру в вашому місті на вулиці Високовольтна - верхня її частина - в ЖК "Новий" за 25 000 гривень. Це 25000/37=675$. Прямо проситься уточнення терміна "маргінал": "Экономические маргиналы — очень бедные или очень богатые люди, которые живут в отрыве от общей экономической ситуации в обществе".
Вы не ошиблись с улицей? На Высоковольтной частный сектор. Но вообще для того района цена фантастическая даже до войны. Не говоря уж о сегодняшней ситуации.
akurt написав:Пан барабашов! Тут виникає питання: Ці 400 доларів - НЕ ЗАМАЛО? Племінник знімає квартиру в вашому місті на вулиці Високовольтна - верхня її частина - в ЖК "Новий" за 25 000 гривень. Це 25000/37=675$. Прямо проситься уточнення терміна "маргінал": "Экономические маргиналы — очень бедные или очень богатые люди, которые живут в отрыве от общей экономической ситуации в обществе".
Есть третий вопрос. С какой целью наш коллега интересуется премиум локациями НЙ. ЕСли с практической, то сейчас гугл знает все. Но надо заметить, что мало кому из Украины, в том числе людям, считающиз себя состоятельными по украинским меркам, есть смысл этим интересоваться. Если вопрос "а вот интересно, Луна на вкус холодная" или "есть-ли жизнь на Марсе?"(с), то это очень веский довод обсуждать недвижимость в районе НЙсккого ЦП, где ценником в сотни миллионов долларов трудно кого-то удивить. Пан барабашов? У вас есть 100 миллионов долларов? У меня с утра не было, так я сегодня не интересовался. Недвижимостью Южного Бруклина и ближнего НДж - интересуюсь, присматриваюсь, слежу за динамикой, строю планы вряд-ли на этот год (цены не настолько опустились насколько это обуславливает монетарная политика ФЕДа). С сугубо практической точки зрения. На локацию в районе ЦП у меня денег нет и не предвидится, поэтому и планов нет и интереса нет.
ЗЫ: В НЙ много замечательных локаций, но ЦП - самое распиаренное место. Посмотрите на Ютьюбе другие не менее замечательные места. Дамбо, Манхеттен бич, Бей-Ридж (что-то мне это напоминает ), в Бруклине. Форест Хилл в Квинсе, даже в криминальном Бронксе есть Ривердейл. А в самом Манхеттене мне больше нравится место в районе Баттери-Парк, чем ЦП. Многим нравится Парк Слоуп, но я там не был (я правда и в Бронкс ни разу не рискнул заехать, хотя там самый большой из зоопарков НЙ). Офигенно распиарен Хай Лайн, но на меня не произвел впечатления. Совсем. Очень классные есть локации на Лонг-Айленде (частный сектор), но это совсем далеко. Если есть желание, я могу иногда выкладывать интересные видео с Ютьюба по НЙ.
ЛАД написав:Вы не ошиблись с улицей? На Высоковольтной частный сектор. Но вообще для того района цена фантастическая даже до войны. Не говоря уж о сегодняшней ситуации.
Если идти по возрастанию номеров домов вверх - то слева "частный сектор", а справа - хрущевки и в верхней части на месте когда-то госпредприятия по ремонту дорог - относительно новый ЖК. Так что не ошибся.
rjkz написав:Не в курсе https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/ МОжете посмотреть. Сейчас оно имеет вид лотерей в одни билдинги и в виде очередей в другие. Есть ограничения по максимальному доходу, но это не значит, что это гетто. Хотя такого рода билдинги тоже есть - праджекты. Это билдинги построенные целевым образом для малоимущих.
rjkz написав:Не в курсе https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/ МОжете посмотреть. Сейчас оно имеет вид лотерей в одни билдинги и в виде очередей в другие. Есть ограничения по максимальному доходу, но это не значит, что это гетто. Хотя такого рода билдинги тоже есть - праджекты. Это билдинги построенные целевым образом для малоимущих.
ЛАД написав:Вы не ошиблись с улицей? На Высоковольтной частный сектор. Но вообще для того района цена фантастическая даже до войны. Не говоря уж о сегодняшней ситуации.
Если идти по возрастанию номеров домов вверх - то слева "частный сектор", а справа - хрущевки и в верхней части на месте когда-то госпредприятия по ремонту дорог - относительно новый ЖК. Так что не ошибся.
Может, и так. Но для этого района цена фантастическая. Не представляю, что за квартира должна быть. Стены вместо обоев сусальным золотом обклеены?