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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 чер, 2023 12:30
ЛАД
Там есть за Киевстаром в парке Дубинина новострой с квартирами приличного метража. Думаю идёт речь не о 1К площадью 30метров, а примерно о ста метрах с современным ремонтом. Тем более что в Щасливом на Запорожском шоссе 1-2К метров в 60 идёт 16-18, а там реально отшиб за трассой.
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барабашов
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Додано: Чет 15 чер, 2023 12:32
ЛАД написав: akurt написав: ЛАД написав:
Вы не ошиблись с улицей?
На Высоковольтной частный сектор.
Но вообще для того района цена фантастическая даже до войны. Не говоря уж о сегодняшней ситуации.
Если идти по возрастанию номеров домов вверх - то слева "частный сектор", а справа - хрущевки и в верхней части на месте когда-то госпредприятия по ремонту дорог - относительно новый ЖК.
Так что не ошибся.
Может, и так. Но для этого района цена фантастическая.
Не представляю, что за квартира должна быть. Стены вместо обоев сусальным золотом обклеены?
Що вас дивує, що в новобудові оренда 25к грн? В Києві 1к є за таку ціну, а тут може бути велика квартира. Якщо свіжий ремонт, то чого тут дивного
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Faceless
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Додано: Чет 15 чер, 2023 12:36
Там трикімнатна. Будинок майже новий - здається, йому 2-3 роки.
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akurt
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Додано: Чет 15 чер, 2023 12:50
Faceless написав:
......
Що вас дивує, що в новобудові оренда 25к грн? В Києві 1к є за таку ціну, а тут може бути велика квартира. Якщо свіжий ремонт, то чого тут дивного
Харьков не Киев.
И стык ХТЗ и Новых Домов не центр.Перед войной
офис в 60 метров в хорошем офисном центре сдавался примерно за 20 тыс. (без ЖКХ). Коммерческая недвижимость всё же дороже.
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ЛАД
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Додано: Чет 15 чер, 2023 13:04
ЛАД написав: Faceless написав:
......
Що вас дивує, що в новобудові оренда 25к грн? В Києві 1к є за таку ціну, а тут може бути велика квартира. Якщо свіжий ремонт, то чого тут дивного
Харьков не Киев.
И стык ХТЗ и Новых Домов не центр.
Я думав що пан Барабашов з Дніпра, і мова про Дніпро
П. С. А в Києві такі ціни є і далеко не в центрі
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Faceless
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Додано: Чет 15 чер, 2023 13:50
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
......
Що вас дивує, що в новобудові оренда 25к грн? В Києві 1к є за таку ціну, а тут може бути велика квартира. Якщо свіжий ремонт, то чого тут дивного
Харьков не Киев.
И стык ХТЗ и Новых Домов не центр.
Я думав що пан Барабашов з Дніпра, і мова про Дніпро
П. С. А в Києві такі ціни є і далеко не в центрі
А я думал, что Барабашов из Харькова.
Но парк Дубинина вызвал сомнения.akurt
пишет явно о Харькове.
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ЛАД
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Додано: Чет 15 чер, 2023 13:52
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:Харьков не Киев.
И стык ХТЗ и Новых Домов не центр.
Я думав що пан Барабашов з Дніпра, і мова про Дніпро
П. С. А в Києві такі ціни є і далеко не в центрі
А я думал, что Барабашов из Харькова.
Но парк Дубинина вызвал сомнения.akurt
пишет явно о Харькове.
Навряд чи він той академік, на честь якого назвали станцію метро
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Faceless
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Додано: Чет 15 чер, 2023 14:06
Faceless
Ага академик
Учёный...
Учу-верчу - намутить хочу...
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барабашов
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Додано: Чет 15 чер, 2023 14:15
fler написав: Дюрі-бачі написав: fler написав:
в Україні зараз щодня втрачаємо чоловіків 25-60 років.(( Тому гроші вже точно не на першому місці (я про жінок кажу). А як чоловіки обирають зараз - не знаю
Як на мене просто більше жінок емігрують в пошуках заморських принців, ніж буть виходити заміж за місцевих бідняків. Є певний прожитковий мінімум, який чоловік повинен забезпечити для стосунків (хоча б квартиру, харчування й одяг на 3 осіб)...
Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном?
Якщо втратили чоловіка на війні значить гроші є і відповідно можливості прекрасні.
"заміжжя за кордоном" - зато у них занижені очікування і відповідно є можливості вийти заміж. Все залежить від характеру і бажання.
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