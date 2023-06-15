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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 820821822823
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 12:30

ЛАД
Там есть за Киевстаром в парке Дубинина новострой с квартирами приличного метража. Думаю идёт речь не о 1К площадью 30метров, а примерно о ста метрах с современным ремонтом. Тем более что в Щасливом на Запорожском шоссе 1-2К метров в 60 идёт 16-18, а там реально отшиб за трассой.
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 12:32

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:
  akurt написав:
  ЛАД написав:Вы не ошиблись с улицей?
На Высоковольтной частный сектор.
Но вообще для того района цена фантастическая даже до войны. Не говоря уж о сегодняшней ситуации.

Если идти по возрастанию номеров домов вверх - то слева "частный сектор", а справа - хрущевки и в верхней части на месте когда-то госпредприятия по ремонту дорог - относительно новый ЖК.
Так что не ошибся.

Может, и так. Но для этого района цена фантастическая.
Не представляю, что за квартира должна быть. Стены вместо обоев сусальным золотом обклеены?
Що вас дивує, що в новобудові оренда 25к грн? В Києві 1к є за таку ціну, а тут може бути велика квартира. Якщо свіжий ремонт, то чого тут дивного
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 12:36

Там трикімнатна. Будинок майже новий - здається, йому 2-3 роки.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 12:50

  Faceless написав:......
Що вас дивує, що в новобудові оренда 25к грн? В Києві 1к є за таку ціну, а тут може бути велика квартира. Якщо свіжий ремонт, то чого тут дивного

Харьков не Киев.
И стык ХТЗ и Новых Домов не центр.
Перед войной офис в 60 метров в хорошем офисном центре сдавался примерно за 20 тыс. (без ЖКХ). Коммерческая недвижимость всё же дороже.
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 13:04

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:
  Faceless написав:......
Що вас дивує, що в новобудові оренда 25к грн? В Києві 1к є за таку ціну, а тут може бути велика квартира. Якщо свіжий ремонт, то чого тут дивного

Харьков не Киев.
И стык ХТЗ и Новых Домов не центр.
Я думав що пан Барабашов з Дніпра, і мова про Дніпро :)
П. С. А в Києві такі ціни є і далеко не в центрі
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 13:50

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:......
Що вас дивує, що в новобудові оренда 25к грн? В Києві 1к є за таку ціну, а тут може бути велика квартира. Якщо свіжий ремонт, то чого тут дивного

Харьков не Киев.
И стык ХТЗ и Новых Домов не центр.
Я думав що пан Барабашов з Дніпра, і мова про Дніпро :)
П. С. А в Києві такі ціни є і далеко не в центрі

А я думал, что Барабашов из Харькова. :)
Но парк Дубинина вызвал сомнения.
akurt пишет явно о Харькове.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 13:52

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Харьков не Киев.
И стык ХТЗ и Новых Домов не центр.
Я думав що пан Барабашов з Дніпра, і мова про Дніпро :)
П. С. А в Києві такі ціни є і далеко не в центрі

А я думал, что Барабашов из Харькова. :)
Но парк Дубинина вызвал сомнения.
akurt пишет явно о Харькове.


Навряд чи він той академік, на честь якого назвали станцію метро
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 14:06

Faceless
Ага академик
Учёный...
Учу-верчу - намутить хочу...
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 14:15

  fler написав:
  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:в Україні зараз щодня втрачаємо чоловіків 25-60 років.(( Тому гроші вже точно не на першому місці (я про жінок кажу). А як чоловіки обирають зараз - не знаю

Як на мене просто більше жінок емігрують в пошуках заморських принців, ніж буть виходити заміж за місцевих бідняків. Є певний прожитковий мінімум, який чоловік повинен забезпечити для стосунків (хоча б квартиру, харчування й одяг на 3 осіб)...

Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном?

Якщо втратили чоловіка на війні значить гроші є і відповідно можливості прекрасні.
"заміжжя за кордоном" - зато у них занижені очікування і відповідно є можливості вийти заміж. Все залежить від характеру і бажання.
andrijk777
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