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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 820821822823 Додано: Чет 15 чер, 2023 12:30 ЛАД

Там есть за Киевстаром в парке Дубинина новострой с квартирами приличного метража. Думаю идёт речь не о 1К площадью 30метров, а примерно о ста метрах с современным ремонтом. Тем более что в Щасливом на Запорожском шоссе 1-2К метров в 60 идёт 16-18, а там реально отшиб за трассой. барабашов Повідомлень: 3234 З нами з: 16.06.15 Подякував: 250 раз. Подякували: 308 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 12:32 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: akurt написав: ЛАД написав: Вы не ошиблись с улицей?

На Высоковольтной частный сектор.

Но вообще для того района цена фантастическая даже до войны. Не говоря уж о сегодняшней ситуации. Вы не ошиблись с улицей?На Высоковольтной частный сектор.Но вообще для того района цена фантастическая даже до войны. Не говоря уж о сегодняшней ситуации.

Если идти по возрастанию номеров домов вверх - то слева "частный сектор", а справа - хрущевки и в верхней части на месте когда-то госпредприятия по ремонту дорог - относительно новый ЖК.

Так что не ошибся. Если идти по возрастанию номеров домов вверх - то слева "частный сектор", а справа - хрущевки и в верхней части на месте когда-то госпредприятия по ремонту дорог - относительно новый ЖК.Так что не ошибся.

Может, и так. Но для этого района цена фантастическая.

Не представляю, что за квартира должна быть. Стены вместо обоев сусальным золотом обклеены? Может, и так. Но для этого района цена фантастическая.Не представляю, что за квартира должна быть. Стены вместо обоев сусальным золотом обклеены? Що вас дивує, що в новобудові оренда 25к грн? В Києві 1к є за таку ціну, а тут може бути велика квартира. Якщо свіжий ремонт, то чого тут дивного Що вас дивує, що в новобудові оренда 25к грн? В Києві 1к є за таку ціну, а тут може бути велика квартира. Якщо свіжий ремонт, то чого тут дивного Faceless

Модератор Повідомлень: 33168 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7747 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 12:36 Там трикімнатна. Будинок майже новий - здається, йому 2-3 роки. akurt

Повідомлень: 7780 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3133 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 12:50 Faceless написав: ......

Що вас дивує, що в новобудові оренда 25к грн? В Києві 1к є за таку ціну, а тут може бути велика квартира. Якщо свіжий ремонт, то чого тут дивного ......Що вас дивує, що в новобудові оренда 25к грн? В Києві 1к є за таку ціну, а тут може бути велика квартира. Якщо свіжий ремонт, то чого тут дивного

Харьков не Киев.

И стык ХТЗ и Новых Домов не центр.

Перед войной офис в 60 метров в хорошем офисном центре сдавался примерно за 20 тыс. (без ЖКХ). Коммерческая недвижимость всё же дороже. Харьков не Киев.И стык ХТЗ и Новых Домов не центр.офис в 60 метров в хорошем офисном центре сдавался примерно за 20 тыс. (без ЖКХ). Коммерческая недвижимость всё же дороже. ЛАД 2 Повідомлень: 24708 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 13:04 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Faceless написав: ......

Що вас дивує, що в новобудові оренда 25к грн? В Києві 1к є за таку ціну, а тут може бути велика квартира. Якщо свіжий ремонт, то чого тут дивного ......Що вас дивує, що в новобудові оренда 25к грн? В Києві 1к є за таку ціну, а тут може бути велика квартира. Якщо свіжий ремонт, то чого тут дивного

Харьков не Киев.

И стык ХТЗ и Новых Домов не центр. Харьков не Киев.И стык ХТЗ и Новых Домов не центр. Я думав що пан Барабашов з Дніпра, і мова про Дніпро

П. С. А в Києві такі ціни є і далеко не в центрі Я думав що пан Барабашов з Дніпра, і мова про ДніпроП. С. А в Києві такі ціни є і далеко не в центрі Faceless

Модератор Повідомлень: 33168 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7747 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 13:50 Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав: ......

Що вас дивує, що в новобудові оренда 25к грн? В Києві 1к є за таку ціну, а тут може бути велика квартира. Якщо свіжий ремонт, то чого тут дивного ......Що вас дивує, що в новобудові оренда 25к грн? В Києві 1к є за таку ціну, а тут може бути велика квартира. Якщо свіжий ремонт, то чого тут дивного

Харьков не Киев.

И стык ХТЗ и Новых Домов не центр. Харьков не Киев.И стык ХТЗ и Новых Домов не центр. Я думав що пан Барабашов з Дніпра, і мова про Дніпро

П. С. А в Києві такі ціни є і далеко не в центрі Я думав що пан Барабашов з Дніпра, і мова про ДніпроП. С. А в Києві такі ціни є і далеко не в центрі

А я думал, что Барабашов из Харькова.

Но парк Дубинина вызвал сомнения.

akurt пишет явно о Харькове. А я думал, что Барабашов из Харькова.Но парк Дубинина вызвал сомнения.пишет явно о Харькове. ЛАД 2 Повідомлень: 24708 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 13:52 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: Харьков не Киев.

И стык ХТЗ и Новых Домов не центр. Я думав що пан Барабашов з Дніпра, і мова про Дніпро

П. С. А в Києві такі ціни є і далеко не в центрі Я думав що пан Барабашов з Дніпра, і мова про ДніпроП. С. А в Києві такі ціни є і далеко не в центрі

А я думал, что Барабашов из Харькова.

Но парк Дубинина вызвал сомнения.

akurt пишет явно о Харькове. А я думал, что Барабашов из Харькова.Но парк Дубинина вызвал сомнения.пишет явно о Харькове.



Навряд чи він той академік, на честь якого назвали станцію метро Навряд чи він той академік, на честь якого назвали станцію метро Faceless

Модератор Повідомлень: 33168 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7747 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 14:06 Faceless

Ага академик

Учёный...

Учу-верчу - намутить хочу... барабашов Повідомлень: 3234 З нами з: 16.06.15 Подякував: 250 раз. Подякували: 308 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 14:15 fler написав: Дюрі-бачі написав: fler написав: в Україні зараз щодня втрачаємо чоловіків 25-60 років.(( Тому гроші вже точно не на першому місці (я про жінок кажу). А як чоловіки обирають зараз - не знаю в Україні зараз щодня втрачаємо чоловіків 25-60 років.(( Тому гроші вже точно не на першому місці (я про жінок кажу). А як чоловіки обирають зараз - не знаю

Як на мене просто більше жінок емігрують в пошуках заморських принців, ніж буть виходити заміж за місцевих бідняків. Є певний прожитковий мінімум, який чоловік повинен забезпечити для стосунків (хоча б квартиру, харчування й одяг на 3 осіб)... Як на мене просто більше жінок емігрують в пошуках заморських принців, ніж буть виходити заміж за місцевих бідняків. Є певний прожитковий мінімум, який чоловік повинен забезпечити для стосунків (хоча б квартиру, харчування й одяг на 3 осіб)...

Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном? Згодна, але це здебільшого про молодих жінок, які не мають дітей. Уявіть, напр., сільських жінок, які втратили чоловіків на війні та лишилися з дитиною чи двома. Які у них можливості щодо еміграції та заміжжя за кордоном?

Якщо втратили чоловіка на війні значить гроші є і відповідно можливості прекрасні.

"заміжжя за кордоном" - зато у них занижені очікування і відповідно є можливості вийти заміж. Все залежить від характеру і бажання. Якщо втратили чоловіка на війні значить гроші є і відповідно можливості прекрасні."заміжжя за кордоном" - зато у них занижені очікування і відповідно є можливості вийти заміж. Все залежить від характеру і бажання. andrijk777

Повідомлень: 4784 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 282 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 820821822823 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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